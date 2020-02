Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Odnotowano już ponad 81 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 300 we Włoszech, gdzie zmarło już 11 osób. Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie i w austriackim Innsbrucku. Na Wyspach Kanaryjskich 1000 osób, w tym sześciu turystów z Polski, przebywa na przymusowej kwarantannie w hotelu Adeje. W austriackich alpach uwięzione są 62 osoby. W obu przypadkach budynki są odcięte i obstawione przez ochronę i w obu przypadkach źródłem niepokojów są przebywający w hotelach Włosi, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem. Na Teneryfie to włoski lekarz i jego żona, a w Innsbrucku - recepcjonistka. Wszyscy trafili już do szpitali. Pozostali goście są na bieżąco badani. Wczoraj koronawirus dotarł do Chorwacji oraz do Szwajcarii. Wcześniej w Europie koronawirusa wykryto w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii i Belgii.

W Austrii potwierdzono koronawirusa u pary Włochów żyjącej w Innsbrucku. Zarażona Włoszka pracuje w hotelu, więc zdecydowano, że przebywający w obiekcie turyści oraz obsługa zostaną poddani kwarantannie.



W Szwajcarii koronawirusa wykryto u ok. 70-letniego mężczyzny żyjącego w miejscowości Ticino na granicy z Włochami. Senior zaraził się w Mediolanie w połowie lutego.



Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono na Bałkanach. Choruje Chorwat, który niedawno wrócił z Włoch.



Na Teneryfie 1000 osób jest uwięzionych w hotelu. Wszystko przez zdiagnozowanie koronawirusa u włoskiego lekarza, który w Hiszpanii spędzał wakacje. Koronawirusa potwierdzono u czterech gościach tego hotelu. Przypadki zarażenia potwierdzono też w Hiszpanii kontynentalnej – wyniki potwierdziły wirusa u kobiety z Barcelony, która przebywała w północnych Włoszech.



Francja i Niemcy również potwierdziły nowe przypadki koronawirusa u osób, które przebywały w północnych Włoszech.



10:53

Drugi przypadek śmiertelny wśród zakażonych koronawirusem we Francji potwierdziło w środę ministerstwo zdrowia. W nocy z wtorku na środę zmarła jedna z trzech osób, u których we wtorek stwierdzono obecność tego patogenu. W kraju odnotowano dotąd 17 zakażeń.



Druga ofiara śmiertelna to 60-letni mężczyzna; jest on pierwszym Francuzem wśród dwójki zmarłych. Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa we Francji, a zarazem pierwszą w Europie, był chiński turysta.

10:47

Na Teneryfie potwierdzono dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Osoby, u których wykryto wirusa to Włosi z hotelu Adeje. Zarażone są tam już cztery osoby.









10:41

Do tej pory przebadaliśmy 180 pacjentów pod kątem obecności koronawirusa, 12 osób jest w trakcie badania. Łącznie pobraliśmy 208 próbek - poinformowała pełnomocniczka ds. badań i rozwoju Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny Anna Dela.



W Polsce działają dwa laboratoria badające próbki pod kątem obecności koronawiursa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną układu oddechowego, nazwaną COVID-19. Ośrodkami tymi są Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny i laboratorium w warszawskim szpitalu zakaźnym. Kolejnych sześć jest uruchamianych. Mają one dołączyć do procesu diagnostycznego.





10:21

W Innsbrucku poddani kwarantannie zostali poddani goście i pracownicy hotelu. Przedstawiciele władz Austrii nie podają, o jaki hotel chodzi. Według tamtejszych mediów to mający 108 pokojów Grand Hotel Europa, położony w samym centrum Innsbrucka - mekki narciarzy z całej Europy. Przebywają w nim 62 osoby, które już zostały poddane testom.









10:20

Korea Południowa potwierdziła 115 nowych zakażeń koronawirusem. W azjatyckim kraju zarażonych jest już 1261 osób.







10:08

Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM stwierdził, że ważnym elementem w zapobieganiu zarażenia się koronawirusem jest mycie rąk. Jeżeli myjemy ręce środkami dezynfekcyjnymi - to pomaga. Ale również szare mydło bardzo dobrze to robi. Mycie rąk, niedotykanie twarzy, jeżeli rozmawiamy w dużych skupiskach ludzi, to półtora metra czy dwa metry jest tą granicą, gdzie jest bezpiecznie. To są takie działania, które są znane - podkreślił.

Jak prawidłowo myć ręce? Zobaczcie filmik instruktażowy.



Barbara Plewik, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie pokazuje jak prawidłowo myć ręce Piotr Bułakowski /RMF FM





10:07



Ponad 4000 osób w Chinach zostało zatrzymanych za przestępstwa związane z epidemią koronawirusa. Część z tych osób sprzedawała wadliwe maseczki ochronne.





09:43

W Korei Południowej potwierdzono już ponad 1100 przypadków koronawirusa. Wśród zarażonych jest stacjonujący w azjatyckim kraju amerykański żołnierz.





09:35

W czwartek mamy poznać wyniki badań trzech osób z podejrzeniem koronawirusa przebywających w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Wśród nich jest nauczycielka z Mazańcowic, która była we Włoszech. Kobieta po powrocie prowadziła lekcje w zespole szkolno-przedszkolnym w Mazańcowicach.

