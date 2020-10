Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2006 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. 29 osób zmarło. Szpitale w Polsce zajmujące się leczeniem pacjentów z Covid-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru – przeciwwirusowego leku używanego w leczeniu zakażonych osób. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który również jest zarażony koronawirusem, wyszedł wczoraj przed szpital, by spotkać się z wyborcami. Powiedział, że Covid-19 to "prawdziwa szkoła". Na całym świecie liczba zakażonych przekroczyła 35 mln. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Resort zdrowia podał informację o 2006 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce . 29 osób zmarło w ciągu ostatniej doby.

- Kończy się w Polsce przeciwwirusowy lek remdesivir . Powód: rosnąca liczba pacjentów. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej

- Przebywający w szpitalu Donald Trump nagrał w niedzielę spot, w którym oświadczył: "Wiele nauczyłem się o Covid-19; to prawdziwa szkoła".

- Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział zamknięcie niektórych firm oraz szkół w kilku częściach miasta.

11:01 Przemysław Czarnek z koronawirusem

Przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa; udałem się rano na badania z bólem głowy; czuję się dobrze - poinformował w poniedziałek poseł PiS Przemysław Czarnek, który ma zostać ministrem edukacji i nauki.





W poniedziałek Czarnek miał wziąć udział zaprzysiężeniu nowego rządu Mateusza Morawieckiego w Pałacu Prezydenckim.

10:50 Liczba zakażeń w Berlinie powyżej wartości krytycznej

Berlińska senator ds. zdrowia Dilek Kalayci wzywa do podjęcia bardziej rygorystycznych środków w celu zmniejszenia liczby nowych infekcji w stolicy - donosi niemiecki portal rbb24. Eksperci pytają, "czy pandemia koronawirusa w Berlinie wymyka już się spod kontroli?".

Nowe zakażenia w kilku berlińskich dzielnicach są znacznie powyżej wartości krytycznej.

Podstawą klasyfikacji jest liczba nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni. Wartość 50 jest oceniana przez niemieckie władze sanitarne jako krytyczna. Według berlińskiego senatu ds. zdrowia w sobotę było to 59,2 w Berlinie-Friedrichshain-Kreuzberg, 61,7 w Mitte i 56,7 w Neukölln.

10:30 Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykryto 2006 nowych zakażeń koronawirusem. 29 osób zmarło. Łącznie od początku epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zarejestrowano 102 080 zakażeń oraz 2 659 zgonów.





10:22 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 10 888 zakażeń koronawirusem - poinformował sztab rządowy. To najwyższy poziom od 12 maja. Zmarło w ciągu ostatniej doby 117 osób. Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 1 225 889, liczba zgonów - do 21 475.

W ciągu minionej doby wyleczonych zostało 3181 pacjentów, a ogółem od początku pandemii - 982 324 osoby.

Z powodu wciąż rosnącej liczby zachorowań niektóre regiony przywracają ograniczenia znane już z wiosny. W Moskwie od poniedziałku osoby w wieku powyżej 65 lat oraz cierpiące na choroby chroniczne proszone są o przestrzeganie samoizolacji. Rozpoczęły się także przedłużone ferie szkolne.

10:15 Coraz więcej zajętych łóżek i respiratorów

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 3158 osób, u których potwierdzono zakażenie. 219 jest pod respiratorem - aż 28 kolejnych osób wymagało podłączenia w ciągu ostatniej doby.

Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiały 73 552 osoby, u których potwierdzono zakażenie.

Kwarantanną objętych jest 154 365 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 21 375.

10:09 Węgry

905 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarło też jedenaścioro chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Na Węgrzech trwa druga, ostrzejsza od pierwszej fala epidemii koronawirusa. W piątek zanotowano najwyższy dzienny przyrost zakażeń od początku pandemii - o 1322.

Od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech 31 480 zakażeń koronawirusem, a 833 chorych na Covid-19 zmarło. Ponad 8 tys. osób już wyzdrowiało.

09:45 Ponad 35 mln zakażonych na świecie

Na całym świecie liczba osób, które zakaziły się koronawirusem przekroczyła 35 mln - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Na Covid-19 zmarło ponad milion osób. Najbardziej dotkniętymi przez pandemię krajami są USA, Indie i Brazylia.

Według zestawienia uczelni z Baltimore ponad 24,5 mln zakażonych powróciło już do zdrowia.

W ciągu ostatnich tygodni liczba nowo wykrytych infekcji zwiększa się o średnio 280 tys. dziennie. Ilość nowych zakażeń zaczęła rosnąć w lipcu i cały czas się zwiększa. Między 5 czerwca a 5 lipca stwierdzono ponad 4,6 mln nowych infekcji, od 5 września do 5 października przybyło ich już ponad 8,2 mln.

