O 11 483 nowych zakażeniach koronawirusem i 283 zgonach spowodowanych Covid-19 mówi ostatni raport Ministerstwa Zdrowia. W Polsce patogen wykryto już u niemal miliona osób – zmarło 17 tys. z nich. Choć pandemia wciąż niebezpiecznie się rozprzestrzenia, to tysiące osób wyruszyły na zakupy w weekend po otwarciu galerii handlowych, a w wielu miastach protestowano przeciwko wyrokowi Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Najnowsze wiadomości dotyczące koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji.

Mimo pandemii Hiszpanów ogarnął szał zakupów. To zdjęcie z weekendu w Madrycie / VICTOR LERENA / PAP/EPA

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 733 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 121 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 990 811 przypadków COVID-19. Zmarło 17 150 chorych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, dziś do na zajęcia sportowe wracają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych sportowych oraz mistrzostwa sportowego. W szkołach mogą się też odbywać zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych, centrach kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego.

Szpital tymczasowy, który powstał w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest gotowy do przyjęcia pacjentów. Pierwsi mają pojawić się już dziś.

Rząd przygotowuje różne warianty, by w jak najkrótszym czasie wyszczepić jak najwięcej chętnych, gdy szczepionki przeciwko koronawirusowi będą już dostępne. Możliwe, że zaszczepić będzie się można w punktach drive-thru albo w remizach strażackich.

Nowy Jork zacznie od 7 grudnia stopniowo otwierać szkoły dla nauczania w trybie stacjonarnym. Uczniowie w największym w Ameryce systemie szkolnictwa publicznego będą mogli zasiąść w klasach do pięciu dni.

Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia to kraje, w których na Covid-19 zachorowało najwięcej osób. Na świecie wykryto już 62,6 mln przypadków koroanwirusa. Walkę z patogenem przegrało 1,4 mln osób.

10:43 Nowe dane z Polski

Mamy najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce.









09:17 Nowe dane o pandemii w Polsce

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 tys. 504 osoby, u których potwierdzono zakażenie, 2118 jest podłączonych do respiratorów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

MZ podaje, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest łącznie 39 tys. 236 łóżek i 3074 respiratory. W szpitalach przebywa 21 tys. 504 zakażone osoby, 2118 jest pod respiratorem.



W skali kraju pula wolnych łóżek - jak pokazuję dane MZ - wynosi więc 17 tys. 732, a respiratorów - 956.



Na kwarantannie - jak przekazało ministerstwo - przebywa 292 tys. 277 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 11 tys. 540 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 577 tys. 514 zakażonych osób.

09:27 Koronawirus w Rosji

Pandemia koronawirusa może zakończyć się w 2021 roku - powiedział w poniedziałek Rinat Maksiutow, szef głównego rosyjskiego ośrodka wirusologii, centrum Wektor działającego w Nowosybirsku. Ocenił on, że po zaszczepieniu około połowy ludności Rosji pojawi się odporność stadna i liczba zakażeń przestanie rosnąć. Ośrodek Wektor opracował jeden z łącznie trzech rosyjskich preparatów, które mają służyć do szczepień przeciw koronawirusowi.



W sąsiadującym z Polską obwodzie kaliningradzkim władze ogłosiły, że w regionie prawdopodobnie ustabilizowała się sytuacja epidemiczna. Gubernator obwodu Anton Alichanow powiedział, że można sądzić, iż szczyt epidemii został już osiągnięty. Podkreślił, że od jesieni znacznie zwiększono zakres testów na obecność koronawirusa - z 1,2 tys. w ciągu doby do 3,6 tysięcy. W ostatnich dniach w obwodzie kaliningradzkim rejestrowanych jest 180-190 zakażeń koronawirusem w ciągu doby. W szpitalach znajduje się obecnie 950 pacjentów z tą infekcją.





09:22 Maseczki obowiązkowe w pracy







09:02 Sytuacja w Ukrainie

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 9946 zakażeń SARS-CoV-2, 114 zakażonych zmarło, 5771 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. W minionym tygodniu wykryto o 7 tys. zakażeń więcej niż tydzień wcześniej.



W niedzielę przeprowadzono ok. 32 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 26 tys. metodą PCR. Zakażenie potwierdzono u 570 dzieci i 360 pracowników służby zdrowia. 1161 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie i obwodzie dniepropietrowskim.



