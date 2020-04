Trwa pandemia koronawirusa na świecie. Według ostatnich danych, liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła milion. W Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało już o 2946 przypadkach. Zmarło 57 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciąg stronę w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad milion osób, na Covid-19 zmarło ponad 51 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 915 osób. Ponad 200 tysięcy zostało wyleczonych- podaje Uniwersytet Johna Hopkinsa.

- W Polsce, koronawirusem zaraziło się 2946 osób, z czego zmarło 57. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 47 osób.

- Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już 245 tysięcy zakażeń. We Włoszech odnotowano 115 tysięcy przypadków, a w Hiszpanii 112 tys.

- Koronawirus spowodował też mocne tąpnięcie w polskim rządzie. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, PiS chce 10 maja przeprowadzić wybory prezydenckie wyłącznie drogą korespondencyjną.

- Ten pomysł wywołał sprzeciw Jarosława Gowina, który zapowiedział, że nie poprze tego sposobu głosowania. W odpowiedzi otrzymał ultimatum od Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli tego nie zrobi, to on i jego współpracownicy z Porozumienia stracą ministerialne stanowiska.

- W czwartek wieczorem przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie najwyższych władz PiS w tej sprawie. Omawiane były różne scenariusze działania.

- Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek w Sejmie

05:27

Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, miasta w USA najbardziej dotkniętego epidemią koronawirusa, wezwał w czwartek mieszkańców aby zakrywali twarz wychodząc na zewnątrz, przy czym podkreślił, że nie musi to być maska.



To może być chusta, coś co można sporządzić własnoręcznie, np. z bandaża, ale nie musi to być profesjonalna maska - powiedział de Blasio na konferencji prasowej.

05:25

U ratownika medycznego ze szpitala w Dzierżoniowie (Dolnośląskie) zdiagnozowano w czwartek zakażenie koronawirusem. Nieczynne jest pogotowie ratunkowe oraz izba przyjęć dzierżoniowskiego szpitala.



05:18

Prezydent Donald Trump poddał się w czwartek ponownie testowi na koronawirusa, rezultat okazał się negatywny - poinformował osobisty lekarz prezydenta Sean Conley



Conley napisał w liście opublikowanym przez Biały Dom, że Trump poddał się nowemu, szybkiemu testowi, którego wynik otrzymuje się już po 15 minutach.

"(Prezydent) jest zdrowy i nie ma żadnych symptomów" - stwierdził Conley.