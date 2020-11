Resort zdrowia poinformował dzisiaj o ponad 17 tys. nowych zakażeniach w Polsce. Zmarło 579 chorujących osób. Najbliższe Boże Narodzenie upłynie w Europie pod znakiem koronawirusowych obostrzeń: zapowiadają je m.in. rządy w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. W Polsce np. podczas Wigilii obowiązywał będzie limit 5 gości spoza grona domowników. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Oddział intensywnej opieki medycznej dla pacjentów z Covid-19 w szpitalu w węgierskim Nyíregyháza / Attila Balazs / PAP/EPA

O 17 060 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 579 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 958 416 potwierdzonych zakażeń i 16 147 ofiar śmiertelnych.

Spotkania z najbliższymi w czasie tegorocznego Bożego Narodzenia - np. Wigilia - będą ograniczone limitem osób: sprawdziliśmy, co dokładnie mówi w tej sprawie rządowe rozporządzenie! >>>>

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz o ograniczeniu liczby gości w czasie Bożego Narodzenia: "Nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację, ale jest to twarde wskazanie (...), jak powinniśmy spędzać święta". WIĘCEJ PRZECZYTACIE TUTAJ! >>>>

Niemcy przekroczyły właśnie granicę miliona potwierdzonych od początku pandemii zakażeń koronawirusem. W Rosji liczba wykrytych w ciągu doby zakażeń po raz pierwszy przekroczyła 27 tysięcy, Ukraina drugi dzień z rzędu zanotowała rekord liczby nowych infekcji SARS-CoV-2.

Ponowna hospitalizacja, problemy z podstawowymi aktywnościami czy kontynuacją pracy zawodowej, problemy psychiczne, a nawet śmierć - takie konsekwencje może mieć, jak wynika z badań naukowców z University of Michigan, ciężki przebieg Covid-19. WIĘCEJ PRZECZYTACIE TUTAJ! >>>>

20:18 Hiszpania

294 osoby zmarły w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby wskutek zakażenia koronawirusem - przekazał w piątek resort zdrowia. Liczbę wykrytych od czwartku nowych infekcji - 10,8 tys. - wskazano jako dowód na słabnięcie epidemii w tym kraju.

Łączna liczba zgonów wzrosła w kraju do ponad 44,6 tys. Dobę wcześniej potwierdzono 337 przypadków śmiertelnych w związku z Covid-19.

Szef resortu zdrowia Salvador Illa poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin wyhamowała również liczba dobowych zakażeń. O ile w czwartek było ich ponad 12 tys., o tyle w piątek potwierdzono 10,8 tys. W sumie w Hiszpanii służby medyczne zanotowały dotąd 1,62 mln infekcji SARS-CoV-2.

20:09 Portugalia

Podczas minionej doby w Portugalii zakaziło się koronawirusem ponad 5,4 tys. osób, a 67 zmarło - podał w piątek resort zdrowia. Odnotowano, że w piątek wieczorem na oddziałach intensywnej terapii przebywała rekordowa liczba 526 chorych z Covid-19.

Jak sprecyzowały portugalskie służby medyczne, pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba nowych infekcji wzrosła o ponad 5,4 tys., do blisko 286 tys.

W ciągu minionych 24 godzin potwierdzono też 67 nowych zgonów w związku z Covid-19. W sumie w Portugalii zanotowano już 4276 ofiar śmiertelnych.

19:40 Prezydent Lublina z koronawirusem

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk jest zarażony koronawirusem. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Zapewnił, że czuje się dobrze, jedynie kaszel mu dokucza.

Jestem zakażony koronawirusem - napisał Żuk w piątek wieczorem na swoim profilu na Facebooku.

Przechodziłem już kilka testów na obecność Covid-19. Do tej pory dawały negatywne wyniki, ale ostatni dał wynik pozytywny. Czuję się dobrze, nie mam ciężkich objawów. Dokucza mi jedynie kaszel - dodał prezydent Lublina.

