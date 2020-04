12 415 przypadków zakażenia koronawirusem, 606 ofiar śmiertelnych i 3025 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 197 nowych przypadkach oraz śmierci 10 kolejnych osób. Według danych Agencji Reutera na świecie na Covid-19 zmarło do tej pory 200 tys. osób, a ponad 3 mln ludzi zostały zakażone. W Stanach Zjednoczonych odnotowano już ponad milion zakażeń.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W Polsce koronawirusa wykryto u 12 415 osób. Zmarło 606 z nich, a wyzdrowiało 3025.

W środę 197 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia, 10 kolejnych osób zmarło.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u ponad miliona osób.

Z powodu koronawirusa w USA zmarło więcej osób niż w czasie wojny w Wietnamie.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 3 mln.

Jak wynika z sondażu, 9 proc. Amerykanów zrezygnowałoby z leczenia koronawirusa ze względu na koszty.

Dzisiaj mamy poznać szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki.

10:03 POLSKA: NOWE DANE

MZ: 197 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 10 osób zmarło; łącznie 12 415 przypadków i 606 zgonów.









10:00 Konferencja premiera

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego









09:44 Rosja: Rekordowa liczba zgonów

W Moskwie zmarło w ciągu ostatniej doby 67 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, to rekord od początku epidemii - podało w środę radio Echo Moskwy, powołując się na stołeczny sztab do walki z pandemią. Tym samym w stolicy Rosji zmarło dotąd 546 osób.









09:35 Igrzyska Olimpijskie

Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates, szef Komisji Koordynacji igrzysk w Tokio, nie uzależnia organizacji imprezy od wynalezienia szczepionki na COVID-19. Powołuje się przy tym na instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Olimpiada w Tokio z powodu pandemii koronawirusa została przełożona z tego na przyszły rok, choć zdaniem niektórych ekspertów szanse na to, by igrzyska rzeczywiście się wtedy odbyły, są niewielkie.

W tej sprawie głos zabrał przewodniczący Japońskiego Związku Medycznego (JMA) Yoshitake Yokokura. W rozmowie z Australian Associated Press przyznał, że "dobrze byłoby mieć szczepionkę", ale najważniejsze są instrukcje od najważniejszych instytucji medycznych.





09:29 Bieszczadzka Kolejka Leśna nieczynna w weekend majowy

W związku z pandemią koronawirusa Bieszczadzka Kolejka Leśna będzie nieczynna w majowy weekend. Liczymy, że los będzie łaskawy i że można będziemy w tym sezonie wozić turystów - powiedział prezes fundacji zarządzającej kolejką Mariusz Wermiński.

"Niestety w weekend majowy kolejka będzie nieczynna. Kursy pociągów i zwiedzanie stacji zostały wstrzymane do odwołania" - mówił w środę Wermiński.

Prezes fundacji zaznaczył jednak, że pracownicy kolejki są przygotowani do obsługi pasażerów "w każdym momencie". "Jesteśmy gotowi. Będziemy świadczyli usługi w takim zakresie jaki będzie dozwolony, i w jakim turyści będą chcieli korzystać z kolejki" - podkreślił.





09:25 Przed nami wzrost bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia, w kwietniu br. znacząco wzrósł w konsekwencji zatrzymania gospodarki - w najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia - oceniło Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).



"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w kwietniu br. znacząco wzrósł. Tak duża skokowa zmiana jest konsekwencją nagłego zatrzymania gospodarki w efekcie pandemii koronawirusa. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia" - oceniło BIEC.





09:11 Resort zdrowia: Dzienny raport

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2973 pacjentów; objętych kwarantanną jest 85 tys. 837 osób; wyzdrowiało 3025 osób - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia.









09:03 Ukraina

456 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 11 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w środę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 9 866, a zgonów do 250. Co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.



Chorobę potwierdzono ogółem u 672 dzieci i 1 976 pracowników medycznych. 1 103 osób łącznie wyzdrowiało.



Jak podkreśliło Centrum Zdrowia Publicznego, wśród zmarłych przeważają osoby powyżej 50. roku życia (85 proc.).





08:57 Pułapki pracy zdalnej

Praca zdalna pełna jest pułapek. Przekonał się o tym reporter ABC News. Will Reeve podczas wejścia na żywo ze swojego domu wyglądał bardzo profesjonalnie - ale tylko do pasa. Zapomniał bowiem o założeniu spodni.









