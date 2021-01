O 1745 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opublikowanych w poniedziałek wieczorem. W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie. Unia Europejska zmaga się z kolejnymi problemami w dostawach szczepionek - na tym tle trwa konflikt z brytyjskim koncernem AstraZeneka, mimo że ich szczepionka nie została jeszcze dopuszczona do użytku w unijnych krajach. Wtorkowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 482 722 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 35 665 pacjentów.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP/EPA





Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 i jak się do niego przygotować? Czy szczepionka jest bezpieczna? Kiedy nie należy się szczepić? Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. szczepień przeciw Covid-19 znajdziecie w naszym raporcie specjalnym w zakładce: PORADNIK DLA SZCZEPIĄCYCH SIĘ>>>

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 482 722 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 35 665 pacjentów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

Rząd opóźnia decyzję o luzowaniu ograniczeń gospodarczych. Jeszcze do niedawna premier Mateusz Morawiecki sygnalizował luzowanie ograniczeń od 1 lutego. I choć wielu członków rządu to popiera, to wciąż nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

UE ostrzegła, że ograniczy eksport szczepionek przeciwko Covid-19, produkowanych przez unijne kraje do Wielkiej Brytanii - donosi BBC. Wszystko to ma być pokłosiem sporu o ograniczone dostawy do Unii, jakie zapowiedział brytyjski koncern AstraZeneca. Jak jednak informuje brukselska korespondentka RMF FM, Komisja Europejska nie zamierza zakazać unijnym firmom eksportu szczepionek do krajów spoza Unii, gdyż - jak mówi rozmówca Katarzyny Szymańskiej-Borginon - rynek jest globalny i działa, jak naczynia połączone. Jeżeli by się zakazało eksportu szczepionek poza Unię, to może się okazać, że zabraknie na unijnym rynku niektórych komponentów do ich produkcji. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

11:32 "Covidepresja" i "lęcovid" będą nas kosztować dziesiątki miliardów

Pandemia przyniosła zaburzenia psychiczne milionom Polaków i może spowodować długotrwałe problemy u setek tysięcy. Według raportu psychologów z Warszawy i Lublina ponad jedna czwarta z nas znalazła się w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresji albo lęku. Badacze ostrzegają, że nawet jeśli sytuacja wróci do normy, u części ludności zaburzenia psychiczne się utrzymają. W wymiarze ekonomicznym ta "coviderpesja" i "lęcovid" oznaczają ogromne koszty: leczenia i strat związanych z upośledzeniem funkcji życiowych dotkniętej tymi zaburzeniami części społeczeństwa. Próbę oszacowania takich kosztów w USA podjęli naukowcy z Harvardu. Na podstawie ich badań można ocenić, że zaburzenia psychiczne Polaków będą kosztować nasz kraj dziesiątki miliardów złotych.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

11:24 Protesty w Holandii przeciwko restrykcjom

11:16 Niemiecki wirusolog: Koniec pandemii latem - nierealny

Niemiecki wirusolog Jonas Schmidt-Chanasit ocenia, że pandemia koronawirusa będzie trwała jeszcze długo mimo rozpoczęcia kampanii szczepień. "Każdy, kto mówi, że przejdziemy przez wszystko i uzyskamy odporność (stadną) najpóźniej do lata, wyznacza nierealistyczne cele i wywołuje frustrację" - podkreśla.



Wirusolog zakłada, że w tym roku społeczeństwo będzie stopniowo zbliżać się do "dawnego życia". "Jestem głęboko przekonany, że w 2022 roku będziemy potrzebować już tylko kilku ograniczeń" - mówi.



11:10 Fogiel: Przedstawiciele rządu negocjują z producentami szczepionek możliwość dodatkowych dostaw

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel potwierdził we wtorek, że przedstawiciele rządu negocjują z producentami dopuszczonych na rynku unijnym szczepionek przeciw COVID-19 możliwość dodatkowych dostaw. Chcemy, żeby do Polski dotarło jak najwięcej szczepionek - podkreślił.



