Informacja o nowej odmianie koronawirusa wywołała falę restrykcji ograniczających podróżowanie między Wielką Brytanią a innymi państwami, głównie europejskimi. Nadzieją na rozwiązanie pandemicznego kryzysu jest szczepionka przeciw Covid-19, po wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej można ją już stosować w 27 państwach członkowskich. Pfizer i Moderna sprawdzą, czy ich produkty przeciw Covid-19 są skuteczne również w przypadku nowej mutacji koronawirusa. Dziś w Polsce wykryto 7192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejnych 309 osób. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii w Polsce i na świecie znajdziesz w naszym raporcie.

Przed świętami wiele osób odwiedza sklepy stacjonarne w poszukiwaniu prezentów. Na zdjęciu ruch na ulicach Rzymu





W Polsce w ciągu ostatniej doby wykryto 7192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 309 osób. Od początku pandemii w naszym kraju patogen wykryto u 1214525 osób. Zmarły 25783 z nich.

Europejska Agencja Leków zweryfikowała bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw Covid-19, stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTec, a Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie jej do obrotu [CZYTAJ WIĘCEJ] .

Wielu Polaków mieszkających na co dzień w Wielkiej Brytanii nie wróci do Polski na święta. Od północy 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ci, którzy zdążyli przyjechać do kraju, mogą wykonać darmowe testy na koronawiursa.

Szef koncernu BioNTech Ugur Sahin zapewnił, że w razie potrzeby opracowana już szczepionka przeciw Covid-19 może zostać dostosowana do nowego wariantu koronawirusa w ciągu sześciu tygodni.

W Polsce szczepionka ma się pojawić drugiego dnia świąt. Pierwsza partia trafi do 70 szpitali [WIĘCEJ O SZCZEPIENIACH W POLSCE TUTAJ].

W nocy opublikowano rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które mają obowiązywać od 28 grudnia [CO ZAKŁADA ROZPORZĄDZENIE? PRZECZYTAJ].

Działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zostało przedłużone do lutego.

Dziś, 22 grudnia o godz. 20:00 zapraszamy na transmitowaną na stronach głównych rmf24.pl i Onetu debatę ekspercką dotyczącą samej szczepionki i programu szczepień przeciwko Covid-19.

12:48 Władze Uniwersytetu Medycznego deklarują, że się zaszczepią

"Deklaruję, że ja i moi najbliżsi współpracownicy zaszczepimy się w pierwszym możliwym terminie" - zapowiedział we wtorek rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek. Dodał, że brak masowego udziału w systemie szczepień oddali powrót do normalności.





12:40 Pomoc dla przedsiębiorców

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe - to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia.



ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi m.in. o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, a także o fizjoterapeutów.



Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie w porównaniu z listopadem ubiegłego roku.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 r. muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

12:36 Kasyna jednak zostaną zamknięte

Rozporządzenie o nowych ograniczeniach zakłada, że od 28 grudnia, do już zamkniętych basenów i restauracji dołączą również hotele, siłownie i większość sklepów w galeriach handlowych. Na tej liście nie znalazły się kasyna. Przedstawiciele innych branż wyrażali zdziwienie tą decyzją. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik poinformował w południe, że kasyna jednak zostaną zamknięte. "Będzie szybka nowelizacja" - zapowiedział na Twitterze.









12:16 Watykna

Z powodu częściowego lockdownu we Włoszech Watykan wprowadza zmiany w programie działalności papieża Franciszka. Najbliższe modlitwy Anioł Pański 26 i 27 grudnia oraz 1, 3 i 6 stycznia Franciszek odmówi z papieskiej biblioteki. To powrót do sytuacji z wiosny.



Watykańskie biuro prasowe w komunikacie przekazanym dziennikarzom ogłosiło, że w związku z nowymi restrykcjami wprowadzonymi w ramach walki z pandemią papież Franciszek wygłosi 25 grudnia świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi z Auli Błogosławieństw w Pałacu Apostolskim. Papież nie pojawi się zatem tradycyjnie na balkonie bazyliki, bo tego dnia we Włoszech obowiązywać będą obostrzenia tzw. czerwonej strefy z ograniczeniem możliwości wychodzenia z domu.





