Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 142 363 nowe zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarły 1747 osoby. Czterotygodniowy lockdown w Irlandii Północnej, który miał się skończyć o północy z czwartku na piątek, został przedłużony o kolejny tydzień. Sytuacja stała się bardzo poważna. Jest gorzej niż podczas pierwszej fali epidemii" - przyznał premier Portugalii Antonio Costa. Polityk ogłosił nowe restrykcje, dotyczące weekendowego lockdownu. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

05:41 Ponad 1700 nowych zgonów w USA

Od początku epidemii w USA koronawirusem zakaziło się 10 526 906 ludzi, zmarło zaś 242 621.

05:35 Doradca Trumpa zakażony koronawirusem

Starszy doradca kampanii reelekcyjnej prezydenta USA Donalda Trumpa Corey Lewandowski uzyskał wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Jest kolejną osobą z otoczenia amerykańskiego prezydenta, która zaraziła się Sars-CoV-2.

47-letni Lewandowski, który mieszka w stanie New Hampshire, przyznał w rozmowie z CNN, że jego środowy test potwierdził zakażenie. Jak dodał czuje się dobrze, ale na wszelki wypadek nie opuszcza domu.

Lewandowski był na pokładzie samolotu prezydenta USA Air Force One 2 listopada, przed wiecem kampanii Trumpa w Wisconsin. Brał także udział w nocnym przyjęciu wyborczym w Białym Domu, gdzie zauważono, że nosił maseczkę.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 33 207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 908 kolejnych zgonów, najwięcej od września - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano 5 781 582 infekcji Covid-19. Zmarło 164 281 osób.

05:20 Weekendowe ograniczenia w Portugalii



Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił nowe restrykcje, dotyczące weekendowego lockdownu. Zapowiedział też zwiększenie liczby powiatów, które od poniedziałku są objęte przepisami o stanie wyjątkowym.



Podczas konferencji prasowej w Lizbonie Antonio Costa zapowiedział, że liczba powiatów, w których obowiązywać będą najsurowsze restrykcje, w tym godzina policyjna i weekendowy lockdown, zwiększyła się ze 121 do 191. Oznacza to, że obostrzenia dotyczą już ponad 80 proc. obywateli 10-milionowej Portugalii.



Sytuacja stała się bardzo poważna. Jest gorzej niż podczas pierwszej fali epidemii. Być może niebawem będziemy musieli wprowadzić kolejne obostrzenia - powiedział Costa.



Premier Portugalii dodał, że w ostatnim tygodniu został źle zrozumiany przez media w sprawie zasad dotyczących weekendowych obostrzeń. Dodał, że od soboty przez dwa najbliższe weekendy po godzinie 13 będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domów, z wyjątkiem konieczności udania się do pracy, po niezbędne zakupy lub w nagłej sytuacji.



05:17 Irlandia Północna przedłuża lockdown



Czterotygodniowy lockdown w Irlandii Północnej, który miał się skończyć o północy z czwartku na piątek, został przedłużony o kolejny tydzień - zdecydował w czwartek wieczorem tamtejszy rząd. Część przedsiębiorstw z branży gastronomiczno-hotelarskiej będzie mogła wznowić działalność dopiero za dwa tygodnie.



Pięć partii tworzących północnoirlandzki rząd od kilku dni spierało się, czy i jakie restrykcje powinny zostać przedłużone i ostatecznie, w czwartek wieczorem zdecydowano o tym poprzez głosowanie. Wcześniej okazało się, że pomylono datę, kiedy lockdown miał się zakończyć. Od momentu ogłoszenia lockdownu informowano, że skończy się on o północy z czwartku na piątek, jednak w czwartek w ciągu dnia północnoirlandzkie ministerstwo zdrowia sprecyzowało, iż chodziło o północ z piątku na sobotę.



Zgodnie z nowymi ustaleniami, lokale gastronomiczne, które nie mają licencji na sprzedaż alkoholu, oraz punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu miedzy ludźmi, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, mogą wznowić działalność w piątek 20 listopada, przy czym w przypadku punktów usługowych konieczne będzie wcześniejsze umówienie się na wizytę. Puby, restauracje i hotele będą mogły przyjmować gości od piątku 27 listopada. Potwierdzono, że wszystkie inne restrykcje wprowadzone w ramach lockdownu, automatycznie wygasną o północy z 26 na 27 listopada.

05:13 Wissam Ben Yedder z koronawirusem

Napastnik reprezentacji Francji Wissam Ben Yedder ma pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformowała tamtejsza federacja piłkarska. Zawodnik AS Monaco opuścił zgrupowanie dzień przed wylotem "Trójkolorowych" do Lizbony na mecz Ligi Narodów z Portugalią.

"Wissam Ben Yedder nie uczestniczył w treningu w czwartkowe popołudnie na Stade de France. Został skierowany na kwarantannę" - napisano w komunikacie federacji.



30-letni napastnik był w podstawowym składzie "Trójkolorowych" w środowym meczu towarzyskim z Finlandią, niespodziewanie przegranym 0:2. Do kadry nie powołano nikogo w jego miejsce.