Dopytywany we wtorkowym programie "Tłit" w Wp.pl, kto prowadzi negocjacje, Fogiel odpowiedział, że chodzi o przedstawicieli rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz "agencji lekowych". Jak mówił, osoby te rozmawiają bezpośrednio z firmami, których szczepionka dopuszczona jest do obrotu na rynku unijnym.

11:03 Premier o planie gospodarczym dla Polski

"'Nowy polski ład' to nasz plan na czas po pandemii, w którym będą przedstawione przede wszystkim zamierzenia i propozycję dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.



"Chcemy go jak najlepiej zaadoptować do rzeczywistości, w której przedsiębiorcy boją się inwestować. Chciałbym, aby w to miejsce weszły inwestycje państwowe i samorządowe" - podkreślił szef rządu.

10:58 USA: Biden chce, by kraj osiągnął odporność zbiorową do końca lata

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział w poniedziałek, że USA mogą wkrótce zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata br. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.



Biden pierwotnie obiecywał, że w ciągu pierwszych stu dni jego prezydentury zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Mimo sceptycyzmu wśród części ekspertów w ciągu ostatniego tygodnia jego urzędowania w USA udawało się szczepić średnio milion osób dziennie.

10:45 Spór o dostawę szczepionek

10:39 Najnowszy raport o zachorowaniach w Polsce

10:00 Koronawirus w Polsce. Dzienny raport





09:29 Rozpoczęło się spotkanie premiera Morawieckiego z klubami parlamentarnymi ws. programu szczepień

We wtorek po godz. 9 rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień. Uczestniczą w nim przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL i Konfederacji.



W spotkaniu uczestniczą szef klubu PiS Ryszard Terlecki i szef sejmowej komisji zdrowia, poseł Tomasz Latos, PSL reprezentują lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Dariusz Klimczak, Lewicę - posłowie Marcelina Zawisza, Marek Rutka i senator Wojciech Konieczny. Ze strony KO jest m.in. szef klubu Cezary Tomczyk. Konfederację reprezentuje m.in. poseł Grzegorz Braun.



08:57 Nowe doniesienia na temat szczepionek

08:45 Badanie: Co czwarty Polak zaczął w pandemii zamawiać online jedzenie

W pandemii co czwarty Polak zaczął zamawiać online jedzenie z dostawą do domu - wynika z badania na potrzeby raportu “Polaków portfel własny - zakupy w dobie pandemii". Za takie zakupy 55 proc. badanych płaci gotówką przy odbiorze.



Jak wynika z badania zleconego przez Santander Consumer Bank, nadzieją dla właścicieli lokali gastronomicznych, które pozostaną zamknięte co najmniej do końca stycznia, jest utrzymujące się zainteresowanie zamawianiem jedzenia na wynos. Z takiej opcji korzysta już co czwarty Polak (27 proc.) w tym najwięcej osób w wieku 18-29 lat (61 proc.) i 30-39 lat (39 proc.).

08:22 Tokio - WHO: Priorytetem szczepionka na COVID-19 dla personelu medycznego

Czołowy ekspert i dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan nie uważa, aby szczepionka na COVID-19 dla sportowców szykujących się do igrzysk w Tokio była priorytetem. "Pierwsi powinni ją dostać pracownicy służby zdrowia" - zaznaczył.



Musimy zmierzyć się z realiami tego, z czym mamy teraz do czynienia. Nie ma teraz wystarczającej liczby szczepionek, aby przekazać ją nawet tym, którzy są najbardziej narażeni. Stoimy teraz w obliczu kryzysu na skalę globalną, który wymaga, aby pracownicy służby zdrowia, osoby starsze i te najbardziej narażone w naszym społeczeństwie w pierwszej kolejności uzyskały dostęp do szczepionek - zaznaczył ekspert.



Jak dodał, WHO współpracuje z MKOl, władzami Tokio oraz japońskim rządem, doradzając im w sprawie tegorocznych zmagań olimpijskich.