12:00 Niemieccy specjaliści o nowym szczepie koronawirusa

Szef niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler ocenił we wtorek, że nowy wariant koronawirusa wykryty w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie jest obecny także w Niemczech. Władze w Berlinie przedłużyły restrykcje na granicach do 6 stycznia.



Podczas konferencji prasowej w Berlinie Wieler zaznaczył jednak, że mimo wysokiego prawdopodobieństwa obecności nowej, potencjalnie bardziej zaraźliwej mutacji wirusa w Niemczech badania dotąd jej nie wykryły.





11:54 Pomoc dla przedsiębiorców

Około 10 tysięcy zarejestrowanych i działających przedsiębiorców w Krakowie spełnia kryteria przyznania bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 tys. zł w ramach Tarczy 6.0, zwanej też tarczą branżową. Grodzki Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków na tę pomoc.



Jak poinformował we wtorek Waldemar Jakubas, zastępca dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, szacunki dotyczące podmiotów uprawnionych do skorzystania z tarczy zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych z GUS.



Jesteśmy już po szkoleniach z obsługi wniosków, skompletowaliśmy nowe zespoły, które zajmą się ich rozpatrywaniem. Teraz już tylko czekamy na środki z ministerstwa i szybko przystąpimy do udzielania wsparcia krakowskim przedsiębiorcom - zapowiedział Jakubas.





11:50 Premier apeluje do Polaków

Zostań w domu na Święta, przerwanie kontaktów społecznych to najprostszy sposób na wsparcie nie tylko lekarzy, ale polskiej gospodarki; wygrajmy tę walkę dzięki solidarności i odpowiedzialności - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



"Pomagajmy sobie nawzajem, ale przede wszystkim zostańmy w domu. Przerwanie kontaktów społecznych to najprostszy sposób na wsparcie nie tylko lekarzy, ale polskiej gospodarki" - napisał szef rządu we wpisie na Facebooku.







11:41 Górnicy oddadzą osocze

Ponad 200 górników-ozdrowieńców z Polskiej Grupy Górniczej zadeklarowało dotąd chęć oddania osocza potrzebnego w leczeniu chorych na Covid-19. We wtorek ambulans centrum krwiodawstwa stanął przed kopalnią Wujek, 28 grudnia stanie przed kopalnią Murcki-Staszic, a dzień później - Mysłowice-Wesoła.



Gotowość do pomocy ze strony górników i współpraca z PGG cieszy, ponieważ są to osoby, które niemal modelowo kwalifikują się do oddawania osocza. Aby oddać osocze wystarczy, że minęło 28 dni od ustania objawów choroby lub 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku przebiegu bezobjawowego - powiedział we wtorek dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach Stanisław Dyląg.





11:40 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przedłużamy do lutego, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie on funkcjonował dłużej - poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Na realizację tego zadania zostanie przekazane kolejne 50 mln zł.



Szefowa MRiPS podsumowała podczas konferencji prasowej dotychczasowe działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.



Zwróciła uwagę, że okres przedświąteczny jest trudny dla osób starszych. Właśnie w tym celu - przypomniała - powstała solidarnościowa inicjatywa, w której ramach działa m.in. specjalna infolinia - (22) 505-11-11. Dzięki niej osoby starsze mogą zgłosić zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej.





11:13 Już niedługo Ministerstwo Zdrowia pokaże wstępną analizę śmiertelności w Polsce

Wstępna analiza przyczyn wzrostu śmiertelności w Polsce, nad którą pracują GUS, NIZP-PZH i Ministerstwo Zdrowia powinna być dostępna na przełomie 2020 i 2021 roku - powiedział w Radiu Plus we wtorek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.



Główny Urząd Statystyczny w połowie grudnia na podstawie danych z urzędów stanu cywilnego podał, że od 2 do 29 listopada zmarło prawie 60 tys. osób, czyli dwa razy tyle co w podobnym okresie przed rokiem.



Rzecznik pytany o przyczyny wzrostu śmiertelności wśród Polaków stwierdził, że "covid wyjaśnia wszystko", zarówno jeśli chodzi o bezpośrednie przyczyny zgonów, jak i pośrednie. Uściślił, że w sytuacji pandemii pacjentom towarzyszy lęk, co ogranicza ich diagnostykę i wizyty w placówkach medycznych.

