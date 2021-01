Komisja powołana przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. - poinformowała rzeczniczka WUM Marta Wojtach. Ministerstwo Zdrowia podało, że w poniedziałek wykryto 4 432 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich. Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do wczoraj do godz. 18 w Polsce zaszczepiono nieco ponad 50 tys. osób. Najważniejsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo.

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich. Szczegółowe dane znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii.

- Czy po feriach dzieci wrócą do szkoły? Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzaniem. Musimy poczekać na efekty świąt i sylwestra - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że jeśli poziom zakażeń koronawirusem utrzyma się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to najmłodsi uczniowie z klas I-III "pewnie wrócą do szkoły". Całą rozmowę Roberta Mazurka z ministrem Niedzielskim znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- "W poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych" - zapowiedział na konferencji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Więcej o tych zmianach przeczytasz >>>W TYM TEKŚCIE<<<.



- W Wielkiej Brytanii rozpoczęło się szczepienie z użyciem szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. Pierwszym pacjentem, który otrzymał ten preparat, był 82-letni Brian Pinker z Oksfordu.







19:44 Słowacja

Według słowackich mediów w Nitrze na południu kraju brakuje miejsc w szpitalu dla pacjentów z Covid-19 i chorzy są przewożeni do innych miast. Lokalne krematorium wysyła zwłoki do placówek w Bańskiej Bystrzycy i Bratysławie. Przed polikliniką ustawiono samochód-chłodnię zastępujący kostnicę.



18:30 Polska

Też zostałem zaszczepiony. Do tej pory wstrzymywałem się od komentarza. Czekam na wyjaśnienia ze strony komisji i całej tej kontroli. Bo nie wiem, na jakie pytania mam odpowiadać - powiedział portalowi Interia.pl aktor, były prezes ZASP-u Olgierd Łukaszewicz.



Aktor zwrócił uwagę, że to lekarze wyszli z propozycją szczepień. Nie włamałem się na teren szpitala i nie żądałem szczepienia - powiedział.

17:50 Norwegia

W Norwegii poinformowano w poniedziałek o wykryciu pierwszego przypadku południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa oraz czterech kolejnych infekcji wywołanych brytyjską wersją koronawirusa.



Łącznie w tym kraju potwierdzono dotychczas 23 przypadki brytyjskiej mutacji koronawirusa.



17:43

Komisja powołana przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. - poinformowała rzeczniczka WUM Marta Wojtach.



Z wniosków Komisji wynika, że szczepienia były zorganizowane pod presją czasu w okresie świąteczno-noworocznym, choć planowo CM WUM sp. o.o. przygotowywało się do ich rozpoczęcia 4 stycznia br., zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z NFZ. Jednak - jak podano w komunikacie - już 29 grudnia 2020 r. CM WUM sp. z o.o. otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć do końca roku.





17:33 Włochy

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało w poniedziałek o 348 kolejnych zgonach na Covid-19 i 10800 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Wykonano w tym czasie prawie 78 tys. testów.

17:11 Radom

W związku z wykryciem koronawirusa wśród personelu pulmonologii i onkologii pulmonologicznej oraz pacjentów neurologii, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu nie przyjmuje nowych pacjentów na te oddziały.





17:07 Szkocja

W związku z nowym szczepem koronawirusa w całej Szkocji z wyjątkiem wysp od północy z poniedziałku na wtorek rozpocznie się nowy lockdown, który potrwa co najmniej do końca stycznia - ogłosiła szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.



Zgodnie z nowymi przepisami ludzie będą prawnie zobowiązani do pozostawania w domach, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, i do pracy z domu, tam gdzie jest to możliwe. Wyjątkami uzasadniającymi wyjście będą praca, niezbędne zakupy, wizyta lekarska, ćwiczenia fizyczne czy opieka nad osobą potrzebującą.



Możliwość spotkań na otwartej przestrzeni zostanie ograniczona do jednej osoby spoza własnego gospodarstwa domowego, zabronione będą wszelkie grupowe ćwiczenia fizyczne, zamknięte zostaną świątynie, a szkoły co najmniej do początku lutego będą działać w trybie zdalnym. Wprowadzony zostaje zakaz podróżowania do Szkocji i ze Szkocji, o ile nie jest to niezbędne.