08:51 Chiny nowe przypadki

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 22 nowe przypadki Covid-19 i 26 nowych infekcji bezobjawowych - poinformowała w środę państwowa komisja zdrowia. Osoby zakażone, ale bez objawów choroby, nie są w ChRL zaliczane do "potwierdzonych przypadków".



We wtorek na Covid-19 nie zmarł żaden pacjent, a łączny bilans przypadków śmiertelnych choroby wciąż wynosi 4633 - napisano w dobowym sprawozdaniu komisji.





08:46 Kontrole na granicach

We wtorek skontrolowano 8,6 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 5,7 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w środę Straż Graniczna.

Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju





08:37 MON

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9594 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1495 jednostek sprzętu. Żołnierze transportują także środki ochrony osobistej do placówek medycznych na terenie całej Polski" - napisał szef MON na Twitterze.



Żołnierze od marca uczestniczą w działaniach mających spowolnić epidemię od marca. Wspólnie z policją patrolują ulice i sprawdzają miejsca kwarantanny, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków, wspierają Straż Graniczną.







08:20 Węgry

Dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 78 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Liczba zmarłych z Covid-19 wzrosła tym samym do 300, zaś stwierdzonych zakażeń do 2727. Prawie połowę zakażeń wykryto w Budapeszcie.

Rośnie liczba chorych przebywających w szpitalach - jest ich obecnie 983, przy czym 50 oddycha przy pomocy respiratorów.







08:11 Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia przypomina podstawowe zasady profilaktyki przeciwko koronawirusowi.









08:05 Pandemia nie zwalnia z obowiązku posiadania OC

Pandemia nie może być powodem automatycznego zwolnienia z obowiązku uiszczenia kary za brak OC - wskazał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiadając Rzecznikowi Finansowemu na apel dot. niekarania kierowców za brak polisy OC.

Dodano, że może tak się stać tylko, gdy towarzyszy temu rzetelne udokumentowanie wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. faktu samego zachorowania lub konieczności poddania się kwarantannie.

Jak powiedział niedawno zastępca Rzecznika Finansowego Andrzej Kiciński, Rzecznik Finansowy stara się, by wprowadzić regulacje o czasowym odroczeniu poboru i egzekucji kar za brak OC komunikacyjnego na okres epidemii.





07:58 UE: Ruch lotniczy w zapaści

Mimo restrykcji wprowadzonych w całej Europie, ruch lotniczy na kontynencie nie ustał zupełnie. Między kilkoma krajami wciąż kursują samoloty pasażerskie, choć największe lotniska świecą pustkami. Są jednak państwa, do których można wlecieć bez podania ważnej przyczyny przylotu.

Choć część krajów Europy - tak jak Polska - całkowicie zamknęła pasażerski ruch lotniczy, to w wielu państwach podróże są wciąż dozwolone dla obywateli i rezydentów UE. W większości przypadków, aby uzyskać wstęp na pokład trzeba mieć ważny powód, jak np. praca lub powrót do domu. W niektórych przypadkach zgodę na lot wydają krajowe MSZ. W praktyce większość lotów to loty repatriacyjne

Są jednak wyjątki: Szwecja, Holandia i Wielka Brytania pozwalają na przyloty bez podania ważnej przyczyny, choć oficjalnie odradzają zbędnych podróży. Nikt jednak na lotniskach tych krajów nie wymaga dokumentów potwierdzających konieczność odbycia podróży lotniczej.









07:47 Chiny

Cudzoziemcy nie mają wstępu do części restauracji, hurtowni i siłowni w Kantonie na południu Chin. Chińczycy unikają miejsc, w których przebywają obcokrajowcy. "Sądzą, że koronawirus to wirus cudzoziemców""- ocenił w rozmowie z PAP właściciel jednego z pubów.

Kanton praktycznie wrócił do normalnego życia po szczytowym etapie epidemii koronawirusa, ale szereg wykrytych niedawno nowych infekcji wzbudza strach przed drugą falą choroby. Ponownie opustoszały ulice w dzielnicach, w których zdiagnozowano wirusa.

Pod wpływem doniesień lokalnych mediów o "przypadkach przywleczonych z zagranicy" mieszkańcy miasta szczególnie unikają miejsc, w których często pojawiają się cudzoziemcy, choć większość nowych przypadków dotyczy powracających do kraju obywateli ChRL.





