O niemal 600 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformował dzisiaj resort zdrowia. Pandemia odbija się na sytuacji szkół: pojawiły się dzisiaj doniesienia o zakażeniach w kolejnych placówkach. Niektóre z nich wrócą do nauczania zdalnego. Na świecie notowane są bardzo duże wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2. W Indiach padł światowy rekord: w ciągu 24 godzin wykryto tam 96 tysięcy nowych infekcji. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - zbieramy dla Was w naszej specjalnej relacji na żywo!

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 594 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 10 chorych. W sumie od początku epidemii w naszym kraju SARS-CoV-2 zaraziło się 73 047 ludzi, a 2 169 zmarło.

Kilkadziesiąt szkół w kilku województwach - m.in. w Wielkopolsce, Śląskiem, Zachodniopomorskiem i na Pomorzu - przeszło na zdalne nauczanie w związku z wykryciem zakażeń koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli.

Rzecznik resortu zdrowia zapewnił, że Polska kupi szczepionkę na COVID-19, jeśli tylko taka trafi na rynek.

Światowy dobowy rekord wzrostu liczby zakażeń odnotowano w Indiach: w ciągu 24 godzin wykryto tam 96 551 nowych przypadków koronawirusa.

15:59 MALEZJA

Ministerstwo zdrowia Malezji przekazało w piątek, że potwierdzono tam 182 nowe przypadki koronawirusa i jest największy dobowy wzrost infekcji od 4 czerwca. W sumie od początku epidemii w Malezji zdiagnozowano 9810 zakażeń, a na Covid-19 zmarło 128 osób.



15:57 INDONEZJA

W Indonezji zdiagnozowano dotąd 207 203 infekcje, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 8456.

W środę władze regionalne poinformowały, ze wprowadzą ponownie ścisłe restrykcje w stolicy kraju, Dżakarcie, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko, a oddziały intensywnej terapii w szpitalach będą w pełni zapełnione już 15 września, mimo iż liczbę miejsc zwiększono tam ostatnio o 20 proc.

Restrykcje w Dżakarcie będą wprowadzane etapami, a od 14 września wszyscy pracownicy niewykonujący prac niezbędnych dla funkcjonowania stolicy będą pracować zdalnie.

15:54 FILIPINY

W ciągu ostatniej doby na Filipinach na Covid-19 zmarły 42 osoby, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 4040, najwięcej od 12 dni - podało ministerstwo zdrowia w Manili.

Ogólna liczba zakażeń stwierdzonych na Filipinach to 252 964, a bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 - 4108.

Filipiny są najbardziej dotkniętym pandemią SARS-CoV-2 krajem Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby udokumentowanych zakażeń.

15:44 GIS O SZKOŁACH

Przy odpowiednich środkach zapobiegawczych szkoły nie powinny stać się większym źródłem zakażenia niż inne miejsca o podobnym zagęszczeniu osób - ocenia Główny Inspektorat Sanitarny w informacji dla rzecznika praw obywatelskich.



15:42 MŁODSI ZAKAŻENI CZĘŚCIEJ TRACĄ WĘCH I SMAK

Utrata powonienia oraz smaku to objaw towarzyszący zakażeniu koronawirusem głównie u młodszych pacjentów, poniżej 60. roku życia - wynika z badania przeprowadzonego przez hiszpańskich lekarzy na blisko 1000 zainfekowanych osobach.

Z badania, które przeprowadzili lekarze z 15 szpitali działających w różnych regionach Hiszpanii, wynika, że częściej utrata węchu oraz smaku występuje u osób, które z powodu łagodnego przebiegu COVID-19 nie musiały zostać hospitalizowane.

Przeprowadzone na łącznej grupie 989 pacjentów badanie dowiodło również, że objawy utraty obu zmysłów podczas COVID-19 są stosunkowo częstym symptomem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

15:13 SZWAJCARIA

W Szwajcarii zanotowano 528 nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek Federalny Urząd Zdrowia. Jest to najwyższy dobowy wzrost od wczesnych dni kwietnia.

Łącznie od początku pandemii liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w kraju do 46 239 - podał Urząd.

W ciągu ostatniej doby trzy osoby zmarły na Covid-19; ogólna liczba zgonów w Szwajcarii z tego powodu wzrosła do 1740.

14:46 WIELKOPOLSKA

Kolejna placówka w Wielkopolsce również wprowadza zdalne nauczanie. Powodem jest oczywiście pozytywny wynik testu na koronawirusa. Chodzi o podstawówkę prowadzoną przez Spółdzielnię Oświatową w Ostrowie Wielkopolskim. Zakażenie potwierdzono u nauczycielki z tej placówki. Miało z nią kontakt około 70 osób, w większości uczniów, ale też kilkoro nauczycieli. Wszyscy zostali objęci nadzorem sanepidu. Szkoła przeszła jednak na zdalny tryb nauczania.

