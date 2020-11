Świat wciąż walczy z koronawirusem. Na całym globie wykryto 59 milionów zakażeń, zmarło ponad 1,3 mln ludzi. W Polsce wczoraj potwierdzono 15 tys. zakażeń patogenem, a od początku pandemii już 876 333. Zmarło 13 774 osób. Najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji.

W szpitalu tymczasowym w Katowicach trwają prace budowlane / Andrzej Grygiel / PAP

- W poniedziałek w Polsce wykryto 15 002 zakażenia koronawirusem. Zmarło 156 osób z Covid-19.

- Na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia, który zakłada, że przy wigilijnym stole będzie mogła się znaleźć jedynie najbliższa rodzina. [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT]

- Rząd osiągnął porozumienie z właścicielami stacji narciarskich. Wyciągi narciarskie ruszą w nadchodzącym sezonie zimowym, ale w reżimie sanitarnym [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT]

Albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia rząd pokaże jak będzie wyglądał system szczepień przeciw Covid-19 w Polsce - przekazał rzecznik rządu Piotr Mulller.





- Najbardziej dotkniętymi przez pandemię państwami pozostają USA, Indie i Brazylia.

- Kolejne państwa informują o zamówionych milionach dawek szczepionek przeciw Covid-19. Boris Johnson poinformował, że w Wielkiej Brytanii większość osób najbardziej podatnych na zakażenie koronawirusem mogłaby zostać zaszczepiona przeciwko Covid-19 przed Wielkanocą.

- Stany Zjednoczone przygotowują się do Święta Dziękczynienia. Choć Centrum Kontroli Chorób rekomenduje, aby z rodzinami spotkać się wirtualnie, część Amerykanów ruszyło w podróż do rodzinnych domów.

09:40 Podróżowanie

Firma lotnicza Wizz Air ma rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem zajmującym się testowaniem na koronawirusa. Węgierski przewoźnik chciałby oferować promocje na testy, by zachęcić do podróżowania tych, którzy obawiają się kwarantanny po powrocie do kraju zamieszkania.







09:35 Ukraina

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 12 287 kolejnych infekcji SARS-CoV-2, 188 zakażonych zmarło, a 8298 pacjentów wyzdrowiało - przekazał we wtorek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Minionej doby przeprowadzono ok. 62 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 35 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Hospitalizowano 1403 osoby.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd na Ukrainie u 647 976 osób. Od początku epidemii zmarło 11 263 zainfekowanych, a 299 358 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,3 mln testów metodą PCR.

09:20 Niemcy

16 niemieckich landów chce umożliwić spotkania do 10 osób w czasie świąt. Propozycja poluzowania obostrzeń ma być tematem rozmowy premierów krajów związkowych z Angelą Merkel.

09:09 Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Rzecznik rządu zapytany we wtorek w TVP1, kiedy będzie wiadomo, jak będzie wyglądał system szczepień na koronawirusa, odpowiedział, że obecnie finalizowane są "rozwiązania w zakresie dystrybucji szczepionki, sposobu zapisywania się".



Albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia taki system zostanie pokazany, w jaki sposób będzie wyglądała rejestracja, w jakich miejscach będą dostępne punkty szczepień, bo my się przygotowujemy wcześniej, tak, aby od punktu zero, czyli od momentu, kiedy pierwsze szczepionki zostaną dostarczone, w ciągu kilku dni rozpocząć ich dystrybucję - powiedział Müller.



Pierwszą grupą, która będzie mogła zostać zaszczepiona - zaznaczył - będą seniorzy oraz równolegle służby medyczne; następnie zaszczepiona będzie mogła być część służb mundurowych, bezpośrednio odpowiadających za pomoc w walce z epidemią, a następnie poszczególne grupy społeczne, według kolejności, która zostanie niedługa opublikowana.

08:54 Igrzyska w Tokio

Gubernator Tokio Yuriko Koike przekazała, że ma nadzieję, że kibice będą mogli oglądać walkę o medale w Tokio na trybunach sportowych aren. To najlepszy możliwy scenariusz - podkreśliła.

Organizatorzy igrzysk podkreślili, że nie podejmą decyzji w sprawie obecności kibiców w Tokio do wiosny.





08:36 Francja

We Francji obostrzenia dotyczące pandemii prawdopodobnie zostaną poluzowane. Dziś o zmianach ma mówić Emmanuel Macron.









08:25 Czechy

4377 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach; to o ok. tysiąc mniej niż przed tygodniem - wynika z opublikowanych we wtorek danych ministerstwa zdrowia. W porównaniu z niedzielą było o około 2900 nowych przypadków więcej, ale w weekend przeprowadza się mniej testów.



Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa w ciągu ostatnich dwóch tygodni słabnie - podkreślają analitycy ministerstwa zdrowia. Na przełomie października i listopada dzienne przyrosty zakażonych osób wynosiły około 15 tys., a w ubiegłym tygodniu tylko raz dobowy bilans przekroczył 6 tys.



Obecnie jest ponad 83 000 aktywnych zakażeń. Łącznie od 1 marca zainfekowało się 496 638 osób, z których wyleczyło się już 405 983. W szpitalach przebywa 5296 pacjentów z Covid-19, o 125 mniej niż w sobotę. W stanie ciężkim jest 828 osób. Szpitale mogą od poniedziałku ponownie przeprowadzać zabiegi i operacje, które musiano odwoływać z powodu leczenia pacjentów z Covid-19.

07:50 Trzy potencjalne leki na Covid-19

Pracujący pod kierunkiem dr Colleen Jonsson naukowcy z University of Tennessee Health Science Center a także University of New Mexico oparli się na wynikach badań przesiewowych - wirtualnych oraz in vitro, które rozpoczęły się we wcześniejszych miesiącach pandemii Covid-19. Uzyskane po przebadaniu 4000 zatwierdzonych leków dane wskazują, że zuklopentiksol, nebiwolol i amodiachina powinny pomagać chorym we wczesnych stadiach Covid-19.



Amodiachina to organiczny związek chemiczny i lek przeciwmalaryczny (w Polsce niedopuszczony do stosowania ze względu na możliwe skutki uboczne). Związek zeuklopentiksol jest stosowany jako lek przeciwpsychotyczny, stosowany na przykład w leczeniu schizofrenii. Nebiwolol to organiczny związek chemiczny, stosowany jako - zwykle dobrze tolerowany - lek kardiologiczny, który obniża ciśnienie i pomaga osobom z niewydolnością serca.



Autorzy badań proponują te trzy leki jako potencjalnych kandydatów do testowania w przyszłych badaniach klinicznych w celu poprawy odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2 we wczesnej fazie zakażenia.





07:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 13 554 nowych infekcji koronawirusem, a zmarło 249 zakażonych osób - podał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie (RKI).



Nowych infekcji jest ponad 2,5 tys. więcej niż dzień wcześniej, jednak to wciąż prawie 10 tys. mniej od rekordowej liczby nowych przypadków odnotowanych w piątek. Liczba aktywnych przypadków spadła o 4,6 tys. i wynosi obecnie ok. 291,6 tys.



Ogólny bilans epidemii w Niemczech to obecnie 942 687 wykrytych zakażeń i 14 361 zgony.





07:30 Włochy

Więcej o historii siedmioosobowej rodziny, której członkowie zarazili się koronawirusem przeczytacie w naszym artykule:









07:15 Gospodarka

ZUS sprawdził się w digitalu, realizując rządowe programy wsparcia w czasie pandemii. Idąc za ciosem, stworzył cyfrową strategię. Firmy IT będą miały co robić - podaje we wtorek "Puls Biznesu".



Prezes ZUS Gertruda Uścińska - cytowana przez "PB" - uważa, że z pojedynku z wirusem ZUS wyszedł zwycięsko. "Zakład pozostał otwarty dla ludności, choć sam odczuł epidemię. W pewnym momencie nawet jedna trzecia załogi była na zwolnieniach lekarskich lub opiekowała się dziećmi. Mimo to w kontakcie z premierem Morawieckim i premier Emilewicz byliśmy think tankiem generującym pomysły, sugerującym rozwiązania, szacującym skutki. Pracowaliśmy praktycznie siedem dni w tygodniu" - podkreśla Uścińska.



"Zaczęliśmy być postrzegani jako instytucja państwa, która w czasie kryzysu osiągnęła zdolność do realizacji trudnych zadań związanych nie tylko z emeryturami, rentami i zasiłkami. To zdecydowało, że zaczęliśmy coraz poważniej myśleć o wpisaniu transformacji cyfrowej do strategii na najbliższe kilka lat" - informuje szefowa ZUS.





07:03 Gospodarka

Praca z domu w czasie pandemii nie pozbawia osoby mieszkającej z dala od firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie "Dziennika Gazety Prawnej".



"DGP" zwrócił uwagę, że pracodawcy nie wiedzą, jak potrącać zaliczkę na PIT od dochodów pracowników, którzy do tej pory dojeżdżali do pracy z innego miasta, a teraz cały miesiąc pracują zdalnie bądź pojawiają się w firmie tylko sporadycznie.





