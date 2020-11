Koronawirus. Nowe badania nad szczepionką na Covid-19 w USA. Rosja z najwyższym przyrostem zakażeń od początku pandemii [RELACJA]

Rozpoczynający się tydzień pokaże czy wprowadzone przez polski rząd obostrzenia wyhamowały epidemię koronawirusa. Według danych resortu zdrowia mamy dziś 20 816 nowych przypadków zakażeń. W Rosji natomiast wykryto ich prawie 23 tys. To najwyższy przyrost od początku pandemii. Amerykański koncern Johnson & Johnson rozpoczął w nowe, prowadzone na szeroką skalę, badania kliniczne nad projektem szczepionki przeciw Covid-19. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / Rammn de la Rocha / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 816 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce i śmierci 143 chorych na Covid-19. Sprawdź nasz szczegółowy raport.

- "Trzeba być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń" - przyznał w "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, co będzie w tym roku z Bożym Narodzeniem.



- Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera skomentował spadek w liczbie testów na koronawirusa wykonywanych w Polsce. Przeczytaj więcej.



- Brytyjski premier Boris Johnson izoluje się po kontakcie z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa. Szef rządu czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby.



- Sanepid wprowadził automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny. Komunikat nadawany jest z numeru +48 22 25 71 145. O szczegółach dowiecie się z naszego artykułu.



- W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 22 778 nowych przypadków koronawirusa - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zakażeń jest najwyższy od początku epidemii i trzeci dzień z rzędu przekracza 22 tysiące.



- Amerykański koncern Johnson & Johnson rozpoczął w nowe, prowadzone na szeroką skalę badania kliniczne nad projektem szczepionki przeciw Covid-19. Testy mają zbadać potencjalne dodatkowe korzyści z dwudawkowego schematu podawania szczepionki.



12:55 Ozdrowieńcy

Jeden ozdrowieniec może oddać osocze nawet kilka razy.



12:50 Jak dbać o wcześniaka w dobie pandemii?

Pomimo epidemii, szpitale powinny udostępniać w miarę możliwości oddziały intensywnej terapii noworodka dla mam wcześniaków - brzmi fragment stanowiska Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. W tym tygodniu obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka.



12:48 Praca

Znacznie zmniejszona jest liczba lotów na lotnisku w Pyrzowicach pod Katowicami. Obecnie tygodniowo jest ich aż 8 razy mniej niż przed rokiem. Dlatego m.in. spółka zarządzająca lotniskiem zapowiada zwolnienia. Wszystko to oczywiście z powodu ograniczeń wprowadzanych na całym świecie w związku z pandemią koronawirusa.



12:35 Gdańsk

Policjanci z Gdańska uratowali 40-letniego kierowcę, który w trakcie jazdy nagle zaczął się dusić. Powodem - jak się później okazało - był Covid-19. Mężczyzna zdołał zatrzymać prowadzoną przez siebie ciężarówkę, włączyć światła awaryjne i zadzwonić na 112 po pomoc.



12:09 Szczepionka

Amerykański koncern Johnson & Johnson rozpoczął w nowe, prowadzone na szeroką skalę badania kliniczne nad projektem szczepionki przeciw Covid-19. Testy mają zbadać potencjalne dodatkowe korzyści z dwudawkowego schematu podawania szczepionki.



Badanie oceni skuteczność testowanej szczepionki po podaniu pierwszej i drugiej dawki, by ocenić ochronę przed wirusem i potencjalne dodatkowe korzyści dla okresu ochrony po podaniu drugiej dawki - napisano w oświadczeniu firmy.

12:07 Pomoc dla przedsiębiorców

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział nowy instrument pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami związanymi z koronawirusem - wypłaty w wysokości do 2 tys. zł na każdy etat i umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.



12:05 Terapia osoczem

12:03 Starosta oświęcimski na kwarantannie

Starosta oświęcimski Marcin Niedziela, w związku z kontaktem z osobą, u której badania potwierdziły zakażenie koronawirusem, został poddany kwarantannie - poinformowały służby prasowe starostwa.



