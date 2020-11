W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie. Zarejestrowano 48 331 przypadków, gdy dzień wcześniej było ich 25 012. Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 7646 nowych zakażeniach koronawirusem i 588 zgonach. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby w USA potwierdzono 136 325 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1415 Amerykanów. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Przechodzień w maseczce przed zamkniętym sklepem w Mediolanie / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

05:32 Ponad 136 tys. nowych zakażeń w USA



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 136 325 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło 1415 Amerykanów. Od początku epidemii w USA zakaziło się 10 392 672 ludzi, zmarło zaś 240 918.



W środę waszyngtoński portal informacyjny "Hill" podał, powołując się na Covid Tracking Project, że dzień wcześniej przyjęto w USA do szpitali blisko 62 tys. osób. Jest to rekordowa liczba.



Zaniepokojenie ekspertów budzi narastające znużenie ludzi epidemią, co wyraża się n.in. rezygnacją z noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego. Od dawna ostrzegali przed wzrostem zakażeń i zgonów jesienią oraz zimą. Więcej osób przebywa wówczas w zamkniętych w pomieszczeniach, gdzie wirus łatwiej się rozprzestrzenia.





05:26 Ponad 7,5 tys. nowych zakażeń w Meksyku

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 7646 nowych zakażeniach koronawirusem i 588 zgonach spowodowanych powikłaniami po Covid-19. Łączna liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 986 177, a liczba zgonów do 96 430 przypadków.



Rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w znacznie wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata. Listę otwierają Stany Zjednoczone, a na drugiej i trzeciej pozycji są Brazylia oraz Indie.





05:24 Wzrost liczby zakażeń w Brazylii

W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii wzrosła niemal dwukrotnie. Zarejestrowano 48 331 przypadków, gdy dzień wcześniej było ich 25 012. Liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zdrowia podał, że zmarły 544 osoby.



Według oficjalnych danych od początku epidemii w Brazylii do środy potwierdzono 5 748 375 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła poziom 163 373.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Gdy idzie o liczbę zakażeń, jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.