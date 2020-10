Koronawirus. Premier Włoch: Sytuacja jest krytyczna. Resort zdrowia radzi jak przygotować się do testu na koronawirusa [RAPORT]

9291 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Zmarło 107 kolejnych osób. Rekord zakażeń padł w województwie małopolskim. Sejm miał się dzisiaj zająć zmianami w ustawach dot. Covid-19, jednakże głosami opozycja – która chciała się lepiej zaznajomić z projektem – obrady przesunięto na środę. Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych przypomina jak przygotować się do wymazu na obecność koronawirusa. Premier Włoch stwierdził, że sytuacja epidemiologiczna w jego kraju, a także w Hiszpanii jest "krytyczna". Brytyjski rząd i władze Manchesteru nie mogą natomiast dojść do porozumienia ws. wprowadzenia nowych restrykcji. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie śledzimy w naszym raporcie dnia.

- W Polsce badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 9291 osób. Zmarło też 107 następnych osób - podał resort zdrowia. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. małopolskim - 1486, mazowieckim - 1282 i wielkopolskim - 1186. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce wyniosła 192 tys. 539, z czego 3721 osób zmarło.

- Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 40,1 mln ludzi na świecie, a ponad 1,11 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Sejm - posłowie mieli się zająć projektem PiS zakładającym m.in. zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Tuż po starcie obrad jednak Platforma Obywatelska złożyła wniosek o przerwę i odroczenie obrad do jutra.

- Na Ukrainie zmarło 113 osób chorych na Covid-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemii.



- Argentyna stała się piątym krajem na świecie, w którym liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła milion.

- Co najmniej dwie godziny przed pobraniem wymazu na obecność wirusa SARS-COV-2, nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie płucz jamy ustnej i nosa, nie myj zębów, nie przyjmuj leków, nie pal papierosów - przypomina Ministerstwo Zdrowia.



- Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył po spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu Pedro Sanchezem w Rzymie, że sytuacja w obu krajach jest "krytyczna".



89 osób zmarło tej dobry we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 10874 nowych zakażeń koronawirusem w 144 tys. testów - przekazało włoskie Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu z dniem poprzednim zakażeń jest więcej o około 1500.

Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 36705.





Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Dotychczas koronawirusa wykryto we Włoszech u 434 tys. osób, a wyzdrowiało 255 tys. Według oficjalnych danych obecnie w kraju jest co najmniej 142 tys. zakażonych.



Liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 778, w tym o 73 na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przebywa w tej chwili 870 pacjentów.

W Opolu potwierdzono przypadki zakażeń koronawirusem w publicznym przedszkolu nr 60 i w Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica. III LO przechodzi na nauczanie zdalne.



Katarzyna Oborska-Marciniak z Urzędu Miasta Opola poinformowała, że w stolicy regionu wykryto kolejne przypadki zakażeń koronawirusem w przedszkolu nr 60 i w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. W obu placówkach dozorem epidemicznym objęto 54 dzieci.

Przy Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu powstanie kolejny w stolicy Wielkopolski punkt pobrań wymazów do testów na SAS-CoV-2. Żołnierze WOT zaczęli przygotowania do ustawienia namiotów, gdzie pobierane będą próbki do badań.



Otrzymaliśmy prośbę ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, czy oddział ten może na potrzeby walki z Covid-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie; kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie - oświadczył prezes WOŚP Jerzy Owsiak.



Zawieszono działalność kilku oddziałów placówki, a dwa piętra przeznaczono tylko dla zakażonych koronawirusem - to zmiany wprowadzone w zakopiańskim szpitalu powiatowym, który od wczoraj pracuje jako tak zwana placówka covidowa.



Połowa z przygotowanych miejsc jest już zajęta, a pacjenci przysyłani są nawet z Krakowa - mówi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Czaplińska.

W przypadkach, które nie wymagają pilnej interwencji, mieszkańcy regionu będą musieli szukać pomocy w innych szpitalach.



Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 55 osób z DPS-u w Bożenkowie. Pozytywne wyniki zanotowano u 30 pensjonariuszy i 25 osób z personelu.



Jutro zostanie przebadanych pozostałych 39 mieszkańców DPS-u i 11 osób z personelu. Dotychczas testy dały 30 wyników dodatnich u 31 przebadanych pensjonariuszy i 25 dodatnich u 34 przebadanych pracowników.



Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył po spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu Pedro Sanchezem w Rzymie, że sytuacja w obu krajach jest "krytyczna". Ale - jak dodał- przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa można funkcjonować.



Nasze kraje przeżywają moment szczególnych trudności, krytyczną sytuację. Chcemy pokazać, że szanując reguły i kroki w ramach prewencji życie, także polityczne, można kontynuować - mówił Conte na konferencji prasowej.

Wirus nie stał się groźniejszy, to ludzie zaczęli go bagatelizować - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obserwując sytuację w Polsce i dynamikę jej zmian, mam wrażenie, że system opieki zdrowotnej coraz bardziej zbliża się do ściany - dodał.



Cytat Wirus SARS-CoV-2 na poziomie genomu oczywiście się zmienia, ale zmienia się stosunkowo wolno. Na ten moment nic nie wskazuje, by te zmiany miały wpływ na to, jak bardzo jest dla nas groźny, i by te zmiany odgrywały znaczenie z punktu widzenia kontrolowania pandemii. Obecna sytuacja to raczej kwestia rozluźnienia, które nastąpiło latem i zostało pogłębione przez okres wakacyjny. Ta sytuacja oczywiście nie dotyczy tylko Polski, ale też innych krajów mówił dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

By ograniczyć szerzenie się koronawirusa, Senat (rząd krajowy) Berlina rozszerzył obowiązek noszenia maseczek - poinformowała agencja DPA, powołując się na źródła w rządzącej stolicą Niemiec koalicji socjaldemokratów i postkomunistycznej Lewicy.