Stepanow podkreślił, że w minionym tygodniu wykryto w kraju ok. 97 tys. zakażeń koronawirusem. To ok. 7 tys. więcej niż tydzień wcześniej. Ok. 11,6 tys. ludzi hospitalizowano - o tysiąc więcej niż w poprzednim siedmiodniowym okresie.





09:00 Polska

Liczba nowych zakażeń koronawirusem jest nadal za wysoka w większości niemieckich regionów i ludzie muszą bardziej ograniczyć kontakty, aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby - stwierdził niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier.

Dziś ma dojść do spotkania ministrów, podczas którego niemieckie władze będą omawiać strategię walki z pandemią i jej skutkami. Altmaier przekazał, że pomoc dla firm nie może być przedłużona w nieskończoność.







08:46 Rosja

W Rosji odnotowano dziś 26 338 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W samej Moskwie było ich 3691. Od początku pandemii w Rosji zachorowało już 2 295 654 osób.

Rosyjskie władze poinformowały też o 368 dobowych zgonach z powodu Covid-19. Od poczatku pandemii zmarło 39 895 Rosjan.





08:36 Maseczki produkowane w Polsce

PTAK Warsaw Expo wiosną tego roku rozpoczął produkcję jednorazowych masek medycznych. Produkcja zlokalizowana jest w jednej z hal expo należących do ośrodka targowo-kongresowego, w którym przed pandemią odbywały się największe wydarzenia targowe w Europie Środkowo-Wschodniej.



Lockdown branży targowej zmusił firmę do poszukania innych źródeł utrzymania. Początki polskiej produkcji w PTAK Warsaw Expo wiązały się z wieloma trudnościami, poczynając od znalezienia dostawców materiałów spełniających najwyższe standardy jakości, po wykwalifikowanych techników produkcji. Determinacja i chęć pomocy polskiemu społeczeństwu oraz uniezależnienie Polski od jednorazowych maseczek sprowadzanych spoza UE, doprowadziły polską firmę do pozycji lidera w Europie.



Dziś w PTAK Warsaw Expo funkcjonuje największa polska fabryka jednorazowych masek medycznych. Czterdzieści w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych pracujących 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu może wytwarzać dziennie nawet 4 mln jednorazowych maseczek o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakterii BFE 99%, zgodnych z europejską normą przewidzianą dla masek medycznych. Produkt był wielokrotnie badany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz posiada dokumentację potwierdzającą zgodność z normą i najwyższą jakość.









08:20 Czechy

1074 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w niedzielę w Czechach - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych resortu zdrowia; to o 435 infekcji mniej niż tydzień wcześniej. Ogółem w kraju zakażenie potwierdzono dotąd u 519 723 osób.



Niedzielna liczba zakażonych jest najniższa od 20 września, ale należy pamiętać, że w dni wolne od pracy wykonywanych jest mniej testów niż w dni powszednie. Po południu ministerstwo zdrowia poda, ile testów przeprowadzono w niedzielę. W sobotę odsetek pozytywnych wyników testów wśród wszystkich przeprowadzonych tego dnia badań wyniósł 22,82 proc.



Aktualnie zakażonych jest 67 179 osób. Według najnowszych danych w szpitalach przebywa 4565 osób z Covid-19, czyli około 6,7 proc. wszystkich pacjentów. W ciężkim stanie jest 689 osób.

08:17 Diagnostyka w Polsce

Podczas pandemii niemal zaprzestaliśmy diagnozowania raka płuca - alarmują specjaliści. Ich zdaniem jest to spowodowane tym, że większość oddziałów pulmonologicznych szpitali została przekształcona na odziały covidowe.



Tymczasem w raku płuca wczesna diagnoza decyduje o rokowaniach pacjenta i długości życia. Dzięki wczesnemu wykryciu, a następnie wdrożeniu optymalnej diagnostyki i terapii, czas przeżycia chorych, do niedawna liczony w miesiącach, może zacząć być liczony w latach, a rak płuca może stać się chorobą przewlekłą, ocenili eksperci, cytowani w informacji prasowej przesłanej PAP.



Z raportu "The Economist Report 2019" wynika, że w Polsce obserwuje się jeden z wyższych wskaźników umieralności na raka płuca. Rak ten odpowiada za prawie jedną czwartą wszystkich zgonów z powodu nowotworów w naszym kraju.





07:37 Rząd przygotowuje się do szczepienia Polaków

Rząd przygotowuje różne warianty, by w jak najkrótszym czasie wyszczepić jak najwięcej chętnych, gdy szczepionki przeciwko koronawirusowi będą już dostępne.

