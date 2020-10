Resort zdrowia poinformował dziś o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem w Polsce: w ciągu 24 godzin wykryto ich aż 2 292. 27 chorych zmarło. Za Oceanem pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał prezydent USA Donald Trump. Zakażenie wykryto także u jego żony Melanii. Rekordy nowych infekcji SARS-CoV-2 zanotowano dzisiaj m.in. w Czechach, na Litwie i Węgrzech. Wielka Brytania natomiast od jutra wymagać będzie od przybywających z Polski przejścia dwutygodniowej kwarantanny. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Rekord zakażeń w Polsce: resort zdrowia poinformował o 2292 nowych przypadkach koronawirusa . 27 chorych zmarło.

Prezydent Donald Trump poinformował, że on i jego żona Melania uzyskali pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

W Czechach po raz kolejny odnotowano rekord nowych zakażeń. W ciągu doby wykryto tam prawie 3,5 tysiąca przypadków koronawirusa.

Trzeci dzień z rzędu rekordową liczbę nowych infekcji SARS-CoV-2 stwierdzono na Ukrainie. Rekordowe dzienne bilanse nowych zachorowań zanotowano również na Węgrzech i na Litwie.

Od soboty przybywający do Wielkiej Brytanii z Polski będą musieli odbyć dwutygodniową kwarantannę. Przewidziane są jednak wyjątki. PRZECZYTAJ o SZCZEGÓŁACH >>>>



Choć od soboty Zakopane i powiat tatrzański znajdą się w czerwonej strefie, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nie będzie obowiązku noszenia maseczek. Władze TPN rekomendują jednak zakrywanie nosa i ust, jeśli nie będziemy mieć możliwości zachowania bezpiecznego dystansu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>

19:36 WŁOCHY

Koronawirus szerzy się w całych Włoszech, liczba zakażeń rośnie dziewiąty tydzień z rzędu - ogłoszono w raporcie włoskiego ministerstwa zdrowia i krajowego Instytutu Zdrowia. Średnia wieku osoby zainfekowanej wynosi 42 lata. Jest ponad 900 nowych ognisk.



W swej analizie eksperci obu instytucji położyli nacisk na to, że trzeba być gotowym na zastosowanie dalszych kroków, gdyby doszło do eskalacji epidemii. Odnotowano, że współczynnik zakażeń wzrósł do 34 na 100 tysięcy mieszkańców w porównaniu z poprzednim okresem, gdy wynosił 31 na 100 tys. osób.



Według danych resortu i Instytutu w całym kraju jest ponad 3260 aktywnych ognisk zakażeń SARS-CoV-2, z czego 909 nowych. W poprzednim tygodniu ognisk tych było łącznie 2868.



19:33 KANADA: PREMIER ŻYCZY TRUMPOWI SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA

Premier Kanady Justin Trudeau wraz ze swoją żoną Sophie Gregoire Trudeau przekazał w piątek za pośrednictwem Twittera życzenia szybkiego powrotu do zdrowia prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i jego żonie Melanii.







Sophie i ja przesyłamy nasze najlepsze życzenia prezydentowi Donaldowi Trumpowi i pierwszej damie Melanii Trump. Mamy nadzieję, że oboje wkrótce całkowicie wyzdrowiejecie z tej choroby - napisał Trudeau.





19:32 CHINY O TRUMPIE

Chiny mają nadzieję, że prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania szybko wyzdrowieją po tym, gdy wyniki ich testów na obecność koronawirusa okazały się pozytywne - powiedział agencji Reutera rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.



Trump poinformował w nocy z czwartku na piątek, że testy wykryły u niego i jego żony koronawirusa. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych ubiegający się o reelekcję Republikanin będzie dochodzić do zdrowia na kwarantannie w Białym Domu.

18:59 JOE BIDEN NIE MA KORONAWIRUSA

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden poinformował w piątek, że nie wykryto u niego koronawirusa. Badaniu poddał się po informacji, że SARS-CoV-2 zdiagnozowano u jego wyborczego rywala, prezydenta Donalda Trumpa.



78-letni Biden we wtorek debatował z Trumpem w Cleveland w stanie Ohio. Ze względów bezpieczeństwa politycy nie podali sobie rąk przed starciem, a stanowiska mieli oddalone o kilka metrów. W dwa dni po debacie test na koronawirusa dał pozytywny rezultat u ubiegającego się o reelekcję Trumpa. Nie jest wiadomo kiedy i gdzie doszło do zakażenia.