16:33 Wielka Brytania

Brytyjscy pediatrzy uspokajają, że pojawienie się nowego wariantu koronawirusa nie spowodowało wzrostu ciężkich przypadków COVID-19 u dzieci. Nadal bardziej zagrożone są osoby starsze.



Nowy wariat koronawirusa SARS-CoV-2, jaki wykryto ostatnio w Wielkiej Brytanii, łatwiej się rozprzestrzenia również wśród dzieci i ludzi młodych. Royal Collegium of Pediatrics and Child Health uspokaja jednak, że nie zwiększyła się hospitalizacja dzieci z powodu choroby COVID-19 - informuje BBC News.

16:00 Belgia

Do niedzielnego wieczoru tylko 700 osób otrzymało szczepionkę na Covid-19, podczas gdy do kraju dostarczono 10 tys. dawek. Jednocześnie szczepienia za granicą przebiegają szybko - informuje w poniedziałek belgijska telewizja.



Jak podała VRT, do końca tego tygodnia nie więcej niż 6 tys. osób zostanie zaszczepionych w Belgii.





15:11 Portugalia

Ministerstwo zdrowia w Portugalii uruchomiło w poniedziałek po południu program szczepień przeciwko Covid-19 podopiecznych domów seniora. W pierwszej kolejności szczepieniom poddano seniorów z placówek opiekuńczych w środkowej części Portugalii.





14:44

Radosław Pazura to kolejny aktor, który zaszczepił się przeciw koronawirusowi poza kolejnością. Artysta przyjął pierwszą dawkę preparatu Comirnaty w Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.









14:30

Komisja Europejska poinformowała, że prowadzi rozmowy z firmami Pfizer i BioNTech na temat możliwości zamówienia większej liczby dawek ich szczepionki przeciw Covid-19. Jak dotąd w imieniu UE zamówiła 300 mln dawek.





13:52 Hiszpania

Po pierwszym tygodniu szczepień przeciwko Covid-19 w Hiszpanii wykonano zaledwie 18 proc. zaplanowanych szczepień. Tymczasem wraz z nasileniem się epidemii część regionów zaostrza restrykcje epidemiczne.

13:35 Łódzkie

Sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem u 30 mieszkańców i 5 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Radomsku - poinformowało starostwo powiatowe w Radomsku. 15 podopiecznych ośrodka trafiło do szpitala.



13:11 Polska

Rektor WUM Zbigniew Gaciong pośrednio potwierdził swoją obecność tam, gdzie wykonywano szczepienia - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. "Wizytowałem centrum" - twierdzi rektor.











12:50 Japonia

Władze Tokio zgłosiły 884 nowe zakażenia koronawirusem, a liczba pacjentów z poważnymi objawami Covid-19 wzrosła w stolicy Japonii do 108.

Tokio jest najbardziej dotkniętą pandemią z 47 prefektur Japonii. Od początku kryzysu odnotowano tam już 63 474 infekcje. W mieście obowiązuje najwyższy alert dotyczący obciążenia służby zdrowia.

12:49 DPS w Radomsku

Sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem u 30 mieszkańców i 5 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Radomsku - poinformowało starostwo powiatowe w Radomsku. 15 podopiecznych ośrodka trafiło do szpitala.



"Z informacji przekazanej przez dyrekcję domu pomocy społecznej wynika, że sytuacja została opanowana" - podał członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fabian Zagórowicz.

12:48 Szczecin

Kwiaciarnia, która zaczęła działać na jednym ze szczecińskich lodowisk, została zamknięta. To wynik decyzji sanepidu. Oceniając stan faktyczny uznano, że miejsce to pełni funkcję lodowiska, a nie kwiaciarni, stąd podjęta została decyzja o unieruchomieniu działalności - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan.

12:45 Niemcy

Według informacji dziennika "Bild" rząd federalny Niemiec i władze krajów związkowych zgodziły się, że lockdown w kraju powinien zostać przedłużony do 31 stycznia. Ostateczną decyzję podejmie jutro kanclerz Angela Merkel na spotkaniu z szefami landów - pisze gazeta.



12:21 Liczba łóżek covidowych zostanie zmniejszona

W najbliższym czasie liczba łóżek przeznaczonych na walkę z covidem zostanie zmniejszona do 30 tys. - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Akcja nie obejmie woj. kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, bo rośnie tam liczba zachorowań.