"Starosta oświęcimski został poddany obowiązkowej kwarantannie i od 16 listopada pracuje w trybie zdalnym" - głosi lakoniczny komunikat.

12:02 Polityka

Premier Mateusz Morawiecki wziął w poniedziałek udział w wideokonferencji z samorządem lekarskim - poinformowała KPRM.



11:59 Naczelna Izba Lekarska

Przepis resortu edukacji jest podwójnie krzywdzący, dlatego że pozbawia personel medyczny prawa do zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół, a ich dzieci prawa do nauki, bo szkoła w tym czasie zapewnia jedynie opiekę nad nimi - wynika z informacji na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.



Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z prośbą o pilną zmianę rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

11:56 Austria i Nowa Zelandia

Władze stanu Australia Południowa, w którym od niedzieli wykryto 17 zakażeń koronawirusem, wprowadziły w poniedziałek nowe obostrzenia, m.in. zamknięcie siłowni. Od czwartku obowiązkowe będzie natomiast noszenie maseczek w komunikacji miejskiej w Auckland w Nowej Zelandii.



11:55 Gospodarka

W ramach nowej rozszerzonej tarczy antykryzysowej użyjemy wszystkich sił i środków, aby ochronić nasz wspólny skarb, polską gospodarkę - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

11:42 Francja

Minister zdrowia Francji Olivier Véran odwiedził samolot medyczny na lotnisku w Bron niedaleko Lyonu.

/ PHILIPPE DESMAZES / POOL / PAP/EPA

/ PHILIPPE DESMAZES / POOL / PAP/EPA

/ PHILIPPE DESMAZES / POOL / PAP/EPA

11:13 Testy

W ciągu doby wykonano w Polsce ponad 35,1 tys. testów na koronawirusa.



11:11 Koronawirus w Polsce

W szpitalach przebywa obecnie niemal 22,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem, a ponad 2 100 z nich jest podłączonych do respiratorów. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 35,1 tys. testów.



11:09 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 816 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce i śmierci 143 chorych na Covid-19.



10:24 Dzienny raport w Polsce

10:22 Ukraina

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 9832 nowe infekcje koronawirusem, 94 zakażonych zmarło, 2753 pacjentów wyzdrowiało, a do szpitali przyjęto 1100 osób w związku z Covid-19 - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

09:49 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 22 778 nowych przypadków koronawirusa - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zakażeń jest najwyższy od początku epidemii i trzeci dzień z rzędu przekracza 22 tysiące. Od niedzieli w kraju zmarły 303 osoby z Covid-19.



Koronawirus w Rosji / RMF FM / RMF FM

09:40 Kwarantanna

Sanepid wprowadził automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny. Komunikat nadawany jest z numeru +48 22 25 71 145. Co to jest kwarantanna i kto jej podlega? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.



09:14 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson izoluje się po kontakcie z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa - poinformowało jego biuro. Zapewniono, że szef rządu czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby.



Jak przekazało biuro Johnsona, będzie on pracował ze swojej rezydencji na Downing Street, co będzie obejmowało także dalsze kierowaniem walką z epidemią.



09:10 Czechy

1887 nowych zakażeń SARS-CoV-2, najmniej od 5 października, wykryto w niedzielę w Czechach - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych resortu zdrowia. W niedzielę przed tygodniem infekcji było prawie dwa razy więcej. Łączna liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła 6 tys.



Koronawirus w Czechach / RMF FM / RMF FM

08:57 Mazowsze

Dwa nowe ambulanse transportowe, między innymi do przewozu osób z koronawirusem - to jeden z projektów, na które można oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Głosowanie potrwa do poniedziałku, do północy. O głosy apeluje Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który dysponowałby nowymi karetkami.



