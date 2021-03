Za dwa dni, od soboty zaostrzone przepisy epidemiczne zaczną obowiązywać w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim, natomiast od poniedziałku w woj. lubuskim i mazowieckim. Ma to związek z bardzo wysokim wzrostem zakażeń koronawirusem w tych regionach. Ministra zdrowia niepokoi sytuacja w całym kraju i w związku z tym nie wyklucza ogłoszenia lockdownu przed Wielkanocą. W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy aż 21 045 nowych zakażeń i 375 zgonów. Dziś ruszyły w naszym kraju zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 69 lat. W ekspresowym tempie Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Wcześniej zielone światło do stosowania preparatu dała Europejska Agencja Leków. Najnowsze doniesienia związane z pandemią śledzimy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Szpital narodowy na zdjęciu ilustracyjnym / Andrzej Lange / PAP

17:20 Poznań

Kończą się wolne łóżka w szpitalu tymczasowym w budynku Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedwczoraj ich liczbę zwiększono do 94. W kilkanaście godzin wykorzystano jednak 26 z 28 uruchomionych miejsc.





17:19 Gorzów Wielkopolski

Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim zawiesił prace do 19 marca. Powodem jest kwarantanna części pracowników. Jego zadania zostały przekazane do urzędów gmin Bogdaniec, Kłodawa i Santok. Zaplanowane w tym czasie śluby nie zostały odwołane, gdyż będzie ich udzielał prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.





17:05 KE dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Johnson & Johnson

W ekspresowym tempie Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Wcześniej zielone światło do stosowania preparatu dała Europejska Agencja Leków. Szczepionka jest jednodawkowa i można ją przechowywać w zwykłej lodówce.









16:33 Włochy

W całej Europie znajdują się tysiące fiolek z zatrzymanej we Włoszech serii szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca o numerze ABV2856 - poinformowała prokuratura w mieście Siracusa, prowadząca dochodzenie w sprawie śmierci zaszczepionego tym preparatem 43-letniego żołnierza.



W związku z tym zgonem dzień po zaszczepieniu włoska Agencja Leków zabroniła podawania szczepionki z tej partii i zapowiedziała wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji.

16:09 Francja

Francuski MSZ ogłosił, że Francja zezwala od piątku na wjazd podróżnych z 7 krajów spoza UE, w tym Wielkiej Brytanii bez wskazania "ważnego powodu przybycia". Aby przekroczyć granicę nadal obowiązkowe jest jednak posiadanie negatywnego wyniku testu PCR.



Ułatwienie dotyczyć będzie podróżnych z Australii, Korei Południowej, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Singapuru.



15:29 Włochy

Włoska Agencja Leków zabroniła użycia jednej partii szczepionki przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca. Zostanie ona skierowana do badań. Decyzja, jak podała agencja ANSA, ma związek ze śmiercią 43-letniego żołnierza na Sycylii, zaszczepionego preparatem z tej serii.

15:26 Niedzielski o szczepionce AstraZeneka

Zgodnie z opinią komitetu przy Europejskiej Agencji Leków nie ma bezpośredniego związku między szczepieniami preparatem AstryZeneki, a przypadkami zakrzepów krwi, związanymi z jego przyjęciem - podkreślił na konferencji prasowej w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sześć krajów UE, w tym Austria i Dania, zawiesiło z tego powodu stosowanie tego preparatu.

W Polsce tym preparatem szczepieni byli m.in. nauczyciele, a od początku marca osoby z grupy zero, które jeszcze nie przyjęły żadnej dawki szczepionki.

15:17 Minister zdrowia o szpitalach tymczasowych

Działają 22 z 35 szpitali tymczasowych, kolejne będą sukcesywnie uruchamiane - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

W szpitalach przebywa 18 686 chorych z Covid-19; pod respiratorami jest 1929 pacjentów.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia w Polsce, potwierdzono go u 1 849 424 osób, z których 46 373 zmarły.

Resort przekazał w czwartek, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 21 045 osób, a 375 chorych z Covid-19 zmarło.