Ostateczna decyzja w sprawie środków zarządzania ryzykiem w odniesieniu do igrzysk i ostateczna decyzja dotycząca samych igrzysk jest decyzją MKOl i władz Japonii - zastrzegł Ryan.

08:06 Rząd opóźnia decyzję o luzowaniu obostrzeń

Rząd opóźnia decyzję o luzowaniu ograniczeń gospodarczych. Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki sygnalizował, luzowanie ograniczeń od 1 lutego.

I co z luzowaniem obostrzeń? Rząd nie wie do końca. Kolejni ministrowie mówią otwarcie, że chcą od 1 lutego otworzyć sklepy w galeriach handlowych, ale coraz ciszej wspominają już o otwieraniu hoteli albo przywracaniu do szkół uczniów klas ósmych i klas maturalnych.

Rząd ewidentnie przestraszył się problemów z dostawami szczepionek Pfizera i Moderny. Boi się także doniesień, że szczepionka Moderny może być mniej skuteczna wobec brytyjskiej i południowoafrykańskiej odmiany koronawirusa oraz informacji, że szczepionka Astry Zeneki może być nieskuteczna dla osób powyżej 65 roku życia.

Koncerny farmaceutyczne tym problemom zaprzeczają. Trzeba jednak to sprawdzić.

Dlatego jak słyszymy rząd może opóźnić decyzję o luzowaniu ograniczeń.

07:55: Przeciw Covid-19 zaszczepiono dotąd 770 tys. osób, w tym 75 tys. dwoma dawkam

Przeciw COVID-19 zaszczepiono dotąd w Polsce 770 tys. osób, z których 75 tys. przyjęło dwie dawki. W poniedziałek ruszyły szczepienia populacyjne - po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy.



Szczepienia realizowało w poniedziałek blisko 2,5 tys. punktów.

07:38 W. Brytania. Naukowcy: Aby zatrzymać Covid-19 konieczne może być szczepienie zwierząt

Ponieważ koronawirus może zainfekować wiele gatunków zwierząt, w tym - koty, psy, norki i inne zwierzęta domowe, eksperci z University of East Anglia (UEA), ośrodka badawczego Earlham Institute w Norwich we wschodniej Anglii i University of Minnesota w USA uważają, że dalsza ewolucja wirusa u zwierząt, a następnie przeniesienie się go na ludzi "stanowi znaczące długoterminowe ryzyko dla zdrowia publicznego".



To nie jest nie do pomyślenia, że szczepienia niektórych gatunków zwierząt domowych może być konieczne, ażeby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji - napisali na łamach "Virulence".



Jeden z autorów artykułu w "Virulence", Cock van Oosterhout, profesor genetyki ewolucyjnej na UEA, wskazał, że psy i koty mogą zarazić się koronawirusem, ale nie są znane przypadki przenoszenia go na ludzi.

Cytat Sensowne jest opracowanie szczepionek dla zwierząt domowych po prostu jako środka ostrożności, aby zmniejszyć to ryzyko. Jako ludzkość musimy być przygotowani na każdą ewentualność, jeśli chodzi o koronawirusy. Myślę, że najlepszym sposobem, by to zrobić, jest faktyczne rozważenie rozwoju szczepionek również dla zwierząt. powiedział.

Dodał, że Rosja "już zaczęła opracowywać szczepionkę dla zwierząt domowych", choć jest "bardzo mało informacji na ten temat".



Redaktor naczelny "Virulence" Kevin Tyler powiedział: Ryzyko jest takie, że (wirus)zaczyna przechodzić, jak to miało miejsce w przypadku norek, ze zwierzęcia na zwierzę, a następnie zaczyna ewoluować w szczepy specyficzne dla zwierząt, ale potem rozlewają się one z powrotem na populację ludzką i zasadniczo mamy do czynienia z nowym wirusem, który jest pokrewny, ale powoduje, że wszystko zaczyna się od nowa.