Szkoła będzie zamknięta na pewno dziś i niewykluczone także, że jutro, kiedy to znane mają być wyniki badań sanepidu, potwierdzające, bądź wykluczające obecność wirusa u kobiety. W tej chwili jest ona jedną z pacjentek szpitala zakaźnego w Chorzowie. Trafiła tam z Bielska-Białej, gdzie zgłosiła się sama z objawami przypominającymi grypę.





08:54

Epidemia koronawirusa była dziś tematem Porannej rozmowy w RMF FM. Minister zdrowia zapewnił, że rząd "naprawdę przejmuje się koronawirusem". Grypę znamy - to jest różnica. Ryzyko śmierci jest podobne do grypy, owszem, tylko koronawirusa tego konkretnie my nie znamy jeszcze - tłumaczył Łukasz Szumowski.



80 proc. zachorowań przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy. Podobnie jak w grypie, chorują poważnie osoby starsze, chore, osoby, które mają inne choroby - onkologiczne, dializy, powyżej 80 roku życia - stwierdził szef resortu zdrowia.



Cała rozmowa do obejrzenia na naszej stronie.

08:12

BBC informuje o pierwszym przypadku koronawirusa w Ameryce Południowej. W Brazylii wykryto koronawirusa u mężczyzny, który wrócił z Włoch.







08:08

Jak podaje "The Sun" włoscy urzędnicy poinformowali o przełomie w poszukiwaniach "pacjenta zero" - czyli pierwszej osoby, u której zdiagnozowano koronawirusa we Włoszech.

Prawdopodobnie jest to 60-letni rolnik. Mężczyzna odwiedził miasto Codogno, które kilka dni później zostało odcięte od świata w związku z pojawieniem się licznych przypadków zachorowań.





07:13

Co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca nie będzie podejmował żadnych działań, a np. zatrudniony wie, że jego współpracownik właśnie wrócił z kraju, w którym przybywa przypadków zakażenia Covid-19?



Koniecznie przeczytajcie!









06:57

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że rząd rozpocznie zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną na temat koronawirusa i zagrożeń z nim związanych.

W telewizji, radiu i internecie pojawią się informacje o właściwym postępowaniu przy podejrzeniu, że miało się kontakt z zarażonymi lub obserwacji niepokojących objawów u siebie.





06:46

Szkoły w wielu rejonach północnych Włoch wciąż są zamknięte. Niektórzy uczniowie kontynuują jednak w naukę, łącząc się z nauczycielami poprzez internetowe komunikatory. Sprawdzana jest obecność i prace domowe.

Jak relacjonują media, dyrekcja technikum nie ogłosiła dodatkowych ferii w dniach kryzysu, ale szybko zorganizowała internetowe lekcje dla ponad dwóch tysięcy uczniów, które prowadzi 200 nauczycieli.

Wszyscy siedzą w domach. Każdy uczeń korzysta z własnego smartfona lub domowego komputera albo tableta, który na ten czas zapewniła mu szkoła. Profesorowie zaczynają lekcje tak samo, jak w klasie, od sprawdzenia obecności. Proszą o pokazanie odrobionych lekcji.





06:42



Skutki ekonomiczne epidemii koronawirusa wciąż są trudne do oszacowania. Niektórzy ekonomisty już teraz wysuwają jednak tezy, że Polska może zyskać na epidemii. Dr Marcin Piątkowski, wykładowca Akademii Leon Koźmińskiego stwierdził, że Polska jest gwarantem zarówno jakości, jak i stabilności dostaw, jest też konkurencyjna cenowo. Globalne łańcuchy dostaw nie zakładały wybuchu takiej epidemii, jak wirus z Wuhan, teraz nastąpi rekonstrukcja tychże łańcuchów, a Polska może na tym skorzystać - zauważa Piątkowski.





06:30

Na całym świecie twa wyścig, którego celem jest stworzenie szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak donosi "Rzeczpospolita", chińskie władze ogłosiły, że ich szczepionka będzie gotowa do przeprowadzenia prób klinicznych pod koniec kwietnia. Wielkie nadzieje są też wiązane ze stosowaniem Fawilawiru - silnego środka przeciwwirusiwego, wcześniej znanym pod nazwą Fapilawiru.

O szczepionkę starają się nie tylko Chińczycy.

Innovation Pharmaceuticals, amerykańska firma farmaceutyczna z siedzibą w Beverly w stanie Massachusetts ogłosiła, że prowadzi badania nad brilacydyną - lekiem obronnym (defenzyną) naśladującą zachowanie układu odpornościowego organizmu ludzkiego.

Kalifornijska firma Vaxart pracuje natomiast nad doustną, rekombinowaną szczepionką w postaci tabletek, opartą o taką samą metodę produkcji jak szczepionki tej firmy typu VAAST. Firma zamierza opracować leki na podstawie genomu koronawirusa 2019-nCOV.

Jak podaje gazeta, obiecujące są też badania dwóch amerykańskich firm: LineaRx i Takis Biotech.





06:20

Podano najnowsze dane dotyczące ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba zgonów wzrosła do 2715. W ostatnich 24 godzinach bilans zwiększył się o 52 zgony.

Wszystkie śmiertelne przypadki miały miejsce w prowincji Hubei.

Odnotowano 406 nowych przypadków zakażenia, w tym 401 w Hubei.

Najnowsze dane Komisji wskazują, że rozprzestrzenianie się epidemii w Chinach ma tendencję spadkową.