07:40 Muzycy tracą w czasie pandemii

W większości instytucji muzycznych zarobki artystów zależą od ilości koncertów, dlatego Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych ZZ PAMO pracuje nad dokumentem, który wskazywałby organizatorom placówek rozwiązania, dotyczące wynagradzania artystów w czasie pandemii.

"Jeśli chodzi o muzyków, którzy są na etatach, kwestie regulaminu wynagradzania powodują dodatkowe komplikacje, bo mamy różne typy wynagradzania" - tłumaczył przewodniczący ZZ PAMO, skrzypek Orkiestry Sinfonia Varsovia Artur Gadzała.

W niektórych instytucjach muzycy zatrudnieni są na umowę o pracę, w której określona jest stała suma wynagrodzenia oraz ustalona ilość zajęć normowych. Działalność wykraczająca poza to, co w umowie - np. więcej koncertów - płatna jest dodatkowo. Dlatego kwoty miesięcznego wynagrodzenia nie są stałe. Niestety, jak tłumaczył przewodniczący ZZ PAMO, zdarza się, że pensja podstawowa jest poniżej płacy minimalnej.





07:35 Georgia zdejmuje obostrzenia

Miasto Savannah w Georgii zachowuje rozwagę przy otwieraniu gospodarki. Po wznowieniu działalności kelnerzy i fryzjerzy pracują w maseczkach i rękawiczkach. Otwierający lokale restauratorzy kręcą nosem na mały ruch, ale bary z piwem cieszą się większą popularnością niż zakładano.

"Być może to jedyny czynny bar w całym kosmosie" - śmieje się mężczyzna stojący w kolejce po piwo w lokalu w centrum Savannah. Zachowuje przy tym wyznaczone taśmami na podłodze miejsce nakazujące utrzymanie dystansu. Piwo nalewa mu kelnerka w maseczce i rękawiczkach.

W ogródku piwnym przed barem "Wild Wing" jest kilkunastu klientów, część z nich pali papierosy ze zwisającymi na brodę maseczkami. To i tak jedynie ułamek normalnego ruchu. "Zazwyczaj pracuje tu ok. 20 osób, teraz mamy trójkę" - mówi jedna z pracujących. Pierwszy dzień przerósł jednak oczekiwania; bar przy jednym z wielu skwerów w mieście był czynny dłużej niż zakładano.





07:24 Zwolnienia w salonach samochodowych

Pracę w salonach samochodowych straciło w marcu około 0,5 tys. osób. Straci jeszcze 1,5 tys. Reszta zarobi mniej nawet o połowę - pisze w środowym wydaniu "Puls Biznesu".

"PB" podkreśla, że w marcu zarejestrowano w Polsce niespełna 34 tys. samochodów osobowych i dostawczych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), czyli o 39,9 proc. (22,6 tys.) mniej niż rok wcześniej, oraz o 21,2 proc. (9,2 tys.) mniej niż w lutym - wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

"Dane po dwudziestu dniach kwietnia wskazują na jeszcze większy spadek - zarejestrowano tylko 10,3 tys. aut, o 70 proc. mniej niż rok wcześniej. To przekłada się na mniejszych ruch w salonach - średnio o 85 proc." - czytamy.





07:13 Rozmowa korespondenta RMF FM

"Jako pracownik służby zdrowia liczyłam się z możliwością zarażenia koronawirusem" - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Dominika Gałażyn, która pracuje jako pomoc medyczna w jednym z ośrodków zdrowia w stanie New Jersey. Ten stan jest drugim po Nowym Jorku najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w pracy od pacjenta zaraziła się koronawirusem.

"Miałam gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, bóle całego ciała. U mnie bardzo charakterystycznym objawem była utrata smaku i węchu" - podkreśla Dominika Gałażyn. Polce wykonano test, który potwierdził zarażenie koronawirusem. Przebieg choroby był na szczęście dość łagodny. Nie była hospitalizowana.

Rozmowa z Dominiką Gałażyn, Polką w stanie New Jersey RMF FM





07:02 Niemcy chcą zniesienia ograniczeń na Balearach

Władze Balearów otrzymały ponad 200 listów od obywateli Niemiec, którzy mają wille lub firmy na tym hiszpańskim archipelagu. Ich autorzy domagają się od lokalnych władz zniesienia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa.