Według nich, maseczki trzeba będzie teraz zakładać również na weekendowych jarmarkach, w niektórych ulicznych pasażach handlowych i w kolejkach, o ile w takich przypadkach nie da się utrzymać minimalnego dystansu 1,5 metra.

Powstające przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Centrum Matki i Dziecka na czas walki z pandemią ma pełnić funkcję szpitala alternatywnego, będącego zabezpieczeniem dla regionu w razie braku miejsc dla chorych na Covid-19 w innych lecznicach. Ma on zostać zorganizowany do końca listopada i mieć 150 łóżek.



Ten wybór to efekt ustaleń wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka z marszałek woj. lubuskiego Elżbietą Polak. We wtorek na wspólnej konferencji prasowej mówili oni o organizacji szpitala tymczasowego pod patronatem Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Prezydent Częstochowy apeluje do wojewody śląskiego o zabezpieczenie w szpitalach dostatecznej liczby miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Według lokalnego samorządu pogotowie ma obecnie olbrzymie problemy z umieszczaniem chorych na Covid-19 w szpitalach, do których powinni trafić.



Obecna sytuacja zagraża bezpośrednio pacjentom i paraliżuje system ratownictwa, bo karetki są zmuszone czekać w kolejkach przed szpitalami - podkreśla Urząd Miasta Częstochowy.

17:16 Premier o WOT

Dzisiaj na bardzo wielu polach działań walki z koronawirusem dzięki m.in. żołnierzom WOT możemy luzować nasze podstawowe zasoby kadrowe w służbie zdrowia - podkreślał premier Mateusz Morawiecki w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu.



To co dzisiaj tutaj mogłem zobaczyć, to bardzo budujący obraz. Dzisiaj na bardzo wielu polach działań walki z Covidem żołnierze WOT i nie tylko wchodzą w pewną przestrzeń, która pozwala luzować nasze podstawowe zasoby kadrowe w służbie zdrowia - powiedział Morawiecki.



Dodał, że dzięki działaniom punktów pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa, takich jak ten w Zegrzu, "mamy do czynienia z uwolnieniem tysięcy ludzi, którzy mogą wykonywać czynności charakterystyczne dla służby zdrowia". Podkreślił, że wydajność punktów pobrań drive-thru jest bardzo wysoka i jednocześnie stworzone warunki sanitarne są odpowiednie.



Mamy już ponad 1300 żołnierzy zaangażowanych w bezpośrednie wsparcie punktów medycznych - powiedział premier.

Decyzję o rezygnacji z opłaty targowej od 1 stycznia przyszłego roku podjęli we wtorek radni Szczecina. Ma to związek m.in. z sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią.



Za przyjęciem uchwały było 29 radnych, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.



Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwalają na rezygnację z pobierania opłaty targowej.

Więcej specjalnych linii tramwajowych i autobusowych - począwszy od 24 października, dodatkowe wejścia na cmentarze i wzmożone patrole straży miejskiej - takie działania podejmie wrocławski magistrat, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo sanitarne w okresie Wszystkich Świętych.



Brytyjski rząd i władze Manchesteru nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie wprowadzenia w najważniejszym mieście północnej Anglii trzeciego, najwyższego poziomu restrykcji w związku z koronawirusem. Wyznaczony przez rząd termin na to minął wtorek w południe.



Wprowadzanie restrykcji leży w kompetencjach rządu, ale do tej pory rząd starał się robić to w porozumieniu z lokalnymi władzami. Tak było w przypadku Liverpoolu, który jako pierwszy został objęty restrykcjami na poziomie trzecim, a także sąsiadującego z Manchesterem hrabstwa Lancashire, które zostało dodane do listy w zeszłym tygodniu.



Jednak Andy Burnham, laburzystowski burmistrz hrabstwa metropolitalnego Greater Manchester, nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji, o ile rząd nie przekaże dodatkowej pomocy finansowej. Zgodnie z rządowym programem pomocowym pracownicy firm, które z powodu dodatkowych restrykcji będą musiały zawiesić działalność, od 1 listopada otrzymywać będą z budżetu państwa dwie trzecie dotychczasowego wynagrodzenia. Wprowadzenie najwyższego poziomu restrykcji oznacza m.in. zamknięcie pubów i barów, chyba że wraz z alkoholem oferują one znaczący posiłek.

17:12 Koronawirus w szkołach

W jednym z krakowskich szpitali zmarła 42-letnia nauczycielka języka angielskiego. Kobieta trafiła na oddział w stanie krytycznym. Wcześniej była bezskutecznie leczona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).



Przed gmachem sądu okręgowego przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie ustawiono namiot, w którym mogą oczekiwać osoby, które z powodu pandemii nie mogą od razu wejść do budynku np. z powodu zbyt dużej liczby interesantów.



Od przyszłego tygodnia w woj. łódzkim będzie znacznie więcej łóżek dla chorych na Covid-19 - poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



W regionie łódzkim na 922 łóżka tzw. II poziomu, czyli dla chorych na Covid-19, wolnych jest 195, a ze 108 respiratorów dla osób leżących w szpitalach i walczących ze skutkami zakażenia koronawirusem wolnych było 50 takich urządzeń - przekazała po południu rzeczniczka prasowa wojewody Dagmara Zalewska.

