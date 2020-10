Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 1934 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Tym samym liczba zakażeń od początku trwania epidemii w naszym kraju przekroczyła 100 tys. 26 osób zmarło. Od początku pandemii koronawirusa, która zaczęła się w grudniu 2019 roku na całym świecie zakażonych zostało blisko 35 mln osób. Ponad milion osób zmarło – najwięcej w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Indiach. Prezydent USA Donald Trump, który w piątek uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, napisał, że czuje się lepiej. Dodał, że najbliższe dni będą “prawdziwym testem”. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

11:41 Ukraina

Na Ukrainie w sobotę wykryto 4140 zakażeń koronawirusem, 44 chorych zmarło, a 1370 osób wyzdrowiało, 708 zainfekowanych hospitalizowano - przekazał w niedzielę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Dzień wcześniej potwierdzono 4661 infekcji i był to najwyższy dobowy bilans od początku pandemii.

Najwięcej zakażeń wykryto w sobotę w obwodzie charkowskim (414) i w Kijowie (407).

11:08 Czechy

W sobotę przybyło 2556 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, najwięcej w wolny dzień od początku pandemii - wynika z danych ministerstwa zdrowia Czech opublikowanych w niedzielę. Aktywnych przypadków jest 40 821. W szpitalach leczonych jest prawie 1200 pacjentów.

W sobotę zmarło pięć osób, od początku pandemii - 711.

10:30 Ponad 100 tys. zakażeń w Polsce

1934 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort podał także, że w ciągu ostatniej doby zmarło 26 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 100 074 zakażeń oraz 2 630 zgonów.





10:21 Rosja

W ciągu minionej doby wykryto w Rosji 10 499 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 15 maja - poinformował w niedzielę sztab rządowy. Bilans zakażeń wzrósł tym samym do 1 215 001. Zmarło 107 osób, liczba zgonów od początku pandemii wynosi teraz 21 358.

Ogółem w Rosji w ciągu tygodnia liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o ponad 63,5 tys. To również oznacza, że wskaźniki wracają do poziomu z połowy maja, gdy w ciągu jednego tygodnia przybyło ponad 72 tys. zakażeń.

10:15 Węgry

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech wykryto 858 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło też dziesięcioro chorych na Covid-19 - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Od początku pandemii na Węgrzech stwierdzono w sumie 30 575 zakażeń, 822 chorych na Covid-19 zmarło. 7470 osób wyzdrowiało.

10:07 Blisko 800 ozdrowieńców w Polsce

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 2977 osób, u których potwierdzono zakażenie, 191 jest pod respiratorem - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiały 73 003 osoby, u których potwierdzono zakażenie.

09:40 19 tys. mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń

Ostatniej doby na kwarantannie przebywało 838 policjantów - poinformował w niedzielę PAP sierż. szt. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Dodał, że od początku pandemii policjanci wystawili 19 tys. mandatów osobom, które nie zasłaniały nosa i ust w miejscach, gdzie jest taki obowiązek.

Jak podał Kurczyk, w sumie "od początku epidemii funkcjonariusze wykonali ponad 3,6 mln działań w związku ze zwalczaniem koronawirusa".

Powiedział też, że policjanci od początku pandemii ukarali 19 tys. osób mandatem w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania nosa i ust. 161 tys. osób zostało pouczonych, a w 7300 przypadkach skierowaliśmy wniosek do sądu - poinformował.

08:31 Pielgrzymi w Arabii Saudyjskiej

Niewielka grupa pielgrzymów okrążyła w niedzielę Al-Kabę w Świętym Meczecie w Mekce po tym, jak Arabia Saudyjska złagodziła restrykcje związane z pandemią koronawirusa obowiązujące od marca - poinformowała agencja AP.

Pod koniec września ogłoszono, że Arabia Saudyjska od 4 października zezwoli pielgrzymom przebywającym na terenie kraju na odbycie pielgrzymki umra, czyli indywidualnej pielgrzymki do Mekki, na którą muzułmanin może udać się w dowolnym momencie roku. Jej najważniejszym elementem jest siedem rytualnych okrążeń Al-Kaby, świątyni na głównym dziedzińcu Świętego Meczetu Al-Masdżid al-Haram w Mekce, i ucałowanie Hadżaru (Czarnego Kamienia), największej świętości islamu. Na początku marca ze względu na zagrożenie koronawirusem władze Arabii Saudyjskiej tymczasowo zakazały swoim obywatelom i innym mieszkańcom tego kraju udziału w umrze.

Od niedzieli do Świętego Meczetu może wejść maksymalnie 6 tys. pielgrzymów dziennie. Podczas pierwszej fazy łagodzenia restrykcji mogą to być wyłącznie obywatele i mieszkańcy Arabii Saudyjskiej.

07:53 Indie

W ciągu ostatnich 24 godzin w Indiach potwierdzono 75 829 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Łącznie w Indiach wykryto dotąd ponad 6,5 mln przypadków infekcji. Według oficjalnych danych przeprowadzono prawie 79 mln testów.

07:28 Przebyte przeziębienia mogą chronić przed Covid-19

Sezonowe przeziębienia, które przebyło się w przeszłości, mogą chronić przed Covid-19 - wynika z badania przeprowadzonego na University of Rochester Medical Center (USA). To samo badanie sugeruje również, że odporność na Covid-19 prawdopodobnie potrwa długo - może nawet całe życie.