06:29 Ekspert o poważnym problemie ze szczepieniami w Polsce

Do zwalczenia pandemii potrzebna jest zbiorowa odporność. Można ją uzyskać poprzez szczepienia, albo naturalnie; ale ta druga opcja to darwinizm społeczny - silni przetrwają zakażenie, słabsi nie - mówił dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



Nie tyle obawiam się o samą skuteczność szczepionki, bo skuteczność na poziomie powyżej 90 proc. - jak wskazują choćby koncerny Pfizer i Moderna - jest naprawdę bardzo wysoka. Obawiam się, że nastawienie do szczepień w Polsce będzie mocno zróżnicowane. Mamy spory odsetek osób, które nie będą chciały się szczepić z różnych przyczyn, m.in. z powodu braku zaufania do przemysłu farmaceutycznego, fałszywych przekonań dotyczących idei szczepień jako takich i ulegania szkodliwym teoriom spiskowym, które szerzą się na niespotykaną wcześniej skalę - podkreślił w rozmowie ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Niektóre badania wskazują, że 44 proc. Polaków nie chce się szczepić przeciwko COVID-19. To nie napawa optymizmem, ponieważ na tę chwilę ciężko jest wskazać inne sensowne rozwiązanie. Niektórzy mówią: najlepiej jakbyśmy wszyscy to przechorowali i mieli z tym spokój - ale to jest uprawianie darwinizmu społecznego. Ci silniejsi przetrwają.

06:20 siedmioosobowa rodzina zakażona we Włoszech

Cała siedmioosobowa rodzina z okolic Padwy na północy Włoch - rodzice i ich pięciu dorosłych synów - zakaziła się koronawirusem. Wszystkich skierowano na izolację, którą każdy z członków tej rodziny odbywa w osobnym pokoju.



Rodzice i ich synowie w wieku od 19 do 27 lat zarażali się w ciągu 9 dni - podała włoska prasa.



Ich dom w miejscowości Terrassa Padovana z każdym potwierdzanym przypadkiem zakażenia zamieniał się stopniowo od końca października w miejsce izolacji kolejnych osób. W krótkim czasie koronawirusa potwierdzono u wszystkich. W siedmiu pokojach zamknęła się cała siódemka, co uznano za swoisty rekord epidemii. Po raz pierwszy poinformowano o tak licznej jednocześnie zakażonej rodzinie.



"Na szczęście mamy duży dom" - powiedział 27-letni Filippo, cytowany przez dziennik "Il Messaggero". Dodał: "Nasz dom stał się małą pustelnią, a życie rodzinne uległo kompletnej rewolucji".

06:15 Sezon narciarski w Europie

Jakie obostrzenia na stokach wprowadzono w innych krajach europejskich? Czy sezon w ogóle ruszył? Sprawdźcie w naszym artykule.









06:15 Sezon narciarski w Polsce

"Te działania zaskoczyły samorządowców równie mocno, jak przedsiębiorców" - zaznaczono we wspólnym oświadczeniu wszystkich samorządów leżących pod Tatrami. Dotyczy ono zapowiedzi rządu w sprawie między innymi ograniczenia okresu ferii zimowych i zamknięcia wyciągów narciarskich.



"Pracujemy nad stanowiskiem i alternatywnymi propozycjami dotyczącymi organizacji wypoczynku zimowego, funkcjonowania obiektów hotelarskich i stoków narciarskich, które przekażemy premierowi" - napisali przedstawiciele lokalnych władz...



Bez przedsiębiorców, bez wspólnej pracy samorządy nie będą w stanie realizować zadań publicznych - zaznaczała Zofia Kiełpińska z zakopiańskiego urzędu miasta.



Wczoraj o możliwym otwarciu stoków z przedstawicielami branży narciarskiej rozmawiał wicepremier Jarosław Gowin. Czekamy na stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego.





06:00 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w poniedziałek o 921 ofiarach śmiertelnych Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Obecność koronawirusa zdiagnozowano u 142 732 kolejnych osób.



Placówka naukowa w Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w USA zarejestrowano łącznie 12 mln 404 986 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych doszła do 257 616.



Telewizja CNBC podała, że podczas poniedziałkowego wirtualnego spotkania Amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC) z lekarzami dr Sandra Fryhofer zaznaczyła, że zarówno szczepionki na koronawirusa Pfizer, jak i Moderna Covid-19 wymagają dwóch dawek. Martwiła się, czy jej pacjenci wrócą po drugą dawkę z powodu potencjalnie nieprzyjemnych skutków ubocznych, jakie wywołuje pierwszy zastrzyk.





05:47 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zmalała liczba zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19 w Meksyku - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano 7483 nowe zakażenia, podczas gdy w przeddzień informowano o 9187 infekcjach. Liczba zgonów sięga 250.



W niedzielę władze medyczne informowały o 303 przypadkach śmiertelnych spowodowanych Covid-19.



Całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 od początku epidemii wynosi w Meksyku 1 mln 041 875, a bilans zgonów - 101,9 tys.





05:38 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 16 207 nowych zakażeń koronawirusem, o połowę mniej niż w przeddzień, gdy informowano o 34 822 przypadkach infekcji. Liczba zgonów była niższa o 194 i wyniosła 302 - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.