Jak ujawnił “Diario de Mallorca", niemieccy obywatele domagający się przywrócenia na Balearach ruchu turystycznego i zakończenia obowiązkowej kwarantanny to w dużej mierze posiadacze rezydencji na tych hiszpańskich wyspach.

Autorem inicjatywy korespondencyjnego naciskania na władze Balearów jest niemiecki przedsiębiorca Ralf Becker, który w swoim liście podał w wątpliwość system prawny Hiszpanii, a także oskarżył jej władze o “przesadę" w decyzjach związanych z walką z epidemią.







06:49 Polska: Czeka nas recesja

Kryzys doprowadzi do 3,4-proc. recesji w tym roku, powiększenia dziury w finansach publicznych do 8,4 proc. PKB i wzrostu zadłużenia, ale dla gospodarki to dobrze, że państwo dużo wydaje - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podkreślił dziennik, zamrożenie wielu branż i sektorów w celu opanowania epidemii, mocno uderzy w gospodarkę i doprowadzi do pierwszej od początku lat 90. recesji. "Według rządowych prognoz PKB ma spaść w tym roku o 3,4 proc. Zmniejszą się również konsumpcja oraz inwestycje, a także eksport. To z kolei doprowadzi do gwałtownego pogorszenia stanu finansów państwa" - czytamy.





06:43 Tarcza antykryzysowa

Bezpieczeństwo i ochrona pracowników jest naszym priorytetem - podkreśliła w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społeczne Marlena Maląg. Zapewniła jednocześnie, że nowe zmiany w tarczy antykryzysowej nie sprawią, że ktokolwiek straci.









06:31 Niemcy

202 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w środę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6 115.



W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1304 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 157 641.

Bilans zachorowań Niemcy / RMF FM





06:20 Włochy: Turystyka religijna w kryzysie

W głębokim kryzysie pogrążona jest z powodu pandemii branża turystyczna w jednym z głównych ośrodków pielgrzymkowych we Włoszech - w San Giovanni Rotondo, centrum kultu świętego ojca Pio z Pietrelciny. Straty są nie do oszacowania - mówią miejscowe władze.

Miejscowość w Apulii na południu odwiedzana co roku przez 1,5 miliona wiernych, z których prawie jedna trzecia zatrzymuje się w licznych tamtejszych hotelach i domach pielgrzyma, świeci pustkami.

Życie ekonomiczne miasteczka od dekad skoncentrowane jest na turystyce religijnej i napływie czcicieli Ojca Pio, który prowadził tam działalność, założył szpital Dom Ulgi w Cierpieniu i tam został również pochowany w sanktuarium.





06:11 Wiceprezydent USA odmówił założenia maseczki

Wiceprezydent USA Mike Pence odmówił założenia maski ochronnej podczas wizyty w szpitalu w Rochester w stanie Minnesota, co było naruszeniem wewnętrznych przepisów tej placówki medycznej, a samego wiceprezydenta naraziło na krytykę.



Na zdjęciach z wizyty w klinice w Rochester widać, że Pence jest jedyną wśród wielu otaczających go osób - personelu i pacjentów - która nie ma na twarzy maski ochronnej.



W połowie kwietnia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, władze szpitala wprowadziły obowiązek dla wszystkich pracowników, pacjentów i gości zakrywania maskami ust i nosa.





06:02 Osadzone szyją maseczki

Ponad 1800 maseczek uszły osadzone w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie. Placówka włączyła się w ogólnopolską inicjatywę Polskie Krawcowe w Akcji. Jej założeniem jest wsparcie szpitali w tak potrzebne środki ochrony osobistej.









05:54 Zadłużona branża fitness

Ponad 93 mln zł wynoszą zaległości firm z branży fitness wobec banków i partnerów biznesowych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. W 3,5 tysiącach klubów fitness pracuje ok. 100 tys. osób.

"W połowie marca, gdy obiekty sportowe liczyły na największe zainteresowanie klientów, 3,5 tys. klubów musiało z powodu pandemii zamknąć drzwi. 100 tys. pracowników zastanawia się, co będzie dalej, a ponad 3 mln osób korzystających z tych usług siedzi w domach. Na starcie zmagań z koronawirusem dwie trzecie firm fitness jest w złej lub słabej kondycji finansowej, a co 25. firma ma zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. Łączna kwota zaległości 1476 tego typu przedsiębiorstw (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm, które bierzemy pod uwagę w zestawieniu) przekroczyła 93 mln zł" - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska.





