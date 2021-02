W Kalifornii dominującą stała się odmiana koronawirusa charakterystyczna dla tego regionu. Zdaniem naukowców nie tylko rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze, ale także jest bardziej odporna na przeciwciała wytwarzane przez szczepionki na Covid-19 lub wcześniejszą infekcję. Irlandzki premier poinformował o przedłużeniu ograniczeń do co najmniej do 5 kwietnia, choć od początku marca rozpocznie się stopniowy powrót uczniów do nauki w trybie stacjonarnym. Tymczasem polski rząd zapowiedział, że w środę poinformuje o zmianach w obostrzeniach. Aktualny bilans epidemii w naszym kraju to 1 648 962 wykryte zakażenia i 42 436 ofiar śmiertelnych.

06:23 Sondaż dla RMF FM i "DGP". Polacy nie chcą szczepić się chińskimi i rosyjskimi preparatami

Ponad 70 proc. Polaków nie przyjęłoby rosyjskiej ani chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19, nawet gdyby oznaczało to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Respondentów zapytano też o to, co ich zdaniem spowodowało obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Najczęściej wskazywali oni na poluzowanie rygorów w codziennym życiu - np. prywatki - i wyjazdy na zimowy wypoczynek - np. do Zakopanego.





05:54 Warmińsko-Mazurskie: Trudna sytuacja epidemiczna, ludzie nic sobie z tego nie robią

Woj. warmińsko-mazurskie od wielu dni notuje rekordy zakażeń, a współczynnik liczby zakażonych na 10 tys. mieszkańców w okolicach Olsztyna i Nidzicy bije rekordy. We wtorek poinformowano, że w 70 proc. losowo wybranych 24 próbkach wymazów wykryto brytyjską, bardziej zakaźną wersję wirusa. Mimo to ludzie nic sobie z tego nie robią.



Z powodu wystąpienia przypadków zakażeń nie pracowało w normalny sposób 111 szkół i przedszkoli, z czego 42 placówki były zamknięte. Gmina Nidzica już w miniony piątek na tydzień zamknęła placówki edukacyjne, argumentując ten krok powagą sytuacji epidemicznej.



Ratownicy medyczni zaalarmowali we wtorek PAP, że w olsztyńskich szpitalach wszystkie miejsca covidowe są zajęte.



"Chwilowo tak jest" - potwierdził PAP dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Kuriata i dodał, że dotyczy to zarówno miejsc na oddziałach covidowych, jak i na izolatkach, na których diagnozuje się pacjentów. W związku z tym chorzy z Olsztyna trafiają do szpitali odległych o 50-70 km.



Mimo to na ulicach Olsztyna i miasteczek regionu nie widać paniki, a na chodnikach bardzo wiele osób nie ma maseczek czy nawet przyłbic. W centralnym punkcie przesiadkowym przy sądzie bardzo wiele osób ściągało maseczki, gdy tylko wychodziło z tramwaju czy z autobusu, bez maseczek stali nawet czekający do popularnej apteki w centrum miasta.



Śnieżna zima sprawiła, że w regionie działają stoki narciarskie i trasy dla miłośników nart biegowych. W poniedziałek na Kurzej Górze w Kurzętniku niemal połowa narciarzy jeździła bez maseczek, za co byli upominani przez obsługę stoku. Profile mieszkańców regionu w mediach społecznościowych pełne są zdjęć z kuligów, na których bawi się nawet po kilkadziesiąt osób.



Niestety są tacy, do których te apele nie docierają. To ludzie, którzy latem kąpią się po alkoholu, a teraz chwalą się kuligami, niestety tak jest. To przykre - powiedział PAP Kuriata i dodał, że "zapewne ci ludzie zmienią podejście dopiero wtedy, jak dotnie to ich lub ich rodzinę".



Bardzo prosimy o przestrzeganie dystansu, niechodzenie tam, gdzie nie trzeba, noszenie maseczek i dezynfekcję - powiedział w rozmowie z PAP Kuriata.

05:40 "Washington Post": USA powinny ujawnić informacje wywiadu o laboratorium w Wuhan

Stany Zjednoczone powinny ujawnić informacje wywiadowcze o laboratorium w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami - wzywa w swoim wtorkowym komentarzu redakcyjnym dziennik "Washington Post".



Liberalny dziennik utrzymuje, że władze Stanów Zjednoczonych "dysponują tajnymi informacjami wywiadowczymi" o chorobach jesienią 2019 roku w instytucie w chińskim Wuhan, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.



"Washington Post" przypomina, że 15 stycznia ówczesny sekretarz stanu USA Mike Pompeo w oświadczeniu stwierdził, że Waszyngton "ma powody, by sądzić, że kilku badaczy z instytutu w Wuhan chorowało jesienią 2019 przed pierwszym zidentyfikowanym przypadkiem epidemii i miało objawy zgodne zarówno z Covid-19, jak i powszechnymi chorobami sezonowymi".



Pochodzenie SARS-CoV-2 - jak zauważa "Washington Post" - pozostaje nieznane.

05:25 Czechy: Były prezydent Vaclav Klaus zachorował na Covid-19

Były prezydent Czech Vaclav Klaus, który zasłynął jako przeciwnik noszenia maseczek, zaraził się koronawirusem. Po wykryciu zakażenia i koniecznych badaniach, które przeszedł we wtorek w Centralnym Szpitalu Wojskowym, 79-letni Klaus leczy się w domu.



Według szefa Instytutu Vaclava Klausa Petera Macinki były prezydent prowadził wykłady dla studentów, źle się poczuł i dlatego przebadał się na obecność koronawirusa.

