12 877 przypadków zakażenia koronawirusem, 644 ofiary śmiertelne i 3236 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na całym świecie potwierdzono już ponad 3 mln zakażeń koronawirusem, z czego ponad milion w Stanach Zjednoczonych. Wiele samorządów zapowiedziało, że nie otworzy przedszkoli i żłobków 6 maja, co umożliwia wchodzący w życie od poniedziałku II etap luzowania obostrzeń.

06:13 Meksyk: Pogłębia się recesja

Aktywność gospodarki Meksyku spadła w pierwszym kwartale br. o 1,6 proc. w porownaniu z czwartym kwartałem ub. r., co oznacza, że kraj jeszcze szybciej stacza się w przepaść recesji niż przed pandemią - poinformowało w czwartek rządowe biuro statystyk INEGI.



Był to już piąty kwartał z rzędu kurczenia się gospodarki. Proces ten przyspiesza i jest obecnie największy od 2009 r.



Według raportu INEGI Produkt Krajowy Brutto (PKB) Meksyku był w pierwszym kwartale br. o 2,4 proc. niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.





06:07 USA: Bilans



W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 2053. Od jej początku na Covid-19 zmarło w USA 62 906 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Poprzedni dzienny bilans informował o 2502 zgonach.



W USA przeprowadzono do tej pory ok. 1 mln 70 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 31 tys.