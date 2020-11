Koronawirus. W Polsce dziś wykryto 15 002 nowych zakażeń koronawirusem i 156 zgonach. Od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono zakażenie u 876 333 osób. 13 774 chorych zmarło. Zastępca szefa GIS poinformował o ogromnych błędach w raportowaniu liczby zakażeń SARS-Cov2. Wielka Brytania może stać się pierwszym państwem na świecie, które zarejestruje szczepionkę Pfizera BioNTech. AstraZeneca, jako trzecia firma poinformowała, że posiada skuteczną szczepionkę na koronawirusa.

Z koronawirusem walczy cały świat. Od dziś wjazd do Hiszpanii jest możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu wykrywającego patogen / FERNANDO VILLAR / PAP/EPA

- Na świecie wykryto już ponad 58 milionów przypadków koronawirusa, zmarło 1,3 mln osób chorych na Covid-19. Stany Zjednoczone, Brazylia i Indie wciąż są krajami najbardziej dotkniętymi przez pandemię.

- Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 002 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 156 zgonach. Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 876 333 osób. 13 774 chorych zmarło.

-Zastępca szefa GIS Krzysztof Saczka ogłosił, że wykryto rozbieżności ws. raportowania danych w skali kraju na ok. 22 tys.

- Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła w poniedziałek, że szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez nią wraz z Uniwersytetem Oxfordzkim jest w 70 proc. skuteczna. Skutecznośc wzrasta do 90 proc. przy zastosowaniu mniejszej dawki najpierw i większej później.

- Opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw Covid-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii nawet w ciągu tygodnia - podał w niedzielę wieczorem dziennik "Daily Telegraph".

- Włosi ogłosili reguły, które w tym roku będą obowiązywały na stokach: obowiązkowa będzie maseczka, 50 procent zajętych miejsc w kolejkach górskich będzie mogło być zajęte, będzie obowiązywał limit narciarzy.

12:55 Ekspert o pandemii w Polsce

Pierwsze restrykcje wyhamowały epidemię, a teraz powinny być spadki — powiedział w rozmowie z PAP prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie oczywiście nie da się wykryć wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, ale średnie tygodniowe dają pole do delikatnego optymizmu.



Widać wyraźnie, że notujemy powoli spadek. Ja patrzę na dane tygodniowe, bo w codziennym raportowaniu nie widzimy zawsze pełnego obrazu sytuacji. Jakiś wynik spłynie później, jednego dnia jest więcej testów, a drugiego mniej, więc lepiej analizować wszystko w ujęciu siedmiodniowym. Nie zmienia to faktu, że widać wyhamowanie epidemii, co jest wynikiem pierwszych restrykcji. Teraz powinny zacząć się spadki - podkreślił wirusolog.



Zdaniem eksperta o tym, że jest wyraźnie lepiej, będzie można powiedzieć, gdy średnia dziennych zakażeń z ostatnich siedmiu dni spadnie poniżej 10 tys. nowych przypadków.





12:53 Szczepionka przeciw koronawirusowi

Są podstawy, by sądzić, że zaszczepienie przeciw koronawirusowi da co najmniej rok ochrony - powiedział w poniedziałek prof. Andrew Pollard, szef zespołu na Uniwersytecie Oksfordzkim, który wraz z koncernem AstraZeneca stworzył brytyjską szczepionkę.

Mamy powody do optymizmu co do odpowiedzi układu odpornościowego trwającej co najmniej rok - powiedział Pollard, cytowany przez agencję Reutera. Jak jednak dodał, aby to potwierdzić, potrzebne będą dodatkowe badania.

Naukowiec stojący na czele Oxford Vaccine Group, dodał, że jak dotąd nie ma dowodów na to, by koronawirus przechodził mutacje, które czyniłyby go bardziej odpornym na przeciwciała powstające w wyniku zaszczepienia.





12:50 Będzie zakaz przemieszczania się na czas świąt?

W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo - dodał.



Wyjaśnił, że celem jest to, by ludzie ograniczyli swą aktywność także w okresie świąt, bo to jedyny i najważniejszy element pozwalający zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem.

12:47 Belgia

W Belgii spada liczba hospitalizacji, zgonów i nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W belgijskich szpitalach z powodu Covid-19 przebywa obecnie nieco ponad 5000 pacjentów - informuje w poniedziałek belgijski instytut zdrowia publicznego Sciensano.



