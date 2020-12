Obecny etap zakazów i nakazów epidemicznych nie skończy się 27 grudnia. Minister zdrowia chce przedłużenia obostrzeń co najmniej do 17 stycznia, czyli do końca planowanych ferii. I już mówi o widmie III fali. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 5 tys. nowych zakażeń. Najwięcej, bo 715, było ich na Mazowszu. 96 chorych zmarło. W Kanadzie wylądował pierwszy transport szczepionek na Covid-19. Stany Zjednoczone natomiast już rozpoczęły ich dystrybucję. W 150 brytyjskich przychodniach ruszyły z kolei masowe szczepienia. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

- W Polsce odnotowano 4 896 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 96 chorych na Covid-19. Więcej o najnowszych danych resortu zdrowia przeczytacie w naszym artykule.



- W Kanadzie wylądował transport pierwszych szczepionek na Covid-19.



- Stany Zjednoczone rozpoczęły dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi.



- Ekonomiści obawiają się załamania gospodarki Brazylii w wyniku pandemii. Prezydent Jair Bolsonaro już apeluje o oszczędzanie wody i energii elektrycznej.



- Trwają badania przedkliniczne szczepionki przeciw SARS-CoV-2 dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Ich wstępne wyniki powinny być znane jeszcze w grudniu.













14:06 Powrót do szkoły?

18 stycznia jako wstępna data powrotu uczniów najmłodszych klas do szkół wydaje się aktualna - powiedział w Wałbrzychu wiceszef resortu nauki Wojciech Murdzek. Mówił, że w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić klasy I-IV.

"Jest zgoda, by w drugiej kolejności powrócili do szkół maturzyści i ósme klasy. Dyrektorzy i nauczyciele oczekują też w miarę szybkiej informacji co do szczegółów organizacji nauki, na przykład, czy w tym roku odbędzie się ustna matura" - mówił Murdzek.

13:44 Niemcy

Do marca do Niemiec ma trafić 11 milionów dawek szczepionki opracowanej przez firmę BioNTech - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia RFN. Tymczasem szef resortu Jens Spahn ponagla unijną agencję do szybszego zatwierdzenia tej szczepionki przeciwko Covid-19.

"Tu chodzi także o zaufanie obywateli do zdolności działania Unii Europejskiej. Im szybciej będziemy móc zacząć szczepienia, tym szybciej zmniejszymy cierpienie i ochronimy najbardziej narażonych" - oświadczył Spahn na Twitterze.

Minister odniósł się w ten sposób do faktu, że unijna Europejska Agencja Leków (EMA) prawdopodobnie dopiero 29 grudnia wyda decyzję o dopuszczeniu szczepionki BioNTech-Pfizer do obiegu w UE. Preparat uzyskał już tymczasem zgodę urzędów regulacyjnych m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Singapurze.

13:30 Polska

Minister zdrowia Adam Niedzielski: Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali.





13:28 Włochy

73 tysiące firm zamknięto we Włoszech z powodu kryzysu na tle pandemii koronawirusa i restrykcji, 17 tysięcy z nich nie wznowi już działalności - to dane z ogłoszonego raportu Instytutu Statystycznego Istat. Zagrożona jest przyszłość 150 tys. firm.





12:59 Francja

Na wszystkie sektory francuskiej gospodarki, z wyjątkiem hotelarstwa i gastronomii, wpływ drugiego lockdownu z powodu Covid-19 jest znacznie mniejszy niż pierwszego zamknięcia wiosną - uważa Bank Francji. Instytucja prognozuje wzrost francuskiego PKB w 2021 roku o 5 proc.

12:57 Włochy

73 tysiące firm zamknięto we Włoszech z powodu kryzysu na tle pandemii koronawirusa i restrykcji, 17 tysięcy z nich nie wznowi już działalności - to dane z raportu Instytutu Statystycznego Istat. Zagrożona jest przyszłość 150 tys. firm.

12:54 Sylwester

Nie spodziewajmy się, że sylwestra spędzimy wystrzałowo, raczej będzie to w gronie najbliższej rodziny - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że resort omawia z kancelarią premiera sytuację po 27 grudnia, kiedy wygasają obecne obostrzenia.



12:30 III fala koronawirusa?