18:49 Godzina policyjna we Włoszech także w Święta

Godzina policyjna będzie obowiązywać we Włoszech także podczas Bożego Narodzenia - zapowiedziała wiceminister zdrowia Sandra Zampa. Na mocy rozporządzenia rządu w całym kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez ważnego powodu w godz. 22-5.

Rząd Giuseppe Contego ma ogłosić wkrótce rozporządzenie zawierające przepisy, jakie będą obowiązywać podczas świąt. Jedną z dyskutowanych kwestii jest sprawa pasterki w kościołach w wigilijny wieczór. Pojawiły się sugestie, by msza ta została odprawiona wcześniej, tak aby zakończyła się przed godziną policyjną.

18:40 Lockdown w Irlandii Północnej i nowe restrykcje w Walii

Po tygodniu złagodzenia restrykcji w Irlandii Północnej zaczął się w piątek nowy dwutygodniowy lockdown, który jest ostrzejszy niż obowiązujące poprzednio. W Irlandii Północnej zamknięte są wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają produkty pierwszej potrzeby, wstrzymane jest świadczenie usług wymagających bliskiego kontaktu, zamknięte są świątynie z wyjątkiem ślubów i pogrzebów, wszystkie placówki kulturalne i miejsca rozrywki, w tym siłownie i baseny, zaś lokale gastronomiczne mogą działać tylko w systemie na wynos.

Wizyty domowe są możliwe tylko w ramach jednej, stałej "bańki", którą mogą tworzyć dwa gospodarstwa domowe, oraz w przypadku kilku wyszczególnionych wyjątków. Obowiązuje zalecenie pozostawania w domu i unikania podróży, o ile nie są one niezbędne. Nauka w szkołach nadal odbywa się w trybie stacjonarnym. Wszystkie restrykcje mają pozostać w mocy do północy z 10 na 11 grudnia.

Nowe restrykcje zapowiedział rząd Walii. Od przyszłego piątku, 4 grudnia, zamknięte zostaną kina, kręgielnie i inne obiekty rozrywkowe w zamkniętych przestrzeniach, ograniczona ma zostać także działalność sektora gastronomicznego, choć to, w jakim zakresie, ustalone zostanie dopiero w trakcie weekendu. Wtedy też ma zapaść decyzja co do okresu obowiązywania nowych obostrzeń.



18:33 Turcja

Piąty dzień z rzędu w Turcji odnotowano rekordową dzienną liczbę zgonów z powodu koronawirusa. W piątek tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o 177 kolejnych przypadkach śmiertelnych.

Dzień wcześniej w Turcji zarejestrowano 174 zgony w ciągu poprzedniej doby, a w środę informowano o 168 osobach, które zmarły na Covid-19. W sumie do tej pory stwierdzono 13 191 przypadków śmiertelnych.

W ciągu ostatniej doby zanotowano 29 845 nowych zakażeń koronawirusem, co także jest rekordem w tym kraju. Całkowita liczba zakażeń przekroczyła 500 tys.

18:27 Minister zdrowia Słowacji: Liczba zakażeń będzie rosnąć

Minister zdrowia Słowacji Marek Krajczi powiedział w piątek, że sytuacja epidemiczna w kraju się zmieniła i liczba zakażonych koronawirusem będzie rosła. Zapowiedział, że od 7 grudnia wszyscy przyjeżdżający będą musieli mieć przy sobie negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.

Krajczi powiedział, że w najbliższym czasie Słowację czeka wzrost liczby nowych zakażeń. Jego zdaniem to rezultat rozluźnienia przed dwoma tygodniami niektórych ograniczeń. Zwrócił uwagę m.in. na rosnący współczynnik R, wskazujący, ile osób może zakazić jedna zainfekowana osoba. Wskaźnik ten wzrósł z 0,9 do 1. Pogarszają się także inne parametry. Mediana zakażeń dziennych wzrosła z 1326 na 1811.

18:05 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 16 022 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 521 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd. Podano też, że po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie.