Szef resortu zdrowia podkreślił na konferencji prasowej, że liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 wynosi około 17 tys., a liczba łóżek covidowych wynosi 34 tys.

12:10 Dworczyk o szczepieniach

26 dawek szczepionki na Covid-19 zostało do tej pory zutylizowanych - przyznaje minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Wylicza, że razem z dzisiejszą dostawą do Polski łącznie dotarło 670 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy akcja powszechnego szczepienia Polaków na Covid-19. W tej chwili szczepieni są ludzie z grupy zero, do której należą przede wszystkim pracownicy służby medycznej.



12:07 Szczepienie osób chorych onkologicznie

Radomskie Centrum Onkologii przygotowało materiał, w którym zebrano najnowsze rekomendacje onkologów dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi. Czytamy w nim, że ESMO, czyli wiodące europejskie towarzystwo onkologiczne od początku epidemii SARS-Cov-2 podkreśla, że pacjenci cierpiący na nowotwory mają większe ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. Szczególnie dotyczy to chorych z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, nowotworami płuc oraz chorych z przerzutami nowotworowymi. Ryzyko zgonu w przebiegu Covid-19 u chorych na nowotwory szacuje się na około 20-30 procent W porównaniu do 2-3 procent u osób bez chorób współistniejących.





12:03 Rząd zmienia zdanie ws. ferii

"W poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych" - zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



11:20 Kontrole NFZ w kolejnych szpitalach

Będą kontrole NFZ w sprawie szczepień - nie tylko na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - ale też w pięciu innych szpitalach powiatowych - dowiedział się reporter RMF FM. To efekt informacji o szczepieniach na Covid-19 - bez kolejki - znanych osób w stołecznej placówce.



11:18 Tajlandia

W Tajlandii wprowadzono nowe restrykcje w prowincjach, w których panuje najtrudniejsza sytuacja epidemiczna. W kraju odnotowano rekordowy wzrost liczby infekcji koronawirusem.



W 28 z 76 prowincji zamknięto m.in. kluby nocne, salony masażu, bary, kawiarenki internetowe i pchle targi. Nieczynne są szkoły, przedszkola, place zabaw i siłownie, nie wolno organizować meczów bokserskich i popularnych walk kogutów, a władze zachęcają mieszkańców do pracy zdalnej. W sumie zakazano 25 rodzajów działalności gospodarczej.



W Bangkoku, gdzie nowe ograniczenia obowiązują już od soboty, w poniedziałek rozstawiono policyjne posterunki służące do kontroli samochodów i środków transportu publicznego.



W niedzielę tajlandzkie służby medyczne potwierdziły pierwszą infekcję nowym szczepem koronawirusa (B.1.1.7), wykrytym w grudniu w Wielkiej Brytanii. Zakażeni byli członkowie podróżującej stamtąd rodziny. W poniedziałek w królestwie zanotowano rekordową liczbę 745 nowych zakażeń. Od początku epidemii zmarło 65 chorych na Covid-19.



11:13 Francja

W tym tygodniu do Francji powinna dotrzeć pierwsza dostawa szczepionek przeciw Covid-19 firmy Moderna - powiedział szef francuskich władz sanitarnych. Eksperci apelują o przyspieszenie szczepień i oceniają, że jest za wcześnie na znoszenie restrykcji.



We Francji, w której silne są ruchy antyszczepionkowe, przeciw Covid-19 zaszczepiono do tej pory tylko kilkaset osób, tymczasem w Niemczech liczba ta sięga kilkudziesięciu tysięcy, a w Wielkiej Brytanii ponad miliona - przypomina agencja Reutera.

11:10 Mielno

Policyjna interwencja na terenie obiektu turystycznego w Mielnie. Domki letniskowe zostały tam wynajęte w sylwestra wbrew obowiązującym obostrzeniom - poinformowała oficer prasowa KMP w Koszalinie Monika Kosiec.

Policjanci ustalili, że domki zostały wynajęte wbrew obowiązującym obostrzeniom. Wylegitymowali ponad 30 osób i sporządzili stosowną dokumentację, która zostanie przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Ponadto równolegle wobec wszystkich wylegitymowanych osób prowadzone będzie postępowanie w sprawach o wykroczenia przez I koszaliński komisariat - mówi Kosiec.