Jak podaje telewizja VRT, w ciągu tygodnia do niedzieli 22 listopada do szpitali w kraju przyjmowano średnio 304 pacjentów z koronawirusem dziennie; był to spadek o jedną trzecią w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. W niedzielę 208 osób z Covid-19 zostało przyjętych do szpitali w kraju, a 139 osób zostało wypisanych.



Obecnie w belgijskich szpitalach znajduje się 5024 osób z Covid-19, w tym 1194 na oddziałach intensywnej terapii, a 760 jest podłączonych do respiratorów.





12:43 Raportowanie danych

Testy antygenowe są rozwożone do placówek. Wszystkie wyniki dodatnie będą wpisywane do systemu EWP, zatem wyniki testów antygenowych, tak samo jak testów genetycznych, będą uwzględniane w statystykach - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.



Kraskę pytano na konferencji prasowej w Warszawie, czy i kiedy będą uwzględniane w statystykach testy antygenowe.





12:40 Testy antygenowe

Wiceminister zdrowia poinformował, że od Polski dotarło milion testów antygenowych, które są przekazywane do szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć i karetek. Dodał, że kolejny ich milion dotrze do Polski w najbliższym czasie.







12:36 Szczepionka najpierw dla seniorów

W pierwszej kolejności szczepieni przeciw koronawirusowi będą seniorzy, medycy i służby mundurowe. Szczepienie będzie dobrowolne - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.



Szczepionki, które do nas dotrą, będą najpierw skierowane do osób z grup ryzyka - zaznaczył na konferencji prasowej w GIS wiceminister Kraska.



Chcemy w pierwszej kolejności wyszczepić osoby powyżej 65. roku życia, które, jak wiemy, dość ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem i najczęściej trafiają do szpitali. W tej grupie jest też najwięcej zgonów - wskazał Kraska.



Pozostałe grupy osób, które mają być priorytetowo szczepione, to - jak podał - pracownicy ochrony zdrowia i służby mundurowe.





12:22 Raportowanie danych w Polsce

Na dziś wykryliśmy rozbieżności ws. raportowania danych w skali kraju na ok. 22 tys. - przekazał w poniedziałek zastępca szefa GIS Krzysztof Saczka na konferencji prasowej. Podkreślił, że te dane nie przekładają się na sytuację epidemiologiczną i nie wymagają podjęcia określonych decyzji.



Zaznaczył, że "zostały podjęte konkretne działania zmierzające w kierunku sprawozdawczości w zakresie zakażeń COVID-19". Został do tego celu przystosowany bardzo system EWP, który powstał w maju i służy komunikacji w zakresie wymiany informacji - dodał.



Zdaniem Saczki, "wprowadzanie danych przez laboratoria do systemu EWP ma się odbywać w terminie maksymalnym do 48 godzin, w związku z czym został wypracowany odpowiedni interfejs umożliwiający raportowanie przez laboratoria tych wyników".





11:35 Globalny kod zdrowotny

11:20 Wielka Brytania

Brytyjska firma AstraZeneca zapowiedziała, że do końca roku wyprodukuje 4 mln dawek szczepionki AZD1222 przeciw koronawirusowi. Dodatkowe 40 mln dawek ma być gotowych do końca pierwszego kwartału 2021 r.



Jak poinformowała wiceprezes koncernu Pam Cheng, do końca roku firma będzie miała wystarczającą ilość szczepionki na 200 mln dawek do końca roku i 700 mln do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, ale gotowych do użytku będzie 4 mln w tym roku i 40 mln w przyszłym. Łącznie w 2021 roku AstraZeneca chce wyprodukować 3 mld dawek preparatu.





11:18 Apel Chin

Chiny wzywają do stworzenia globalnego systemu certyfikatów zdrowotnych w formie uznawanych na całym świecie kodów QR, by ułatwić podróże międzynarodowe w czasie pandemii Covid-19 - oświadczył przywódca ChRL Xi Jinping na szczycie grupy G20.



Musimy dalej harmonizować przepisy i standardy oraz utworzyć "szybkie kanały", by ułatwić uporządkowany przepływ osób - powiedział Xi, cytowany przez oficjalną chińską agencję prasową Xinhua.