Liczba nowych zakażeń jest o 1533 niższa od bilansu z czwartku i o 4230 niższa od tego z piątku przed tygodniem. Od rekordowej statystyki z 12 listopada jest natomiast mniejsza o ponad połowę. Oznacza to także siódmy kolejny dzień z dobowym bilansem poniżej 20 tysięcy.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 589 301, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Rosji, Francji i Hiszpanii.

17:42 LEKARKA SPRZEDAWAŁA NA INSTAGRAMIE INSTRUKCJĘ NA LECZENIE COVID-19

17:31 KORONAWIRUS WE WŁOSZECH

827 zgonów i 28 352 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano ostatniej doby we Włoszech - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Liczba zakażeń i hospitalizacji hamuje - wynika z biuletynu. Wykonano 222 tysiące testów.



Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 53 677.



Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,5 miliona spośród 60 milionów mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało 696 tysięcy ludzi; w ciągu doby przybyło ich około 35 tysięcy.



Obecnie zakażonych jest co najmniej 787 tysięcy osób.



17:18 APEL LEKARZY RODZINNYCH

Pacjenci, chcąc uniknąć kwarantanny, izolacji oraz skierowania na wymaz, bagatelizują pierwsze niepokojące objawy COVID-19 - ostrzegają lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Medycy przypominają, że wczesne wykrycie zakażenia jest kluczowym punktem w procesie terapii i zdrowienia.



Cytat Wczesne wykrycie i potwierdzenie zakażenia jest kluczowym punktem w całym procesie terapii i zdrowienia. Większość pacjentów odpowiedzialnie do tego podchodzi: dzwoni, pyta, prosi o testy. Ale jest i druga grupa osób, które po pomoc przychodzą zdecydowanie za późno. Dlaczego? Tacy pacjenci tłumaczą potem, że chcieli uniknąć kwarantanny, izolacji, a także wymazów! Próbowali leczyć się na własną rękę i - jak mówią - "przechodzić chorobę". Taka postawa w ciągle szalejącej pandemii jest niedopuszczalna. podkreśla prezes PPOZ Bożena Janicka.

Lekarze rodzinni przypominają, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych nie można odmówić wykonania badania (testu) na obecność koronawirusa.

16:58 POWIKŁANIA PO PRZEJŚCIU COVID-19

Choroba Covid-19 u mężczyzn może wywołać w jądrach stan zapalny, grożący zakłóceniem płodności - wynika z badań amerykański i chińskich specjalistów.



Specjaliści University of Miami na Florydzie przeprowadzi autopsję u sześciu mężczyzn zmarłych z powodu tej choroby oraz u trzech kolejnych, którzy stracili życie z innych przyczyn. Jedynie u trzech ofiar Covid-19 stwierdzono.



Więcej na ten temat piszemy tutaj>>>

16:42 RZĄD OGŁOSIŁ FERIE DLA WSZYSTKICH W JEDNYM TERMINIE. PRAWO NA TO NIE POZWALA

16:15 KORONAWIRUS W WIELKOPOLSCE

W województwie wielkopolskim potwierdzono ponad 2 tys. nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu Covid-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 25 mieszkańców regionu.



Według danych resortu zdrowia wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły 2072 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców Wielkopolski.



Ministerstwo podało również, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 10 mieszkańców regionu, a przez współistnienie tej choroby z innymi schorzeniami kolejnych 15 osób.

15:53 SZCZEPIENIA W ROSYJSKI ARMII

W rosyjskich siłach zbrojnych rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi - poinformował w piątek minister obrony Siergiej Szojgu. Dotąd zaszczepiono około 2,5 tysięcy żołnierzy, a docelowo szczepionkę otrzyma ponad 400 tysięcy - powiedział minister.



Do końca 2020 roku szczepienia obejmą 80 tysięcy ludzi - powiedział Szojgu na posiedzeniu kolegium ministerstwa obrony. Zaznaczył następnie, że "ogółem planowane jest zaszczepienie ponad 400 tysięcy żołnierzy".