Dodał, że choć norki w Danii zostały wybite, "to myśląc o zwierzętach domowych, można pomyśleć o tym, czy można by je zaszczepić, by oddalić ten scenariusz".



Prof. van Oosterhout i prof. Tyler napisali artykuł w "Virulence" wraz z dyrektorem Earlham Institut, Neilem Hallem oraz Hinh Ly z University of Minnesota.





Cytat Ciągła ewolucja wirusa w żywicielach zwierzęcych, po której następuje przeniesienie się wirusa na podatnych żywicieli ludzkich, stanowi znaczące długoterminowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. SARS-CoV-2 może zakażać się wiele gatunków zwierząt żywicieli: koty, psy, norki oraz inne gatunki dzikie i udomowione, dlatego też szczepienia zwierząt udomowionych mogą być konieczne. napisali.



Podczas gdy kampanie szczepień przeciwko Covid-19 odbywają się na całym świecie, nowe warianty wirusa prawdopodobnie będą nadal ewoluować i będą mieć potencjał, by przetoczyć się przez populację ludzką - dodali.

07:26 Liga NBA: Kibice wejdą na mecze w Miami, o ile przejdą "psią" kontrolę

Rywalizujący w lidze NBA klub Miami Heat zamierza wpuszczać od tego tygodnia na mecze swoich koszykarzy grupę kibiców, o ile spełnią oni pewien warunek. Będą musieli przejść przez kontrolę, w której wezmą udział psy wytresowane, by rozpoznawać osoby zakażone COVID-19.



Z pomocy specjalnie wyszkolonych psów w Miami korzystano już wcześniej, gdy sprawdzani w ten sposób byli zawodnicy, pracownicy klubu oraz ich krewni i znajomi.



Używanie psów do wykrywania nie jest niczym nowym. Korzystaliśmy z nich latami, aby wytropić potencjalne zagrożenie bombowe - zaznaczył wiceprezes wykonawczy Heat Matthew Jafarian.



Psy rozpoznające zakażone koronawirusem osoby pojawiły się już wcześniej na niektórych lotniskach, m.in. w Dubaju i Helsinkach

07:15 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

06:58 Meksyk: Prezydent w ogniu krytyki w związku z lekceważeniem epidemii

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który w niedzielę ujawnił, że jest zakażony koronawirusem, znalazł się w poniedziałek w ogniu krytyki, gdy wyszło na jaw, że na kilka godzin przed udaniem się do szpitala, leciał rejsowym samolotem.



Jak nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym trzeba być człowiekiem, by zdecydować się na regularny rejs, wiedząc o możliwości zakażenia - powiedział w poniedziałek w rozmowie z publiczną telewizją b. lider opozycyjnej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD) - Jesus Ortega.



Problem polega na tym, że on jest prezydentem, a prezydent naruszający reguły dotyczące zdrowia publicznego to bardzo zły przykład dla ludzi - ocenił niegdysiejszy sojusznik prezydenta Obradora.



Media w Meksyku zastanawiają się, ile osób mogło ulec zakażeniu podczas trzydniowej wizyty, jaką prezydent Obrador składał w asyście ministrów w środkowym i północnym Meksyku.



67-letni prezydent był od dawna krytykowany za dawanie publicznie złego przykładu współobywatelom. Rzadko widziano go z maską na twarzy, mimo że powszechnie wiadomo, że ma kłopoty z sercem. Obrador - co przypomniały w poniedziałek media - sprzeciwiał się też zamknięciu gospodarki argumentując, że byłaby to katastrofa dla wielu Meksykanów żyjących z dnia na dzień.

06:45 Prof. Gut: Jeżeli pod koniec tygodnia będzie spadek zakażeń, to można wprowadzać poluzowania strefowe

Pytany przez PAP o najnowsze dane wirusolog prof. Włodzimierz Gut zwrócił uwagę, że pochodzą one z badań wykonanych w niedzielę, co nie jest miarodajne. Sobota i niedziela nie są dniami, kiedy ludzie przychodzą do lekarzy, w związku z tym, liczba badań zawsze jest mniejsza. Czy mamy do czynienia z rzeczywistym spadkiem zachorowań, to zależy, ile testów wykonano - stwierdził wirusolog.