15:00 Włochy

Prawie połowa Włochów (48 procent) opowiada się za nowym ogólnokrajowym lockdownem, by zahamować szerzenie się koronawirusa - to przedstawione w czwartek wyniki sondażu dla agencji informacyjnej ADNKronos. Przeciwnych temu jest 35 procent ankietowanych.

Wyniki sondażu zaprezentowano rok po wejściu w życie pierwszego lockdownu, który trwał we Włoszech ponad dwa miesiące.

14:53 Zielone światło dla szczepionki Johnson&Johnson przeciwko Covid-19

Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla czwartej szczepionki przeciw Covid-19. Chodzi o specyfik firmy Johnson&Johnson - informuje korespondentka RMF FM w Brukseli. Szczepionka jest jednodawkowa i można ją przechowywać w zwykłej lodówce.

14:15 Ograniczenia w kolejnych województwach

Minister zdrowia zwracał uwagę na zróżnicowane regionalne, jak chodzi o skalę zakażeń. Województwo warmińsko-mazurskie - to tam sytuacja jest wciąż najgorsza w całym kraju. Drugie w kolejności jest woj. pomorskie. Mazowieckie i Lubuskie je gonią. Stąd decyzja o wprowadzeniu w tych dwóch regionach od najbliższej soboty ograniczeń, podobnych do tych obowiązujących w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem.





14:01 Gdańsk

Tylko dwa wolne łóżka są w szpitalu tymczasowym w halach Amber Expo Gdańsku. Oba to łóżka respiratorowe. Otwarty w poniedziałek szpital tymczasowy zapełnił się błyskawicznie.



13:48 Chile

Chile w tym tygodniu stało się krajem najszybciej szczepiącym swoich obywateli przeciw Covid-19 i pod względem tempa szczepień wyprzedziło nawet Izrael - wynika z danych portalu Our World in Data.

Szczepienia w Chile ruszyły na początku lutego i do tej pory ok. 4,1 mln osób przyjęło tam co najmniej jeden zastrzyk. To 21 proc. populacji kraju zamieszkiwanego przez 18 mln ludzi. W poniedziałek padł rekord dziennej liczby szczepień, według lokalnej gazety "La Tercera" wykonano ich 319 014.

13:40 Niemcy przygotowują się na paszporty szczepionkowe

Ministerstwo zdrowia Niemiec wysłało pisma do 29 firm w ramach "procedury negocjacyjnej bez przetargu" w poszukiwaniu najlepszej oferty na cyfrowy certyfikat szczepienia przeciw Covid-19. Kontrakt został przyznany kolońskiej spółce Ubirch oraz firmie IMB - pisze portal tygodnika "Spiegel".

13:39 Maseczki obowiązkowe, ale są wyjątki. Kto może nosić przyłbicę?

Rząd wprowadza przepisy zwalniające niektóre osoby z obowiązku noszenia maseczki ochronnej. Chodzi o tych, którzy mają problemy z oddychaniem, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

13:34 Lek na koronawirusa. Bamlanivimab i etesevimab – co o nich wiemy?

To może być ważny dzień w walce z koronawirusem. Europejska Agencja Leków może dać zielone światło do stosowania kolejnej czwartej szczepionki: jednodawkowego preparatu Johnson and Johnson. Co więcej, agencja zaczyna ocenę leku na koronawirusa.

12:58 Hiszpania

Władze wspólnoty autonomicznej Madrytu odmówiły wdrożenia nowych obostrzeń przeciwepidemicznych, które ministerstwo zdrowia Hiszpanii zapowiedziało w związku z Wielkim Tygodniem. Wśród nich jest m.in. zakaz opuszczania regionów.



12:55 Unia Europejska

Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu do końca czerwca mechanizmu autoryzacji eksportu szczepionek przeciwko Covid-19. Jak poinformowała w czwartek KE, wynika to z ciągłych opóźnień w dostawach niektórych szczepionek do państw unijnych.



12:24 Finlandia

W pociągach w całej Finlandii obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a od soboty wprowadzony zostanie także w autobusach, tramwajach czy metrze w stolicy kraju, Helsinkach. Prawo nie nakazuje zasłaniania nosa i ust, ale według kolei większość pasażerów życzy sobie, aby wszyscy robili tak na czas przejazdu.