11:11 Hongkong

Ludzie nie powinni się obawiać szczepienia przeciw Covid-19, gdyż ryzyko wystąpienia poważnych reakcji alergicznych jest bardzo małe, podobnie jak potrącenia przez samochód w czasie przechodzenia przez ulicę - przekonywali we wtorek hongkońscy alergolodzy.



Przedstawiciele hongkońskiego Związku Alergii i Instytutu Alergologii oceniali na konferencji prasowej, że obawy dotyczące reakcji uczuleniowych na szczepionki są przesadzone - przekazała publiczna hongkońska stacja RTHK.





11:02 Koncerny nie martwią się o nową mutację koroanwirusa

Szef koncernu BioNTech Ugur Sahin zapewnił, że w razie potrzeby opracowana już szczepionka przeciw Covid-19 może zostać dostosowana do nowego wariantu koronawirusa w ciągu sześciu tygodni. Sahin uważa jednak, że taka konieczność nie zajdzie.







11:00 Pfizer i Moderna badają szczepionki pod kątem działania na nową mutację koronawirusa

Pfizer i Moderna sprawdzą, czy produkowane przez nie szczepionki przeciw Covid-19 są skuteczne również w przypadku nowej mutacji koronawirusa odkrytej w Wielkiej Brytanii - poinformowała telewizja CNN.









10:47 Nowe dane o koronawirusie w Polsce





10:13 Darmowe testy dla osób przylatujących do Polski z Europy Zachodniej

Nie tylko osoby wracające z Wysp Brytyjskich mogą wykonać darmowy test na koronawirusa. Sanepid zachęca do testowania wszystkich, którzy w ostatnich dwóch tygodniach wrócili do kraju z Europy Zachodniej. Wystarczy zadzwonić na infolinię sanepidu.

Jeżeli zgłosimy się do sanepidu, to zostanie nam wykonany test molekularny PCR - czyli najbardziej dokładny test wykrywający koronawirusa.

Samo zgłoszenie do sanepidu nie będzie oznaczyło nałożenia kwarantanny. Wiele osób może obawiać się, że zamiast na święta z rodziną trafią na kwarantannę. Nie, dopiero wynik pozytywny będzie oznaczał izolację.

Taki darmowy test mogą wykonać też obcokrajowcy, którzy przylecieli w ciągu ostatnich dwóch tygodni do polski.

Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, próbki od osób wracających z Wielkiej Brytanii poza odpowiedzią czy dana osoba jest zakażona, mają trafić do dalszych badań, by dać odpowiedź czy jest to nowy wariant koronawirusa, który dominuje w Wielkiej Brytanii.

10:03 Odporność na Covid-19

Odporność wytworzona po zaszczepieniu na koronawirusa jest nieporównywalnie większa niż ta, jaką się uzyskuje po przechorowaniu - zaznaczył dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. prof. Grzegorz Gielerak. Zwrócił też uwagę, że koronawirus nie mutuje tak, jak wirus grypy.



Komisja Europejska w poniedziałek wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech - poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Szczepienia w UE mają rozpocząć się 27-29 grudnia, w tym w Polsce 27 grudnia - informował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.



We wtorek prof. Gieleraka zapytano w Programie Pierwszym Polskiego Radia, ilu Polaków powinno się zaszczepić, aby były odpowiednie efekty, oraz jak długo osoby zaszczepione zachowają odporność na zakażenie się koronawirusem.





09:46 Rosyjscy naukowcy o nowych wariantach koronawirusa

Naukowcy, którzy przebadali krążące w Rosji warianty koronawirusa, uznali, że nie tworzą one podwyższonego zagrożenia dla człowieka - powiedział we wtorek Rinat Maksiutow, szef ośrodka wirusologii Wektor działającego w Nowosybirsku.



Nie mówimy o podwyższonym zagrożeniu przy nowych wariantach koronawirusa - powiedział Maksiutow w programie telewizyjnym. Ogółem te wszystkie zmiany koronawirusa są bardzo ograniczone - dodał. Jak wyjaśnił, większość nowych mutacji różni się od siebie w stopniu, który stanowi zaledwie jedną dziesiątą procenta.