17:02 Dane o koronawirusie

Obecnie bardziej miarodajne byłoby podawanie liczby zakażeń Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w podziale na województwa, niż podawanie łącznej statystyki dziennej poszczególnych województw czy też miast - ocenił w rozmowie epidemiolog z WUM Artur Białoszewski.



Jak tłumaczył Białoszewski, "jeżeli spojrzymy na statystyki liczby zakażeń w podziale na województwa czy też konkretne miasta, to możemy oczywiście dostrzec, iż te, które mają najwyższą liczbę mieszkańców, charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem bezwzględnej liczby zakażonych osób".

17:00 Naczelna Izba Lekarska

Według Naczelnej Izby Lekarskiej niektóre z rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z Covid-19 są zbyt restrykcyjne i mogą prowadzić do podziału środowiska i osłabienia zaufania pacjentów do lekarzy i do pozostałych zawodów medycznych.



Nowelizacją przepisów Sejm miał się zająć na wtorkowym posiedzeniu. Na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej obrady odroczono do środy.

16:59 Pandemia a uzależnienia

Lęk przed chorobą Covid-19, a także przed skutkami ekonomicznymi pandemii sprawia, że ludzie są bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju uzależnienia, zarówno od substancji psychoaktywnych jak i tzw. uzależnień behawioralnych - ostrzegają eksperci.



Ryzyko zakażenia, ale również związane z pandemią wprowadzane ograniczenia oraz izolacja powodują zachwianie poczucia bezpieczeństwa, niepokój o przyszłość oraz kryzysy w rodzinie. Temu z kolei sprzyja większe ryzyko uzależnień - powiedział dr Bartosz Kehl z Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Koronawirusa potwierdzono u czterech osób z personelu medycznego oddziału kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - poinformowała rzeczniczka prasowa szpitala Marzena Sutryk.



Jak podała Sutryk, w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u czterech osób z personelu medycznego oddziału kardiologii, szpital wojewódzki wstrzymał do odwołania planowe przyjęcia na ten oddział oraz pracę Poradni Zaburzeń Rytmu i Poradni Kontroli Rozruszników.

16:48 Testy na obecność koronawirusa

Co najmniej dwie godziny przed pobraniem wymazu na obecność wirusa SARS-COV-2, nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie płucz jamy ustnej i nosa, nie myj zębów, nie przyjmuj leków, nie pal papierosów - przypomina Ministerstwo Zdrowia.



Resort przypomina na Twitterze jak przygotować się do badania w kierunku wykrycia koronawirusa w mobilnym punkcie pobrań. Minimum dwie godziny przed badaniem nie należy jeść, pić, żuć gumy, płukać ust i nosa, myć zębów, przyjmować leków i palić papierosów.



W całym kraju takich punktów mobilnych, tzw. drive-thru jest obecnie 497. Ostatniej doby przeprowadzono ponad 41,5 tys. testów, w tym lekarze rodzinni - od początku września, gdy otrzymali taką możliwość - zlecili ich blisko 209 tys.

16:47 Branża fitness

Oczekujemy od państwa otwarcia obiektów fitness najpóźniej od soboty oraz planu finansowego wsparcia; w przeciwnym razie nastąpi fala bankructw i zwolnień w branży zatrudniającej 150 tys. osób - podkreślali przedstawiciele Polskiej Federacji Fitness, Saturn Fitness oraz Xtreme Fitness Gyms.

We wtorek przedstawiciele branży fitness wyjaśniali dziennikarzom w Sejmie, jak ważne jest dla nich spełnienie postulatu, aby odmrozić ich działalność najpóźniej od soboty 24 października. Podkreślali podczas konferencji prasowej, że chodzi m.in. o utrzymanie 150 tys. miejsc pracy, w tym w 95 proc. dla kobiet zatrudnionych w siłowniach, na basenach, w aquaparkach, solariach, saunach, czy obiektach ze strefami spa i wellness.



Po dość owocnym spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem mamy nadzieję na otwarcie w najbliższą sobotę. Doszły nas słuchy, że jeden z przedstawicieli ministerstwa wskazuje, że jest to nierealny termin. My, jako branża fitness podtrzymujemy, że jest to ostateczny termin, żeby przywrócić naszą branżę do działania. Nie jesteśmy w stanie być dłużej zamknięci - oświadczył prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski.

Przekształcony w covidowy szpital w Bielsku Podlaskim wypisuje sukcesywnie do domów tych pacjentów, którzy mogą być wypisani - poinformowała dyrektor placówki Bożena Grotowicz. W szpitalu będzie ponad 170 łóżek dla pacjentów z koronawirusem.



Wojewoda podlaski zdecydował, że oprócz szpitala w Bielsku Podlaskim także szpital w Augustowie jest przekształcony w covidowy. Łącznie w tych dwóch placówkach ma być ok. 320 kolejnych miejsc dla chorych na Covid-19. Przygotowanie tych łóżek ma następować sukcesywnie w tym tygodniu.

Radomski Szpital Specjalistyczny przygotowuje 200 miejsc dla pacjentów z Covid-19. Chorzy umieszczeni będą na oddziałach, z których sukcesywnie wypisywani są pacjenci leczeni na inne schorzenia - poinformowała rzeczniczka szpitala Elżbieta Cieślak.