09:39 Chiny bez nowych przypadków koronawirusa

Służby medyczne Chin kontynentalnych od 50 dni nie zgłosiły ani jednego nowego lokalnego przypadku Covid-19. W poniedziałek państwowa komisja zdrowia odnotowała 20 nowych infekcji, ale wszystkie określono jako przywiezione z zagranicy.

Od wielu miesięcy nie zmienia się też oficjalny bilans zgonów na Covid-19 w Chinach kontynentalnych, który wynosi 4634 - wynika z dobowego sprawozdania komisji.

Pierwsze ognisko pandemii wykryto pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Po wprowadzeniu pod koniec stycznia surowych środków kwarantanny w ChRL udało się powstrzymać największą falę zakażeń, choć później w wielu częściach kraju notowano mniejsze ogniska choroby.

09:30 Von der Leyen na kwarantannie

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w poniedziałek, że poddaje się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

Zostałem poinformowana, że w miniony wtorek uczestniczyłem w spotkaniu wraz z osobą, która wczoraj uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami izoluję się więc do jutra rano. Mój czwartkowy tekst dał negatywny wynik, dziś też będę testowana - napisała na Twitterze Von der Leyen.

08:58 Ukraina

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 3774 zakażeń koronawirusem, 33 chorych zmarło, a 1145 osób wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Liczba potwierdzonych zakażeń od początku pandemii przekroczyła 230 tys.

Liczba wykrywanych zakażeń w niedzielę jest zazwyczaj niższa niż w dni powszednie - zwrócił uwagę Stepanow. W sobotę potwierdzono 4140 infekcji, a w piątek 4661 i był to najwyższy dobowy bilans od początku pandemii.

Najwięcej infekcji potwierdzono w niedzielę w obwodzie charkowskim (446), a ogółem tego dnia przeprowadzono w kraju 17 tys. testów.

Minister ponownie zaznaczył, że wzrasta liczba hospitalizowanych - obecnie w szpitalach przebywa ok. 16,7 tys. osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2. Minionej doby hospitalizowano 475 zakażonych.

08:09 Nowa Zelandia znosi restrykcje w Auckland

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła w poniedziałek zniesienie w tym tygodniu restrykcji związanych z koronawirusem w Auckland, największym mieście kraju, liczącym ok. 1,5 mln ludności.

Według władz druga fala zakażeń koronawirusem w Auckland została właściwie opanowana i "po raz drugi zwalczono koronawirusa".

Od 10 dni z rzędu w samym mieście i jego okolicy nie odnotowano żadnego nowego przypadku SARS-CoV-2, w związku z czym w środę w południe Auckland będzie na poziomie 1 alertu sanitarnego tak jak reszta kraju.

Aktualnie na 95 proc. skupisko (zakażeń koronawirusem) zostało wyeliminowane - powiedziała Ardern na konferencji prasowej. "Covid-19 będzie z nami przez wiele miesięcy. Ale nadal powinniśmy zaznaczać te kamienie milowe", jeśli chodzi o eliminowanie skupisk zakażeń - dodała.

07:40 Wicemarszałek Sejmu z koronawirusem

Otrzymałem pozytywny test na obecność koronawirusa; czuję się dobrze i przebywam w kwarantannie - poinformował w poniedziałek rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na Twitterze. Podziękował pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej za ich pracę, "często na granicy ludzkiej wytrzymałości".

Zgorzelski zaapelował także o nielekceważenie wirusa Covid-19. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie zagrożenia - podkreślił.

07:30 W Polsce brakuje leku dla chorych na Covid-19

Kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir. Powód: rosnąca liczba pacjentów. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej - czytamy w poniedziałek w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jak podaje dziennik, szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów z Covid-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru, w związku z tym nie oferują terapii tym lekiem nowo przyjmowanym pacjentom. A chorych wymagających podania leku przybywa. Dostawy były dotąd realizowane w cyklu miesięcznym. Na lipiec i sierpień leku wystarczyło. Dostawa wrześniowa wyczerpała się przed końcem miesiąca.

Mamy zasoby pozwalające wyłącznie na zakończenie rozpoczętych terapii - powiedziała gazecie Małgorzata Pawłowska, zastępca dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.



Podobnie jest w placówkach w całej Polsce. Wiele z nich apeluje do resortu zdrowia o pomoc w dotarciu do leku.

07:00 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 74 442 do ponad 6,62 mln, w związku z Covid-19 stwierdzono 903 zgony - poinformowało ministerstwo zdrowia Indii.

Tym samym ogółem od wybuchu pandemii odnotowano 102 685 przypadków śmiertelnych.

06:58 Minister zdrowia nie wyklucza nowych restrykcji

Mogą zostać wprowadzone nowe obostrzenia; nie wykluczam, że powiaty w strefie "czerwonej" będą odczuwać bardziej dotkliwe restrykcje - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Adam Niedzielski.