Kody QR miałyby weryfikować stan zdrowia pasażerów w oparciu o wyniki badań pod kątem koronawirusa. Obrońcy praw człowieka ostrzegają jednak, że kody mogłyby zostać również wykorzystane do "szerszego nadzoru politycznego i wykluczenia".



Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła podróże między krajami. Wiele państw wprowadziło ograniczenia możliwości wjazdu dla cudzoziemców, przymusową kwarantannę podróżnych lub konieczność przedstawiania przez nich ujemnych wyników badań



pod kątem Covid-19.





10:59 Gospodarka

Branża narciarska oczekuje zmiany decyzji rządu odnośnie ferii i funkcjonowania wyciągów. W związku z ogłoszoną przez premiera decyzją, tylko niektóre stacje narciarskie wstrzymały przygotowania do sezonu zimowego. Największe ośrodki w Białce Tatrzańskiej i Szczyrku nie zaprzestały przygotowań.



W poniedziałek zorganizowano e-konferencję stacji narciarskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (PSNiT). W poniedziałek również Stowarzyszenie chce przedstawić stronie rządowej argumenty za otwarciem branży narciarskiej, jak również szczegółowe pytania dotyczące przedstawionych obostrzeń.



"Spodziewamy się szybkiej reakcji, mając nadzieję, że te nieprzemyślane decyzje są jeszcze do korekty. Nasze zdanie jest zbieżne ze stanowiskiem samorządów miejscowości turystycznych: po pierwsze - nie należy zamykać stacji narciarskich, po drugie - należy wydłużyć a nie skrócić ferie zimowe" - czytamy w oświadczeniu PSNiT.





10:39 Koronawirus w Polsce

10:11 Gospodarka

II fala pandemii może przynieść znaczący wzrost zatorów płatniczych zagrażających istnieniu firm - ocenia Polski Instytut Ekonomicznych. Dlatego ważny jest monitoring płatności i uruchamianie działalności online wszędzie tam gdzie jest to możliwe.



Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, II fala pandemii może w branżach szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 przynieść znaczny wzrost zatorów płatniczych, zagrażających stabilności przedsiębiorstw, a nawet ich istnieniu. "W obecnej trudnej sytuacji wielu firm, istotne jest wykorzystywanie wszystkich dostępnych metod zapobiegania zatorom płatniczym, w tym monitoringu płatności, ale też uruchamianie działalności online we wszystkich branżach, gdzie jest to możliwe" - wskazują analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

09:41 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 25 173 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował w poniedziałek sztab rządowy. Po raz pierwszy od początku epidemii przyrost zakażeń wzrósł powyżej 25 tysięcy. Zmarło 361 osób. Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 2 114 502.



Zmarło od początku epidemii 36 540 osób.





09:35 Jaka jest brytyjska szczepionka na koronawirusa?

Jak wynika z komunikatu firmy, ocena skuteczności szczepionki AZD1222 oparta jest na wstępnych wynikach III fazy badań klinicznych w Brazylii i Wielkiej Brytanii z udziałem ponad 23 tys. ochotników. 131 osób objętych badaniem doznało infekcji, z czego zdecydowana większość to osoby, którym podano placebo.









09:32 Chiny

Chińskie władze badają miliony mieszkańców, zamykają szkoły i ograniczają możliwość przemieszczania się w związku z wykryciem nowych lokalnych zakażeń koronawirusem w Szanghaju, Tiencinie i mieście Manzhouli przy granicy z Rosją i Mongolią.



Choć nowych infekcji jest w Chinach znacznie mniej, niż wykrywa się codziennie w państwach europejskich, władze stanowczo na nie reagują, by nie dopuścić do nawrotu pandemii zimą. Wielu ekspertów ocenia, że chłód może sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



W Chinach kontynentalnych największa fala zakażeń minęła w marcu, ale od tamtej pory w kraju pojawiały się małe ogniska choroby. Według komentatorów nowe lokalne infekcje świadczą o tym, że nawrót pandemii wciąż jest możliwy.



Państwowa komisja zdrowia zgłosiła w poniedziałek dwa nowe lokalne przypadki koronawirusa w Szanghaju, wykryte w ciągu ostatniej doby. Łącznie od piątku zdiagnozowano w tym mieście siedem lokalnych zakażeń, wiązanych z pracownikami tamtejszego portu lotniczego.