Z ustaleń naszego reportera wynika, że szczepienia na pewno będą się odbywały także poza gabinetami lekarzy rodzinnych. Szczepienia będą możliwe w punktach drive-thru, tam gdzie teraz pobierane są wymazy do testów na koronawiusa. Druga wersja mówi o strażackich remizach. Mamy wyjątkowo gęstą sieć takich miejsc, remizy są w niemal każdej gminie.

07:28 Nielegalna impreza w Nowy Jorku

Nowojorska policja pokazała zdjęcia z interwencji na imprezie, w której uczestniczyło niemal 400 osób. Większość z nich nie miała maseczek.









07:13 Gospodarka

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" zapytana, czy będą kolejne tarcze wspierające pracodawców finansowo z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zapewniła, że rząd robi wszystko, aby zachować miejsca pracy i płynność finansową firm. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu działania już istniejących instrumentów finansowanych z środków Funduszu Pracy czy też Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 30 czerwca 2021 r. Zaproponowaliśmy też nowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy branżowej, którą obecnie zajmuje się parlament - powiedziała Michałek.



Jak wyjaśniła, Michałek chodzi tu m.in. o różnego rodzaju dofinansowania z Funduszu Pracy czy też Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników z branż najbardziej dotkniętych skutkami Covid-19. Jednym z nich jest wsparcie w wysokości 2 tys. zł do etatu lub umowy zlecenia na każdego pracownika - podkreśliła.





06:41 Szczepienia przeciw koronawirusowi

Kolejność podawania preparatów, znalezienie do tego odpowiednich miejsc w gminach i przygotowanie dystrybucji to kluczowe punkty planu rządu dotyczącego szczepień przeciw koronawirusowi - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".



Jak informuje "DGP", przygotowanie strategii szczepień wzięła na siebie kancelaria premiera i tam docierają się ostateczne ustalenia. "Wiadomo już, że szczepienia na Covid19 nie będą obowiązkowe. Jeszcze niedawno w rządzie słychać było rozważania na temat możliwej odpłatności. Ostatecznie jednak uznano, że koszty weźmie na siebie budżet" - pisze gazeta.



"Jeśli chcemy w pierwszej kolejności zaszczepić osoby starsze, to nie można chcieć od nich pieniędzy. Zresztą odpłatność powodowałaby niepotrzebne komplikacje natury formalnej" - mówi "DGP" osoba z rządu. Chodzi też o to, by jak największa liczba ludzi chciała się w ogóle zaszczepić. Zdaniem rozmówców gazety zachęcenie Polaków do szczepień może być trudniejsze niż zorganizowanie "szczepionkowej logistyki".





06:57 Zmiany w nakazie noszenia maseczek

Od soboty obowiązuje rozporządzenie rządu, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba. Zatem w biurze, hali produkcyjnej, warsztacie czy na spotkaniu służbowym - maseczka jest obowiązkowa.







06:49 Teleporady

"Teleporady w pewnych obszarach sprawdziły się; chodzi tu przede wszystkim o choroby przewlekłe. W wielu przypadkach konsultacja telefoniczna jest jednak niedopuszczalna, chodzi zwłaszcza o dzieci" - oceniła dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska z Collegium Medicum UJ w Krakowie.



Zdaniem dr Kryj-Radziszewskiej, teleporady sprawdziły się w przypadku pacjentów prowadzonych przez jednego lekarza, cierpiących na choroby przewlekłe i potrzebujących wystawienia recepty na kontynuację terapii. Lekarz, który zna historię choroby takiego pacjenta, może na podstawie rozmowy stwierdzić, jak go dalej prowadzić, czy zmienić dawkowanie leku, czy przepisać nowy.





06:26 Covid-19 a AIDS

O ponad 50 proc. spadła w tym roku w Polsce wykrywalność nowych przypadków HIV - wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny. Powodem jest zmniejszenie liczby wykonywanych testów w związku z pandemią COVID-19 - ocenia specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych dr Maria Jankowska.



1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Poprzedza go Europejski Tydzień Testowania, którego głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do sprawdzenia swojego statusu serologicznego w kierunku HIV. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne działają we wszystkich województwach w Polsce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie zasad reżimu sanitarnego. Ich pełna lista jest dostępna na stronie krajowego Centrum ds. AIDS (https://aids.gov.pl/pkd/).





06:20 Włochy

720 tysięcy włoskich uczniów, głównie gimnazjalistów, wraca w poniedziałek do części otwartych tego dnia szkół. To efekt zmian na mapie pandemicznej kraju. Trzy regiony- Lombardia, Piemont i Kalabria przestały być czerwonymi strefami najwyższego ryzyka zakażeń.