To siódma placówka w Wielkopolsce, której uczniowie wracają do systemu sprzed wakacji. W większości z nich jednak, nauka zdalna dotyczy pojedynczych klas czy grup uczniów. Covid-19 potwierdzono też u jednego z pracowników administracji Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, osoba ta nie miała jednak kontaktu z uczniami, szkoła działa więc bez zmian.

14:33 SZKOŁY

Ogniska w szkołach nie rzutują na liczbę dobowych zakażeń, a lokalne decydowanie o zmianie trybu nauczania działa - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wskazał, że nie ma konieczności, by zabraniać nauczycielom pracy w kilku szkołach.

Andrusiewicz był pytany, czy jest rozważane ograniczenie pracy nauczycieli w kilku miejscach w związku z tym, że dochodzi do sytuacji, że zakażenie jednego nauczyciela wpływa na funkcjonowanie kilku szkół, w których uczy.

Rzecznik wyjaśnił, że ogniska w szkołach nie rzutują na liczbę dobowych zakażeń. To są raczej pojedyncze zachorowania. I to, co się dzieje, pokazuje, że system sprawnie działa: te lokalne wyłączenia, przejście na nauczanie hybrydowe lub zdalne, kiedy nie mamy odgórnego narzucania, kiedy i kto ma przejść na tryb zdalny lub mieszany - stwierdził.

14:25 POMORZE

W związku z wykryciem koronawirusa u uczniów lub pracowników do piątku sanepid wydał 13 pozytywnych opinii umożliwiających dyrektorom szkół z woj. pomorskiego wprowadzenie w placówkach zdalnego nauczania. Sześć kolejnych wniosków jest rozpatrywanych.

Opinie te dotyczyły czterech placówek z Gdańska, trzy wydano szkołom w Gdyni. Po dwie otrzymały też placówki z powiatu kościerskiego i z powiatu bytowskiego. Opinie takie uzyskały również pojedyncze szkoły z powiatów: kartuskiego i wejherowskiego.

13:59 ŁÓDŹ

82 uczniów z czwartych klas Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Gdańskiej w Łodzi zostało objętych kwarantanną. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z nauczycieli.

13:56 LEK NA COVID-19

Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej oraz Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej, we współpracy z laboratoriami z Niemiec i USA, zidentyfikował cząsteczki, które mogą stanowić przełom na drodze do znalezienia skutecznego leku na COVID-19 - poinformowała Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Dzięki pracom badawczym prowadzonym pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej udało się zidentyfikować cząsteczki, których działanie może być jeszcze lepsze niż ebselenu - znanego leku przeciwzapalnego, który we wcześniejszych badaniach okazał się obiecującą substancją hamującą (inhibitorem) obu proteaz SARS-CoV-2 - podano w komunikacie przesłanym w piątek PAP.

Zakończenie projektu, który jest finansowany m.in. z funduszy Agencji Badań Medycznych, planowane jest na koniec października. Od wyników prowadzonych intensywnie prac, zależeć będzie kierunek dalszych badań.

13:19 SZCZEPIONKA

Polska na pewno kupi szczepionkę przeciw COVID-19 - mówił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że nasz kraj ma duży wpływ na negocjacje i zakup szczepionki na poziomie UE. Pierwsza umowa na zakup już została podpisana, trwają rozmowy z kolejnymi producentami.



13:08 AUSTRIA

Austria zaostrza od poniedziałku zasady noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego podczas imprez publicznych i w restauracjach w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju - oświadczył kanclerz Sebastian Kurz.

Zapowiedział, że od poniedziałku obowiązkowe będzie noszenie maseczek w sklepach, we wszystkich środkach transportu publicznego oraz w szkołach poza salami lekcyjnymi. Imprezy prywatne będą ograniczone do 50 uczestników w pomieszczeniach i 100 na świeżym powietrzu, a profesjonalnie zorganizowane imprezy na siedząco mogą liczyć do 1500 osób w pomieszczeniach i do 3000 osób na zewnątrz.

12:55 SŁOWACJA

186 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły testy na Słowacji w ciągu ostatniej doby. Liczba osób zakażonych w kraju wynosi 2134 - poinformowało słowackie ministerstwo zdrowia.



Łącznie od początku epidemii w kraju 5252 osoby zakaziły się koronawirusem.