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego Radomski Szpital Specjalistyczny (RSS) prz ul. Tochtermana ma przygotować 200 łóżek, w tym 10 intensywnej terapii, dla potrzeb pacjentów z potwierdzonym Covid-19.

W krotoszyńskim szpitalu utworzono oddział covidowy dla 50 chorych - poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.



Szpital w Krotoszynie to kolejna w południowej Wielkopolsce po Wolicy, Ostrowie Wlkp. i Pleszewie placówka medyczna, w której wygospodarowano łóżka tylko dla pacjentów chorych na Covid-19.



W krotoszyńskim szpitalu dla zakażonych pacjentów udostępniono 50 łóżek, w tym 5 podłączonych do respiratora.



Jak poinformowały służby wojewody, w ciągu minionej doby w Wielkopolsce odnotowano 1187 zakażonych koronawirusem.

W województwie pomorskim zanotowano 484 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 - poinformował regionalny sanepid. Poza ogniskami rodzinnymi, pod kontrolą służb sanitarnych znajdują się 202 ogniska zakażeń związane najczęściej z zakładami pracy.

Starosta elbląski Maciej Romanowski przebywa na kwarantannie w związku z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 - przekazało starostwo powiatowe. Urząd wstrzymał na tydzień bezpośrednie przyjmowanie interesantów.



W wydanym komunikacie elbląskie starostwo poinformowało, że starosta Romanowski decyzją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przebywa na kwarantannie do 27 października. Samorządowiec, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, czuje się dobrze.

Jeśli zapadnie taka decyzja, tymczasowy szpital dla chorych na Covid-19 powstanie na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ciągu 10 dni - poinformował prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Od soboty Poznań i powiat poznański są w czerwonej strefie.

W stolicy Wielkopolski jest 2016 osób zakażonych, w powiecie 1247 osób. W szpitalu miejskim im. Strusia hospitalizowanych jest 388 osób z SARS-CoV-2.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju władze Gdyni zrezygnowały z organizacji tradycyjnej zabawy sylwestrowej. Aby uroczyście powitać 2021 rok, miasto zamierza przygotować inną, bezpieczną atrakcję.



O tym, w jaki sposób obchodzony będzie tegoroczny Sylwester w Gdyni miasto poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.gdynia.pl i kanałów w mediów społecznościowych.



16:35 Lockdown a gospodarka

Mały lockdown może niekorzystnie wpłynąć na produkcję - ocenia ekspertka Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz, komentując dane GUS dot. produkcji przemysłowej. Jak dodała, we wrześniu wzrost sprzedaży m/m odnotowało 30 z 34 działów przemysłu m.in. sprzedaż samochodów, urządzeń elektrycznych.



Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

16:34 Łódź

W środę w Łodzi rozpoczną pracę dwa nowe, stacjonarne punkty, przystosowane do wykonywania testów Drive Thru na obecność wirusa Sars-Cov-2. Testy będą przeprowadzane na parkingach obiektów zarządzanych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu, czyli przy stadionie Widzewa na al. Piłsudskiego oraz przy stadionie Orła na ul. 6. Sierpnia - przekazały służby prasowe magistratu.

Testy typu Drive Thru, które nie wymagają od osoby testowanej wysiadania z samochodu, będzie można wykonać w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 13:00 za okazaniem skierowania od lekarza - to testy refundowane przez NFZ - lub komercyjnie. Wynik ma być dostępny w ciągu doby

W związku z epidemią i zwiększoną liczbą przypadków zarażeń SARS-CoV-2 ostrowski urząd przywrócił infolinię wsparcia i wolontariat dla chorych i samotnych mieszkańców - poinformowała prezydent miasta Beata Klimek.



Osoby starsze, niepełnosprawne i niemające wsparcia rodziny lub sąsiadów, a potrzebujące pomocy, mogą liczyć na wolontariuszy.



Zgłoszenia w ostrowskim urzędzie miasta są przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem telefonu 62-720-48-26.



Wolontariusze będą pomagać w drobnych zakupach (do 100 zł), wykonywać pilne opłaty, wyprowadzać psy i postarają się rozwiązywać zgłaszane problemy.

23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a sześć w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Na kwarantannie jest już w sumie ponad pół tysiąca górników, w większości z PGG.



Jak wynika z wtorkowych danych spółek węglowych, również kopalnie odczuły zauważalny w ostatnich tygodniach w całej Polsce wzrost zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie z wirusem zmaga się 153 górników z PGG, 20 z JSW oraz 10 z kopalń spółki Tauron Wydobycie.

W 28 przypadkach na 2674 kontroli w transporcie publicznym kontrolowany pojazd okazał się przepełniony; to zaledwie jeden procent - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Jak dodał, w poniedziałek z powodu przepełnienia musiał zatrzymać się tylko jeden autobus.



Właściciele siłowni i basenów nie powinni liczyć na otwarcie ich firm w najbliższym czasie - ustalili dziennikarze RMF FM. Kancelaria Premiera, Ministerstwo Zdrowia i sanepid są kategorycznie przeciw.



We wtorek w szpitalu w Poznaniu zmarł bp senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od soboty był hospitalizowany. Miał potwierdzoną obecność koronawirusa SARS-CoV-2.



Informację o śmierci bp. Wojtusia podała we wtorek archidiecezja gnieźnieńska. Na razie nie ma terminu pogrzebu.