Z radością informuję, że Jill (żona Bidena) i ja mamy negatywne wyniki testów na Covid-19. Dziękuję wszystkim za pełne troski wiadomości. Mam nadzieję, że to będzie służyło jako przypomnienie o noszeniu maseczek, utrzymywaniu dystansu i myciu rąk - napisał na Twitterze faworyt sondaży w wyścigu do Białego Domu.

18:33 FRANCJA

Ceremonia rozdania gwiazdek Michelin w 2021 r. nie odbędzie się z powodu pandemii - poinformował w komunikacie prasowym słynny przewodnik przyznający gwiazdki najlepszym restauracjom na świecie.



Oficjalna ceremonia rozdania gwiazdek, która po raz pierwszy miała się odbyć poza Paryżem, w Cognac w południowo-zachodniej Francji przewidziana była na 18 stycznia 2021 r.

Szczegóły procedury przyznania gwiazdek restauracjom w 2021 r. zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Cognac ma być gospodarzem ceremonii w 2022 roku - zapowiada Michelin.

18:32 WŁOCHY

23 osoby zmarły we Włoszech minionej doby na Covid-19, wykryto prawie 2500 nowych zakażeń koronawirusem - podało włoskie ministerstwo zdrowia. Przyrost liczby zgonów i infekcji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wykonano rekordową liczbę 120 tysięcy testów.



Od początku epidemii na Covid-19 zmarło we Włoszech 35 941 osób, a u prawie 320 tysięcy potwierdzono koronawirusa. Liczba wyleczonych zbliża się do 230 tysięcy. Przybyło ich w ciągu jednego dnia ponad 1100.

18:28 NAUKA W CZASACH PANDEMII

W trybie mieszanym pracuje 458 placówek oświatowych, a 116 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,9 tys., działają normalnie - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rośnie liczba szkół, które decyzją sanepidu przechodzą na nauczanie mieszane lub zdalne.



W piątek w trybie stacjonarnym pracowało 47 910 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, czyli 98,82 proc. wszystkich.



W trybie mieszanym, czyli z nauką prowadzoną częściowo w szkole i częściowo w domu, pracowało 458 placówek, czyli 0,94 proc. wszystkich. W trybie wyłącznie zdalnym pracowało 116 placówek, czyli 0,24 proc. wszystkich.

17:58 TRUMP MA "ŁAGODNE OBJAWY"

Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump ma "łagodne symptomy" Covid-19, które podobne są do przeziębienia - poinformował dziennik "New York Times", powołując się na źródła w Białym Domu.

17:52 KWARANTANNA po PRZYJEŹDZIE do WIELKIEJ BRYTANII

Od jutra przybywający do Wielkiej Brytanii z Polski będą musieli odbyć dwutygodniową kwarantannę. Władze w Londynie podjęły decyzję o przywróceniu naszego kraju na listę państw objętych tym wymogiem z powodu rosnącej znacząco liczby zakażeń koronawirusem nad Wisłą. Zapisy o obowiązku odbycia kwarantanny przewidują jednak wyjątki.

17:18 KRAKÓW

Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie dysponuje już wolnymi łóżkami dla chorych na Covid-19.

Małopolska kolejny dzień jest liderem w liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem: w ciągu 24 godzin wykryto tam 282 nowe infekcje.

16:58 GRUDZIĄDZ

Wielospecjalistyczny szpital w Grudziądzu przy ul. Rydygiera wstrzymuje przyjęcia pacjentów: powód to wykrycie koronawirusa wśród personelu w części niezakaźnej placówki. Do tej pory zachorowało 20 pracowników i 4 pacjentów.

Szpital, który do niedawna był szpitalem jednoimiennym - leczącym wyłącznie zakażonych koronawirusem, teraz działa jako szpital zakaźny i wielospecjalistyczny. Według dyrekcji najważniejsze jest pilne uruchomienie oddziału ratunkowego, ale także oddziałów specjalistycznych, na które trafialiby pacjenci bez Covid-19.

15:55 Na tatrzańskie szlaki jednak bez maseczek

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego wydały ostateczną decyzję ws. zakrywania ust i nosa na szlakach turystycznych. Nie ma obowiązku noszenia maseczek, jednak TPN rekomenduje ich używanie, jeśli nie ma możliwości zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.



