W Kanadzie wylądował pierwszy transport szczepionek na Covid-19. Stany Zjednoczone natomiast już rozpoczęły ich dystrybucję. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, w tym kraju w ciągu ostatniej doby zanotowano 219 510 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

05:37 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w nocy, że w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 219 510 Amerykanów. Zmarło 2 368 osób.



05:29 Kanada

Premier Justin Trudeau opublikował na Twitterze zdjęcie szczepionek zabieranych z samolotu. Kanada zatwierdziła w ubiegłą środę szczepionkę wyprodukowaną przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Szczepionki są przeznaczone do 14 miejsc dystrybucji w całym kraju.



Zgodnie z decyzją rządu szczepienia w Kanadzie rozpoczną się w poniedziałek w dwóch domach opieki długoterminowej w prowincji Quebec.



Rąd kanadyjski niedawno zmienił umowę z Pfizer i BioNTech, tak aby w tym miesiącu otrzymać do 249 000 dawek.

05:28 USA

W USA rozpoczęto dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmę Pfizer. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych. Do końca roku natomiast pierwszą dawkę szczepionki otrzymać ma 20 mln Amerykanów.