Autorzy podkreślają, że jest to pierwsza na świecie praca pokazująca, iż wirus SARS-CoV-2 indukuje komórki pamięci B - długowieczne komórki odpornościowe, które wykrywają patogeny, wytwarzają przeciwciała, aby je zniszczyć - oraz zapamiętują je na przyszłość. Następnym więc razem, gdy patogen spróbuje dostać się do organizmu, komórki B wkraczają do akcji szybciej, aby usunąć infekcję, zanim się na dobre rozpocznie.

Ponieważ komórki pamięci B mogą przetrwać dziesięciolecia, teoretycznie są w stanie ochronić osoby, które przeszły Covid-19 przed kolejnymi infekcjami przez długi czas. Jednak dalsze eksperymenty muszą potwierdzić tę tezę - mówią eksperci.

07:01 Koronawirus dotarł na Wyspy Salomona

Premier Manasseh Sogavare w sobotę powiedział w telewizyjnym przemówieniu do narodu, że student, który niedawno przybył z Filipin lotem repatriacyjnym z 96 pasażerami, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Boli mnie, gdy mówię, że straciliśmy status kraju wolnego od Covid-19 pomimo naszych wspólnych wysiłków, aby zapobiec przedostaniu się pandemii do naszego kraju - powiedział w sobotę Sogavare.

Premier wezwał 600 tys. mieszkańców archipelagu do zachowania spokoju i wyjaśnił, że śledzenie przypadków kontaktu z osobami zakażonymi zostało aktywowane, jak również inne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. Powiedział też, że wprowadzanie lockdownu nie jest konieczne.

06:12 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła podczas ostatniej doby o 2 279 do 299 237, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 2 do 9529 - poinformował w niedzielę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha.

W porównaniu do poprzednich dni odnotować należy niewielki spadek wskaźników przebiegu pandemii. Dwa dni wcześniej notowano ponad 2,6 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 8 kolejnych zgonów. Wówczas to po raz trzeci w trakcie poprzedzającego piątek tygodnia dobowa liczba infekcji przekroczyła 2,5 tysiąca.

05:30 USA

Od wybuchu epidemii na Covid-19 zmarło 209 335 Amerykanów - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W sobotę liczba ta zwiększyła się o 645.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 980 i 883 zgonach. Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą potwierdzonych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Na drugim miejscu jest Brazylia (145 388), a na trzecim Indie (100 842).

USA przodują także pod względem wykrytych przypadków SARS-CoV-2. Do soboty potwierdzono ich 7 379 614. W dobę odnotowano przyrost o ok. 48 tys.

03:50 Donald Trump czuje się lepiej

Przyjechałem tutaj nie czując się zbyt dobrze, teraz czuję się dużo lepiej - powiedział w opublikowanym w sobotę nagraniu z wojskowego szpitala prezydent USA Donald Trump. Dodał, że najbliższe dni "będą prawdziwym testem".

Dziękując zespołowi medycznemu za profesjonalną opiekę, prezydent mówił, że "musi wrócić, bo wciąż musimy uczynić Amerykę wielką". "Musimy dokończyć tę robotę" - stwierdził.



03:33 Wielka Brytania

Liczba zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 12 872, choć część z tego to przypadki niezarejestrowane wcześniej, zaś liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła o 49 - poinformował w sobotę wieczorem brytyjski rząd.

To pierwszy przypadek od początku epidemii, by liczba nowych przypadków wzrosła w ciągu doby o ponad 10 tysięcy, aczkolwiek obejmuje ona także niezarejestrowane wcześniej zakażenia z okresu między 24 września a 1 października. W podanych statystykach nie rozdzielono, ile z tych przypadków to zakażenia wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin, a ile to zaległe przypadki. Do tej pory rekordową dobową liczbą zakażeń było 7 143, o których poinformowano we wtorek.

W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 480 017, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie. W ciągu bieżącego tygodnia Wielka Brytania wyprzedziła pod względem liczby zakażeń Iran i Chile.

02:18 Brazylia

Jak poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 26 310 nowych przypadków koronawirusa i 599 zgonów na Covid-19.

Według danych ministerstwa od 27 września do 3 października łącznie zarejestrowano 162 532 przypadki koronawirusa, to jest o 27 tysięcy mniej niż podczas poprzedniego tygodnia. Liczba przypadków śmiertelnych również uległa w tym czasie (tydzień do tygodnia) zmniejszeniu z 4 874 do 3 982.

Według stanu na sobotę, od początku pandemii odnotowano w Brazylii 4 906 833 przypadków zakażeń i 145 987 zgonów. Ponad 85 proc. zainfekowanych koronawirusem (4 248 574) wyzdrowiało, 512 272 pacjentów jest nadal pod stałą opieką lekarzy. Na 1 mln. ludności przypada 23 350 przypadków zakażeń i 695 zgonów.

00:02 Koronawirus na świecie

Agencja Reutera podała w sobotę, że na świecie od początku pandemii koronawirusa odnotowano ponad 34 730 000 przypadków tej choroby. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 1 029 403.

Od początku pandemii, która pojawiła się w Chinach w grudniu 2019 roku, zakażonych koronawirusem zostało na świecie ponad 34,73 miliona ludzi. Infekcje odnotowano w ponad 210 krajach. 1 029 403 ludzi zmarło- podaje Reuters.

Najwięcej zgonów odnotowano w Stanach Zjednoczonych 208 788 na 7 359 089 osób zainfekowanych, Brazylii 145 388 zgonów na4 880 523 przypadków infekcji i w Indiach 100 842 zgonów na 6 473 544 przypadków infekcji.