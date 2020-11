O. Leon Knabit - 90-letni zakonnik - z opactwa benedyktynów w Tyńcu, który był zakażony koronawirusem, wyszedł już ze szpitala. W mediach społecznościowych podziękował medykom z oddziału zakaźnego szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Horst Seehofer broni policji przed krytyką po rozwiązaniu wielkiej demonstracji koronasceptyków w sobotę w Lipsku. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

06:08 Co ze szczepionkami? Prof. Flisiak komentuje

Nie widziałem wyników trzeciej fazy badań szczepionki (opracowanej przez koncern farmaceutyczny Pfizer we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE - przyp. red.), w związku z tym nie mogę powiedzieć, na ile spełniają one nasze oczekiwania - powiedział w rozmowie z PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodał, że usłyszał deklarację, iż szczepionka "jest bezpieczna", a także stwierdzenie o jej 90-procentowej skuteczności.



Specjalista chorób zakaźnych zastrzegł, że na tę chwilę nie są znane szczegóły wyników badań. Jako lekarz i naukowiec, nie mogę się wypowiadać w oparciu o tak wyrywkowe dane - podkreślił. Przyznał, że szczepionka jest wyczekiwana. Jeżeli tylko będę mógł - sam poddam się szczepieniu - zapowiedział.



Zapytany o to, czy szczepionka - jeśli rzeczywiście okaże się skuteczna - jest szansą na wygaszenie pandemii koronawirusa, prof. Flisiak odpowiedział, że wszystko będzie zależało od masowości szczepień.



Jeżeli natomiast okazałoby się, że w oczekiwaniu na szczepionkę mielibyśmy liczby codziennych dodatnich wyników na takim poziomie, jak teraz, to do wiosny nabralibyśmy pewnie odporności w sposób naturalny - ocenił specjalista chorób zakaźnych. Wskazał jednak, że wprowadzone obostrzenia pandemiczne najprawdopodobniej doprowadzą do spadku zakażeń do końca roku "i w związku z tym szczepienia staną się koniecznością".



Masowe szczepienie w pierwszym kwartale przyszłego roku - bo zależy to od tego, jak duża część społeczeństwa zostanie zaszczepiona - oczywiście spowoduje przyspieszenie wygaszenia pandemii - podkreślił prof. Flisiak.





06:02 Nowe dane z Brazylii

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Brazylii 10 917 przypadków koronawirusa i 231 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Od początku epidemii obecność koronawirusa potwierdzono u 5 590 025 Brazylijczyków. Liczba ofiar śmiertelnych to 161 106.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:26 Spór po proteście koronasceptyków w Lipsku

"Musimy przestać kwestionować taktykę policji z perspektywy czasu, bez znajomości szczegółów i pełnego obrazu, za pomocą zdalnej diagnozy" - podkreślił niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w odpowiedzi na krytykę policji po rozwiązaniu wielkiej demonstracji koronasceptyków w Lipsku. Jak zapewnił, ta służba ma jego pełne poparcie.

Seehofer stwierdził, że wszyscy zaangażowani, władze zgromadzenia, policja i sądy, muszą podejmować "odpowiedzialne decyzje" w kontekście obecnej pandemii. "Prawo do zgromadzeń musi być zagwarantowane, zwłaszcza w czasie kryzysu" - podkreślił minister. Ale zasady zgromadzenia "muszą być przestrzegane i mogą być egzekwowane".

Według burmistrza Lipska, Burkharda Junga w proteście było "pełne spektrum demonstrantów - od homeopatów o dobrych intencjach po neonazistów".



Policja zdecydowała o rozwiązaniu demonstracji, w której brało udział ponad 20 tys. koronasceptyków. Uczestnicy protestu przeciwko ograniczeniom epidemicznym naruszyli zasady bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia koronawirusem. "Około 90 proc. uczestników nie nosiło masek chroniących usta i nos" - powiedziała rzeczniczka policji.



Po rozwiązaniu demonstracji doszło do brutalnych starć. Demonstranci przerwali policyjny kordon, atakowali funkcjonariuszy i dziennikarzy, a lewackie bojówki walczyły z neonazistami.



Zieloni i SPD w Saksonii zażądali przeglądu tego, co się wydarzyło na specjalnym posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych.



"Oczywista katastrofa planowania doprowadziła do tego, że państwo skapitulowało w Lipsku wobec wrogów demokracji i nie było w stanie wyegzekwować prawa do zgromadzeń ani skutecznie przeciwdziałać atakom na kontrmanifestantów, dziennikarzy i policję" - powiedział Valentin Lippmann, rzecznik Zielonych.





05:10 O. Leon Knabit opuścił szpital

"Chwała i dziękczynienie najwyższemu Bogu, że wysłuchał tylu modlitw życzliwych Osób i sprawił, że dzisiaj, w rocznicę poświęcenia bazyliki Jana na Lateranie odesłał mnie ze szpitala do klasztoru" - napisał w poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych o. Leon Knabit - sędziwy benedyktyn, który był zakażony koronawirusem. "Liczba uzdrowionych powiększyła się o kolejną jednostkę, a akcja "Wspieraj Seniora" została w moim wypadku uwieńczona sukcesem. Dziękuję też całym sercem całej Służbie Zdrowia Oddziału Zakaźnego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Trudno mi wymienić każdego, zwłaszcza, że w kombinezonach pracują niemal anonimowo. Wszyscy warci są najwyższego uznania. Pracują zmęczeni w obliczu wielkich braków personalnych, a szczytne hasła, pełne wzniosłych wartości, które do nich dobiegają, mają się nijak do jakiejkolwiek pomocy, choćby w wolontariacie" - dodał zakonnik.





O Knabit dodał też, że ze względu na osłabienie nie jest w stanie się odnieść do wszystkich komentarzy do tekstów, które na Facebooku pisał w szpitalu. Ocenił też, że "droga wyuzdanej i wulgarnej anarchii" nie jest właściwa, aby zmieniać rzeczywistość.



O. Knabit trafił na oddział covidowy pod koniec października, zaś członkowie benedyktyńskiej wspólnoty z Tyńca poddali się 10-dniowej kwarantannie.