Ratownicy medyczni na trasie Marszu Niepodległości w okolicy Ronda Dmowskiego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

11:24 Prawie 4 tys. nowych zakażeń na Węgrzech

3927 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarło 87 chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Liczba wszystkich infekcji zdiagnozowanych od początku pandemii wzrosła do prawie 127 tys. Zmarło 2784 chorych na Covid-19, a ponad 29 tys. osób wyzdrowiało.





10:49 Ponad 22 tys. nowych zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 683 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 275 kolejnych pacjentów.





10:15 Vida zagrał w meczu mimo zakażenia koronawirusem

Chorwacki piłkarz Domagoj Vida rozegrał pierwszą połowę środowego spotkania towarzyskiego z Turcją (3:3), zanim sztab medyczny uzyskał informację, że jest zakażony koronawirusem - poinformowały bałkańskie media.

10:07 Wolne łóżka i respiratory dla pacjentów z Covid-19 w Polsce





Resort zdrowia podał nowe informacje dot. respiratorów i szpitalnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 w Polsce. Jak poinformowano, wolne są 593 respiratory i 11 763 łóżka.

09:18 Dobowy rekord zgonów w Rosji

W Rosji dobowy przyrost zgonów na Covid-19 osiągnął najwyższy poziom od początku pandemii koronawirusa: zmarło 439 osób. Dzień wcześniej stwierdzono 432 zgony osób zakażonych.

Zarejestrowano 21 608 nowych zakażeń koronawirusem. Łączna liczba infekcji wynosi teraz 1 858 568, a liczba zgonów - 32 032.

09:04 Rekord zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie wykryto 11 057 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Ogólna liczba potwierdzonych infekcji przekroczyła pół miliona.



W ciągu minionej doby zmarło 198 zainfekowanych, wyzdrowiało 6235 osób, a hospitalizowano 1509 pacjentów. Przeprowadzono ok. 77 tys. testów, w tym ok. 47 tys. metodą PCR. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (931).



Od początku pandemii zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 500 865 osób, zmarło 9145 zakażonych, a 227 694 osoby uznano za wyleczone.



08:08 Prezydent Ukrainy w szpitalu z powodu Covid-19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został hospitalizowany w związku z Covid-19 - informuje portal Ukraińska Prawda. W szpitalu przebywa też szef biura prezydenta Andrij Jermak, u którego także wykryto zakażenie SARS-CoV-2.

O tym, że prezydent jest hospitalizowany, powiedział serwisowi doradca Jermaka Mychajło Podolak. Zaznaczył, że Zełenski i Jermak przebywają w kijowskim szpitalu Feofanija, mają odizolowane sale.

Prezydent i szef jego biura mają zwykły harmonogram pracy, jedynym ograniczeniem jest izolacja - przekazał Podolak. Przygotowano specjalny gabinet, w którym Zełenski może przeprowadzać narady przez internet - dodał.

08:05 Co z lockdownem i nowymi obostrzeniami w Polsce?

W tym tygodniu unikniemy wprowadzania na terenie całej Polski pełnego lockdownu - ustalili dziennikarze RMF FM. Dziś rząd ma zdecydować, co dalej z wprowadzonymi już obostrzeniami.

07:36 Dr Sutkowski: Jako społeczeństwo przespaliśmy kilka miesięcy

W rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreślił, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce ustabilizowała się na poziomie ok. 25 tys. dziennie. To jest bardzo źle, jest też bardzo duży odsetek zgonów, co jest jeszcze gorsze - ocenił.



Zdaniem Sutkowskiego, najbardziej niepokojąca jest wydolność służby zdrowia, na której - jak ocenił - "niektórym ludziom po prostu nie zależy".



Jesteśmy blisko lockdownu, to nie ulega wątpliwości dla nikogo, ale pytanie, jak ten lockdown określimy, bo on zawiera bardzo dużo różnych wariantów. Jest jedna smutna prawda: jako społeczeństwo przespaliśmy kilka miesięcy, lekceważyliśmy wirusa kilka miesięcy, bardzo wiele nie zrobiliśmy, żeby nauczyć się wyższej kultury epidemicznej - podkreślił ekspert. Jak dodał, sam jest zwolennikiem krótkich, ale bardzo rygorystycznych lockdownów.

07:23 Ile będzie nas kosztować szczepienie?

