Powiększa się czarny bilans ofiar koronawirusa. W Chinach kontynentalnych zabił on 3070. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 174 nowe przypadki koronawirusa w Korei Południowej. Wczoraj potwierdzono cztery kolejne przypadki zakażeń w Polsce. Dla osób podejrzewających u siebie zakażenie kornawirusem Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił teleporady medyczne z możliwością zdalnego wystawienia L4.

13:29

Jutro będą znane wyniki badania na obecność koronawirusa u kolejnej osoby, która zgłosiła sie na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.





13:15

O kolejnym potwierdzonym przypadku zarażenia koronawirusem poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. W sumie w Polsce zarażonych koronawirusem jest już 6 osób. Potwierdzony obecnie przypadek koronawirusa dotyczy osoby, która podróżowała autokarem z pierwszym pacjentem, u którego wykryto nowy wirus. Na całym świecie koronawirus dotarł już do 96 państw, zarażonych jest już ponad 100 tys. osób, a ponad 3400 osób zmarło. Najwięcej zachorowań odnotowano w Chinach - ponad 80 tys., ponad 7 tys. w Korei Południowej i niemal 6 tys. w Iranie. W Europie najwięcej osób choruje we Włoszech, gdzie zdiagnozowano dotychczas już 4636 zachorowań na koronawirusa.











12:12

W Moskwie wyzdrowiał już mężczyzna, u którego po powrocie z Włoch wykryto koronawirusa - poinformowały władze rosyjskiej stolicy.

Testy na obecność wirusa kilkakrotnie już wykazały, że pacjent jest zdrów - napisała w mediach społecznościowych Anastazja Rakowa, zastępczyni mera Moskwy, Siergieja Sobianina. Zapowiedziała, że mężczyzna wkrótce zostanie wypisany ze szpitala.

O pierwszym w Moskwie przypadku koronawirusa media poinformowały 1 marca br. Młody mężczyzna zachorował podczas pobytu w Mediolanie. Został przewieziony do szpitala zakaźnego, przy czym pierwsze testy były negatywne. Media ustaliły, że Bierowa najpierw umieszczono na ogólnej sali, wraz z innymi chorymi, u których również podejrzewano obecność wirusa. Dopiero potem - gdy testy wykazały zakażenie - Bierowa przeniesiono do oddzielnego boksu.

Bierow był pierwszym przypadkiem, gdy obecność koronawirusa potwierdzono u obywatela rosyjskiego podczas pobytu w kraju. Pierwszymi chorymi byli obywatele Chin, kolejnymi - Rosjanie, którzy zostali ewakuowani z wycieczkowca Diamond Princess.



12:04

Malta potwierdziła pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zarażona to 12-letnia Włoszka.





12:01

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.



Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.









11:53

Lokalna telewizja poinformowała, że całkowita liczba zachorowań na koronawirusa w Iranie wzrosła do 5823. Zmarło 145 zakażonych osób.

11:44

Liczba pacjentów w Niemczech, którzy są hospitalizowani w związku z zakażeniem koronawirusem wzrosła do 684 - poinformował Instytut Kocha.

11:11

W województwie warmińsko-mazurskim jest jedna osoba zakażona koronawirusem, 6 osób jest hospitalizowanych a 10 objętych kwarantanną szpitalną - podał rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. 177 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym.





11:01

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych środków ostrożności na oddziale zakaźnym - zapewnia w rozmowie z reporterką RMF FM rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski. Rzecznik zapewnia, że szpital jest dobrze przygotowany, a pracownicy medyczni mają wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej. Od wczoraj są tu dwa potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, to małżeństwo 60-latków ze Stargardu pod Szczecinem.

10:57

Jak poinformowały władze Palestyny, z obawy przed koronawirusem 15 amerykańskich turystów zostało poddanych kwarantannie w hotelu w Betlejem.





10:54

Liczba zachorowań na koronawirusa w Wietnamie wzrosła do 18 - poinformował wietnamski minister zdrowia.

10:38

"Jeżeliby się rozwijał wirus bardzo szybko, tak jak we Włoszech, może należałoby przesunąć termin wyborów prezydenckich w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa" - powiedział prezes PSL i kandydat na prezydenta w piątek w TVN 24. Dodał również, że wniosek w tej sprawie jest "niewykluczony".



Do tej wypowiedzi odniósł się w sobotę na antenie radia RMF FM wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. "Nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych, ale nie ma też okoliczności faktycznych, które by wskazywały, że jest potrzeba terminu wyborów" - mówił.





10:34

Wycieczkowiec Costa Fortuna - z ponad setką Polaków na pokładzie - utknął wybrzeży Malezji i poszukuje portu, który przyjąłby statek. Te kłopoty związane są z zagrożeniem koronawirusem.