12:30 Warszawa

Zapełniony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, kilkanaście wolnych łóżek w miejskich szpitalach, kolejne decyzje o przekształcaniu oddziałów w lecznicach i nakazy pracy dla medyków kierowanych do Szpitala Południowego. Tak wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie dziś odnotowano 1493 zakażenia. Na Mazowszu w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 3 700 zakażeń.



11:58 Dania

Duńskie władze poinformowały o wstrzymaniu szczepień przeciwko Covid-19 preparatem AstraZeneca po zgonie osoby, która przyjęła szczepionkę. Podejrzewa się, że specyfik może powodować zakrzepy krwi.



11:56 Włochy

Od trzech tygodni we Włoszech stale rośnie liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co potwierdza początek trzeciej fali pandemii - ogłosiła fundacja medyczna Gimbe, która prowadzi stały monitoring kryzysu sanitarnego.



Po raz pierwszy od ośmiu tygodni, podkreślono, zwiększyła się tygodniowa liczba zgonów (z 1940 do 2191). Wzrost ten sięga 13 procent.



Od 3 do 9 marca zanotowany został wzrost liczby zakażeń o prawie jedną piątą w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami - ze 123 tysięcy do 145 tys.

11:52 Niemcy

Ministerstwo zdrowia Niemiec wysłało pisma do 29 firm w ramach "procedury negocjacyjnej bez przetargu" w poszukiwaniu najlepszej oferty na cyfrowy certyfikat szczepienia przeciw Covid-19. Kontrakt został przyznany kolońskiej spółce Ubirch oraz firmie IMB - pisze portal tygodnika "Spiegel".



11:50 Testy

Ostatniej doby wykonano 73 332 testy na obecność SARS-CoV-2, w tym 17 985 antygenowych - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 10 469 991 próbek pobranych od 10 166 877 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 561 143 badania.

11:28 Opinia

Cytat Ten szczyt wiosennej fali zaczyna być niepokojąco wysoki. Myślę, że nie przewidywaliśmy takich wzrostów. Do tego społeczne zainteresowanie tym tematem jest niewielkie. Większość ludzi ma tego dość i po prostu machnęła na wszystkie obostrzenia ręką. W ogóle temat koronawirusa ich nie interesuje ocenił w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski

11:27 Kambodża

Władze Kambodży poinformowały o pierwszej śmiertelnej ofierze epidemii Covid-19 w tym państwie. Od początku pandemii w kraju potwierdzono tylko 1163 zakażenia, ale od końca lutego kraj mierzy się z nową falą setek zachorowań.



Pracujący jako kierowca ciężarówki 50-letni mężczyzna zmarł w czwartek rano w Szpitalu Przyjaźni Khmersko-Radzieckiej w stolicy kraju Phnom Penh - przekazały władze. Infekcję zdiagnozowano u niego w lutym.

11:25 Szkoła

Jeżeli uda się powstrzymać trzecią falę epidemii, realny jest scenariusz, że w kwietniu uczniowie powrócą do szkół - przyznał w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



11:24 Włochy

We Włoszech zanotowano 30 tysięcy sygnałów o przypadkach efektów ubocznych szczepionki przeciwko koronawirusowi wśród ponad 4 milionów osób zaszczepionych - poinformowała krajowa Agencja Leków. W raporcie podkreślono, że szczepionki mają wysoki poziom bezpieczeństwa.



11:21 Niemcy

W Niemczech rozpoczęła się trzecia fali epidemii koronawirusa - oświadczył szef berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler. Rośnie liczba nowych zakażeń - ostatniej doby wykryto ich 14 356; zmarło 321 chorych na Covid-19.



Koronawirus w Niemczech / RMF24

11:20 Maseczki

Wprowadziliśmy przepis dający możliwość, by osoby z problemami z oddychaniem, posiadające zaświadczenie lekarskie, nie musiały nosić maseczek - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył jednak, że gdy będzie on nadużywany przez nieuprawnione do tego osoby, zostanie zniesiony.



