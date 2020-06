Od północy w sobotę na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Oznacza to, że nie obowiązują już również kontrole sanitarne ani obowiązek kwarantanny. Komisja Europejska chce, żeby UE zakupiła wspólnie szczepionki – dzięki temu mają być tańsze i szybciej dostępne. W piątek Ministerstwo Zdrowia podał informację o 376 nowych zakażeniach w Polsce. 7 pacjentów zmarło. Łącznie w kraju wykryto 28 577 przypadków koronawirusa. 1 222 osób zmarło.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

06:54 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 348 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 18 zarażonych osób zmarło - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 022 osób. Łącznie zmarło 8781 zainfekowanych osób.

06:38 GIS: Zniesienie kwarantanny to kolejny etap powrotu do normalności

Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności - odniósł się do zniesienia obostrzenia rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.



Podkreślił jednak, że nadal należy utrzymywać podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

06:12 Włoskie ministerstwo zdrowia: Koronawirus nie zatrzymuje się

Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się, zakażenia wykrywa się niemal w całym kraju, możliwe są ich nowe ogniska - to konkluzje monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia i krajowy Instytut Zdrowia. Dane te, zaznaczono, nie są zbyt pocieszające.



Epidemia, jak wynika z raportu sporządzonego na podstawie danych z pierwszego tygodnia czerwca, nie skończyła się mimo ogólnej poprawy. Zaniepokojenie budzą dane z regionów Lombardia, Apulia i Lacjum.

06:02 Koronawirus w USA

839 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 114 613 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Stany Zjednoczone są światowym liderem. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia (41 828 zgonów z powodu koronawiusa).

05:55 O północy otwarto wewnętrzne granicy Unii Europejskiej

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.