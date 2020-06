Stwierdzono 359 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Kolejnych 9 osób zmarło - poinformowało przed godziną 11 Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach zajętych jest 1700 łóżek. Z respiratorów korzysta 75 osób - wynika z danych resortu zdrowia. Do tej pory wyzdrowiało 13 696 pacjentów. Kwarantanną objętych jest ponad 88 tysięcy osób. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym ponad 18 tysięcy osób. Od wprowadzenia obowiązku chodzenia w maseczce - przez półtora miesiąca - policja wystawiła ponad 13 tysięcy mandatów za jej brak. Skierowała też blisko 4,9 tys. wniosków o ukaranie do sądu. 40 tysięcy osób dostało pouczenie - wynika z najnowszych danych policji.

Ministerstwo Zdrowia podało nowe statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce. Stwierdzono 359 nowych zakażeń, zmarło kolejnych 9 osób. Od początku epidemii stwierdzono już ponad 28 tysięcy zachorowań.

10:45 ŚLĄSK

Ruszają badania przesiewowe górników z kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach. To kolejna kopalnia Polskiej Grupy Górniczej, której załoga zostanie poddana testom. Badania trwać będą do soboty.



10:00 WĘGRY

Dwoje chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej dobry na Węgrzech, wykryto też 12 nowych zakażeń - wynika z danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Od początku pandemii na Węgrzech stwierdzono 4039 zakażeń koronawirusem. Zmarły 553 osoby, a 2391 uznano za wyleczone.



Opieki szpitalnej wymaga obecnie 321 osób, z czego 19 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie przebywa ponad 9000 osób.



Rząd Węgier złożył 26 maja w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. 3 czerwca rozpoczęła się w parlamencie debata nad projektem. Stan zagrożenia obowiązuje w całym kraju od 11 marca.





09:30 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 689 przypadków zakażenia koronawirusem, 21 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 372 wyzdrowiało - podał w czwartek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji od początku pandemii.

09:00 USA

1082 osoby zmarły z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w USA do 112 833.



Łączna liczba zakażeń od początku pandemii sięga w USA już 2 mln.



Stany Zjednoczone to kraj najbardziej dotknięty koronawirusem, zarówno pod względem liczby zgonów, jak i zdiagnozowanych przypadków. Codzienne rejestruje się tam około 20 tysięcy nowych infekcji.



Prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" kryzys i wzywa gubernatorów do złagodzenia ograniczeń w swoich stanach.



Według naukowców z University of Massachusetts 4 lipca, w dniu amerykańskiego święta narodowego, liczba zgonów na Covid-19 w USA powinna zbliżyć się do 130 tysięcy.





08:15 CHINY

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek o 11 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, wszystkie dotyczą osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 83 057. Od początku epidemii zmarły 4634 osoby.



Chińskie służby medyczne stwierdziły także cztery nowe bezobjawowe przypadki zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.





08:00 BRAZYLIA

Od początku epidemii w Brazylii zmarło z powodu koronawirusa 39 680 osób, a 1 274 w ciągu ostatnich 24 godzin. Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji zwiększyła się o 32 913 do 772 416.



Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, które mają około 2 milionów zainfekowanych, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA (blisko 113 tys. zgonów) i Wielką Brytanią (ponad 41 tys.).



Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest o wiele wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.



07:45 MEKSYK

W Meksyku zdiagnozowano w środę rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 4883, a 708 osób zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Ogółem od wybuchu epidemii zainfekowane zostały 129 184 osoby, zmarło 15 357.



Rząd Meksyku przyznaje, że podawane liczby dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych, a rzeczywiste liczby zachorowań i zgonów spowodowanych przez SARS-CoV-2 są prawdopodobnie znacznie wyższe; zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie.



Według raportu agencji AFP, powołującej się na oficjalne dane, w całej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmarło już z powodu koronawirusa ponad 71 tysięcy osób.



07:20 USTALENIA NAUKOWCÓW

Zjawisko idiopatycznego włóknienia płuc u pacjentów zakażonych koronawirusem pojawia się zazwyczaj u osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Choroba postępuje nawet po miesiącu od przebycia Covid-19 - wynika z nowych badań hiszpańskich.

07:00 TAŃCE LEPSZE I "GORSZE"

Macarena dozwolona, walc i tango - zakazane - to rezultat zaleceń konferencji regionów Włoch w sprawie zasad otwarcia sal tanecznych i dyskotek. Protesty w Emilii-Romanii wywołuje nakaz zachowania dystansu dwóch metrów na parkiecie, co wyklucza taniec towarzyski.

06:30 TRUMP WRACA NA WIECE WYBORCZE

Prezydent Donald Trump ogłosił w środę, że po trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, powraca na wiece przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.



Zamierza rozpocząć serię spotkań z wyborcami od wiecu w mieście Tulsa w stanie Oklahoma. Później planuje wyjazdy na Florydę, do Teksasu i Arizony.

06:00 KARY ZA BRAK MASECZEK

Od wprowadzenia obowiązku chodzenia w maseczce w przestrzeni publicznej przez półtora miesiąca na łamiących ten nakaz nałożono ponad 13 tys. mandatów i skierowano blisko 4,9 tys. wniosków o ukaranie do sądu. W blisko 40 tys. przypadków wystarczyło pouczenie - wynika z danych przekazanych przez policję.