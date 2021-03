Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi. Podawanie szczepionki AstraZeneca zawiesiły już Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa. Osoby bezdomne zostały dołączone do jednej z obecnych grup priorytetowych do szczepień przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii - ogłosił brytyjski rząd. Prezydent USA Joe Biden w orędziu ogłosił, że do maja wszyscy dorośli Amerykanie będą kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Kraj ma być "bliżej normalności" do Dnia Niepodległości (4 lipca). Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

05:57 Dr Rajewski: Tyle możemy mieć jeszcze fal, ile razy Polakom zabraknie rozsądku

Troszeczkę osłabł mój optymizm z początku stycznia. Wówczas notowaliśmy spadki zakażeń i rozpoczynaliśmy szczepienia. Wydawało się, że być może zatrzyma to kolejną falę epidemii. Tak się jednak nie stało. Po pierwsze, mieliśmy do dyspozycji za mało szczepionek. Po drugie, Polacy zachłysnęli się odmrożeniem gospodarki i nie korzystali z tego rozsądnie. Po trzecie, wiele osób wciąż neguje najprostsze metody - dystans, dezynfekcję i maski. Po czwarte, ale wcale nie najmniej ważne, mamy w Polsce bardziej zakaźne odmiany tego wirusa. To wszystko się na siebie nałożyło i efekt jest, jaki jest - powiedział PAP specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski.

Lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy przyznał, że obniżył się wiek osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19. Nawet na jego oddziale pod respiratorem walczy o życie 33-letni mężczyzna.

Wiele osób nie bierze pod uwagę np. tego, że otyłość znacznie pogarsza rokowania w przebiegu Covid-19. To nie slogan, ale rzeczywistość. Osoby młode muszą zrozumieć, że nie są nieśmiertelne. To one głównie roznoszą obecnie epidemię, bo masowo ignorują, wydawałoby się, bardzo proste zasady. Tyle możemy mieć jeszcze fal, ile razy Polakom zabraknie rozsądku. Ta fala też pewnie zacznie w końcu spadać, ale za 2-3 tygodnie zobaczymy efekt 21 tysięcy zakażeń dzisiaj. Będzie on widoczny w rubryce zgonów - stwierdził ekspert.

05:25 Wysoka skuteczność szczepionki firmy Novax

Szczepionka amerykańskiej firmy Novavax Inc. przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie, wywołanej przez oryginalną wersję koronawirusa - oświadczył w komunikacie koncern, który ma nadzieje wkrótce rozpocząć starania o autoryzację w różnych krajach. Według komunikatu szczepionka ta jest także skuteczna w 86 proc. przeciwko bardziej zakaźnemu wariantowi koronawirusa, który odkryty został w Wielkiej Brytanii. Z kolei w RPA skuteczność preparatu stwierdzono na poziomie 55 proc.

05:11 Brytyjscy bezdomni w grupie priorytetowej do szczepień

Osoby bezdomne zostały dołączone do jednej z obecnych grup priorytetowych do szczepień przeciw Covid-19 w Wielkiej Brytanii - ogłosił brytyjski rząd.



Brytyjski rząd przychylił się do rekomendacji Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI), która argumentowała, że osoby bezdomne i mieszkające na ulicach są bardziej narażone na ryzyko zakażenia koronawirusem. Ponadto JCVI zwróciła uwagę, że w efekcie obecnych restrykcji wiele osób nie mających stałego miejsca zamieszkania przebywa w miejscach tymczasowego zakwaterowania, a dzięki temu łatwiej dotrzeć do nich ze szczepieniami niż w normalnych okolicznościach.



To bardzo ważne, aby w tym narodowym wysiłku nikt nie został pozostawiony samemu. Wiemy, że istnieje zwiększone ryzyko dla tych, którzy śpią na ulicy i dziś zaakceptowałem radę niezależnych ekspertów z JCVI, aby nadać priorytet osobom doświadczającym bezdomności lub spania na ulicy w celu zaszczepienia ich wraz z grupą priorytetową 6 - powiedział minister zdrowia Matt Hancock.



W grupie priorytetowej 6 są osoby między 16. a 64. rokiem życia, które z racji różnych schorzeń są bardziej podatne na zachorowanie na Covid-19. Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają szczepienia grup od 5 do 9, które zgodnie z planem powinny się zakończyć do połowy kwietnia.





05:09 Rumunia zawiesza podawanie szczepionki firmy AstraZeneca

Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi. Wcześniej władze Włoch wstrzymały podawanie jednej partii szczepionki AstraZeneca.



Podawanie szczepionki AstraZeneca zawiesiły już Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa.



Rumuńskie władze podjęły tę decyzję jako "skrajny środek ostrożności" - poinformowała krajowa agencja ds. zdrowia. Wyjaśniono przy tym, że Bukareszt do tej pory otrzymał 81 600 dawek szczepionki AstraZeneca, a wykorzystał 77 049.

05:02 Biden zapowiada masowe szczepienia i stopniowy powrót do normalności

Prezydent USA Joe Biden w orędziu ogłosił, że do maja wszyscy dorośli Amerykanie będą kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Kraj ma być "bliżej normalności" do Dnia Niepodległości (4 lipca).

Rok temu zaatakował nas wirus, który spotkał się z ciszą i rozprzestrzenił się poza kontrolą. Zaprzeczano przez dni, tygodnie, a potem miesiące. Doprowadziło to do większej liczby zgonów, infekcji, stresu i samotności - mówił Joe Biden. Liczba zgonów w Ameryce, 527 726, jest większa niż łącznie w pierwszej i drugiej wojnie światowej, wojnie w Wietnamie i zamachach z 11 września - zauważył.



W orędziu Biden podkreślał dotychczasowe postępy w walce z epidemią, chwalił hart ducha rodaków i z optymizmem wyrażał się o przyszłości. Jak zapowiedział, jego cel 100 milionów zastrzyków w pierwsze 100 dni prezydentury zostanie łatwo osiągnięty. Jesteśmy tak właściwie na dobrej drodze, by osiągnąć cel 100 milionów dawek w 60 dni mojego urzędowania - oszacował.



Biden ogłosił, że wszyscy dorośli będą kwalifikować się do szczepienia do 1 maja. Do tego czasu, po wizycie na specjalnej stronie internetowej, będą mogli zarejestrować się na szczepienie.



Do 4 lipca jest duża szansa, że wy, wasze rodziny i przyjaciele będziecie mogli spotkać się na swoim podwórku lub w sąsiedztwie, zorganizować grilla i świętować Dzień Niepodległości - powiedział Amerykanom Biden. Zastrzegł, że choć nie oznacza to dużych imprez, to "ten Dzień Niepodległości będzie czymś naprawdę wyjątkowym".