Najpierw Niemcy, teraz Litwa wprowadzają twardy lockdown. Okres świąteczny i ferie również u nas zdecydują czy w lutym będziemy zmagali się z III falą - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.



12:28 Amantadyna w leczeniu Covid-19?

Nie ma badań klinicznych na szeroką skalę, które potwierdziłyby skuteczność amantadyny w leczeniu Covid-19 - oświadczył podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że resort nie może rekomendować nieprzetestowanych terapii.



12:05 Spotkanie premiera, prezydenta i ministra zdrowia

Po godz. 11.30 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim oraz m.in. ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, którego tematem jest narodowa strategia szczepień.

12:04 Hiszpania

Cytat Odporność zbiorowa Hiszpanów na koronawirusa powinna pojawić się najpóźniej do sierpnia 2021 roku w następstwie masowych szczepień uważa minister zdrowia Salvador Illa

Kierowany przez niego resort, wskazuje jednak na możliwość nadejścia jeszcze przed szczepieniami trzeciej fali epidemii.



Leczenie Covid-19

Nie ma badań klinicznych na szeroką skalę, które potwierdziłyby skuteczność amantadyny w leczeniu Covid-19 - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że resort nie może rekomendować nieprzetestowanych terapii.



12:01 Płock

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) przebywa 89 pacjentów z koronawirusem, w tym 11 pod respiratorami, a w będącym jego oddziałem szpitalu tymczasowym 2 pacjentów - poinformował dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski.

12:00 Śląskie

Miniony tydzień był kolejnym z rzędu, kiedy zmniejszyła się liczba górników zarażonych koronawirusem. W trzech spółkach węglowych ogólna liczba nowych zakażeń w kopalniach była w tym czasie mniejsza od liczby ozdrowieńców, w jednej spółce nastąpił wzrost zachorowań.



Obecnie - według danych spółek - z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się 123 górników wobec 149 przed tygodniem, 255 przed dwoma tygodniami, 361 trzy tygodnie wcześniej i 520 niespełna miesiąc temu. W kwarantannie jest łącznie niespełna 300 pracowników kopalń - ponad 100 osób mniej niż przed tygodniem.

11:56 Szczepionki

Blisko 6 tys. podmiotów zadeklarowało utworzenie ponad 8 tys. punktów szczepień. To jest 857 tys. Polaków, którzy mogą być zaszczepieni każdego tygodnia, czyli w granicach 3,4 mln osób w ciągu miesiąca - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Cytat Zachowajmy się bardzo odpowiedzialnie, by te święta nie były przyczynkiem do drastycznego wzrostu zakażeń i nie były przyczynkiem do zakażenia naszych najbliższych, szczególnie mówię tutaj o osobach starszych. Zachowajmy się odpowiedzialnie, żebyśmy po świętach wrócili do normalnej rzeczywistości, w której te liczby może nie spadną, ale będą na tym obecnym poziomie mówił rzecznik MZ

11:31 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że w niedzielę odnotowano w kraju 1999 nowych dodatnich wyników testów na obecność SARS-CoV-2, o 887 więcej niż przed tygodniem. W niedzielę w czeskich szpitalach było 4203 pacjentów z Covid-19.

W Czechach od marca, gdy zanotowano pierwsze przypadki SARS-CoV-2 zaraziło się 581 079 osób. Wśród 4203 obecnie hospitalizowanych pacjentów, 556 jest w ciężkim stanie. Od początku epidemii zmarło 4429 osób. W sobotę zanotowano 67 zgonów, w niedzielę - 45. Dane te będą jeszcze uaktualniane w ciągu poniedziałku.



11:30 Sondaż

Blisko 60 proc. Polaków boi się powikłań po szczepieniu przeciw Covid-19, ale grupa, która nie zamierza się szczepić, jest mniejsza i wynosi 47,7 proc. Zaszczepić się planuje 39 proc. respondentów - wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Wirtualnej Polski.



11:28 Francja

Około 500 osób zostało ewakuowanych przez policję w nocy z soboty na niedzielę z potajemnej imprezy towarzyskiej, która odbyła się w Marsylii w czasie obowiązującego we Francji lockdownu.