W słowackich szpitalach przebywa 117 osób. 16 w ciężkim stanie jest na oddziałach intensywnej terapii. Zmarło w sumie 37 osób. Na Słowacji przeprowadzono dotąd 375 232 testy, z tego w ostatniej dobie 4266.



12:30 MAŁOPOLSKA

Nowe ogniska koronawirusa wykryto w Małopolsce. Przede wszystkim są to tak zwane ogniska rodzinne, ale też DPS-y.



Oprócz przypadków w DPS w Grobli koło Tarnowa oraz w Nowym Sączu nowe zakażenia stwierdzono w DPS w Miechowie. Zakażonych jest tam 11 osób.



Przybywa również chorych w dwóch klasztorach zakonnych w Krakowie. W zakonie sióstr z krakowskich Łagiewnik wykryto już 44 przypadki. Z kolei w klasztorze sióstr felicjanek 51. Jedenaście przypadków wymaga hospitalizacji.



12:00 ŁÓDŹ

Po potwierdzeniu koronawirusa u nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi ponad 80 uczniów placówki zostało objętych nauczaniem zdalnym - poinformowało biuro prasowe prezydenta Łodzi.

W komunikacie zwrócono uwagę, że cała społeczność szkoły została poinformowana o zachorowaniu na terenie placówki. W związku z zachorowaniem jednego z nauczycieli, dyrektor szkoły zalecił noszenie maseczek wszystkim jej pracownikom i uczniom w częściach wspólnych placówki.



11:40 HISZPANIA

Rząd Hiszpanii nie przewiduje możliwości równoczesnego prowadzenia zajęć w domu oraz w szkołach - powiedziała minister oświaty Isabel Celaa. Teleszkoła nie jest rozwiązaniem - oceniła.



W porannej rozmowie z telewizją Antena 3 szefowa resortu oświaty wykluczyła, aby istniała szansa wprowadzenia tzw. łączonego modelu nauki, w ramach którego część lekcji można byłoby prowadzić zdalnie dla uczniów przebywających w domach.



Uczniowie muszą przebywać fizycznie w miejscu, gdzie następuje proces socjalizacji z kolegami i nauczycielami (...), dlatego nie planujemy takiego rozwiązania - zaznaczyła minister Celaa.



11:00 MIJA PÓŁ ROKU OD OGŁOSZENIA PANDEMII KORONAWIRUSA

W piątek mija pół roku od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa. Do tej pory odnotowano ponad 27,8 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w związku z Covid-19 zmarło ponad 903 tys. ludzi w 188 krajach świata - wylicza BBC News.



10:30 ZAKAŻENIA W POLSCE

Resort zdrowia poinformował w piątek o 594 nowych, potwierdzonych przypadkach Covid-19 w Polsce. 10 osób nie żyje. Łącznie od początku epidemii w Polsce SARS-CoV-2 zaraziło się 73 047 osób, a 2 169 zmarło.

10:14 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła w ciągu minionej doby o 5504, do 1 051 874 - podał w piątek sztab ds. walki z pandemią. Jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji od końca lipca. Zmarło w ciągu doby 102 pacjentów, a od początku pandemii - 18 365.



Od 4 września dobowy przyrost zakażeń przekracza 5 tysięcy. Wcześniej od 16 sierpnia utrzymywał się poniżej tego poziomu.



Nowe zakażenia wykryto we wszystkich regionach, nadal na pierwszym miejscu jest Moskwa, gdzie przybyło 698 infekcji. Jest to najwyższy przyrost w ciągu doby w Moskwie od końca czerwca.

09:45 WIELKOPOLSKA

Kolejna placówka w Wielkopolsce wprowadza zdalne nauczanie. Powodem jest pozytywny wynik testu na koronawirusa. Chodzi o podstawówkę prowadzoną przez Spółdzielnię Oświatową w Ostrowie Wielkopolskim. Test potwierdził obecność Covid-19 u nauczycielki.



Kontakt miało z nią około 70 osób, w większości uczniów, ale jest wśród nich także kilkoro nauczycieli. Wszyscy zostali objęci nadzorem sanepidu i czekają na testy.



Decyzją dyrekcji i sanepidu szkoła przeszła na zdalny tryb nauczania. To siódma placówka w Wielkopolsce, której uczniowie wracają do systemu sprzed wakacji. W większości z nich jednak, nauka zdalna dotyczy pojedynczych klas czy grup uczniów.



09:46 ŚLĄSKIE

10 szkół i przedszkoli w Śląskiem pracuje w systemie zdalnym lub hybrydowym. Zmiana systemu nauki konieczna była m.in. w jednej z podstawówek w Rybniku, gdzie uczeń zasłabł podczas lekcji wychowania fizycznego. Pogotowie zabrało go do szpitala. Wykonany test wykazał zakażenie koronawirusem.