Po wykryciu w sobotę dwóch lokalnych przypadków Covid-19 w Manzhouli wstrzymano pracę miejscowego lotniska i ruch pociągów. Władze zarządziły badania wszystkich 300 tys. mieszkańców, zamknięto szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne, a osiedle, na którym mieszkają zakażeni, poddano kwarantannie.





09:24 Badania przesiewowe w Polsce

08:37 Szczepionka na koronawirusa

Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła w poniedziałek, że szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez nią wraz z Uniwersytetem Oxfordzkim spełniła wymagania dotyczące skuteczności, a przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność wynosi ok. 90 proc.



Firma poinformowała też, że żaden z zaszczepionych uczestników badań nie doznał ciężkiej infekcji koronawirusem wymagającej hospitalizacji.



Badania nie wykazały poważnych efektów ubocznych u pacjentów.





08:35 Ukraina

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 10 945 nowych infekcji SARS-CoV-2, 124 zakażonych zmarło, 4143 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Bilans zgonów osób zakażonych koronawirusem przekroczył 11 tys.



Minionej doby przeprowadzono ok. 28 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 25 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie i w obwodzie dniepropietrowskim. Hospitalizowano 1165 osób.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd na Ukrainie u 635 689 osób. Od początku epidemii zmarło 11 075 zainfekowanych, a 291 060 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,2 mln testów metodą PCR.

08:08 Polska

08:01 Belgia

Policja może zapukać do drzwi w Boże Narodzenie - ostrzega belgijska minister do spraw wewnętrznych Annelies Verlinden.



Każdemu domownikowi zezwala się w tej chwili na zapraszanie jednej, tej samej osoby do mieszkania lub domu. Osoby mieszkające samotnie mogą mieć dwie takie osoby, które mogą zapraszać, ale nie jednocześnie. Na zewnątrz można spotkać się z maksymalnie trzema innymi osobami, na przykład na spacerze...





07:55 Czechy

1509 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w niedzielę w Czechach; to o 400 mniej w porównaniu do poprzedniej niedzieli i najmniej od 28 września - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych ministerstwa zdrowia. Weekendowe wyniki są z zasady niższe.



W soboty, niedziele i święta przeprowadza się zazwyczaj mniej testów. Według ostatnich danych resortu zdrowia w sobotę przeprowadzono 13 308 testów. Odsetek pozytywnych wyników był wysoki i przekroczył 27 proc. Liczbę testów wykonanych w niedzielę resort poda w poniedziałek po południu.



Łącznie od marca, gdy zanotowano w Czechach pierwsze zakażenia SARS-CoV-2, zainfekowało się 492 263 osób, z których cztery piąte do tej pory wyzdrowiały. Aktualnie aktywnych zakażeń jest 86 996. Wraz ze spadkiem liczby nowych przypadków maleje liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19. Według danych ministerstwa w szpitalach jest ich 5421, o 680 mniej niż w piątek. Pacjentów w ciężkim stanie jest 839. Spada również dzienna liczba zgonów, która trzeci dzień z rzędu utrzymuje się poniżej 100. W listopadzie ogólna liczba zgonów przekroczyła 7 tys.

07:53 Gospodarka

07:27 Gospodarka

W tym tygodniu chcemy wysłać do Komisji Europejskiej wniosek o zatwierdzenie nowej Tarczy Finansowej MSP 2.0, a także wnioski o zmiany w uruchomionych już programach pomocowych dla firm - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.



Dodał, że chodzi uruchomione po I fali pandemii Tarczę Finansową PFR dla MŚP oraz Tarczę dla Dużych Firm.



Podkreślił, że Tarcza Finansowa 2.0 jest nowym programem skierowanym do przedsiębiorców MŚP z branż, które najbardziej ucierpiały w związku z II falą pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że jest to jeden z 10 instrumentów tzw. tarczy branżowej, którą przedstawił premier Mateusz Morawiecki, prezentując mapę i harmonogram walki z epidemią koronawirusa. Dodał, że z listy 10 instrumentów 3 będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju.





07:09 Indie

W Indiach w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 511 chorych, wykryto też 44 059 nowych infekcji koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W Indiach, drugim najbardziej dotkniętym pandemią kraju świata, liczba zakażeń i zgonów spada.



Od początku epidemii w Indiach koronawirusem zainfekowało się blisko 9,14 mln osób, z których ponad 8,56 mln wyzdrowiało, a 133 738 zmarło. Aktywnych jest 443 486 infekcji - przekazał resort.





06:32 Polska

Około 8 tys. osób w Polsce skorzystało z terapii osoczem w leczeniu Covid-19 - poinformował prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.



Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały Covid-19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza, w trakcie których pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu tysiącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się tylko jedną jednostkę osocza.



Białostockie RCKiK koordynuje w Polsce oznaczanie przeciwciał w osoczu od ozdrowieńców z COVID-19. Centrum oznacza próbki osocza z całego kraju, sprawdza, czy dane osocze ma odpowiednią ilość przeciwciał i czy można je zastosować w terapii.



Zainteresowanie oddaniem osocza, by pomóc innym zakażonym koronawirusem, znacznie wzrasta. Apele o oddawanie osocza rozpowszechnia wiele osób i instytucji.





06:29 Niemcy

Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 10 864 do łącznej liczby 929 133. Zmarło 90 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 14 112 - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Największe dobowe przyrosty zakażeń notuje się w Bawarii a także w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.



Wprowadzony 2 listopada częściowy lockdown nieznacznie poprawił sytuację epidemiczną w Niemczech. Na wprowadzenie dalszych obostrzeń nie chcą się godzić kraje związkowe obawiające się pogorszenia sytuacji ekonomiczno-społecznej.





06:06 Włochy

Zwrot pieniędzy do 150 euro otrzymają we Włoszech te osoby, które w grudniu zapłacą 10 razy za zakupy kartami płatniczymi i przez aplikacje. Jak podają media, krok ten ma na celu ożywienie handlu, promowanie płatności elektronicznych i walkę z oszustwami.



Rząd opracowuje szczegóły tej inicjatywy - informuje poniedziałkowa prasa.



Każdy klient otrzyma na swój rachunek bankowy 10 procent wydanej sumy na przedświąteczne zakupy. Maksymalna wysokość tego zwrotu to 150 euro. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba zarejestrować się na specjalnej stronie administracji publicznej podając numery kart płatniczych oraz konta.



Świąteczny zwrot pieniędzy ma trafić na rachunki bankowe jeszcze w tym roku.







06:04 Włochy

05:43 Czechy

Rząd Czech zdecydował o częściowym poluzowaniu restrykcji związanych z COVID-19. Od dziś o dwie godziny skraca się zakaz opuszczania domu nocą, a limit uczestników ślubów i pogrzebów wzrósł z 15 do 20. Dozwolone będą spotkania z udziałem do sześciu osób.





05:36 Włochy

Perswazja jest lepsza od obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi - taką opinię wyraził włoski minister zdrowia Roberto Speranza w niedzielę. Na wiosnę zapowiedział masową kampanię szczepień.



W wywiadzie dla telewizji RAI szef resortu zdrowia mówił, że Włochy mogą osiągnąć tzw. odporność stadną poprzez szczepienia "na drodze perswazji".



Możemy spróbować osiągnąć zbiorową odporność, nie wychodząc od obowiązku szczepień- stwierdził Speranza, zaznaczając, że potrzebna jest odpowiednia kampania, która do nich zachęci.

Podkreślił, że do Włoch pierwsze dawki szczepionki dla 1,7 miliona osób dotrą najwcześniej pod koniec stycznia.

Na wiosnę odbędą się masowe szczepienia - zapowiedział.





05:23 Wielka Brytania

Opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw Covid-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii nawet w ciągu tygodnia - podał w niedzielę wieczorem dziennik "Daily Telegraph".



To oznaczałoby, że Wielka Brytania stanie się pierwszym państwem na świecie, w którym zacznie ona być stosowana.



W piątek minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że brytyjski rząd formalnie zwrócił się do agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych (MHRA) o ocenę, czy stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka może być dopuszczona do użytku.









05:20 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w niedzielę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1448 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 177 552 kolejnych osób. Naukowcy z tego uniwersytetu szacują, że od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 12 mln 219 209 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło 256 723 osoby.







05:10 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 9 187 nowych przypadkach koronawirusa i 303 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażónych wzrosła do 1 041 875 a zmarłych do 101 676.