Nawet kilka miliardów złotych może kosztować zabezpieczenie większości populacji przeciwko koronawirusowi. Do ustalenia jest jeszcze kwestia odpłatności za szczepionkę, o której kilka dni temu mówił premier Mateusz Morawiecki - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".





07:20 Ponad 21 tys. zakażeń w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 21 866 nowych zakażeń koronawirusem. 215 zakażonych osób zmarło - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.



Od początku pandemii w Niemczech stwierdzono 727 553 przypadki zakażenia koronawirusem. 11 982 zakażonych zmarło.

06:46 Jak wygląda pomoc WOT w walce z koronawirusem?



Celem wsparcia szpitali jest umożliwienie skupienia wysiłku personelu medycznego na leczeniu i opiece nad chorymi. Czasowe zastąpienie i wsparcie w każdym innym możliwym obszarze. Wszędzie tam, gdzie realizujemy swoje wsparcie, obserwujemy heroiczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" gen. dywizji Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dopytywany, co dokładnie żołnierze WOT będą robić w szpitalach, odpowiedział, że zorganizowane są dwa poziomy, na których żołnierze niosą pomoc.

W pierwszym kierujemy do szpitali personel bez wykształcenia medycznego, głównie do prac administracyjnych i logistycznych. Obejmuje (to - przyp. red.) np. całodobowe - w czasie rzeczywistym, również w święta i dni wolne - aktualizowanie danych związanych z ewidencją łóżek covidowych oraz prowadzenie innej wskazywanej przez szpitale dokumentacji. Będzie to też alarmowe uzupełnianie zapasu tlenu oraz dostarczanie próbek biologicznych do laboratoriów - powiedział. Drugi poziom wsparcia to wykonywanie zadań wspierających personel medyczny bezpośrednio na oddziałach.

Do tego kierujemy żołnierzy posiadających co najmniej uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wspieramy również te szpitale, które zorganizowały przyszpitalne punkty pobrań. W tych punktach żołnierze Wojska Polskiego pobierają próbki biologiczne. Tylko w ubiegłym tygodniu żołnierze pobrali 90,7 tys. wymazów. Jako żołnierze wykonujemy swoje zadania 24 godziny przez siedem dni w tygodniu. Ponad 400 polskich szpitali już dziś otrzymuje wsparcie ze strony Wojska Polskiego - powiedział generał.

05:47 Jak pandemia wpłynęła na długi Polaków?

Pandemia przyspieszyła przyrost długów czynszowych - przez sześć miesięcy przybyło ich 28 mln zł wobec 3,5 mln zł w tym samym okresie 2019 r. - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Firmy mają ok. 10 mln zł długów, a osoby prywatne - ponad 162 mln zł.



Rekordowe zaległości czynszowe należą do 68-latka z Dolnego Śląska, który ma do oddania prawie 544 tys. zł, a osoba prowadząca firmę z województwa lubuskiego - niemal 707 tys. zł.

05:32 Ponad 136 tys. nowych zakażeń w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 136 325 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1415 Amerykanów. Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 392 672 ludzi, zmarło zaś 240 918.



W środę waszyngtoński portal informacyjny "Hill" podał, powołując się na Covid Tracking Project, że dzień wcześniej przyjęto w USA do szpitali blisko 62 tys. osób. Jest to rekordowa liczba.



Zaniepokojenie ekspertów budzi narastające znużenie ludzi epidemią, co wyraża się n.in. rezygnacją z noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego. Od dawna ostrzegali przed wzrostem zakażeń i zgonów jesienią oraz zimą. Więcej osób przebywa wówczas w zamkniętych w pomieszczeniach, gdzie wirus łatwiej się rozprzestrzenia.

05:26 Ponad 7,5 tys. nowych zakażeń w Meksyku

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 7646 nowych zakażeniach koronawirusem i 588 zgonach spowodowanych powikłaniami po Covid-19. Łączna liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 986 177, a liczba zgonów do 96 430 przypadków.



Rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w znacznie wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata. Listę otwierają Stany Zjednoczone, a na drugiej i trzeciej pozycji są Brazylia oraz Indie.





05:24 Wzrost liczby zakażeń w Brazylii

W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie. Zarejestrowano 48 331 przypadków, gdy dzień wcześniej było ich 25 012. Liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zdrowia podał, że zmarły 544 osoby.



Według oficjalnych danych od początku epidemii w Brazylii do środy potwierdzono 5 748 375 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 163 373.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Gdy idzie o liczbę zakażeń, jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.