10:32

Nie ma szczególnych ulg podatkowych dla firm zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale mogą one zaliczyć w koszty wydatki np. na maseczki dla pracowników - informuje Ministerstwo Finansów. Doradca podatkowy Konrad Piłat zwraca uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.



Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP, obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnych ulg adresowanych bezpośrednio do firm podejmujących działania w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

10:24

W urzędzie wojewódzkim w Olsztynie rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniem koronawirusem. W szpitalu w Ostródzie jest pacjentka, u której potwierdzono zarażenie COVID-19.

W posiedzeniu sztabu biorą udział m.in. przedstawiciele szpitali, służb epidemiologicznych, wojska, policji i straży pożarnej oraz samorządowcy.

10:10

Na Podkarpaciu w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest dziewięć osób, są one w trakcie badań. W regionie pod nadzorem sanepidu pozostaje 212 osób; wszystkie są zdrowe - poinformowała rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Rzeczniczka przypomniała, że od 24 stycznia podkarpacki inspektor sanitarny obejmuje na terenie woj. podkarpackiego "nadzorem epidemiologicznym osoby, które przebywały w ostatnim czasie w rejonach, gdzie występuje koronawirus".



Wszystkie te osoby poddawane były weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, a dla bezpieczeństwa były lub wciąż są objęte dwutygodniowym nadzorem epidemiologicznym - zaznaczyła.



Dodała, że od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium rzeszowskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 48 testy. Wszystkie są ujemne.

Dotychczas w woj. podkarpackim nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej nowym koronawirusem.

10:00

Jako stabilny określają lekarze stan dwojga pacjentów, którzy leczeni są w szpitalu w Szczecinie z powodu zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, wczoraj do szpitala dotarły wyniki testu na obecność tego patogenu. To pierwsi pacjenci z koronawirusem w Zachodniopomorskiem.



Nie ma zagrożenia życia pacjentów, stan jest stabilny, nadal doskwiera im gorączka i kaszel. Małżeństwo ze Stargardu, zaraziło się koronawirusem na urlopie we Włoszech. To ich trzecia doba na oddziale zakaźnym. Do szpitala dotarły wyniki kolejnych osób, u których lekarze podejrzewali koronawirusa, wszystkie ujemne. Zgłosił się natomiast kolejny pacjent z grypopodobnymi objawami. Zostały od niego pobrane próbki na obecność koronawirusa.

09:41

W związku z epidemią koronawirusa, LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca br. na lot od 6 marca do 24 kwietnia br. - przekazała spółka. Rejs z nową datą musi się odbyć do 31 grudnia br. warunkiem jest zachowanie m.in. tej samej trasy.



"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Polskie Linie Lotnicze LOT począwszy od 6 marca wprowadzają bezpłatną możliwość zmiany daty podróży dla podróżnych posiadających bilety z naszej siatki połączeń. Oferta dotyczy biletów kupionych przed 31 marca, ważnych na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r." - poinformował w sobotę LOT.





09:38

Dwóch pracowników służby sanitarno-epidemiologicznej, których obowiązkiem było sprawdzanie na lotnisku w Los Angeles temperatury u pasażerów przylatujących z Chin pod kątem obecności SARS-CoV-2, jest zakażonych wirusem - poinformowała agencja Reutera.



Z komunikatu, jaki drogą elektroniczną rozesłano do pracowników lotniska, wynika, że grupa pracowników Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), która w ostatnim okresie monitorowała pasażerów pod katem symptomów Covid-19, została skierowana na przymusową kwarantannę. Potrwa ona do 17 marca.



"Na obecnym etapie nie możemy podać, gdzie dokładnie i w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia" - napisano w liście podpisanym przez przedstawiciela kierownictwa CDC. Urzędnik zapewnił, że dwaj koledzy, którzy narazili zdrowie, "będą cały czas w naszych myślach".

09:25

Z powodu wzmożonej aktywności wirusów, konsultanci bezpłatnej infolinii NFZ, działającej całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem 800 190 590, przekazują pacjentom kontakty do placówek podstawowej opieki zdrowotnej udzielających teleporad medycznych.



09:20

Epidemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia watykańskiego archiwum, w którym w poniedziałek udostępniono po raz pierwszy w historii dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII - informują włoskie media. Pomieszczenia archiwum zostaną poddane specjalnej dezynfekcji.





08:55

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 174 nowe przypadki koronawirusa - podały władze sanitarne tego kraju.



08:33

21 osób jest zakażonych koronawirusem na statku wycieczkowym "Grand Princess", który po zakończeniu rejsu z Hawajów miał zawinąć do portu w San Francisco -poinformował w piątek wiceprezydent USA Mike Pence. Wycieczkowiec z 3500 osobami na pokładzie od dwóch dni kotwiczy nieopodal wybrzeża Kalifornii.



08:30

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 3070 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 28 zgonów.