Na mocy rozporządzenia rządu w czerwonych strefach otwarte są tylko przedszkola i szkoły podstawowe. Od niedzieli trzy regiony są w pomarańczowej strefie, co oznacza, że przestały tam obowiązywać niektóre restrykcje.



Osobne rozporządzenia dotyczące oświaty wydają też władze poszczególnych regionów. I tak gubernator Lombardii Attilio Fontana wraz z jej przejściem do pomarańczowej strefy zdecydował, że od poniedziałku do szkół wracają wszyscy gimnazjaliści. Podobna decyzja zapadła w Kalabrii. W Piemoncie normalne lekcje wznawiają tylko gimnazjaliści z pierwszej klasy; ci z drugiej i trzeciej będą dalej uczyć się zdalnie.





05:58 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1 189 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 155 596 kolejnych osób.



Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 13 mln 376 113 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 266 838.



W odniesieniu do sytuacji na całym świecie UJH podał, że z powodu komplikacji Covid-19 zmarło do tej pory 1 mln 458 360 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 62 mln 670 153.



05:30 Nowy Jork

Nowy Jork zacznie od 7 grudnia stopniowo otwierać szkoły dla nauczania w trybie stacjonarnym. Uczniowie w największym w Ameryce systemie szkolnictwa publicznego będą mogli zasiąść w klasach do pięciu dni.



Jesteśmy przekonani, że możemy zapewnić bezpieczeństwo w szkołach - powiedział w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, zapowiadając zmianę strategii w sprawie nauczania.



Przed niecałymi dwoma tygodniami zadecydował z powodu nasilenia pandemii Covid-19 o zamknięciu szkół i zezwoleniu tylko na zdalne nauczanie.





05:22 Afryka

Ponad 409 000 ludzi na całym świecie - większość z nich to dzieci w najbiedniejszych częściach Afryki - zostało zabitych przez malarię w zeszłym roku, podała WHO w swoim najnowszym raporcie, a Covid-19 prawie na pewno zwiększy tę liczbę w 2020 roku.



Nasze szacunki są takie, że w zależności od poziomu zakłóceń w świadczeniu usług medycznych z powodu Covid-19 , w Afryce Subsaharyjskiej może dojść do zwiększenia liczby zgonów z powodu malarii - od 20 000 do 100 000, z których większość dotyczy małych dzieci - powiedział dziennikarzom Pedro Alsonso, dyrektor programu WHO przeciwko malarii.



Zdaniem Pedro Alsonso, jest bardzo prawdopodobne, że nadmierna śmiertelność z powodu malarii jest większa niż bezpośrednia śmiertelność z powodu pandemii koronawirusa.





05:18 Nowy Jork

Władze Nowego Jorku powiadomiły o zamknięciu klubu, w którym było w sobotę prawie 400 osób. W trakcie pandemii Covid-19 zgromadzenia, ze względu na niebezpieczeństwo zakażeń, ograniczone są w mieście do maksymalnie 10 uczestników.



Biuro szeryfa w Nowym Jorku napisało na Twitterze, że w nieruchomości komercyjnej na Manhattanie przebywały w sobotę co najmniej 393 osoby. Stanowi to naruszenie obostrzeń wprowadzonych w czasie batalii z zwiększającą się w ostatnich tygodniach liczbą przypadków koronawirusa.



ABC News podkreśla, że zgodnie z ograniczeniami w stanie Nowy Jork, wszystkie zgromadzenia zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na zewnątrz są ograniczone do 10 osób. Poza tym bary, restauracje, siłownie, ośrodki fitness i obiekty posiadające stanową licencję na sprzedaż alkoholu nie mogą być otwarte w godzinach od 22 do piątej rano.





05:10 Brazylia

Podczas ostatniej doby ministerstwo zdrowia odnotowało w niedzielę 24 468 nowych przypadków koronawirusa i 272 zgony na Covid-19.



To istotne zmniejszenie liczby zakażeń i zgonów w stosunku do doby poprzedzającej ostatni raport- zarejestrowano wówczas 51 922 nowych zakażeń i 587 zgonów.



Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, średni dzienny przyrost nowych zakażeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni w niedzielę wyniósł 32,26 tys. Ostatni raz poziom ten odnotowano w połowie września, po czym wskaźnik ten zaczął spadać i stabilizować się. Średnia liczba codziennych zgonów z powodu infekcji w poprzednich dwóch tygodniach wynosiła 502.