15:50 Szpitalny oddział otolaryngologiczny w Słupsku zamknięty do odwołania

Szpitalny oddział otolaryngologiczny został zamknięty do odwołania w związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u osób z personelu.

Z pacjentami przeprowadzono wywiady epidemiologiczne. Do piątku nie stwierdzono u nich zachorowań na COVID-19. Szpital podał, że stan pacjentów pozwalał na ich wypisanie do domów.

15:13 Sopot: w związku z czerwoną strefą ogranieczenia w komunikacji miejskiej

Jak poinformował gdyński ZKM, w związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w Sopocie zmieniają się limity dotyczące przewozów pasażerów w pojazdach na wewnętrznych sopockich liniach komunikacji miejskiej.



Dopuszczalny limit pasażerów w pojeździe wyniesie 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym, tak jak do tej pory, połowa miejsc siedzących powinna pozostać wolna.

15:00 Ministerstwo Zdrowia: na górskie szlaki bez maseczek

Przedstawiciel resortu zdrowia skomentował dzisiejszą decyzję władz Tatrzańskiego Parku Narodowego o obowiązku zakrywania ust i nosa na góskich szlakach. W rozmowie z RMF FM jeden z wiceministrów zaznaczył, że od początku wprowadzania stref żółtych i czerwonych lasy, rezerwaty i parki narodowe zostały wyłączone z nakazu zasłaniania ust i nosa. Jednoznacznej decyzji na razie nie ma.





14:15 Biura podróży wysyłają puste samoloty po Polaków w Grecji

Od soboty lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny test na COVID-19. Decyzja Grecji to cios zwłaszcza dla mniejszych biur podróży. Ten kraj był jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych na odpoczynek przez turystów z Polski.









13:50 Litwa

W ciągu minionej doby na Litwie odnotowano 172 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Jest to najwyższy dobowy wskaźnik w kraju od początku epidemii. Władze nie zamierzają jednak wprowadzać kwarantanny.



Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek, że w sumie w kraju stwierdzono już 4956 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 93 osoby, w tym jedna w ciągu ostatniej doby.

13:30 Tatrzański Park Narodowy: Od soboty obowiązkowe maseczki na szlakach

Od soboty Zakopane i powiat tatrzański znajdą się w czerwonej strefie. Obejmie ona również górskie szlaki. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowały, że podczas wędrówek powinno się nosić maseczkę lub w inny sposób zakrywać nos i usta.





13:25 W Hiszpanii ruszyła druga operacja wojskowa służąca walce z koronawirusem

Pod kryptonimem “Misja Przedmurze" (Mision Baluarte) na terenie 15 z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii ruszyła operacja wojskowa służąca walce z epidemią koronawirusa. W pierwszych godzinach akcji, brało w niej udział około 2 tys. wojskowych.



Jak poinformowała minister obrony Hiszpanii Margarita Robles, nowa kampania wojskowa służy przede wszystkim wsparciu regionalnych służb sanitarnych w wykrywaniu przypadków zakażenia koronawirusem.

13:17 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie nie ma już łóżek dla chorych na COVID-19

Małopolska kolejny dzień jest liderem w liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Według danych sanepidu w piątek zanotowano 282 nowe przypadki i znów większość, bo 161, to tzw. przypadki rozproszone.



W Szpitalu Uniwersyteckim, który podobnie jak inne w Polsce nie jest już tzw. szpitalem jednoimiennym, przebywa ponad 260 chorych zakażonych koronawirusem. Dyrektor placówki Marcin Jędrychowski poinformował pisemnie wojewodę, że nie dysponuje wolnymi łóżkami dla pacjentów z COVID-19.





13:03 Szpital zespolony w Płocku przygotował łóżka na przypadki koronawirusa

Decyzją wojewody mazowieckiego Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku przygotował 84 łóżka dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Przebywa tam już 43 pacjentów. Są to m.in. pacjenci z oddziału internistycznego, gdzie zakażenie wykryto u 7 pracowników.





12:59 Japonia zapowiada darmową szczepionkę

Mieszkańcy Japonii dostaną za darmo pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi, aby zmniejszyć liczbę poważnych i śmiertelnych przypadków Covid-19 - podała agencja Kyodo, cytując decyzję zatwierdzoną w piątek przez panel doradczy ministerstwa zdrowia.

Przyjęta decyzja dotyczy pierwszej dawki przyszłej szczepionki przeciw koronawirusowi, ponieważ wciąż nie jest jasne, ile razy taki specyfik będzie musiał być podawany, by wytworzyć odporność - wyjaśnia japońska agencja.