Maksiutow zapewnił, że ośrodek Wektor stale bada zmiany genetyczne krążących w Rosji odmian wirusa, by określić, czy nie pojawia się wariant bardziej niebezpieczny. Naukowcy oceniają też, czy obecnie stosowane testy są skuteczne w wykrywaniu nowych odmian.





09:18 Michał Dworczyk krytykuje działania LOT-u

Wszyscy popełniamy błędy i tę decyzję spółki w takich kategoriach traktuję - tak szef KPRM Michał Dworczyk skomentował decyzję LOT o podstawieniu większych samolotów dla Polaków przylatujących z Wielkiej Brytanii, tuż przed zawieszeniem lotów z tego kraju.



Pytany we wtorek w TVN24, czy nie trzeba było zamknąć powietrznej granicy z Wielką Brytanią szybciej niż w nocy z poniedziałku na wtorek, Dworczyk powiedział, że rząd ważył różne racje w tej sprawie.





09:16 OIOM-y w Saksonii przeciążone

Pierwsi pacjenci z Covid-19 z przeciążonych oddziałów intensywnej terapii w szpitalach w Saksonii na wschodzie Niemiec mają zostać przetransportowani we wtorek do Meklemburgii-Pomorza Przedniego - informuje rozgłośnia NDR.



Meklemburgia-Pomorze Przednie, na północnym wschodzie kraju, może przyjąć do 10 pacjentów z Saksonii. Będą oni rozdzielani między kliniki uniwersyteckie w Greifswaldzie i Rostocku oraz klinikę Suedstadt w Rostocku.





09:10 Koroanwirus stale mutuje



SARS-CoV-2 stale mutuje i istnieje wiele jego wariantów. Do lipca stwierdzono występowanie co najmniej 12 tys. "mutantów", choć mogą ich być nawet dziesiątki tysięcy, różniące się od siebie tylko jedną mutacją. Większość mutacji nie ma istotnego znaczenia; wiele jest rzadkich, niektóre szybko "wymierają".





09:08 Restrykcje w Kanadzie

Władze najludniejszej prowincji Kanady, Ontario, zapowiedziały w poniedziałek (czasu miejscowego) wprowadzenie lockdownu w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. Ograniczenia mają wejść w życie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.





08:47 Szczepienia przeciwko Covid-19 w USA

Bogaci mieszkańcy Kalifornii obiecują tysiące dolarów za to by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności - donoszą amerykańskie media.

Jeden z lekarzy z Los Angeles przyznał, że ofiarowano jego placówce 25 tys. dolarów wsparcia w zamian za szczepionkę poza kolejnością. W USA priorytetowy dostęp do niej mają jedynie pracowniczy służby zdrowia.

CNN donosi o wielu podobnych przypadkach, zwłaszcza w placówkach w rejonie Hollywood, gdzie mieszkają zamożni klienci.

Myślę, że jedną z trudniejszych rzeczy jest to, że lekarze opiekujący się tymi wpływowymi osobami muszą im powiedzieć, że trzeba poczekać. Ci ludzie zwykle nie muszą na nic czekać - stwierdził lekarz z Los Angeles.

Inny medyk z Beverly Hills opowiadał o pacjentach, którzy kontaktują się z nim i mówią wprost, że pieniądze w tej sprawie nie grają roli.

Przed nieuczciwymi praktykami ostrzegał gubernator Kalifornii. Zapowiedział, że władze stanowe będą w tej sprawie stanowcze, by bogaci nie wypierali tych, którzy najbardziej potrzebują szczepionki.





08:35 Holandia wstrzymuje loty z RPA



Holandia dołączyła do krajów, które zakazały lotów pasażerskich z Republiki Południowej Afryki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa odkrytego własnie w RPA.

501.V2 - napędza obecnie epidemię w tym kraju, który notuje wzrost liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów na Covid-19.





08:28 Wicepremier apeluje o zaszczepienie się

Wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin zaapelował we wtorek o przystąpienie do szczepień na Covid-19. "Chciałbym zaapelować do wszystkich, abyśmy w imię odpowiedzialności za siebie, solidarności z resztą społeczeństwa, zdecydowali się na ten krok, rekomendowany przez naukowców" - oświadczył.



Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech.



Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że "do wieczora 26 grudnia powinno trafić do Polski pierwsze 10 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi; do południa 27 grudnia preparat dotrze do wybranych szpitali węzłowych i tego samego dnia rozpoczną się szczepienia 10 tys. osób".







08:23 Amerykański prezydent zaszczepił się przeciwko Covid-19

Amerykański prezydent-elekt Joe Biden zaszczepił się wczoraj przeciwko Covid-19. Akcja była transmitowana w telewizji.









08:00 Koronawirus na Tajwanie

Pierwszą od 250 dni lokalną transmisję SARS-CoV-2 wykryto na Tajwanie - informuje CNN.







07:55 Szczepionka przeciwko Covid-19

Komisja Europejska dopuściła do obrotu na unijnym rynku pierwszą szczepionkę przeciw Covid19. Szczepionka firmy Pfizer/BioNTech została wcześniej zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Pierwsze dawki mają trafić do Polski już w tym tygodniu. Dziś, 22 grudnia o godz. 20:00 zapraszamy na transmitowaną na stronach głównych rmf24.pl i Onetu debatę ekspercką dotyczącą samej szczepionki i programu szczepień przeciwko COVID-19. Specjaliści odpowiedzą na kluczowe pytania w oparciu o naukowe ekspertyzy i dostępną wiedzę.











07:31 Ekspert o zawieszeniu lotów z Wielkiej Brytanii

Zawieszenie lotów z i do Wielkiej Brytanii w związku z potwierdzonym tam nowym wariantem SARS-CoV-2 to rozwiązanie drastyczne, ale z punktu widzenia ryzyka można powiedzieć, że to dobre rozwiązanie - podkreślił w rozmowie PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Infekcje nowym wariantem koronawirusa potwierdzono także m.in. w Danii, we Włoszech, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.





07:07 Premier o pandemii w Polsce

Szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie da się przerwać łańcucha zakażeń, uruchomić gospodarki bez masowej akcji szczepień - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".



W rozmowie z "GP" premier był pytany o powody kolejnych restrykcji wprowadzanych w związku z epidemią. Szef rządu wskazał, że jedną z przyczyn takiej decyzji jest konieczność przygotowania się do akcji szczepień i na trzecią falę epidemii, "która najpewniej nam - jak i wszystkim innym - bardzo realnie zagraża". Kolejnym powodem - jak wskazał premier - jest obniżająca się czujność dość licznych grup społecznych, niestosowanie się do zaleceń sanitarnych.



Ewidentnym tego przykładem były wielotysięczne protesty, które niestety zostały zaakceptowane czy wręcz wsparte przez część polityków i mediów. Poszedł zatem jasny sygnał, że można łamać reżim sanitarny, lekceważyć zalecenia epidemiologów. A my w kluczowy czas walki z pandemią musimy wejść jak najbardziej zwarci i czujni. Styczeń i luty to miesiące wyjątkowej aktywności i ekspansji wirusów, wskazuje na to wielu ekspertów. Szczepienia na szeroką skalę rozpoczną się zapewne na przełomie stycznia i lutego. Jeśli do tego czasu wzrost epidemii nabierze niekorzystnego dla nas tempa, to będziemy mieli poważny problem - powiedział.

07:03 Problem z zapisywaniem się na szczepienia

Nie wszyscy medycy zgłaszający się na szczepienie trafiają na listy w szpitalach węzłowych. Resort zdrowia twierdzi, że to sprzeczne z wytycznymi ministerstwa - podaje we wtorek "Rzeczpospolita".



"Rz" podaje, że choć zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19 w tzw. etapie zerowym mogą się zgłaszać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, część z nich ma problem z zapisem.

"Lekarze prowadzący prywatne praktyki bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia skarżą się, że rejestratorzy zapisujący na szczepienia w tzw. szpitalach węzłowych odsyłają ich do innych placówek. Kilku członków izby usłyszało, że zapisywać mogą się tylko jako pracownicy większego podmiotu, np. szpitala czy przychodni" - mówi dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.





06:44 Szczepienia przeciw Covid-19

67 proc. badanych uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 nie powinny być obowiązkowe, a 19 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster zrealizowanego 12 grudnia dla "Super Expressu".



W sondażu przeprowadzonym na zlecenie "SE" negatywny stosunek do przymusu szczepień wyraziło 67 proc. ankietowanych. Z kolei 19 proc. badanych uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe.