W ocenie profesora mamy obecnie w Polsce pewnego rodzaju stabilizację liczby zakażeń. Wcześniej była ona na poziomie 10 tys., a aktualnie jest mniej więcej na poziomie 5 tys. osób. To jest i tak znacząco za dużo - powiedział ekspert.



Jak wskazał - "to, czy mamy obecnie pewien spadek zachorowań na Covid-19, dowiemy się dopiero w czwartek, piątek tego tygodnia".



Najlepszym wskaźnikiem są dane uśrednione z pięciu dni. W przypadku tego wirusa przyjmuje się dane z siedmiu dni, ponieważ cykl między zakażeniem a ujawnieniem się choroby trwa ok. 6 dni - wyjaśnił prof. Gut.



Ocenił, że "jeżeli faktycznie dane pokażą pod koniec tygodnia, że mamy w Polsce spadek zakażeń, wówczas będzie można przejść do poluzowania restrykcji, ale nie do ogólnokrajowego poluzowania, ale do strefowego. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych decyzjach" - stwierdził ekspert.



Powiedział, że rezygnacja z lockdownu była dobra wówczas, kiedy mieliśmy poniżej 1 tys. zakażeń w ciągu jednego dnia. Doświadczenie bardzo szybko jednak pokazało, że zdejmowanie kolejnych obostrzeń spowodowało, że odsetek osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem w ciągu bardzo krótkiego czasu poszedł w górę do niemal 30 tys. - zwrócił uwagę prof. Gut.



Przyznał, że skutki strefowanego poluzowania restrykcji w dużej mierze będą zaleźć od zachowania ludzi. Ocenił, że nie jest powiedziane, że wszyscy pójdą gromadnie do sklepów czy lokali. Jeśli tak zrobią, wówczas będzie wzrost zakażeń w populacji, jeśli natomiast będą zachowywać się przyzwoicie - choć nie bardzo w to wierzę, ponieważ rozsądni ludzie po prostu nie skorzystają z możliwości - to może się okazać, że mamy stabilizację - powiedział prof. Gut.



Jego zdaniem - "jeżeli ludzie trochę przesadzą, to będziemy mieli z powrotem wzrost i zamiast zdejmować strefowe obostrzenia, będzie trzeba je jeszcze wzmacniać" - ocenił wirusolog.

06:34 Pierwsze doniesienia o skuteczności programu szczepień w Izraelu

06:27 Sondaż dla "Rz": Najbardziej brakuje nam podróżowania

Niemal połowa Polaków popiera unijny pomysł wprowadzenia paszportów dla zaszczepionych - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej". IBRiS na zlecenie "Rz" zapytał Polaków o to, jakie obostrzenia powinny zostać zniesione w pierwszej kolejności.



Jak napisano, Polacy mają dość narodowej kwarantanny, która trwa już prawie miesiąc. Mimo obostrzeń coraz częściej ruszają wyciągi narciarskie, otwierają się restauracje i kluby, a ludzie zdejmują maseczki.



Dodano, że niemal połowa - bo 49,3 proc. - ankietowanych wskazała na hotele i restauracje. "Otwarcie tych miejsc wiąże się ze zwiększeniem mobilności ludzi. A ona przyczynia się do rozwoju pandemii" - ostrzega prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.



Cytat By móc swobodnie wyjeżdżać, Polacy są w stanie zaakceptować paszporty dla zaszczepionych. Obecnie zastanawia się nad nimi UE. Aż 47,5 proc. respondentów popiera ich wprowadzenie - 14,7 proc. ocenia ten pomysł zdecydowanie dobrze. Stanowczo ‘nie’ takiemu rozwiązaniu mówi co czwarty ankietowany. Niemal co piąty czeka na otwarte galerie handlowe i prawie tyle samo respondentów mówi o konieczności uruchomienia instytucji kultury i sportu. 12,1 proc. nie określiło, co powinno być luzowane najpierw. czytamy w "Rz".