Nie wiadomo również, czy pierwsza dawka będzie darmowa dla mieszkających w Japonii cudzoziemców - powiedział Kyodo niewymieniony z nazwiska urzędnik ministerstwa zdrowia. Jego zdaniem naturalne byłoby włączenie ich do tego programu z uwagi na zdrowie publiczne.

12:38 Słowacja

Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało w piątek o 679 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ich łączną liczbę w tym kraju do 11 617. W ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł o 6, do 54. W czwartek przeprowadzono 7824 testy.

W szpitalach jest 251 pacjentów z Covid-19, w tym 15 osób na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Z respiratorów korzysta 24 pacjentów.

12:24 Ukraina

Na Ukrainie już trzeci dzień z rzędu wykryto rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - 4633 przypadki. 68 osób zmarło na Covid-19, a 2148 wyzdrowiało - podało w piątek Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Dzień wcześniej poinformowano o 4069 zakażeniach, a w środę o 4027. Piątkowy bilans jest najwyższym dobowym bilansem zakażeń SARS-CoV-2 od początku pandemii.

Jak podano na stronie internetowej Centrum, łącznie od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 217 661 osób, zmarło 4261 chorych, a wyzdrowiało 96 591 pacjentów. W kraju jest obecnie 116 809 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 2417 więcej niż dnia poprzedniego.

12:11 Putin pisze do Trumpa

Prezydent Rosji Władimir Putin w telegramie do przywódcy USA Donalda Trumpa, który zakaził się koronawirusem, w piątek życzył mu rychłego powrotu do zdrowia. Wyraził przekonanie, że energia życiowa i optymizm pomogą Trumpowi w walce z koronawirusem.

W telegramie, wystosowanym po informacjach o infekcji wykrytej u prezydenta USA i jego małżonki Melanii Trump, Putin zapewnił o swoim szczerym wsparciu "w tym niełatwym momencie". Życzył obojgu jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Jestem przekonany, że pańska energia życiowa, werwa i optymizm pomogą poradzić sobie z niebezpiecznym wirusem - dodał.

12:08 Koronawirus w PKN Orlen

U dwóch pracowników administracyjnych PKN Orlen w siedzibie spółki w Płocku (Mazowieckie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. W związku z tym zlecono tam testy dla grupy personelu biurowego, który obecnie pracuje zdalnie. Sytuacja nie ma wpływu na ciągłość produkcji - podał koncern.

Informujemy, że zgodnie z wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa, PKN Orlen zlecił testy na obecność COVID-19 wśród grupy pracowników administracyjnych koncernu. Wykonanie testów ma związek z pozytywnym wynikiem badania u dwóch pracowników administracyjnych spółki w Płocku - przekazało w piątek PAP biuro prasowe PKN Orlen.

11:59 Rzecznik MZ: Nie ma dużych ognisk

Nie ma obecnie w kraju dużych ognisk koronawirusa. Zakażenia są rozproszone, spora część dotyczy aglomeracji miejskich i przestrzeni publicznej - powiedział PAP w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie wykluczył, że zapowiadane dodatkowe obostrzenia pojawią się wcześniej niż 15 października.

Nie ma obecnie dużych ognisk typu zakłady pracy. Mówimy o zakażaniu rozproszonym, po kilka kilkanaście osób - wskazał rzecznik. Na tym etapie epidemii do zakażeń może dochodzić szczególnie w aglomeracjach miejskich, w przestrzeni publicznej, na ulicach czy w komunikacji. Teraz, w przeciwieństwie do wiosny czy lata, nie ma dużych ognisk, są zakażenia rozproszone - dodał.



11:32 Problemy w DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze

Po wystąpieniu ogniska koronawirusa Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze boryka się z brakiem personelu do opieki nad pensjonariuszami. O wsparcie placówki zaapelował wojewoda lubuski, który zadeklarował pomoc samorządowi miasta Zielona Góra w rozwiązaniu problemu.

Jak poinformowała w piątek PAP dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielonej Góry Monika Zapotoczna, w zielonogórskim Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów pobranych zostało 285 wymazów. 44 osoby są zakażone, to 31 pensjonariuszy i 13 pracowników. Łącznie 285 osób sanepid skierował na kwarantannę.

