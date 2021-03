Pandemia w Polsce nie zwalnia tempa. Minister zdrowia zapowiedział wczoraj wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu. Od soboty 20 marca - w całym kraju - zamknięte będą ponownie m.in. wszystkie hotele, kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Nauka w klasach I-III będzie prowadzona jedynie w formie zdalnej. Te zmiany obowiązują do 9 kwietnia. Najnowszy raport resortu zdrowia mówi o ponad 25 tys. zakażeń SARS-Cov-2. Zmarły 453 osoby. W Brazylii tylko wczoraj odnotowano, rekordowe, ponad 90 tys. nowych infekcji. Było też najwięcej zgonów - blisko 2650. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Ten raport aktualizowany jest na bieżąco!

W Brazylii odnotowano najwyższą liczbę zakażeń. To ponad 90 tys. / Joedson Alves / PAP/EPA

- Od soboty 20 marca w Polsce nowe obostrzenia. W praktyce oznaczają one lockdown na terenie całego kraju. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Ponownie zamknięte będą m.in. hotele, kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ten zapis będzie obowiązywał do 9 kwietnia. Pełna lista obostrzeń dostępna jest >>>TUTAJ<<<

- 25 052 nowe zakażenia koronawirusem oraz 453 zgony z powodu Covid-19. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia o stanie pandemii w Polsce.

- W Brazylii zanotowano rekordową liczbę infekcji SARS-Cov-2. To dokładnie 90 303 przypadki. Jednocześnie tamtejszy resort zdrowia informuje o najwyższej liczbie zgonów od początku pandemii. Zmarło 2648 osób zakażonych Covid-19.



06:25 Zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19

Ruszyły dziś zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 67 i 68 lat. Zapisywać mogą się także seniorzy w wieku 69 lat, którzy jeszcze tego nie zrobili. Rejestracja trwa od 18 do 20 marca.



Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej osoby te będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.



Jak się zapisać?

- infolinia - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989.



- elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany.



- kontakt z wybranym punktem szczepień.



- wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie.

05:50 Tajlandia: Psy wykryją koronawirusa

Naukowcy w Tajlandii przeszkolili psy rasy labrador retriever do wykrywania osób zakażonych Covid-19.

Jak poinformowali badacze z Uniwersytetu Chulalongkorna w Bangkoku, w czasie treningu czworonogi osiągnęły 95-procentową skuteczność.



Badacze z wydziału nauk weterynaryjnych stołecznej uczelni zabezpieczyli próbki potu pacjentów chorych na Covid-19, używając do tego bawełnianych tamponów i gromadząc dużą liczbę skarpetek używanych przez osoby zakażone koronawirusem.

Taki materiał umieszczono następnie w puszkach, których użyto podczas treningu sześciu labradorów. Psy spędziły dwa miesiące, ucząc się zapachu pacjentów z Covid-19.

05:30 Dwa dramtyczne rekordy w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 90 303 zakażeń koronawirusem, co stanowi rekord, któremu towarzyszy też najwyższa od wybuchu epidemii liczba zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało w środę federalne ministerstwo zdrowia.



Liczba 2340 przypadków śmiertelnych, którą odnotowano w wtorek, w środę przestała być rekordowa, gdy okazało się, że z powodu Covid-19 zmarło 2648 osób. Od początku epidemii w Brazylii zmarło już 284 775 osób zakażonych koronawirusem.



Liczba wszystkich zakażeń wynosi 11 mln 693 838 przypadków, co czyni z Brazylii kraj najbardziej dotknięty epidemią - podkreślają światowe agencje.



Mimo tak wysokich wskaźników, prawicowy prezydent Jair Bolsonaro wystąpił w środę z oświadczeniem, w którym po raz kolejny wyraził pogląd, że zagrożenia związane z epidemią są wyolbrzymiane.

05:20 Od soboty lockdown w całym kraju

Po ostatniej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego potwierdziły się informacje RMF FM. Obostrzenia obowiązujące dotychczas w województwach z najwyższą liczbą zakażeń zostały rozszerzone na całą Polskę. Lockdown zostanie wprowadzony w sobotę 20 marca i będzie obowiązywał do 9 kwietnia.



Uczniowie z klas I-III powrócą do nauki zdalnej. Zamknięte będą - ponownie - hotele i miejsca noclegowe. Funkcjonować nie będą mogły kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Zamknięte będą też obiekty infrastruktury sportowej.



Jak zaznaczył szef resortu zdrowia - jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, nie można wykluczyć dodatkowego zaostrzenia restrykcji przed Wielkanocą.