06:15 Ekspert: Trzeba być czujnym podczas szczepień przeciwko COVID-19 osób w ciężkim stanie zdrowia

W Polsce rozpoczęły się w poniedziałek szczepienia populacyjne przeciw COVID-19, w pierwszej kolejności seniorów. W przypadku osób starszych w ciężkim stanie zdrowia trzeba być czujnym przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu - zaleca specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Grzesiowski.



Specjalista, który jest ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej ds. walki z Covid-19 oraz prezesem Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń mówił o tym podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Powiedział, że w ostatnich miesiącach zmieniło się nastawienie Polaków do szczepień przeciwko Covid-19.



Dr Paweł Grzesiowski ostrzega, że po podaniu drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 może być więcej działań niepożądanych. Podania dwóch dawek wymagają preparaty Pfizera, jak również Moderny, w których wykorzystuje się mRNA.





Cytat To oczywiste, gdyż drugą dawkę dodajemy do już istniejących przeciwciał (powstałych po pierwszej dawce - PAP), powstaje wtedy większa reakcja immunologiczna. Musimy być przygotowani na to, że jak zacznie się podawanie drugiej dawki, będzie więcej działań niepożądanych, głównie gorączka, bóle mięśniowe i złe samopoczucie. Wynika to z konstrukcji naszego układu odporności. wyjaśnia.

Specjalista przekonuje, że silniejszy odczyn poszczepienny po drugiej dawce jest czymś normalnym, występuje też w przypadku innych szczepionek. To jest zjawisko znane i dobrze opisane. Po drugiej dawce zawsze może być więcej gorączek i zwolnień lekarskich, a także skarg na to, że szczepionka je wywołała - dodaje.



Prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń przypomina też o tym, że zdarzają się zachorowania mimo podania pierwszej dawki. Nie jest to jednak - zapewnia - skutek niszczenia przez szczepionkę układu odpornościowego, jak sugerują niektórzy antyszczepionkowcy, powodujący, że ludzie są bardziej podatni na zachorowanie. Nic bardziej mylnego. Szczepimy w czasie pandemii, stąd niektóre osoby w czasie szczepienia mogą być w okresie wylegania choroby lub zaraziły się zaraz po jej podaniu. Było u nas kilkadziesiąt takich przypadków, ale żaden nie był ciężki - zapewnia.



Dodaje, że w walce z pandemią żadne pojedyncze działanie nie jest skuteczne, najlepsze efekty daje ich połącznie. Trzeba zatem używać maseczki, zachować dystans społeczny, przestrzegać higieny rąk i unikać zbędnych kontaktów. Poza tym należy kontynuować dobre testowanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, stosować kwarantannę oraz poddawać się szczepieniom. Dopiero wtedy będzie można zredukować zachorowalność na COVID-19 - podkreśla dr Paweł Grzesiowski.

06:03 Szczepienia w Stanach Zjednoczonych

W ramach kampanii szczepień w USA zaaplikowano do tej pory 21,85 mln dawek.

Prezydent Joe Biden wyraził w poniedziałek nadzieję, że już niedługo w Ameryce będzie się wykonywać ok. 1,5 miliona szczepień dziennie. Do końca kwietnia łączna liczba wykonanych szczepień ma przekroczyć sto milionów. Przedstawiciele władz deklarują, że jest to plan minimum.

05:40 Tragiczny bilans pandemii w USA

O 1745 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opublikowanych w poniedziałek wieczorem. Tym samym w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły już 420 873 osoby.



W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie. Stany Zjednoczone mają ponad dwieście tysięcy zgonów z powodu koronawirusa, więcej niż drugi pod tym względem kraj świata - Brazylia.



USA zdecydowanie przodują w liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 (ponad 25,2 mln).



W kilku amerykańskich stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych, bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.



05:32 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie