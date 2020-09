W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem Francja może się znaleźć na liście krajów objętych zakazem lotów do Polski. Na całym świecie natomiast liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 27 mln. Z powodu koronawirusa zmarło już ponad 892 tysiące ludzi - najwięcej w USA, Brazylii, Indiach i Meksyku. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 400 nowych przypadkach zakażenia Covid-19. Zmarło 12 osób.

NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

Mamy 400 nowych przypadków Covid-19 w Polsce - to wtorkowe dane Ministerstwa Zdrowia.









W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 797 pacjentów zakażonych koronawirusem. W poniedziałek było ich 857. Od początku epidemii wyleczonych zostało 55 tys. 910 chorych.











13:24 RADOM

Z powodu potwierdzenia dwóch przypadków koronawirusa, w dwóch podstawówkach w Radomiu wprowadzono tzw. nauczanie hybrydowe. Kwarantanną objęto w sumie 11 nauczycieli i 43 uczniów z obydwu placówek - poinformowała we wtorek rzeczniczka radomskiego sanepidu Małgorzata Gregorczyk.



Zarażeni to uczeń PSP nr 4 oraz nauczycielka PSP nr 13. Oboje pochodzą z jednego rodzinnego ogniska koronawirusa - potwierdziła rzeczniczka.



Dodała, że w obydwu szkołach kwarantanną objęto w sumie 10 nauczycieli i 43 uczniów oraz osoby z nimi zamieszkujące.







13:04 BIELSKO-BIAŁA

Kończy się kwarantanna na oddziale psychiatrycznym bielskiego szpitala pediatrycznego, która została wprowadzona po potwierdzeniu choroby COVID-19 u jednej z pielęgniarek. Testy u 12 pacjentów i kilku osób personelu dały wynik ujemny - podała we wtorek placówka.



Wszystkie wyniki są negatywne. Już w środę będziemy mogli wypisać ze szpitala dzieci, których stan zdrowia na to pozwala. Do pracy wrócili też wszyscy pracownicy personelu - powiedziała dyrektor szpitala Ewa Bachta.







13:00 SZCZEPIONKA





Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oznajmił, że szczepionka przeciw COVID-19 będzie dostępna na rynku prawdopodobnie jeszcze w tym roku. To rok szczególny, w którym powinniśmy pamiętać, żebyśmy byli zaszczepieni na grypę i być może w przyszłości powinniśmy zaszczepić się na Covid, jeżeli będziemy mieli dostępną szczepionkę, a wygląda na to, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie będzie dostępna na rynku. Tutaj także, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, prowadzimy działania, żeby szczepionka była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział szef GIS.









12:55 FRANCJA

We Francji z powodu pandemii koronawirusa zamknięto 28 szkół, a w nich 262 klasy. Rząd przygotowuje mechanizm dla rodziców pozwalających za opiekę nad dziećmi, które nie będą mogły chodzić do szkoły - poinformował minister edukacji Jean-Michel Blanquer.



Z powodu epidemii koronawirusa z nieco ponad 60 tys. placówek edukacyjnych zamknęliśmy 28 - powiedział Blanquer w stacji BFM TV. Musimy spodziewać się zamykania klas czy szkół - ostrzegł.



Minister bronił krytykowanego w kraju obowiązku noszenia masek przez dzieci w szkołach podstawowych.



12:10 WARSZAWA

W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie wykryto koronawirusa. Kwarantannie zostali poddani wszyscy uczniowie klas trzecich oraz ich nauczyciele. Lekcje odbywają się zdalnie.



12:00 WĘGRY

341 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarł też jeden chory na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W stosunku do pierwszej, wiosennej fali pandemii obecnie przyrost zakażeń jest dużo wyższy. W sumie na Węgrzech stwierdzono już 9304 infekcje. Zmarło 626 chorych na Covid-19, a 3972 wyzdrowiało.





11:50 BĘDZIE ZAKAZ LOTÓW?

Za tydzień Francja może zostać wpisana na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowy do końca tygodnia.

11:00 KIEDY SZCZEPIONKA?

Prowadzimy działania, żeby szczepionka na koronawirusa była dostępna dla tych Polaków, którzy będą chcieli się zaszczepić - powiedział główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie ona dostępna na rynku.



Szef GIS podczas konferencji poświęconej szczepieniom przeciw grypie podkreślił, że rok 2020 jest rokiem pandemii COVID-19, w którym jesteśmy narażeni na patogeny.





10:15 ROSJA

W Rosji wyprodukowano pierwszą partię szczepionki na koronawirusa Sputnik V, która trafia do obiegu cywilnego. Minister zdrowia Michaił Muraszko zapowiedział, że zaszczepione zostaną grupy ryzyka: lekarze i nauczyciele.

10:09 MAZOWSZE

Mazowiecki sanepid prosi o kontakt osoby, które w niedzielę 30 sierpnia przyjmowały komunię w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.



W parafii wykryto zakażenie koronawirusem u siostry zakonnej i księdza. Wcześniej oboje mieli kontakt z osobą zakażoną COVID-19.



Trwają testy kolejnych duchownych. Kwarantanną objęto ponad sto osób - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.





10:05 ŚLĄSKIE

Wszyscy spośród blisko 300 zakażonych koronawirusem górników z kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach są już zdrowi - wynika z informacji spółki. Kopalnia pracuje normalnie.



Również w innych kopalniach od kilku tygodni sytuacja epidemiczna jest stabilna - w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) od weekendu nie przybyło nowych przypadków zakażenia, a w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) minionej doby zanotowano cztery nowe przypadki. Przybyło natomiast łącznie 49 ozdrowieńców: 37 w PGG, 9 w JSW i 3 w Silesii.





10:00 TRÓJMIASTO

Kolejna szkoła w Gdyni z kłopotami z powodu koronawirusa. Zakażenie potwierdzono u uczniów II Liceum Ogólnokształcącego - informuje nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa.



Dwie zakażone osoby uczą się w jednej klasie. Cała klasa, rodzice uczniów oraz nauczyciele, którzy mieli kontakt z młodzieżą zostali poddani kwarantannie.



09:50 EMOCJE NIE TYLKO PIŁKARSKIE

Zamieszanie przed wieczornym pojedynkiem piłkarskiej Ligi Narodów Francja-Chorwacja. Część specjalistów domaga się odwołania spotkania z powodu wykrycia koronawirusa u paryskiego gwiazdora futbolu Kyliana Mbappe.

09:20 WARSZAWA

Największa polska uczelnia - Uniwersytet Warszawski - wprowadza naukę zdalną. Rektor UW, profesor Alojzy Nowak, podpisał w tej sprawie zarządzenie.



08:40 CZECHY

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało, że dobowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju po raz szósty przekroczył 500 - w ciągu ostatniej doby przybyły 563 nowe przypadki. Aktualnie w kraju jest 8424 aktywnych infekcji, najwięcej od początku epidemii.



W szpitalach jest 214 pacjentów z Covid-19, z czego w 54 przypadkach choroba ma ciężki przebieg. Od 1 marca, gdy w Czechach po raz pierwszy potwierdzono zakażenie nowym koronawirusem, zmarło 437 osób.





07:40 HISZPANIA

Kibice będą mogli wrócić na piłkarskie stadiony w Hiszpanii wówczas, gdy będzie dostępna skuteczna szczepionka na koronawirus - powiedział szef La Liga Javier Tebas. Jego zdaniem, może do tego dojść zimą 2021 roku.



Rozgrywki nowego sezonu, jubileuszowego - 90. ekstraklasy - rozpoczną się w piątek meczem Granady z Athletic Bilbao.



W Hiszpanii potwierdzono do tej pory ponad pół miliona zakażeń koronawirusem, a ponad 29,5 tys. osób zmarło. W ostatnich dwóch tygodniach notuje się ponowny znaczący wzrost zachorowań, a dziennie przybywa ponad pięć tysięcy zakażeń. Rekordową liczbę odnotowano 4 września - ponad 10,4 tys.



07:20 KORONAWIRUS A ŚLUBY

Jak nie może być wesela, to nie bierzemy ślubu; w kwietniu i maju liczba zawieranych małżeństw była aż o ponad 70 proc. mniejsza niż rok wcześniej - podaje wtorkowa "Gazeta Wyborcza".





07:00 MADRYT

W autonomicznym regionie Madrytu obowiązują nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Wprowadzono między innymi zakaz spotkań w domach prywatnych więcej niż 10 osób oraz zakaz tańczenia na weselach.

06:52 MEKSYK

W Meksyku odnotowano 3486 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 223 przypadki śmiertelne związane z Covid-19 - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



Tym samym liczba zakażeń od początku epidemii wzrosła do 637 509, a przypadków śmiertelnych do 67 781.



Według rządu faktyczna liczba zakażonych jest najprawdopodobniej większa niż potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.



Pandemia spowodowała załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności, w tym zmniejszenia liczby urzędów centralnych. Meksyk jako jeden z krajów świata najsilniej zaatakowanych przez Covid-19 utracił do końca czerwca 18,7 proc. swego PKB w porównaniu z czerwcem ub. roku.





06:45 NAJNOWSZY SONDAŻ

Większość Polaków pozytywnie ocenia decyzję o otwarciu szkół w środku epidemii koronawirusa - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".



06:00 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 1499 nowych zakażeń koronawirusem i cztery kolejne zgony - poinformował we wtorek rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha w Berlinie.



Poprzedniej doby było 814 nowych infekcji, natomiast nie odnotowano żadnego zgonu z powodu Covid-19.



Od początku pandemii zarejestrowano w Niemczech 252 298 przypadków zakażenia koronawirusem. 9329 osób zmarło. Wyzdrowiało 226 500 osób.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że mimo licznych przypadków nowych zakażeń nie będzie konieczne ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.







05:45 USA

O 297 powiększył się w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA na Covid-19 zmarło już 189 207 osób.



W żadnym innym kraju świata nie odnotowano tylu zgonów. Druga pod tym względem Brazylia ma ich 126 960. Stany Zjednoczone przewodzą też w liczbie wykrytych przypadków koronawirusa (ponad 6,3 mln).



Blisko 20 proc. nowych potwierdzonych przypadków infekcji w Kentucky dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia - przekazał w poniedziałek gubernator tego stanu Andy Beshear. Najmłodsze dziecko ze zdiagnozowanym SARS-CoV-2 ma rok.