11:05 Testy na koronawirusa

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 6 mln 463 tys. osób. Ostatniej doby wykonano 19 913 testów, w tym 5885 antygenowych - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



10:49 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Mamy 4 896 nowych przypadków zakażeń. Ostatniej doby zmarło 96 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w naszym kraju to 1 140 572 zakażonych. Nie żyje 22 960 spośród nich.



10:06 Koronawirus w Polsce

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 tys. 813 osób, u których potwierdzono zakażenie, a 1807 jest pod respiratorami - podało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 37 tys. 411 łóżek i 3103 respiratory.



09:53 Wielka Brytania

Od dziś w 150 brytyjskich przychodniach zdrowia rozpoczynają masowe szczepienia na koronawirusa. Niecały tydzień temu rozpoczęto je w szpitalach.



Na poniższych wykresach możecie zobaczyć dane dotyczące pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii i innych krajach.



09:51 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 27 328 zakażeń koronawirusem, o ponad 750 mniej niż dzień wcześniej - przekazał sztab rządowy. Zmarło w kraju w tym okresie 450 osób. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz w Rosji 2 681 256, a liczba zgonów na Covid-19 - 47 391.

09:30 Boże Narodzenie

Na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego nie ma omawianych wariantów zaostrzenia restrykcji przed świętami Bożego Narodzenia. Obecne ograniczenia będą obowiązywać do świąt włącznie - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



08:58 Kambodża

W Kambodży oficjalnie nie zarejestrowano ani jednej ofiary Covid-19 - przyznał Marcin Frejer, Polak mieszkający w tym kraju od pięciu lat, w rozmowie z Onetem. Do tej pory w Kambodży, liczącej 16 milionów mieszkańców, koronawirusa zdiagnozowano jedynie u 359 osób.



"Pierwszy zdiagnozowany przypadek osoby zarażonej Covid-19 odnotowano w Kambodży w okolicach 27 stycznia 2020" - czytamy na portalu.



Był to obywatel Chin przebywający w mieście Sihanoukville, na południu Kambodży. Na początku lutego został wypisany ze szpitala jako osoba wyleczona - opowiada Frejer.



08:54 Domowa Opieka Medyczna

"Jesteś objęty programem Domowa Opieka Medyczna? Wykonuj pomiary pulsoksymetrem codziennie. Ich częstotliwość w ciągu dnia zależy od lekarza POZ" - zaleca Ministerstwo Zdrowia.



08:50 Ukraina

Na Ukrainie liczba wykrytych od marca zakażeń koronawirusem przekroczyła 900 tys. Minionej doby potwierdzono 6451 przypadków, 5154 osoby wyzdrowiały, a 93 zainfekowanych zmarło - przekazał w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



08:48 Osocze

Cytat Dzięki licznym apelom w mediach o oddawanie osocza udało się zgromadzić zapas tego składnika krwi i nie powinno go brakować dla tych zakażonych koronawirusem, u których można go zastosować w terapii ocenił krajowy konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej prof. Piotr Radziwon

08:30 Ropa

Ceny ropy rosną na giełdach paliw w reakcji na rychłe wprowadzenie szczepionki na Covid-19 w USA i po informacjach o eksplozji tankowca na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

08:00 Szczepionka

Zawarty w szczepionce przeciw Covid-19 mRNA wnika do komórki człowieka, ale nie wnika do jądra komórkowego, gdzie jest DNA. Obawy, że może dojść do modyfikacji genomu, są bezpodstawne - mówi tygodnikowi "Sieci" prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii.



07:56 Kiedy koniec pandemii?

Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią w 2021 roku. A to znaczy, że mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15-18 mln osób - ocenił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Dworczyk w rozmowie był pytany m.in. o to, kiedy rozpoczną się szczepienia na koronawirusa.



Jak tylko Pfizer dostarczy pierwsze szczepionki. Zgodnie z obecnymi deklaracjami nastąpi to w pierwszej połowie stycznia. Ale podchodzimy do tego ostrożnie - powiedział. Poinformował też, że założenie jest takie, że kiedy szczepionka do nas trafi, to pierwsza osoba zaszczepiona ma być "trzy-cztery dni od przyjazdu" i będzie to personel medyczny.



Będą to pracownicy wybranych szpitali. Biały personel, administracja, panie salowe. Zawarliśmy to w strategii - wyjaśnił. Jak dodał, personel medyczny z pracownikami to ok. 900 tys. osób.