W domu pomocy pracują 33 osoby, w tym 7 skierowanych do pomocy z Caritasu i 2 osoby z MOPS-u. Pozostali - opiekunki, pielęgniarki, pokojowe, kucharki i pracownicy administracji - to pracownicy DPS-u. Większość wykonuje swoją pracę w ramach kwarantanny odbywanej w zakładzie pracy. Pensjonariusze mogą też liczyć na pomoc dwóch lekarzy.

Okrojony zespół DPS-u opiekuje się 169 pensjonariuszami (dwóch jest hospitalizowanych) w podeszłym wieku, z przewlekłymi chorobami somatycznymi.

11:22 Szef WHO życzy Trumpowi powrotu do zdrowia

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził w piątek nadzieję, że prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania szybko powrócą do zdrowia po stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem.

Moje najlepsze życzenia pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia dla prezydenta Donalda Trumpa i Pierwszej Damy Melanii Trump - napisał na Twitterze szef WHO, komentując wpis amerykańskiego przywódcy o pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2.

11:19 Ekspert o wirusie we Włoszech

Możliwe, że około 6 milionów Włochów, czyli jedna dziesiąta ludności kraju, zostało już zakażonych koronawirusem - taką hipotezę postawił wykładowca genetyki na uniwersytecie w Trieście Paolo Gasparini. Zauważył, że nie sposób ustalić dokładnej liczby zainfekowanych.

Włochów zakażonych tym nowym koronawirusem jest znacznie więcej, niż podaje się to w oficjalnych danych, a testy serologiczne mogą nam nie pomóc w zidentyfikowaniu wszystkich - ocenił Gasparini w wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero" w piątek. Powołał się na wyniki badań w miejscowym szpitalu, wskazujące na to, że przeciwciała, jakie wytwarzają się po zakażeniu koronawirusem, dość szybko przestają być wykrywalne we krwi.

11:06 Testy w Polsce

Ostatniej doby wykonano ponad 28,7 tys. testów na obecność koronawirusa - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ogółem przebadano dotąd 3 390 790 próbek pobranych od 3 253 059 osób.



10:51 Rosja

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 9412 - podał w piątek sztab rządowy. W Moskwie przybyło aż 2704 nowych infekcji. Władze stolicy apelują o przestrzeganie zasad sanitarnych, w przeciwnym razie niezbędne będą ograniczenia.

Ogólna liczba zakażeń w Rosji sięgnęła w piątek 1 194 643. Wyzdrowiało 970 296 osób, z których 6054 opuściły szpitale w ciągu ostatnich 24 godzin.

W ciągu minionej doby zmarło w Rosji 186 pacjentów z Covid-19. Liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi teraz 21 077.

10:30 Rekord zakażeń w Polsce

Kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano 2292 nowych zakażeń w Polsce. Resort podał także, że w ciągu minionej doby zmarło 27 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 95 773 zakażeń oraz 2 570 zgonów.



10:24 Mosbacher pisze do Trumpa

Modlę się o szybki powrót do zdrowia moich przyjaciół - prezydenta Trumpa i Melanii. Są silni i przejdą przez to razem - napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

09:27 Test na koronawirusa dla posłów

Dokładnie 29 038 zł wydały do tej pory Sejm i Senat na testy na obecność koronawirusa u posłów i senatorów - podaje "Fakt". Testy te refundowano wszystkim "zainteresowanym" parlamentarzystom.

09:25 Andrzej Duda życzy Donaldowi Trumpowi powrotu do zdrowia

Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia szybkiego powrotu do zdrowia zakażonej koronawirusem amerykańskiej parze prezydenckiej Donaldowi i Melanii Trump. "Polska i USA przejdą przez trudy i odniosą sukces w walce z Covid-19" - podkreślił Duda.



09:16 Węgry

Rekordową liczbę zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - aż 1322. Zmarło też 17 kolejnych chorych na Covid-19, co wyrównuje rekord z 19 kwietnia - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii.

W sumie od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech 28 631 przypadków zakażenia koronawirusem i zmarło 798 chorych na Covid-19.

Również liczba aktywnych infekcji, wynosząca 21 484, jest najwyższa od początku pandemii. Opieki szpitalnej wymaga obecnie 740 chorych na Covid-19, przy czym 47 oddycha przy pomocy respiratora.

08:16 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w piątek o rekordowym wzroście liczby zakażeń koronawirusem - przybyło ich 3493. Aktywnych infekcji jest obecnie 39 391. W szpitalach przebywa 1028 pacjentów z Covid-19.