11:18 Grecja

Od 14 maja do Grecji będą mogli przyjeżdżać zagraniczni turyści, którzy są zaszczepieni przeciwko Covid-19, przeszli chorobę i wytworzyli antyciała lub mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował minister turystyki Charis Teocharis.



11:16 Węgry

Największy przyrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech: wykryto 8312 nowych przypadków - wynika z danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Zmarło 172 kolejnych chorych na Covid-19, podnosząc liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby na Węgrzech do prawie 16 500.

11:12 Polska. Gdzie najtrudniejsza sytuacja?

Według danych resortu zdrowia najgorsza sytuacja panuje obecnie w dwóch regionach Polski: na Mazowszu i Śląsku.

10:50 Dane Ministerstwa Zdrowia

Padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ciągu ostatniej doby odnotowano ich 21 045. Potwierdza to nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Resort poinformował panadto, że z powodu Covid-19 zmarło 99 osób. Z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło natomiast 375 osób.



10:27 Koronawirus w Polsce

W szpitalach przebywa 18 686 chorych z Covid-19; pod respiratorami jest 1929 pacjentów - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



09:55 Nowe dane

Mamy ponad 21 tys. nowych zakażeń koronawirusem - nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM. To najwyższa liczba od początku roku. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i lubuskim. Z racji, że zakażeń przybywa, rząd będzie dzisiaj debatował nad rozszerzeniem covidowych obostrzeń.



08:30 Japonia

Wydaje się, że po podaniu szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer u Japończyków częściej niż u mieszkańców Europy i USA występuje anafilaksja, czyli nagła reakcja alergiczna - powiedział japoński minister odpowiedzialny za program szczepień Taro Kono.



Do środy w Japonii specyfik Pfizera podano 148 tys. pracowników służby zdrowia, a u 25 z tych osób odnotowano anafilaksję. 24 z tych osób to kobiety - poinformowała japońska agencja prasowa Kyodo.



Według tej agencji w USA anafilaksję po podaniu szczepionki Pfizera stwierdzano u pięciu osób na milion podanych dawek, a w Wielkiej Brytanii - u 20 na milion.

Kyodo zaznacza, że w Japonii podano jak dotąd znacznie mniej szczepionek, a odsetek przypadków anafilaksji może się zmienić, gdy więcej ludzi dostanie zastrzyki.



08:23 Epidemia w Polsce

Cytat Nie dysponuję wiedzą, gdzie na Mazowszu są jeszcze miejsca intensywnej terapii dla pacjentów z Covid-19. Takiego obłożenia i takiej liczby ciężkich stanów nie było na pewno od listopada powiedział PAP kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr Konstanty Szułdrzyński.

08:19 Niemcy

W Berlinie natrafiono na pierwszy przypadek koronawirusa, który zawiera cechy trzech szczepów: brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego - informuje "Deutsche Welle".



07:53 Mazowsze

Już 80 procent łóżek dla pacjentów z Covid-19 na Mazowszu jest zajętych. Sytuacja z respiratorami jest jeszcze poważniejsza - w użyciu jest 85 procent tych urządzeń.

Na Mazowszu mamy 3600 łóżek covidowych, a zajętych jest blisko 2900. Wojewoda zapewnia, że podjęte zostały już decyzje o zwiększeniu tej liczby o 500. Między innymi w szpitalu specjalistycznym w Międzylesiu przybędzie 50 miejsc, czy w Szpitalu Bielańskim 67 łóżek.

Pacjenci z koronawirusem leczeni są też w palcówkach tymczasowych - w Szpitalu Południowym w Warszawie są 42 osoby, w Płocku - 22, w Siedlcach 65 pacjentów, w wojskowym szpitalu modułowym 58.

Prawie pełny jest natomiast szpital na Stadionie Narodowym. Na 220 dostępnych łóżek pacjenci zajęli 214. Szefostwo placówki zapewnia, że dziś liczba łóżek na Narodowym wzrośnie do 248.