15:26 SZPITALE W CZECHACH GOTOWE NA PRZYJMOWANIE CHORYCH Z INNYCH KRAJÓW

Szpitale w Czechach mogą przyjąć pacjentów chorych na Covid-19, także w ciężkim stanie, z innych państw - powiedział w piątek minister zdrowia Jan Blatny. Dodał, że poinformował o tym ministerstwo spraw zagranicznych. Pacjenci mogliby trafić do klinik w Pradze i Brnie.



Poinformowaliśmy ministerstwo spraw zagranicznych, że w przypadku, gdyby któreś z okolicznych państw potrzebowało pomocy, możemy ją zaproponować - powiedział Blatny na konferencji prasowej. Podkreślił, że chociaż w kraju nadal musi być utrzymywana rezerwa miejsc w szpitalach, Czech mogą przyjąć kilkudziesięciu pacjentów z zagranicy. Dotyczy to także chorych w ciężkim stanie, których leczenie wymaga specjalistycznej aparatury.



Sytuacja w czeskich szpitalach stale się poprawia. W ciągu tygodnia liczba hospitalizowanych osób z Covid-19 zmniejszyła się o 1260. Aktualnie w szpitalach leczonych jest 5047 osób z koronawirusem - poinformował wiceminister zdrowia, krajowy koordynator do spraw intensywnej terapii Vladimir Czerny.

15:12 PIERWSZY PRZYPADEK KORONAWIRUSA WŚRÓD NOREK NA LITWIE

Na Litwie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wśród zwierząt hodowlanych na fermie norek w rejonie janowskim w centrum kraju. Infekcję wykryto również u jednego z pracowników fermy.



Państwowa Służba Kontroli Żywności i Weterynarii poinformowała w czwartek, że na fermie z dnia na dzień zaczęły padać zwierzęta. W sumie padło 169 norek. Badania potwierdziły, że były one zakażone koronawirusem.

15:03 REZERWOWY SZPITAL DLA PACJENTÓW COVIDOWYCH OTWARTO W WAŁBRZYCHU

Szpital rezerwowy w Wałbrzychu powstał w kompleksie Specjalistycznego Szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego. Na potrzeby lecznicy dla chorych na COVID-19 zaadaptowano opuszczone piętro, w którym dawniej znajdowała się pediatria. W szpitalu rezerwowym jest 50 łóżek, w tym 5 respiratorowych.



Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas podkreślił w piątek, że otwarty w Wałbrzychu szpital jest lecznicą rezerwową, a spółki Skarbu Państwa zaangażowały się w budowę kilkunastu takich placówek w kraju. Mam nadzieję, że z tych szpitali nie będziemy musieli korzystać w pełnym stopniu; te szpitale są trochę takim rodzajem ubezpieczenia - mówił Gryglas na konferencji prasowej w Wałbrzychu.



Jest to jeden z trzech tego typu szpitali na Dolnym Śląsku, w których uruchomienie zaangażował się KGHM.



14:50 KORONAWIRUS W POLSCE. MZ TŁUMACZY MNIEJSZĄ LICZBĘ TESTÓW

W ciągu ostatniej doby wykonano ok. 46 tys. testów na koronawirusa - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia . To znacznie mniej w porównaniu do danych sprzed kilku tygodni, kiedy resort zdrowia raportował o 70-80 tys. testów dziennie. "To od wskazań lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zależy, ile osób będzie testowanych na koronawirusa" - przekonywał w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany przez dziennikarzy, z czego wynika ten spadek liczby testów w kraju.





14:19 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

135 chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najwięcej od początku pandemii koronawirusa - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Wzrosła też do 6393 liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem - wyższy dzienny bilans zanotowano tylko raz, w ubiegły poniedziałek, gdy stwierdzono 6495 nowych infekcji. W sumie na Węgrzech stwierdzono już prawie 200 tys. zakażeń koronawirusem.



Do tej pory zmarło na Węgrzech 4264 chorych na Covid-19, a ponad 52 tys. osób wyzdrowiało.