11:05 Sejmowa komisja zdrowia zajmie się sprawą szczepień

Sprawą szczepień na Covid-19 zajmie się jutro sejmowa komisja zdrowia. Jej przewodniczący Stanisław Latos poinformował o zwołaniu pilnego posiedzenia na wtorek na godz. 10.

Posłowie mają się zająć m.in. sprawą zaszczepienia z pominięciem ogólnych zasad kilkunastu znanych osób, które miały uczestniczyć w akcji promowania szczepień. Tę samą sprawę wyjaśniają komisje NFZ i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11:00 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 25,4 tys. testów na koronawiursa.



10:27 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 432 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 42 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 322 947 zakażonych. Nie żyje 29 161 spośród nich.



10:07 Dane Ministerstwa Zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 17 130 spośród 33 897 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 642 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1328 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 132 060 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 6 465 osób.

09:57 Szczepienie na WUM

Jeszcze dziś ma zakończyć prace komisja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołana do zbadania nieprawidłowości przy organizowaniu i przeprowadzaniu szczepień na Covid-19 - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Rektor WUM powołał komisję w sobotę, a zaczęła ona prace wczoraj.



Troje profesorów WUM ma zbadać dokumentację i przeprowadzić rozmowy z pracownikami, biorącymi udział w szczepieniu poza kolejką m.in. 18 znanych osób.



Na takie zachowania nie będzie zgody, dlatego ta pilna kontrola i mam nadzieję, jeszcze dzisiaj wymierzona kara dla wszystkich winnych i placówek, kara finansowa, później właściwe postępowania dyscyplinarne dla osób, które dopuściły się tych nadużyć - poinformował w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

09:39 Indie

Indie przez kilka miesięcy nie pozwolą na eksport produkowanej w kraju szczepionki przeciw Covid-19 Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmy AstraZeneca - powiedział szef Serum Institute of India, największy na świecie producent szczepionek.



Jak stwierdził w wywiadzie dla agencji AP szef firmy Adar Poonawalla, obecnie Serum może sprzedawać produkowane szczepionki wyłącznie indyjskiemu rządowi. Ośrodkowi zlecono produkcję miliarda dawek szczepionki opracowanej w Wielkiej Brytanii, z których większość ma docelowo trafić do krajów rozwijających się.



Decyzja indyjskich władz może oznaczać opóźnienia w dostawach szczepionek w ramach zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia projektu COVAX, którego celem jest zapewnienie dostępu do szczepionek dla krajów średnio i słabo rozwiniętych.

09:24 Wielka Brytania - pierwszy pacjent zaszczepiony preparatem AstraZeneca

W Wielkiej Brytanii rozpoczęło się szczepienie z użyciem szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. Pierwszym pacjentem, który otrzymał ten preparat, był 82-letni Brian Pinker z Oksfordu.



Szczepienie odbyło się w szpitalu położonym kilkaset metrów od miejsca, w którym opracowano środek.



Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncernu farmaceutycznego AstraZeneca to drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii; pierwszy opracowały firmy Pfizer i BioNTech.

08:14 Dworczyk: Do Polski dotarło 360 tys. dawek szczepionki

Rano w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi - poinformował w Polsat News szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny być do końca tygodnia wykorzystane - mówił Dworczyk.



Przekazał, że w sumie mamy w Polsce 660 tys. dawek szczepionki. Do niedzieli, do godz. 18 zaszczepionych zostało 50 tys. 391 osób.



08:10 Minister zdrowia w Porannej rozmowie w RMF FM o powrocie dzieci do szkół i szczepieniu celebrytów

Czy po feriach dzieci wrócą do szkoły? Ta decyzja nie będzie podjęta z dużym wyprzedzaniem. Musimy poczekać na efekty świąt i sylwestra - powiedział Adam Niedzielski, gość Porannej rozmowy w RMF FM. Minister zdrowia dodał, że jeśli poziom zakażeń koronawirusem utrzyma się na poziomie ok. 10 tysięcy dziennie, to najmłodsi uczniowie z klas I-III "pewnie wrócą do szkoły". Musimy tutaj kilka dni, nawet tydzień popatrzeć, jak będą się liczby nowych zakażeń kształtowały - powiedział Niedzielski. To oznacza, że decyzję rządu w tej sprawie poznany najwcześniej za tydzień. Wiem, że nie jest to dobra informacja, bo chcielibyśmy wszyscy wiedzieć z wyprzedzeniem, ale patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i na świecie, to tutaj trzeba bardzo uważnie obserwować - dodał.