07:30 USA

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych - Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter - wystąpili wraz z małżonkami w dwóch reklamach społecznych promujących szczepienia przeciw Covid-19.



Wideo youtube

Wideo youtube

07:06 Sport

Świat sportu już od roku znajduje się pod wpływem pandemii Covid-19. Trybuny aren są puste lub z niewielką liczbą widzów. Zmieniły się reguły rywalizacji, którym zawodnicy i organizatorzy imprez muszą się bezwzględnie podporządkować - zostały dostosowane do restrykcji sanitarnych, które muszą być przestrzegane dla bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno zawodników i ich ekip, jak i organizatorów.



06:34 Szczepienia w Polsce

Jeśli Europejska Agencja Leków (EMA) wyda pozytywną opinię na temat szczepionki przeciwko Covid-19 Jonhson & Johnson, to pierwszej dostawy preparatu J&J do Polski możemy spodziewać się prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



06:26 Uzdrowiska

Od czwartku uzdrowiska znowu są otwarte. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny test diagnostyczny wykrywający wirusa SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż na 4 dni przed wyjazdem lub pełne zaszczepienie. Świadczenia rozpoczną 133 sanatoria.



06:24 Badania

Cytat Badania nad genetycznymi predyspozycjami do cięższego przebiegu Covid-19 mogą zaowocować testem, który pomoże identyfikować pacjentów szczególnie narażonych na hospitalizację i powikłania choroby ocenił w rozmowie z dr Zbigniew Król, uczestniczący w tych badaniach

06:22 Włochy

Podczas Wielkanocy we Włoszech zaostrzone zostaną restrykcje antypandemiczne tak, jak w czasie Bożego Narodzenia - zapowiedział przedstawiciel rządu Stefano Patuanelli. W dniach świątecznych i przedświątecznych w kraju ma zostać wprowadzona czerwona strefa.



06:17 Grodzisk Mazowiecki

Co najmniej do końca tygodnia potrwa lokalny lockdown w Grodzisku Mazowieckim. Powód to szybki wzrost zakażeń koronawirusem w tym mieście. Aktualny przelicznik wynosi ponad dziewięć zakażeń na 10 tysięcy osób. Lokalne władze, nie czekając na ewentualne decyzje rządu, zamknęły hale sportowe, baseny, kino i biblioteki.



06:00 Szczepienia w Polsce

Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają trzy dni. Szczepienie rozpocznie się w poniedziałek, 22 marca. Można rejestrować się poprzez infolinię 989, e-Rejestrację, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS-a.



05:56 Szczepionki

Rozważana do zatwierdzenia w UE szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Johnson&Johnson podawana jest w jednej dawce i można ją trzymać w zwykłej lodówce. Z badań wynika, że w 28 dni od podania zapobiega ona ciężkiemu przebiegowi Covid-19 w 85 proc. Z czasem jej skuteczność wzrasta.

Szczepionka Johnson&Johnson tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.



05:30 USA

Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że priorytetem są dla niego szczepienia Amerykanów, ale potem Waszyngton podzieli się nadwyżką szczepionek z innymi krajami.



Musimy się upewnić, że Amerykanie otrzymają szczepionki jako pierwsi - powiedział Biden. Później jednak - jak dodał - "spróbujemy pomóc światu". Stanie się tak w przypadku nadwyżek preparatów przeciwko koronawirusowi w Stanach Zjednoczonych.



Zgodnie z szacunkami moce produkcyjne w USA zapewnią, że do maja szczepionek wystarczy dla każdego chętnego dorosłego Amerykanina. Łącznie władze w Waszyngtonie podpisały zamówienia na miliard dawek, a obecnie wykonywane jest w Stanach Zjednoczonych średnio około dwa miliony zastrzyków dziennie.



Joe Biden / AL DRAGO / POOL / PAP/EPA

05:11 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 2286 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższa dobowa liczba zgonów w tym kraju od początku pandemii.



05:10 USA

Buteleczka po pierwszej szczepionce przeciwko Covid-19, którą podano w Stanach Zjednoczonych, trafiła do Narodowego Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie.