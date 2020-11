Ponad 958 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce od początku pandemii, a zmarło już ponad 16 100 chorych na Covid-19: to aktualny bilans pandemii w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o śmierci 579 chorych i potwierdzeniu ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. Najbliższe Boże Narodzenie upłynie w Europie pod znakiem koronawirusowych obostrzeń: zapowiadają je m.in. rządy w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. W Polsce np. podczas Wigilii obowiązywał będzie limit 5 gości spoza grona domowników. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