Archidiecezja podała, że w tygodniu poprzedzającym stwierdzenie koronawirusa u bp. Wojtusia nie pełnił on publicznej posługi. Kiedy badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dały pozytywny wynik u bp. seniora, na kwarantannę trafił prymas Polski abp Wojciech Polak.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podjął decyzję o skierowaniu do walki z wirusem Sars-Cov-2 strażaków mających uprawnienia ratownictwa medycznego.

W pierwszej kolejności do Warszawy zostanie skierowanych 50 ratowników.

W łódzkich placówkach edukacyjnych prowadzonych przez miejski samorząd we wtorek wykryto 11 nowych przypadków koronawirusa, kolejnych 78 osób zostało poddanych kwarantannie - poinformowanł prezydent Łodzi.



We wtorek służby prasowe łódzkiego magistratu poinformowały o 11 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w miejskich przedszkolach i szkołach. Koronawirusa potwierdzono u jednego przedszkolaka, 4 uczniów i 6 pracowników placówek edukacyjnych.



Kolejne osoby poddawane są izolacji.

78 osób: 12 przedszkolaków, 51 uczniów, 15 pracowników jest na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną - poinformowały miejskie służby prasowe.

16:20 Włochy

Godzina policyjna ma obowiązywać od piątku od godz. 23 we włoskim regionie Kampania ze stolicą w Neapolu z powodu drugiej fali pandemii Covid-19 - ogłosił szef władz regionalnych Vincenzo De Luca. Wcześniej o zgodę na taki krok wystąpiły do rządu władze Lombardii.



Przygotowujemy się do złożenia w ciągu dnia wniosku o wprowadzenie godziny policyjnej; totalnego zablokowania wszelkiej działalności i ruchu od tego weekendu - zapowiedział gubernator Kampanii.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart nie zadecydowała jeszcze o lokalizacji szpitala tymczasowego w regionie. Na razie zwiększamy bazę łóżkową - powiedział rzecznik prasowy wojewody Michał Mielniczuk.



Dodał, że wojewoda przygotowuje koncepcję funkcjonowania szpitala tymczasowego, jego lokalizacji i pojemności.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzech lekarzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Do dowołania wstrzymano przyjęcia pacjentów do Działu Brachyterapii i Hipertermii.



Bp włocławski Wiesław Mering jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformowała diecezja. Ordynariusz pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan się poprawia.

W ciągu ostatniej doby w Iranie wykryto 5 039 nowych infekcji SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarły 322 kolejne osoby - poinformowało ministerstwo zdrowia. To największy dobowy przyrost zakażeń w tym kraju od początku epidemii.



Rzeczniczka ministerstwa zdrowia Sima Sadat Lari oświadczyła, że 2254 spośród nowo zdiagnozowanych osób zostało przyjętych do szpitali. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4810 chorych na Covid-19.



W Iranie koronawirusem zakaziło się dotychczas 539 670 osób, z których 434 676 wyzdrowiało, a 31 034 zmarło.



Pod względem całkowitej liczby zakażeń i zgonów, Iran jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem Bliskiego Wschodu. Liczba infekcji i zgonów rośnie tam nieprzerwanie od półtora miesiąca. 6 października po raz pierwszy stwierdzono ponad 4 tys. nowych zakażeń.

Ponad 300 pielęgniarek w Małopolsce zachorowało na COVID-19, a wiele przebywa na kwarantannie. Brakuje ich w każdym szpitalu, a ponadto nie ma chętnych do tego zawodu - powiedział we wtorek PAP przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie Tadeusz Wadas.

Braki pielęgniarek są w każdej placówce szpitalnej jak również w POZ. Od kilku lat nie jest wypełniana luka pokoleniowa. Do systemu tylko w Małopolsce powinno trafić minimum 600 pielęgniarek rocznie, a trafia 100 - podkreślił Wadas.

Dodał, że na świadczenie emerytalne w najbliższym czasie może odejść 1275 pielęgniarek i położnych.

Zakażenia koronawirusem potwierdzono w 160 szkołach podstawowych i w przedszkolach w woj. śląskim - poinformowała we wtorek rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Kij.

Anna Kij przyznała, że do kuratorium docierają sygnały o problemach dyrektorów w skontaktowaniu się z sanepidem. Według niej są to pojedyncze przypadki. Zaapelowała, by w większym stopniu korzystali oni z adresu mailowego, specjalnie przeznaczonego dla szkół do kontaktu na wypadek potwierdzonych zakażeń.

Ze sporymi problemami w związku z kolejnymi potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem w placówkach oświatowych boryka się Rybnik. W dwóch przedszkolach zawieszono zajęcia w związku z zakażeniami i zwolnieniami lekarskimi personelu, którego brakuje, by zapewnić dzieciom opiekę. W sumie koronawirus w Rybniku dezorganizuje pracę 18 placówek.

W ciągu ostatniej doby w Szwajcarii wykryto 2986 nowych infekcji SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło osiem kolejnych osób - poinformował we wtorek Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

Dane BAG obejmują również Liechtenstein. W tym państwie w ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano 22 nowe zakażenia.

Od początku epidemii w Szwajcarii odnotowano 85 918 infekcji SARS-CoV-2 i 1844 zgony na Covid-19. W Liechtensteinie koronawirusem zakaziło się 249 osób, z których jedna zmarła. W obu państwach w ciągu ostatniej doby do szpitali przyjęto 53 nowych pacjentów z koronawirusem.

13:36 Mecze w Grecji jednak bez kibiców

Grecki rząd wycofał się ze zgody na powrót na stadiony kibiców piłkarskich. "Nawet niewielka liczba osób na trybunach byłaby złym sygnałem dla społeczeństwa" - napisano w komunikacie.