Zmarło 678 osób, w tym 12 w ciągu ostatniej doby. Według ministerstwa zdrowia każdego dnia w ostatnim tygodniu notowano co najmniej 10 zgonów.

Minister zdrowia Roman Prymula mówił w czwartek w niższej izbie parlamentu, że około dwóch piątych hospitalizowanych z koronawirusem praktycznie nie ma objawów, a muszą zostawać w szpitalach, ponieważ infekcja nie pozwala im na powrót do ośrodków pomocy społecznej. Spośród ponad 1 tys. hospitalizowanych 192 pacjentów jest w ciężkim stanie.

07:50 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach na Covid-19 zmarło 1095 osób, a u 81,4 tys. osób wykryto zakażenie koronawirusem - wynika z danych opublikowanych w piątek przez tamtejsze ministerstwo zdrowia. Od początku pandemii w Indiach zmarło już 99 773 osób z Covid-19.

Dotychczasowa liczba potwierdzonych infekcji to 6,39 mln, z czego 942 tys. to nadal trwające zakażenia. Więcej przypadków wykryto jedynie w Stanach Zjednoczonych.

07:06 Donald Trump z koronawirusem

Donald Trump poinformował, że on i jego żona Melania otrzymali pozytywne testy na obecność koronawirusa. Wcześniej prezydent USA trafił na kwarantannę po tym, jak wirusa wykryto u jednej z jego bliskich współpracownic.

Dzisiaj Pierwsza Dama i ja otrzymaliśmy pozytywne wyniki testu na Covid-19. Rozpoczniemy kwarantannę i proces leczenia natychmiast. Przejdziemy przez to razem - napisał Donald Trump na Twitterze.

06:52 Zakażeń i zgonów będzie przybywać

Wzrost zakażeń koronawirusem będzie trwał jeszcze sześć tygodni, będzie też stale przybywać zgonów - mówi w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ekspert profilaktyki i terapii zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP dr Paweł Grzesiowski.

Grzesiowski odniósł się do tego, że w czwartek padł dobowy rekord zakażeń - 1967. Jak podkreślił, spodziewał się tego. Średnią tygodniową liczbę zakażeń obecnie trzeba mnożyć przez 1,5, więc łatwo policzyć, że za tydzień będziemy mieć dobowe zwyżki na poziomie 2-3 tysięcy. To skutek tego, że współczynnik reprodukcji wirusa R wynosi 1,5. Epidemia zaczyna hamować, kiedy ten współczynnik spada poniżej 1 - zauważył.

06:27 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2673 nowe zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Trzeci raz w ciągu ostatnich dni dobowa liczba nowych infekcji przekroczyła 2,5 tysiąca. W szczytowym okresie zachorowań, pod koniec marca i na początku kwietnia, w Niemczech rejestrowano ponad 6 tysięcy zakażeń dziennie.

W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 294 395 przypadków koronawirusa. Zmarło w tym kraju 9508 osób, około 257 900 wyzdrowiało.

05:50 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 5099 nowych osób; z powodu Covid-19 zmarły kolejne 432 osób - poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 748 315, a bilans zgonów wywołanych Covid-19 wzrósł do 78 078.

05:35 Donald Trump na kwarantannie

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wraz z małżonką Melanią w oczekiwaniu na wynik badań pod kątem zakażenia koronawirusem "rozpocznie proces kwarantanny". Wcześniej w czwartek potwierdzono przypadek koronawirusa w Białym Domu.



Amerykański przywódca na Twitterze potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że test na Covid-19 dał pozytywny rezultat u jego doradczyni Hope Hicks. Przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na wtorkową debatę do Cleveland w Ohio oraz na środowy wiec w Minnesocie.



05:16 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 36 157 zakażeń koronawirusem i 728 kolejnych zgonów - poinformowało w czwartek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Według danych resortu zdrowia od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4 847 082 zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już 144 680 przypadków.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.

05:03 USA

883 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły minionej doby w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 207 711.



Zgodnie ze statystykami dziennika "New York Times" sytuacja epidemiologiczna (przyrost tempa wykrywanych przypadków Covid-19) pogarsza się na początku jesieni w 29 amerykańskich stanach. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej infekcji wykrywa się w Dakocie Północnej, Dakocie Południowej oraz Wisconsin.

Łącznie liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w USA do 7 277 352. Pod koniec września ten bilans dziennie zwiększał się średnio o ok. 45 tys.