07:30 Ciąża

Planowane są badania bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży i w okresie laktacji - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. Dodał, że już teraz trwają badania przedkliniczne w modelu zwierzęcym; ich wstępne wyniki powinny być znane jeszcze w grudniu.



07:12 Indie

W ciągu minionej doby w Indiach wykryto 27 071 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych ministerstwa zdrowia tego kraju. Zmarło w tym okresie 336 osób, u których zdiagnozowano Covid-19.



07:10 Polska

W ubiegłym miesiącu z powodów innych niż zakażenie koronawirusem zmarło niemal 70 proc. więcej osób niż w listopadzie 2019 r. Przyczyną wzrostu liczby tych zgonów jest m.in. ograniczona dostępność do leczenia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



06:30 Litwa

Rząd Litwy zdecydował, że w związku z sytuacją epidemiczną kwarantanna w kraju została przedłużona do 31 stycznia.



Zamknięta zostanie większość sklepów, ograniczona będzie możliwość poruszania się.



06:15 Włochy

Udział we mszy w czasie Bożego Narodzenia w kościołach we włoskiej archidiecezji Lukka w Toskanii możliwy będzie po zarezerwowaniu miejsca. Można to zrobić wchodząc na specjalną stronę internetową lub telefonicznie.



06:01 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 16 362 zarejestrowanych podczas ostatniej doby przypadkach zakażeń koronawirusem, to o 3 832 mniej przypadków zakażeń niż w niedzielę rano.



Odnotowano też mniej zgonów na Covid-19, w niedzielę rano było ich 321, w poniedziałek 188.



Od początku pandemii w Niemczech zarejestrowano 1 337 078 przypadków zakażeń koronawirusem i 21 975 zgonów na Covid-19.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła wczoraj, że rząd planuje zamknąć od 16 grudnia do 10 stycznia większość sklepów, których działalność nie jest niezbędna.



05:56 Brazylia

Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, w związku z dotkliwą suszą która nawiedziła wiele regionów kraju i skutkami pandemii wzywa do maksymalnego oszczędzania wody i energii elektrycznej.



"Jeśli możesz zgasić światło i skrócić kąpiel, Brazylia będzie ci wdzięczna. Kąpcie się trochę szybciej, aby współpracować w ten sposób z rządowym programem oszczędzania energii, której ceny strzelają w górę"- brzmi prezydenckie przesłanie przekazywane od kilku dni przez brazylijskie media.

Ekonomiści należący do ścisłej ekipy prezydenta Bolsonaro, których ekspertyzy i wypowiedzi cytuje od kilku dni stołeczny portal informacyjny "Correio Braziliense", wyrażają zaniepokojenie szybko rosnącą inflacją wywołaną, ich zdaniem, załamaniem się gospodarki w wyniku pandemii koronowirusa.



05:55 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku w niedzielę zarejestrowało 8 608 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 249 ofiar śmiertelnych spowodowanych przez Covid-19.



W ciągu ostatnich 24 godzin eksperci ministerstwa zidentyfikowali 8 608 przypadków infekcji, o 3 449 mniej niż w sobotę.Zgonów na Covid-19 było o 436 mniej niż w sobotę.



Liczba zakażeń w kraju od początku pandemii wzrosła do 1 250 044 przypadków, zgonów do 113 953 zgonów.

05:37 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w nocy, że w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 219 510 Amerykanów. Zmarło 2 368 osób.



05:29 Kanada

Premier Justin Trudeau opublikował na Twitterze zdjęcie szczepionek zabieranych z samolotu. Kanada zatwierdziła w ubiegłą środę szczepionkę wyprodukowaną przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Szczepionki są przeznaczone do 14 miejsc dystrybucji w całym kraju.



Zgodnie z decyzją rządu szczepienia w Kanadzie rozpoczną się w poniedziałek w dwóch domach opieki długoterminowej w prowincji Quebec.



Rąd kanadyjski niedawno zmienił umowę z Pfizer i BioNTech, tak aby w tym miesiącu otrzymać do 249 000 dawek.

05:28 USA

W USA rozpoczęto dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmę Pfizer. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych. Do końca roku natomiast pierwszą dawkę szczepionki otrzymać ma 20 mln Amerykanów.