Stadiony miały być wypełniane maksymalnie w dziesięciu procentach, ale nie więcej niż w liczbie 3500 osób.

W poniedziałek w Grecji stwierdzono 438 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To wynik znacznie niższy niż w wielu europejskich krajach. Greckie władze zamierzają jednak zwiększyć restrykcje.

13:33 Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. Powołanie Funduszu Medycznego prezydent zapowiedział w marcu, a pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Fundusz Medyczny ma finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę.



13:20 Malezja

W Malezji zgłoszono we wtorek 862 nowe przypadki SARS-CoV-2, zwiększając ogólną liczbę do 22 225. Na Covid-19 zmarły kolejne trzy osoby, przez co liczba ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą wzrosła do 193.



13:19 Filipiny

Na Filipinach stwierdzono 1640 nowych przypadków SARS-CoV-2 i jest to najmniejszy dobowy przyrost w ciągu czterech tygodni. Od wybuchu pandemii zdiagnozowano w tym kraju 360 775 zakażeń koronawirusem.

Łącznie w kraju zanotowano do tej pory 6690 zgonów, w tym 17 w ciągu ostatniej doby - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Filipiny są drugim krajem w regionie z największą liczbą ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19.

13:18 Indonezja

W Indonezji odnotowano we wtorek 3602 przypadki zakażenia koronawirusem, przez co ogólny bilans infekcji wzrósł w kraju do 368 842 - poinformowało ministerstwo zdrowia w Dżakarcie. To największa liczba zakażeń wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to w Indonezji w związku z Covid-19 zmarło kolejnych 117 osób, przez co ogólny bilans wzrósł do 12 734 i również jest to najwięcej w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

13:15 Rosja

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 16 319 zakażeń koronawirusem - podał we wtorek sztab rządowy. Jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Zmarło 269 osób. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 431 635, a zgonów - 24 635.

Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Moskwie - 4999. W Petersburgu, drugiej co do wielkości metropolii Rosji, zarejestrowano 695 zakażeń, najwięcej od początku pandemii.

Mimo rekordowo wysokich wskaźników nowych infekcji władze Rosji nie planują lockdownu; nie powtórzy się sytuacja z wiosny, gdy w kraju wprowadzono tygodnie wolne od pracy - podał w środę portal RBK, powołując się na źródła wśród wysokich rangą urzędników. Nawet w Moskwie, gdzie przyrost zakażeń jest najwyższy, władze wprowadzają ograniczenia "w powolnym tempie" i o "miękkim" charakterze - podkreślił jeden z zastępców mera Siergieja Sobianina, Władimir Jefimow. Zapewnił on, że system ochrony zdrowia w stolicy wciąż ma jeszcze rezerwy i wystarczającą liczbę łóżek szpitalnych.

Przybyło łóżek dla zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem. Zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby zlecił wojewoda. Decyzja była konieczna - w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, gdzie trafia większość takich pacjentów skończyły się miejsca na intensywnej terapii.



13:01 Ukraina

W najbliższych tygodniach na Ukrainie odnotowywanych będzie 8-10 tys. zakażeń koronawirusem dziennie - stwierdził we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Zapowiedział przygotowanie 10 tys. kolejnych miejsc w szpitalach dla pacjentów z Covid-19.



12:55 Polska

Nie będzie przyspieszonego posiedzenia Senatu w sprawie ustawy, która dotyczy przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w pandemii - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Senatorowie mogą nad nią głosować najwcześniej za tydzień, bo wtedy rozpocznie się kolejne planowane posiedzenie izby wyższej.





12:50 Białoruś

Minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej poddał się samoizolacji, a jego małżonka, aktorka i prezenterka telewizyjna Wiera Poliakowa, jest zakażona koronawirusem. Kobieta poinformowała na Facebooku, że przebywa w szpitalu.

12:40 Ekspresowe posiedzenie Sejmu

Ekspresowe posiedzenie Sejmu. Posłowie mieli dzisiaj się zająć projektem PiS zakładającym m.in. zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Tuż po starcie obrad jednak Platforma Obywatelska złożyła wniosek o przerwę i odroczenie obrad do jutra, by posłowie zapoznali się z projektem ustawy, którą dostali wczoraj po godz. 18.



12:38 Hiszpania

W Hiszpanii do wtorkowego popołudnia kordonem sanitarnym w związku z Covid-19 objętych zostało prawie 6 mln osób. Do czwartku liczba ta wzrośnie o ponad pół miliona wraz z ogłoszeniem przez władze regionu Nawarry, na północy, surowych restrykcji sanitarnych.



Jak poinformowała szefowa rządu wspólnoty autonomicznej Nawarry Maria Chivite, przepisy zakazujące wjazdu i wyjazdu z tego regionu bez ważnego powodu wejdą w życie w nocy ze środy na czwartek.

12:28 Wielka Brytania

Brytyjscy naukowcy przygotowują się do rozpoczęcia badania, w ramach którego zdrowi ochotnicy zostaną zakażeni koronawirusem, co ma przyspieszyć opracowanie szczepionki. Będzie to pierwsze takie badanie w przypadku Covid-19.



Metoda ta, nazywana próbą prowokacyjną, wzbudza kontrowersje, ale jej zwolennicy mówią, że może przynieść wyniki szybciej niż standardowe badania, w których czeka się, aby sprawdzić, czy wolontariusze, którzy zostali poddani eksperymentalnemu leczeniu, zachorują.