14:03 WĘGIERSCY LEKARZE W ROSJI PODEJRZĄ TWORZENIE SZCZEPIONKI

Rosja pozwoli węgierskim lekarzom i ekspertom obejrzeć proces produkowania rosyjskiej szczepionki na Covid-19 - oznajmił w piątek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto na wspólnej konferencji prasowej z rosyjskim ministrem zdrowia Michaiłem Muraszką.



Szijjarto oświadczył, że takie oględziny mogą przyśpieszyć proces podejmowania przez węgierską stronę decyzji o potencjalnym wykorzystaniu rosyjskiej szczepionki.



Muraszko ze swej strony podkreślił, że skuteczność rosyjskiej szczepionki przekracza 92 proc.

13:54 NEGATYWNE SKUTKI CIĘŻKIEGO PRZEBIEGU COVID-19

Ponowna hospitalizacja, problemy z podstawowymi aktywnościami czy kontynuacją pracy zawodowej, problemy psychiczne, a nawet śmierć - takie konsekwencje może mieć, jak wynika z badań naukowców z University of Michigan, ciężki przebieg Covid-19 i pobyt w szpitalu z powodu tej choroby.

13:47 ADOPCJA BEZDOMNYCH PSÓW i KOTÓW w DOBIE PANDEMII: SPRAWDZAMY, JAK TO WYGLĄDA!

W dobie pandemii adopcje bezdomnych psów i kotów prowadzone są w wielu schroniskach w Polsce głównie przez internet.

"Jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretnym zwierzakiem, wysyłamy zdjęcia psa lub kota. Taka osoba może na podstawie tego dokonać rezerwacji takiego zwierzęcia i przyjść do nas w konkretnym dniu na konkretną godzinę i tego zwierzaka po prostu odebrać" - mówi RMF FM Luiza Sitarska ze schroniska w Dyminach pod Kielcami.

13:34 PREMIER APELUJE do OZDROWIEŃCÓW

Mateusz Morawiecki zaapelował we wpisie na Facebooku do ozdrowieńców o oddawanie osocza.

"Osocze ozdrowieńców, podane w odpowiednim momencie chorym na Covid-19, pozwala uratować ich zdrowie i życie.

Procedura poboru osocza jest prosta, szybka, bezpieczna - i daje dodatkowe korzyści prawne i podatkowe dawcom.

Jeżeli pokonaliście już koronawirusa, to zachęcam i apeluję - podarujcie innym szansę na zdrowie i życie! Oddawajcie osocze!" - napisał szef rządu.

Opublikował również przygotowany przez jego kancelarię materiał wideo, w którym przedstawiono procedurę oddawania przez ozdrowieńców osocza:

13:27 JUTRO OTWORZĄ SIĘ BIBLIOTEKI

Od jutra biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać czytelnikom zbiory pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego i przestrzeni 15 metrów kwadratowych na osobę - podało ministerstwo kultury.

Teatry, filharmonie, opery, muzea czy kina pozostaną zamknięte dla publiczności.

13:25 RZECZNIK RESORTU ZDROWIA: "Nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz o ograniczeniu liczby gości w czasie Bożego Narodzenia: "Oczywiście, nikt nie wyśle policji czy wojska na wigilijną kolację, ale jest to twarde wskazanie dla naszych obywateli, (...) jak powinniśmy spędzać święta".

13:18 EKSTRAKLASA SKRACA PRZERWĘ ZIMOWĄ

Piłkarze Ekstraklasy będą mieć o tydzień krótszą przerwę zimową: rozgrywki zostaną wznowione już 29 stycznia.

Dzięki temu - wyjaśniła spółka prowadząca rozgrywki - będzie można z wyprzedzeniem reagować na potencjalne przerwy w grze spowodowane pandemią.

13:13 UKRAINA ZNÓW z REKORDEM NOWYCH ZAKAŻEŃ

Ukraina drugi dzień z rzędu zanotowała rekord liczby nowych zakażeń: w czwartek wykryto ich w tym kraju ponad 16 200. Zmarło tego dnia 192 zakażonych.

/ Grafika RMF FM /

12:57 ROSJA z REKORDOWĄ LICZBĄ NOWYCH ZAKAŻEŃ

Po raz pierwszy liczba wykrytych w ciągu doby przypadków koronawirusa przekroczyła w Rosji 27 tysięcy.

/ Grafika RMF FM /

12:31 BOŻE NARODZENIE w EUROPIE POD ZNAKIEM OBOSTRZEŃ

Najbliższe Boże Narodzenie upłynie w Europie pod znakiem koronawirusowych obostrzeń: zapowiadają je rządy poszczególnych państw.

I tak np. w Niemczech dozwolone będą spotkania rodzinne w gronie do 10 osób, we Włoszech i Hiszpanii prawdopodobnie do sześciu, a w Szkocji do ośmiu.

12:19 WIGILIA z LIMITEM UCZESTNIKÓW: SPRAWDZILIŚMY, co MÓWI RZĄDOWE ROZPORZĄDZENIE

Rządowe zapowiedzi dot. ograniczenia liczby osób, które będą mogły w czasie najbliższego Bożego Narodzenia np. zasiąść wspólnie do Wigilii, doczekały się formalnego zapisu: w rozporządzeniu opublikowanym w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Z dokumentu wynika, że np. na kolację wigilijną zaprosić będziemy mogli maksymalnie 5 gości spoza grona domowników.

12:13 PONAD 50 TYSIĘCY TESTÓW na KORONAWIRUSA w CZWARTEK

W czwartek wykonaliśmy w całym kraju ponad 50 400 testów na koronawirusa, zaś od początku pandemii: ponad 6,14 mln.

12:09 ZAMIESZANIE z DANYMI

Pierwotnie resort zdrowia poinformował dzisiaj o 16 310 wykrytych minionej doby zakażeniach - niespełna pół godziny później skorygował jednak te dane: z najnowszego raportu wynika, że w czwartek zarejestrowaliśmy 17 060 nowych infekcji SARS-CoV-2.

Jak wyjaśniono w poście na twitterowym profilu ministerstwa: korektę wymusiła "errata danych z laboratoriów".

Już przed korektą na rozbieżności w danych przekazanych przez resort w raporcie SMS-owym i w serwisie internetowym zwracał uwagę dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

"W raporcie SMS-owym Ministerstwa Zdrowia na Mazowszu: 1 984 zakażenia, a na stronie www.gov.pl/koronawirus: 2 057! I taki rozjazd w kilku województwach" - pisał na Twitterze.

O 1 984 przypadkach koronawirusa wykrytych na Mazowszu resort informował również w pierwszym twitterowym raporcie. Po korekcie okazało się jednak, że prawidłowy był wyższy bilans: podany w serwisie www.gov.pl/koronawirus, a mówiący o 2 057 przypadkach.

11:01 RESORT KORYGUJE DANE

Resort zdrowia skorygował opublikowane o 10:30 dane dot. liczby wykrytych zakażeń koronawirusem: z najnowszego raportu wynika, że minionej doby potwierdzono w Polsce 17 060 infekcji SARS-CoV-2.



10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 310 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 579 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 957 666 potwierdzonych zakażeniach i 16 147 ofiarach śmiertelnych.



/ Grafika RMF FM /

10:07 NOWY DZIENNY RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach zajętych jest obecnie blisko 21 700 łóżek covidowych, a ponad 2 100 pacjentów z Covid-19 potrzebuje respiratora.

Kwarantanną objęte są w tej chwili blisko 324 tysiące ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: ponad 16,7 tysiąca.

Z najnowszego raportu resortu zdrowia dowiadujemy się również, że minionej doby przybyło w Polsce ponad 21 700 ozdrowieńców, a w sumie, od początku pandemii w naszym kraju, koronawirusa pokonało już ponad 516 600 ludzi.

08:01 NIEMCY: JUŻ PONAD MILION POTWIERDZONYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu poprzednich 24 godzin wykryto w Niemczech ponad 22 800 nowych przypadków koronawirusa, a tym samym całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju od początku pandemii zakażeń przekroczyła milion: taką informację przekazał Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha w Berlinie.

