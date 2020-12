W Kanadzie wylądował pierwszy transport szczepionek na Covid-19. Stany Zjednoczone natomiast już rozpoczęły ich dystrybucję. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, w tym kraju w ciągu ostatniej doby zanotowano 219 510 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Trudna sytuacja panuje w Brazylii. Eksperci obawiają się załamania gospodarczego w wyniku pandemii. Prezydent Jair Bolsonaro już apeluje o oszczędzanie wody i energii elektrycznej. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

- W Kanadzie wylądował transport pierwszych szczepionek na Covid-19.



- Stany Zjednoczone rozpoczęły dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi.



- Ekonomiści obawiają się załamania gospodarki Brazylii w wyniku pandemii. Prezydent Jair Bolsonaro już apeluje o oszczędzanie wody i energii elektrycznej.











07:12 Indie

W ciągu minionej doby w Indiach wykryto 27 071 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych ministerstwa zdrowia tego kraju. Zmarło w tym okresie 336 osób, u których zdiagnozowano Covid-19.





07:10 Polska

W ubiegłym miesiącu z powodów innych niż zakażenie koronawirusem zmarło niemal 70 proc. więcej osób niż w listopadzie 2019 r. Przyczyną wzrostu liczby tych zgonów jest m.in. ograniczona dostępność do leczenia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



06:30 Litwa

Rząd Litwy zdecydował, że w związku z sytuacją epidemiczną kwarantanna w kraju została przedłużona do 31 stycznia.



Zamknięta zostanie większość sklepów, ograniczona będzie możliwość poruszania się.



06:15 Włochy

Udział we mszy w czasie Bożego Narodzenia w kościołach we włoskiej archidiecezji Lukka w Toskanii możliwy będzie po zarezerwowaniu miejsca. Można to zrobić wchodząc na specjalną stronę internetową lub telefonicznie.



Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

06:01 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 16 362 zarejestrowanych podczas ostatniej doby przypadkach zakażeń koronawirusem, to o 3 832 mniej przypadków zakażeń niż w niedzielę rano.



Odnotowano też mniej zgonów na Covid-19, w niedzielę rano było ich 321, w poniedziałek 188.



Od początku pandemii w Niemczech zarejestrowano 1 337 078 przypadków zakażeń koronawirusem i 21 975 zgonów na Covid-19.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła wczoraj, że rząd planuje zamknąć od 16 grudnia do 10 stycznia większość sklepów, których działalność nie jest niezbędna.



05:56 Brazylia

Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, w związku z dotkliwą suszą która nawiedziła wiele regionów kraju i skutkami pandemii wzywa do maksymalnego oszczędzania wody i energii elektrycznej.



"Jeśli możesz zgasić światło i skrócić kąpiel, Brazylia będzie ci wdzięczna. Kąpcie się trochę szybciej, aby współpracować w ten sposób z rządowym programem oszczędzania energii, której ceny strzelają w górę"- brzmi prezydenckie przesłanie przekazywane od kilku dni przez brazylijskie media.

Koronawirus w Brazylii / FABIO MOTTA / PAP/EPA

Ekonomiści należący do ścisłej ekipy prezydenta Bolsonaro, których ekspertyzy i wypowiedzi cytuje od kilku dni stołeczny portal informacyjny "Correio Braziliense", wyrażają zaniepokojenie szybko rosnącą inflacją wywołaną, ich zdaniem, załamaniem się gospodarki w wyniku pandemii koronowirusa.





05:55 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku w niedzielę zarejestrowało 8 608 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 249 ofiar śmiertelnych spowodowanych przez Covid-19.



W ciągu ostatnich 24 godzin eksperci ministerstwa zidentyfikowali 8 608 przypadków infekcji, o 3 449 mniej niż w sobotę.Zgonów na Covid-19 było o 436 mniej niż w sobotę.



Liczba zakażeń w kraju od początku pandemii wzrosła do 1 250 044 przypadków, zgonów do 113 953 zgonów.

05:37 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w nocy, że w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 219 510 Amerykanów. Zmarło 2 368 osób.



05:29 Kanada

Premier Justin Trudeau opublikował na Twitterze zdjęcie szczepionek zabieranych z samolotu. Kanada zatwierdziła w ubiegłą środę szczepionkę wyprodukowaną przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Szczepionki są przeznaczone do 14 miejsc dystrybucji w całym kraju.



Zgodnie z decyzją rządu szczepienia w Kanadzie rozpoczną się w poniedziałek w dwóch domach opieki długoterminowej w prowincji Quebec.



Rąd kanadyjski niedawno zmienił umowę z Pfizer i BioNTech, tak aby w tym miesiącu otrzymać do 249 000 dawek.

05:28 USA

W USA rozpoczęto dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmę Pfizer. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych. Do końca roku natomiast pierwszą dawkę szczepionki otrzymać ma 20 mln Amerykanów.