08:55 Słowacja

Od dzisiaj Słowacja luzuje niektóre restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Otwarte będą m.in. kina, teatry i kościoły. Ograniczona liczba klientów może korzystać z basenów czy klubów fitness. Wciąż zamknięte są restauracje i hotele. Z restrykcyjnym traktowaniem muszą liczyć się jednak osoby wjeżdżające na teren tego kraju.



08:50 Piłka nożna

Norweski napastnik Borussii Dortmund Erling Braut Haaland będzie przez 10 dni obserwowany przez policję swojego kraju. Jeżeli wystąpi w meczu w sobotę przeciw Hercie Berlin grozi mu wysoka grzywna, a nawet do dwóch lat więzienia za złamanie kwarantanny nałożonej przez władze Norwegii.



08:46 Poranna rozmowa w RMF FM

Nie ma centralnych decyzji - tak Michał Dworczyk szef kancelarii premiera odpowiada na pytanie o mniej wykonywanych testów na koronawirusa. I pyta przy okazji: mniej niż co? Jak zaznacza: o tym ile testów jest wykonywanych decydują lekarze. To oni wystawiają skierowania.

08:25 Rosja

Wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej Republika Buriacji wstrzymuje od poniedziałku działalność galerii handlowych, kawiarni, restauracji i wielu usług. To pierwszy region Rosji, który z powodu drugiej fali epidemii koronawirusa wprowadza ostre ograniczenia.



08:17 Obostrzenia

Lockdown na Boże Narodzenie? Przeczytajcie komentarz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w tej sprawie.



08:15 Indie

Indie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowały 30 548 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To najmniej od czterech miesięcy, ale w kraju rosną obawy o ostatnie przyrosty infekcji w stołecznym Delhi.



Ogółem liczba zakażonych w tym kraju od początku pandemii wzrosła do ponad 8,84 mln.

07:53 Szkoły

Minister zdrowia Adam Niedzielski w "Dzienniku Gazecie Prawnej" odniósł się także do kwestii powrotu dzieci o szkół i tego, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada, że będzie to już pod koniec listopada.

Jestem z wykształcenia ekonometrykiem i całe życie siedzę w wykresach. Jednak dzisiejsza rzeczywistość wygląda tak, że żaden model prognostyczny nie okazał się w pełni skuteczny. Realnie nikt dziś odpowiedzialnie nie odpowie na pytanie o rozwój wypadków w perspektywie dłuższej niż dwutygodniowa. Są oczywiście pewne założenia i scenariusze - zaznaczył.

07:48 Boże Narodzenie

Trzeba być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, co będzie w tym roku z Bożym Narodzeniem. Dodał, że rząd nie chce popełnić błędów Czech, gdzie po wakacyjnym pełnym zliberalizowaniu zasad, problem wrócił ze zdwojoną siłą.

Na pytanie, czy zostaniemy "zamknięci na święta", odparł: Byłem zwolennikiem ustalenia sztywnych kryteriów, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co nas czeka. Ale to nie jest tak, że będziemy podejmować decyzje tylko na podstawie dziennej liczby zakażeń czy zachorowań. Przy zajętej w pełni infrastrukturze, nawet średnia liczba zachorowań dziennie - powiedzmy 10 tys. - może być sporym problemem.



07:25 Sytuacja epidemiczna w Polsce

Jeśli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, odmrażane będą kolejne branże - powiedział w rozmowie z poniedziałkową "Rzeczpospolitą" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Przypominamy, jakie są etapy bezpieczeństwa ustanowione przez rząd w związku z epidemią koronawiusa w Polsce.



/ Kancelaria premiera /

/ Kancelaria premiera /

07:07 Nauka

Od 2018 r. rósł sceptycyzm Polaków wobec nauki, ale pandemia odwróciła ten trend. Tak wynika z najnowszych wyników cyklicznego badania postaw społecznych wobec nauki - State of Science Index. W czasie pandemii koronawirusa poziom sceptycyzmu Polaków spadł z 27 proc. do 20 proc., poziom zaufania do samych naukowców wzrósł z 78 na 85 proc.