Instytut podał również, że minionej doby zmarło w Niemczech 426 chorych na Covid-19.

W porównaniu z resztą Europy Niemcy stosunkowo łagodnie przeszły pierwszą falę pandemii, drugą jednak odczuwają już dotkliwie.

W środę, po siedmiogodzinnych rozmowach z premierami 16 landów, kanclerz Angela Merkel ogłosiła przedłużenie do początku stycznia obowiązujących obecnie restrykcji.

Chodzi m.in. o zamknięcie barów i restauracji, klubów fitness i placówek kulturalnych oraz ograniczenie liczby uczestników prywatnych spotkań.

Zamknięte pozostaną również stacje i wyciągi narciarskie, a dostęp do sklepów będzie nadal ograniczony w zależności od ich powierzchni.

/ Grafika RMF FM /

07:44 PROF. ANDRZEJ GAMIAN: POPULACJA JUŻ SIĘ UODPARNIA

Część z nas ma już odporność na koronawirusa, nie jest zatem konieczne, by dla powstrzymania epidemii przeciwko Covid-19 szczepili się wszyscy - uważa prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Ekspert przyznaje, że trudno dzisiaj oszacować, jaki procent społeczeństwa w Polsce powinien zostać zaszczepiony, i podkreśla, że pierwsza faza szczepień powinna objąć pracowników służby zdrowia i ludzi pracujących w bliskim kontakcie z innymi.

Cytat Pierwsza seria tych szczepień nie musi być wysoka. Trzeba objąć nimi ludzi, którzy poprzez wykonywane zawody są najbardziej narażeni na kontakt z wirusem: to nie jest duży procent ogółu społeczeństwa. Prof. Andrzej Gamian

Naukowiec zwraca również uwagę, że do momentu upowszechnienia szczepień lub znalezienia skutecznego lekarstwa na Covid-19 bezpieczną metodą ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest społeczna izolacja.

Cytat To działa i musimy się do tego stosować. Epidemia przejdzie, populacja już się uodparnia, mamy już zupełnie inny obraz: spłaszczanie szczytu epidemicznego. Prof. Andrzej Gamian

07:13 MEKSYK: JUŻ NIEMAL 1,08 MLN ZAKAŻEŃ

W Meksyku w ciągu poprzednich 24 godzin potwierdzono ponad 8 100 nowych przypadków koronawirusa, a zmarło 645 chorych na Covid-19.

Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju przekroczyła 104 tysiące, a liczba potwierdzonych zakażeń sięga już niemal 1,08 mln.

Ministerstwo zdrowia Meksyku zastrzega jednak, że rzeczywista liczba infekcji SARS-CoV-2 i zgonów z powodu Covid-19 jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, pod względem liczby wykrytych zakażeń Meksyk plasuje się na 11. miejscu na świecie, pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 jest natomiast czwartym krajem świata.

07:08 STANY ZJEDNOCZONE: NIEMAL 181,5 TYSIĄCA NOWYCH ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

W ciągu poprzedniej doby zmarło w Stanach Zjednoczonych 2 297 chorych na Covid-19, równocześnie wykryto tam niemal 181,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Jak podaje ponadto uczelnia, w sumie od wybuchu epidemii potwierdzono w USA ponad 12,8 mln zakażeń, a zmarło 263 394 ludzi.

07:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 687 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 580 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

W sumie od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 940 tysięcy infekcji SARS-CoV-2, a zmarło już ponad 15,5 tysiąca chorych na Covid-19.

27 LISTOPADA 2020 w RELACJI na ŻYWO: ZAPRASZAMY!

W związku z korektami, wprowadzanymi do koronawirusowych statystyk przez laboratoria, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą - jak zastrzega na swoich stronach resort zdrowia - "zmienić się wstecznie". W konsekwencji globalna liczba zakażeń od początku pandemii jest wyliczana codziennie od nowa i może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.