Sondaż przeprowadził Instytutu Badań Pollster 12 grudnia br. na grupie 1067 dorosłych Polaków.





06:37 Pomoc dla dotkniętych kryzysem Amerykanów

Amerykański Kongres przegłosował pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa, który powiązano z ustawą budżetową. Przewiduje on drugą turę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów, tym razem w wysokości 600 USD.



Pakiet ustaw warty jest łącznie około 2,3 biliona dolarów, z czego około 900 miliardów to pakiet na czas koronawirusa, który Republikanie i Demokraci negocjowali od wakacji. W poniedziałek wieczór liczącą blisko 6 tysięcy stron ustawę przegłosowała i Izba Reprezentantów i Senat. By weszła w życie potrzebny jest podpis prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiadał że go złoży.





06:35 Wolne łóżka w Polsce

Ponad tysiąc wolnych łóżek covidowych jest w województwach m.in. dolnośląskim (1358), mazowieckim (2202), łódzkim (1090), podkarpackim (1162) i wielkopolskim (1103) - ustaliła PAP.

W dolnośląskich szpitalach zajętych jest 1376 łóżek z 2734 przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Wolnych jest też 75 z 201 respiratorów - podał Dolnośląski Urząd Wojewódzki.





06:28 Ekspert o nowym szczepie koronawirusa

Włoski specjalista chorób zakaźnych profesor Matteo Bassetti z Genui apeluje o spokój w związku z wykryciem nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem jest wokół niej "za dużo wrzawy".









06:09 Wysoka skuteczność badań

Przeciwciała klasy IgA są niezwykle skuteczne przeciwko COVID-19, wynika z badania przeprowadzonego w Paryżu przez międzynarodowy zespół mikrobiologów i wirusologów.



IgA to przeciwciała stanowiące dominującą klasę immunoglobulin w ludzkich wydzielinach śluzowo-surowiczych, np. nosowo-gardłowych. Mogą też występować w surowicy.



Dotychczas naukowcy wskazywali, że przeciwciała klasy IgA mają wysoki potencjał w diagnozowaniu zakażenia koronawirusem. Odnotowywali, że u niektórych chorych na kilka dni przed pojawieniem się objawów Covid-19 znacząco wzrastał w organizmie poziom tychże przeciwciał.





06:06 Ograniczenia w hotelach i siłowniach

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg ograniczeń w funkcjonowaniu hoteli i siłowni. Przeczytasz o nich w naszym artykule.









05:50 Szczepienia w Polsce

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. We wtorek ma zostać przekazana informacja, w których tzw. szpitalach węzłowych szczepienia będą najpierw wykonywane.







05:44 Restrykcje w Polsce

Więcej o tym, kto musi poddać się kwarantannie w Polsce, a kto jest z tego obowiązku zwolniony przeczytacie [TUTAJ].







05:31 USA

W poniedziałek w nocy uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore powiadomił, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano już łącznie 18 mln 029 528 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 319 354.





05:22 USA

Chuck Schumer reprezentujący Nowy Jork w Senacie USA powiedział w poniedziałek, że jego stan ma otrzymać 54 mld jako wsparcie w dobie koronawirusa. W tym fundusze dla rodzin w ramach pakietu zaplanowanego na ponad 9 miliardów dolarów.







05:14 Obowiązkowa kwarantanna

Zgodnie z nowym rządowym rozporządzeniem osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE do 17 stycznia będą musiały odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Z obowiązku wyłączone zostały m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.





05:10 Kanada

Kanadyjski wywiad ostrzega, że obce państwa mogą próbować zakłócić dostawy szczepionek na COVID-19, m.in. po to, by naruszyć zaufanie do rządu. Kanadyjski resort zdrowia odradza kupowanie szczepionek przez Internet- mogą być fałszywe.



W ocenie Canadian Security Intelligence Service (CSIS - kanadyjski wywiad), widoczne jest zagrożenie działaniami "finansowanych przed obce rządy" podmiotów. Dotyczy to zarówno działań wymierzonych w firmy zaangażowane w dystrybucję szczepionek, jak i - przed czym wywiad ostrzegał już wcześniej - badania naukowe.