06:24 We Włoszech apele o częstszą komunikację miejską

W Rzymie i we wszystkich innych miastach Włoch należy dwukrotnie zwiększyć liczbę środków komunikacji, by ograniczyć ryzyko zakażeń koronawirusem - taką opinię wyraził dyrektor szpitala zakaźnego Spallanzani w Wiecznym Mieście Francesco Vaia.

Szef znanej placówki medycznej, będącej na pierwszej linii frontu z epidemią, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że nie kryje zaniepokojenia sytuacją w komunikacji miejskiej, czyli miejscach wysokiego ryzyka szerzenia się koronawirusa.

Zrobiliśmy bardzo dużo w portach oraz na lotniskach i staliśmy się wzorem europejskim oraz międzynarodowym, ale sytuacja w transporcie w miastach bardzo martwi - stwierdził doktor Vaia.

Jego zdaniem po otwarciu szkół i częściowym wznowieniu zajęć na uniwersytetach bezwzględnie konieczne jest podwojenie taboru transportu.

05:58 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 1382 nowe zakażenia koronawirusem i pięć zgonów - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Od początku epidemii w Niemczech potwierdzono łącznie 300 619 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarły w sumie 9534 osoby.

Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest w Berlinie, Bremie i Hamburgu.

05:46 USA

476 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w niedzielę w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 209 811.

W USA wykryto w niedzielę ok. 40 tys. przypadków koronawirusa. Łączny ich bilans wzrósł do 7 419 033. W tej liczbie jest prezydent USA Donald Trump, który z powodu zakażenia SARS-CoV-2 od piątku przebywa w szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem. Na początku jesieni sytuacja epidemiologiczna w USA pogarsza się. W piątek odnotowano ponad 54 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to najwyższa liczba od 14 sierpnia.

04:07 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 3712 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 208 pacjentów - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zgonów jest mniejsza o połowę od zarejestrowanych w sobotę 414 przypadków.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez federalne ministerstwo zdrowia liczba wszystkich zakażonych od początku epidemii wynosi 761 665, a liczba zgonów wywołanych Covid-19 sięga już 79 088.

01:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 8456 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 365 osób - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. W poprzednich dniach dobowa liczba zakażeń sięgała: w sobotę - 26,3 tys., a w piątek - 33,4 tys.

Tym samym całkowity bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 4 mln 915 289 przypadków, z powodu Covid-19 zmarły tam już 146 352 osoby.

00:32 Częściowy lockdown w Nowym Jorku

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział w niedzielę zamknięcie mniej istotnych dla gospodarki miasta firm oraz szkół w dziewięciu najbardziej dotkniętych przez epidemię częściach dzielnic Brooklyn i Queens. Zarządzenie to ma obowiązywać od środy.

Odcięte od reszty miasta miałyby być rejony, gdzie odsetek infekcji przekracza średnio 3 proc. i wynik taki utrzymuje się tam przez co najmniej siedem dni. Miejscowe blokady dotknęłyby - jak się ocenia - blisko pół miliona ludzi.

Zamkniętych ma zostać 100 szkół publicznych i 200 prywatnych na Broolynie i w Queens. Według dziennika "The New York Times" większość z tych ostatnich jest zlokalizowanych w skupiskach ortodoksyjnych Żydów. Burmistrz de Blasio podkreślił w niedzielę, że zamknięcie niektórych szkół jest podyktowane działaniami prewencyjnymi.

Usługi gastronomiczne w lokalach i na świeżym powietrzu byłyby również okresowo zawieszone w omawianych rejonach; miałyby je zastąpić zamówienia i dostawy na wynos. Domy modlitwy nie byłyby całkiem zamknięte, lecz podlegałyby ograniczeniom ze względów bezpieczeństwa.

00:11 Wielka Brytania

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 22 961, przy czym liczba ta obejmuje również nieuwzględnione przypadki z poprzednich dni. Liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła o 33 - podał w niedzielę wieczorem brytyjski rząd.

W efekcie uwzględnienia zaległych statystyk Wielka Brytania stała się 12. krajem świata i czwartym w Europie, w którym liczba wykrytych zakażeń przekroczyła pół miliona. Obecny ich bilans to 502 978.

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 42 350, z czego 37 606 osób zmarło w Anglii, 2530 - w Szkocji, 1630 - w Walii, a 584 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.



00:01 Trump przed szpitalem

Przebywający w szpitalu Donald Trump nagrał w niedzielę spot. Następnie na krótko pojawił się przed szpitalem. Sympatyków pozdrawiał z tylnego siedzenia prezydenckiego samochodu.

To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o Covid-19 (...) To prawdziwa szkoła - stwierdził w nagraniu Trump. Rozumiem już to. Wiem, o co chodzi - dodał. To drugie nagranie prezydenta wyemitowane z wojskowego szpitala. W pierwszym prezydent siedział za stołem. W najnowszym Trump stoi. Jest ubrany w koszulę bez krawata i marynarkę.