Nauka zdalna lub hybrydowa obowiązuje też w dwóch placówkach w Mysłowicach: w podstawówce i liceum, w technikum w Częstochowie, w przedszkolu i podstawówce w Chełmie Śląskim, w przedszkolu w Łaziskach Górnych i w jednym katowickich liceów. Normalnie pracuje już natomiast sportowa podstawówka w Rudzie Śląskiej, w której rok szkolny rozpoczął się z opóźnieniem z powodu zakażenia u jednego z nauczycieli.



09:40 CZECHY

W Czechach zarejestrowano 1382 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, czyli najwięcej od początku pandemii - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Poprzedni rekord odnotowano we wtorek.



Łącznie infekcję koronawirusową potwierdzono w Czechach u 32 413 osób, z których 20 800 już wyzdrowiało, a 448 zmarło. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg. W szpitalach przebywa obecnie 249 chorych, stan 64 z nich lekarze określają jako poważny.

09:14 ZACHODNIOPOMORSKIE

W piątek uczniowie Technikum Morskiego w Darłowie nie mogli przyjść do szkoły. Mamy tam potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Jedna klasa jest na kwarantannie, zgodę na zdalne nauczanie wydano dla całego technikum - poinformowała rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono u chłopca jednej z klas Technikum Morskiego w Darłowie.

Jedna klasa - 24 uczniów i 7 nauczycieli - zostało objętych kwarantanną do 20 września. Natomiast zdalne nauczanie zostaje wprowadzone dla wszystkich klas technikum.



09:00 WĘGRY

Na Węgrzech nie są planowane podczas drugiej fali epidemii koronawirusa tak surowe ograniczenia jak podczas pierwszej - powiedział premier Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth, zapowiadając konsultacje z krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) w tej sprawie.



08:40 UKRAINA

Na Ukrainie od początku pandemii wykryto 148 756 przypadków zakażeń koronawirusem; w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 3144 nowych infekcji, zmarły 53 osoby - podał w piątek ukraiński resort zdrowia. Do tej pory zmarło w sumie 3076 chorych.



Poprzedni rekord dobowy nowych zakażeń koronawirusem - 2836 przypadków - zanotowano 5 września.



Zakażonych jest 78 675 osób.





07:40 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano rekordowe 96 551 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1209 kolejnych ofiar śmiertelnych - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.



W czwartek informowano o ponad 95 tysiącach, a dzień wcześniej o prawie 90 tysiącach infekcji. Od początku pandemii w Indiach stwierdzono łącznie 4 562 414 zakażeń SARS-CoV-2 i 76 271 zgonów.

07:00 NIEMCY

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1484 do 256 850 - wynika z danych, które opublikował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Stwierdzono jeden zgon na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 9342.



Ok. 1200 zakażonych wyzdrowiało, zwiększając łączną liczbę osób, które wyszły z Covid-19, do ok. 230 600 - informuje RKI.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 61,5 tys.), w Bawarii (ponad 61,1 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 44,6 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1046 przypadków).





06:40 CHINY

Komisja zdrowia poinformowała w czwartek o 15 nowych przypadkach Covid-19 zarejestrowanych w Chinach podczas ostatniej doby, wszystkie u podróżnych z zagranicy.



Chiny kontynentalne zgłosiły 15 nowych przypadków koronawirusa 10 września, w porównaniu z siedmioma przypadkami dzień wcześniej, podała w dobowym raporcie komisja zdrowia.



Komisja stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie przypadki były zakażeniami importowanymi z udziałem podróżnych z zagranicy, co oznacza 26 dzień z rzędu bez lokalnych infekcji.



Liczba nowych bezobjawowych przypadków również wzrosła do 22 z 15 dzień wcześniej. Chiny nie klasyfikują tych bezobjawowych pacjentów jako potwierdzonych przypadków COVID-19.





06:00 MEKSYK

Od początku pandemii w Meksyku zmarło w sumie na koronawirusa 69 649 osób. Podczas ostatniej doby zarejestrowano tam 554 zgony, 57 mniej niż dobę wcześniej.



Specjaliści odnotowali podczas doby 4 857 nowych przypadków zakażeń.





05:45 USA

1004 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w czwartek w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W środę liczba zgonów na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1170.



Stany Zjednoczone są krajem najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa na świecie. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Hopkinsa bilans ofiar śmiertelnych w USA wynosi już 191 732, a SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 6,4 mln osób.