05:46 Nowy Jork

Gubernator stanu Nowy Jorku Andrew Cuomo przedstawił projekt planu wznowienia życia gospodarczego. Mówiąc o postępach w walce z koronawirusem ostrzegł, że zamierzeniem nie mogą kierować emocję, bo kryzys się nie skończył.



"Pamiętajcie, że w ciągu ostatnich 60 dni wchodziliśmy i wracaliśmy z piekła. Nowojorczycy ratują życie, ale musimy zachować czujność. To jeszcze nie koniec" - podkreślił Cuomo na konferencji prasowej w Syracuse.



Nakreślając 12-punktowy plan stopniowego uruchamiania gospodarki w różnych regionach stanu, wyjaśnił, że nastąpi to w oparciu o wytyczne Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Będą one uwzględniać m.in. spadek obciążenia szpitali poniżej poziomu 70 proc. oraz wskaźnik przenoszenia wirusa poniżej 1,1 (zakażania przez chorego statystycznie 1,1 osoby).





05:35 USA: Koronawirus bardziej zabójczy niż wojna

Po dwóch dniach spadków, w USA w ciągu ostatnich 24-godzin odnotowano wzrost dobowej liczby zgonów na Covid-19 do 2207. Na skutek epidemii zmarło już więcej Amerykanów niż zginęło ich podczas wojny w Wietnamie - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.









05:22 Polacy wrócili z Maroka

Lotem ewakuacyjny z Marrakeszu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wróciło do kraju 30 Polaków - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na pokładzie było też 110 obywateli UE, którzy opuścili samolot podczas międzylądowania w Berlinie.



"Decyzja o locie do Maroka w formule UCPM została podjęta wspólnie przez KPRM i MSZ" - czytamy. Obecnie, jak podkreślono, nie ma możliwości opuszczenia tego kraju na zasadach komercyjnych. Resort spraw zagranicznych zaznaczył, że loty repatriacyjne organizowane przez inne państwa są sporadyczne i "nie gwarantują dostatecznej liczby miejsc dla obywateli innych krajów".





05:15 USA: Koronawirus na niszczycielu

Do 64 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z amerykańskiego niszczyciela USS Kidd. Jak poinformowała marynarka wojenna USA, by zapewnić odpowiednią opiekę medyczną załodze, okręt powrócił do portu w San Diego w Kalifornii.



W ostatnich dniach liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z 350-osobowej załogi USS Kidd bardzo szybko rosła. Już wcześniej dwóch zainfekowanych marynarzy ewakuowano na ląd, a kolejnych 15 na inne statki.



Niszczyciel uczestniczył w operacji przeciwko przemytnikom narkotyków na wschodnim Pacyfiku.

05:07 Brazylia epicentrum pandemii w Ameryce Łacińskiej

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Brazylii przekroczyła pięć tysięcy. Jak podało ministerstwo zdrowia tego kraju, w ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordową dobową liczbę zgonów - 474.



Od początku epidemii w Brazylii na Covid-19 zmarło już 5017 osób - najwięcej w Ameryce Południowej. Władze podkreślają, że ofiar śmiertelnych koronawirusa może być więcej, gdyż nadal badane są przyczyny zgonów ponad tysiąca osób.



Do tej pory brazylijskie służby medyczne potwierdziły 71 886 przypadków zakażenia koronawirusem. Niektórzy eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba zakażonych może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Brazylia należy do tych krajów, które przeprowadzają najmniej testów na obecność koronawirusa.

05:00 Burmistrz Nowego Jorku: To będzie wspaniały rok szkolny

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapewnił, że następny rok szkolny będzie najwspanialszy w historii miasta. Obecnie, w związku z epidemią koronawirusa, wszystkie szkoły w Nowym Jorku są zamknięte, a kształcenie odbywa się online.



"Następny rok będzie najwspanialszym rokiem szkolnym w historii Nowego Jorku. Chcę teraz ustawić tak wysoko poprzeczkę" - powiedział de Blasio na konferencji prasowej. Obiecał pomoc każdemu potrzebującemu tego uczniowi, a za priorytet uznał, aby wszyscy ci, którzy kończą szkoły, mogli tego dokonać.



Nowojorski system szkolnictwa publicznego w mieście jest największy w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ponad 1,1 mln uczniów i ok. 1700 szkół. Zostały one zamknięte z powodu koronawirusa. Kształcenie odbywa się na odległość.