W związku z sytuacją pandemiczną w trosce o bezpieczeństwo klientów i urzędników prezydent Gorzowa Wielkopolskiego wprowadził zmiany w trybie pracy urzędu miasta - poinformowała we wtorek dyr. Wydziału Promocji i Informacji magistratu Marta Liberkowska.



Zgodnie z nowymi zasadami liczba osób przebywająca w jednym czasie w sali obsługi klienta w budynku głównym urzędu przy ul. Sikorskiego będzie ograniczona do minimum. Ochrona zadba, aby do budynku nie wchodziło zbyt wiele osób jednocześnie.



Godziny pracy urzędu miasta się nie zmieniają, ale trzeba się przygotować na dłuższe oczekiwanie na załatwienie swojej sprawy - dodała Liberkowska.

12:25 Koronawirus w Chrobrym Głogów

Grający w pierwszej lidze Chrobry Głogów poinformował, że u jednego z piłkarzy wynik badania na obecność w organizmie koronawirusa dał wynik pozytywny. Z tego powodu zaplanowany na środę zaległy mecz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza został odwołany.



Cały zespół i osoby z jego najbliższego otoczenia przejdą badania, od wyników których zależny jest powrót do treningów. Zawodnik, u którego test dał wynik pozytywny, przebywa w izolacji i czuje się dobrze - poinformował Chrobry w komunikacie.

Niemal półtora tysiąca nowych zakażonych koronawirusem w Małopolsce - to dane z ostatniej doby. Tak źle jeszcze w tym regionie nie było. Niestety odnotowano także do tej pory największą liczbę ofiar śmiertelnych. Na Covid-19 zmarło 25 mieszkańców województwa.









Na Dolnym Śląsku potwierdzono 567 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - to rekordowy dzienny przyrost infekcji tym patogenem od początku epidemii.





Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Turcji przekroczyła w poniedziałek 2 tys. - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Ostatnio taki poziom nowych infekcji notowano na początku maja, gdy obowiązywały surowe restrykcje związane z pierwszą falą epidemii.



Dobowy bilans nowych zakażeń koronawirusem w Bułgarii przekroczył 1000 przypadków po raz pierwszy od początku pandemii w tym kraju - wynika z przekazanych we wtorek danych ministerstwa zdrowia. Od marca liczba zakażonych przekroczyła 30 tys., a zgonów - 1000.



Dotychczas najwięcej przypadków w ciągu doby zostało potwierdzonych w sobotę 17 października - wtedy liczba ta wyniosła 9622. Najwięcej zgonów zarejestrowano z kolei w piątek, 16 października. Zmarły wtedy 132 osoby.



Tym samym łączna liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce wyniosła 192 tys. 539, z czego 3721 osób zmarło.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 41,5 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec ponad 36 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni zlecili ich 43 044 - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.



Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 192 539 osób. Zmarło 3721 chorych, wyzdrowiało 95 956 osób.

10:33 POLSKA

Z OSTATNIEJ CHWILI: Badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce zakażenie koronawirusem u kolejnych 9291 osób. Zmarło też 107 następnych osób - podał we wtorek resort zdrowia. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. małopolskim - 1486, mazowieckim - 1282 i wielkopolskim - 1186.

Zakażenia zostały potwierdzone w województwach: małopolskim (1486), mazowieckim (1282), wielkopolskim (1186), śląskim (895), podkarpackim (667), łódzkim (625), dolnośląskim (567), pomorskim (484), kujawsko-pomorskim (446), świętokrzyskim (312), opolskim (307), lubuskim (228), lubelskim (219), zachodniopomorskim (213), podlaskim (209), warmińsko-mazurskim (165).



Resort podał również, że z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 98 osób. Łącznie zmarło 107 kolejnych osób.

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 46 790 przypadków zakażenia koronawirusem, czyli najmniej od prawie trzech miesięcy - podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.



W poniedziałek informowano o 55 722 infekcjach SARS-CoV-2, a w poprzednim tygodniu dobowy bilans wahał się od 55 tys. do 67 tys. Rekordowe 97 894 przypadki zakażenia odnotowano 16 września. Ostatnio najmniejszą liczbę zakażeń wykryto 28 lipca; były to 47 703 przypadki - podało ministerstwo zdrowia.

Nie wierzę w szczepionkę przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym roku - powiedział prof. n. med. Waldemar Halota. Dodał, że w walce z epidemią niezwykle ważny jest profesjonalizm i odpowiednie zaplecze eksperckie, a w Polsce przez lata lekceważono problem chorób zakaźnych.



Zdaniem prof. Haloty w walce z epidemią niezwykle istotną kwestią jest profesjonalizm i przygotowanie eksperckie.



Efekty wprowadzonych obostrzeń, o ile będą one rygorystycznie przestrzegane, mogą być widoczne za dwa lub trzy tygodnie - uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.



W mojej ocenie, biorąc pod uwagę rozpowszechnianie wirusa, wywoływanie objawów chorobowych, czas inkubacji choroby, to najwcześniej za dwa, trzy tygodnie można się spodziewać, żeby były jakieś efekty widoczne, pod warunkiem, że będziemy rygorystycznie przestrzegać tych wszystkich obostrzeń - powiedziała prof. Szuster-Ciesielska.