06:48 Leki

W ubiegłym roku dr Alban Gaultier i jego były doktorant Dorian A Rosen z University of Virginia School of Medicine odkryli, że fluwoksamina może zatrzymać śmiertelny stan zapalny zwany posocznicą, w którym odpowiedź immunologiczna wymyka się spod kontroli. Jak się okazało, fluwoksamina zmniejsza produkcję cytokin, białek wpływających na wzrost i aktywność komórek odpornościowych. Jak się uważa, w ciężkich przypadkach Covid-19 występują potencjalnie śmiertelne “burze cytokin".

Ponieważ podwyższone poziomy cytokin były powiązane z ciężkim przebiegiem Covid-19, to badanie miało dla nas duży sens - powiedział Gaultier, dodając, że nadal nie mamy jasności co do sposobu działania fluwoksaminy przeciwko SARS-CoV-2, ale trwają badania mające na celu znalezienie odpowiedzi.



06:36 Szczepionka w Polsce

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził przekonanie, że szczepionka na koronawirusa będzie dostępna w Polsce na przełomie roku. Zapewnił, że w pierwszym rzędzie zostanie ona podana seniorom, pracownikom służby zdrowia i służb mundurowych.



06:20 Włochy

Z powodu epidemii nienarodzone jeszcze osoby mogą mieć kłopoty ze zdrowiem i szybciej się starzeć - twierdzą naukowcy. Nie chodzi tylko o działanie wirusa, ale także m.in. o stres przeżywany przez ich rodziny.



Długofalowe skutki działania Covid-19 na nienarodzone jeszcze dzieci dopiero będzie można badać, ale naukowcy wysunęli pewne wnioski na podstawie znanych już skutków poprzednich epidemii, w tym grypy z 1918 roku, SARS w 2002, czy MERS w 2012.



Cytat Pandemia grypy z roku 1918 miała dalekosiężny wpływ na populację wystawioną na jej działanie w okresie prenatalnym. Osoby te doświadczały szybszych zgonów, częściej zapadały na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca i depresję w wieku 50 lat - zwraca uwagę prof. Caleb Finch, współautor pracy opublikowanej w piśmie "Journal of Developmental Origins of Health and Disease"

06:18 Włochy

We włoskiej Lombardii co czwarty lekarz uważa się za ofiarę dyskryminacji społecznej z powodu swego zaangażowania w walkę z pandemią - informuje "La Repubblica". Dziennik podaje przykłady niszczenia ich samochodów, napisów na murach i innych szykan.



Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

06:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejstrowano w Niemczech 10 824 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 62 kolejne zgony - poinformował rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Koronawirus w Niemczech / RMF24

To o około 6100 przypadków mnie niż dzień wcześniej, ale - jak zauważa agencja dpa - podawane w poniedziałki liczby są zazwyczaj niższe, głównie ze względu na mniejszą liczbę testów przeprowadzanych w weekendy.

06:00 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore przekazał w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 025 046 przypadków zakażenia Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 246 108.



Punkt testów na koronawirusa na Florydzie w USA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Według placówki naukowej w Baltimore w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 166 555 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1266 kolejnych zgonów.

05:08 Niemcy

Rząd federalny i kraje związkowe RFN rozważają kolejne obostrzenia, by powstrzymać pandemię koronawirusa - przekazała agencja DPA, powołując się na projekt dokumentu, który ma być omawiany podczas poniedziałkowej wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych.



05:07 Zakażenia w Polsce w weekend

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 854 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 303 osoby chore na Covid-19. Bilans ofiar śmiertelnych w sobotę wyniósł natomiast 548. Resort zdrowia informował wówczas o 25 571 nowych zarażonych.



Przeczytajcie nasze szczegółowe raporty z weekendu.



05:06 Koronawirus na świecie

Na poniższym wykresie możecie sprawdzić, jak wyglądała liczba zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach świata na przestrzeni ostatnich miesięcy.