Dziś rusza zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma to związek z ujawnieniem przez media informacji o celebrytach, którzy poza kolejnością zaszczepili się na Covid-19. Padają w tym kontekście nazwiska między innymi znanych aktorów. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM, że pełnej listy nazwisk nie poznamy. Zasłaniał się przy tym faktem, że informacje o szczepieniu są informacjami medycznymi. Nie ma przesłanek, by lista była publikowanan- powiedział. Podkreślił przy tym, że jest "oburzony" faktem, że celebryci zostali zaszczepieni, mimo że nie należą do grupy zero.





07:55 Ferie z obostrzeniami

Dziś rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku odbywają się w jednym terminie w całym kraju. Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie mają je spędzić w domu, dopuszczono tylko organizacje półkolonii i obozów sportowych.



07:32 Szczepionki

Rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek - powiedział PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki przyleciały do Polski o 6:40 - powiedział prezes.



Wczoraj szef ARM poinformował w rozmowie z PAP, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Dziś do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tys. dawek szczepionek.



Szczepionki, które zostaną dziś przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo "pożyczone" z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

07:20 Szpitale polowe

Między 800 milionów a miliard złotych mogą kosztować wszystkie szpitale tymczasowe. Rząd nie odpowiada na pytanie, ile wydał na szpital na Stadionie Narodowym - twierdzi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 9 847 przypadków zakażenia koronawirusem i 302 zgony. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 775 513 a zmarłych do 34 574 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Ocenia się, że przy tak wysokim dobowym przyroście zakażeń i zgonów obowiązujące w Niemczech obostrzenia zostaną najprawdopodobniej przedłużone po 10 stycznia. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć jutro a kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami rządów 16 krajów związkowych.



Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:32 Włochy

Dziś tylko na jeden dzień odzyskują trochę więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu. Do godziny 22:00 mogą wychodzić z domu na spacer i zakupy bez konieczności podania powodu w przypadku policyjnej kontroli.



06:10 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Powrót dzieci do szkół, polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia i zniesienie ograniczeń wynikających z Covid-19 - na te trzy kwestie najczęściej wskazywali uczestnicy sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", pytani o swoje oczekiwania na 2021 rok dotyczące sytuacji w Polsce.



05:47 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało, że podczas ostatniej doby zarejestrowało 17 341 nowych przypadków koronawirusa i 293 zgony na Covid-19.



Brazylia zarejestrowała ponad 7,7 miliona przypadków wirusa od początku pandemii. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w raporcie z ostatniej doby wzrosła do 196 018.

05:45 Chiny

Chińska komisja zdrowia poinformowała o zarejestrowaniu 33 przypadków koronowirusa podczas ostatniej doby, w niedzielę było ich 24.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 87 150, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:43 Japonia

Japonia rozważa ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Tokio i trzech okolicznych prefektur już w tym tygodniu - poinformowała Fuji TV.



Gdyby stan wyjątkowy został ogłoszony, byłby to powtórny przypadek jego zastosowania w niektórych częściach Japonii w związku z pandemią Covid-19.



Pierwszy trwał ponad miesiąc zeszłej wiosny, kiedy zarządzono zamknięcie szkół, wielu firm i ograniczono ruch turystyczny.

05:37 Do Polski dotrze kolejna partia szczepionki

Rano dotrze do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii - przekazał PAP prezes ARM Michał Kuczmierowski.



Nowa dostawa szczepionek po przylocie samolotem cargo do Warszawy jeszcze przed południem zostanie przetransportowana do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.



Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali - wskazał.



Jak tłumaczył w każdym tygodniu procedura będzie powtarzana. Mamy opracowany system, zgodnie z którym w czwartki do godz. 12 szpitale przeprowadzające szczepienia przeciw Covid-19 będą składać zamówienia na szczepionkę, zamówienia te będą realizowane w poniedziałki do godz. 12 - mówił szef ARM.



Oznacza to - jak dodał - że partia szczepionek, która przyleci do Polski dziś, zostanie dostarczona do szpitali za tydzień.