Na Ukrainie zmarło 113 osób chorych na Covid-19 i wykryto 5469 infekcji. To najwyższy w tym kraju dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Tego dnia wyzdrowiała też największa liczba zainfekowanych - 3044 - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że odnotowano 8076 infekcji koronawirusem. Liczba aktywnych zakażeń przekracza obecnie 105 tys. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 w Czechach wzrósł o 46 i wynosi obecnie 1513.





08:25

W krajach, które w związku z pandemią koronawirusa wprowadziły ograniczenia dla podróżujących, mniej osób zmarło z powodu COVID-19 - wykazało niemieckie badanie. Kwarantanny dla przekraczających granice krajów okazały się skuteczniejsze w walce z pandemią niż sam zakaz wjazdu.





Gościem Porannej rozmowy w RMF FM - tuż po godzinie 08:00 - będzie ks. Leszek Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odpowie na pytania o kolejne zachorowania na Covid-19 wśród duchownych.









Prezydent USA Donald Trump ocenił w poniedziałek, że "ludzie są zmęczeni Covidem-19" oraz słuchaniem głównego epidemiologa kraju Anthony'ego Fauciego i "wszystkich tych idiotów, którzy nie mieli racji".





07:17 Polska

O godz. 10 zbiera się Sejm, który zajmie się projektem PiS zakładającym zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Posłowie wysłuchają też informacji premiera Mateusza Morawieckiego nt. stanu przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.



Debata nad projektem PiS noweli niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 jest pierwszym punktem porządku obrad.



Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w ustawie znajdzie się zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z Covidem, w ramach panującej epidemii popełnią błąd. Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej - zaznaczył.

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek i powstającym w przebiegu COVID-19 ostrym uszkodzeniem nerek znacznie częściej umierają z powodu infekcji koronawirusem - wynika z badań naukowców Imperial College London.



Kiedy w kilka miesięcy lub lat powoli pogarsza się stan nerek, mówi się o ich przewlekłej chorobie nerek (CKD - ang. chronic kidney disease).



Zwykle dotyczy ona starszych osób, a schorzenie ma pięć stadiów. We wczesnych stadiach (1. i 2.) nie odczuwa się zwykle symptomów, w kolejnych mogą pojawić się komplikacje takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca. W 5. etapie mówi się o schyłkowej niewydolności, kiedy konieczne są dializy lub przeszczep.

07:07

Personel medyczny jest pilnie poszukiwany do walki z COVID-19. Wojewodowie wydają kolejne decyzje o kierowaniu pracowników medycznych do pracy przy pacjentach zakażonych koronawirusem.



Do pracy przy zwalczaniu epidemii można skierować pracowników podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i te, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jak również inne, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Takie osoby mają obowiązek wykonywania do trzech miesięcy pracy we wskazanej placówce. Udziela się im urlopu bezpłatnego, który wlicza się do okresu pracy.

07:00 POLSKA

Łóżko nie wyleczy pacjenta, ludzie są podstawą, a tych brakuje - powiedziała PAP dr Lidia Stopyra, specjalistka chorób zakaźnych i pediatra. W jej opinii szpital tymczasowy bez personelu medycznego to fikcja.









"Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę" - tak włoski dziennik "La Repubblica" komentuje wniosek władz tego regionu o wprowadzenie godziny policyjnej w związku z dużym wzrostem zakażeń. Według gazety podobną decyzję mogą podjąć inne regiony.









06:25 WŁOCHY

"Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę"- tak włoski dziennik "La Repubblica" komentuje wniosek władz tego regionu o wprowadzenie godziny policyjnej w związku z dużym wzrostem zakażeń. Według gazety podobną decyzję mogą podjąć inne regiony.



W poniedziałek w Lombardii zanotowano ponad 1600 przypadków zakażeń. Dzień wcześniej było ich około 3 tysięcy.





06:11 SONDAŻ: W jakiej formule powinno odbywać się nauczanie dzieci

Prawie 37 proc. Polaków jest zdania, że w obecnej sytuacji nauczanie w szkołach podstawowych powinno się odbywać w trybie mieszanym, a 35 proc. badanych wskazuje, że nauczanie w szkołach średnich powinno przebiegać zdalnie - tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".









06:00 SONDAŻ: Jak Polacy oceniają przygotowania rządu na drugą falę pandemii

Rząd źle przygotował się na drugą falę koronawirusa i nie panuje nad pandemią - tak uważa większość zapytanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".









05:49 NIEMCY

Dane opublikowane dziś są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów.

Poniedziałkowe szacunki odnosiły się do weekendu, gdy przeprowadza się mniej testów. W sobotę, gdy przedstawiono dane za piątek, liczba nowych zakażeń była rekordowo wysoka i wynosiła 7830 przypadków. Całkowita liczba zakażeń w Niemczech od początku epidemii obejmuje 373 167 infekcji. Z powodu Covid-19 zmarło łącznie 9836 osób.

W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób. Poinformował o tym na swej stronie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 15 383 nowe zakażenia koronawirusem i 271 zgonów wywołanych zapaleniem płuc typu Covid-19 - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.





Ponad milion zakażeń zarejestrowały dotąd tylko cztery kraje: Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie oraz Rosja. Argentyna, która w poniedziałek dołączyła do tej grupy jest krajem z najmniejszą liczbą ludności - zaznacza Reuters. Kraj ten liczy 40 mln mieszkańców.





Argentyna stała się piątym krajem na świecie, w którym liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła milion. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało, że liczba wszystkich zakażeń wynosi 1 002 662, a bilans zgonów 26 718.



W ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u kolejnych 12 982 osób. Odnotowano jednocześnie 451 zgonów z powodu Covid-19.