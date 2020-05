Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 18 885 osób. Zmarło 936 z nich, a wyzdrowiało 7 451. Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA przekroczył już 90 tys. Drugi dzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych zmarło mniej niż tysiąc osób chorych na Covid-19. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 19 maja.

07:44 FIFA organizuje mecz charytatywny

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zorganizuje mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem. Naszym obowiązkiem jest okazać solidarności oraz uczestniczyć w jak największym stopniu i wspierać walkę z pandemią - stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino.



Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju technologii dotyczącej m.in. diagnozowania i leczenia Covid-19.



Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy miałoby się odbyć takie spotkanie oraz kto by w nim uczestniczył.



Rozważamy różne możliwości, a wszystko zależy od wytycznych rządowych i organizacji międzynarodowych - przyznał były piłkarz reprezentacji Francji, mistrz świata i Europy Youri Djorkaeff, obecnie dyrektor generalny Fundacji FIFA.







07:40 Donald Trump przyjmuje hydroksychlorochinę

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że aby chronić się przed koronawirusem, profilaktycznie przyjmuje hydroksychlorochinę. To lek antymalaryczny o poważnych skutkach ubocznych, przed którymi ostrzegają lekarze.



07:26 Spadek produkcji aut

Covid-19 bije w produkcję pojazdów. W samym VW Poznań pracę straci 450 osób - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Jak czytamy, koronawirus spowodował w marcu 55-proc. spadek sprzedaży aut osobowych w UE i coraz bardziej osłabia przemysł motoryzacyjny w Polsce.



07:11 Śląsk

Siedemnastu kolejnych górników z kopalni Pniówek zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba osób z dodatnim wynikiem testów wzrosła w tym zakładzie do ponad pół tysiąca. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zdecydowana większość zakażonych jest właśnie w tej kopalni.



Wydobycie węgla prowadzone jest tam na razie na taką skalę, żeby realizować zamówienia. Natomiast dochodzenie do stanu, jaki był przed 10 maja, będzie następowało stopniowo. Podobnie jest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

06:41 Monte Cassino

Opactwo benedyktynów na Monte Cassino w środkowych Włoszech zacznie przyjmować turystów i pielgrzymów po dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii. Opactwo założone w VI wieku i odbudowane po wojnie zostanie otwarte w Zielone Świątki 31 maja.

Wprowadzony będzie limit odwiedzających i wymóg stosowania wszystkich środków ochrony sanitarnej.

Każda wchodząca do opactwa osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Ponadto konieczna będzie wcześniejsza internetowa rezerwacja wizyty z przewodnikiem.

06:30 Szpitale jednoimienne

Ministerstwo Zdrowia chce stopniowo ograniczać liczbę szpitali jednoimiennych zaangażowanych w walkę z COVID-19. Na początek w regionach, gdzie obłożenie łóżek jest małe. W sumie w 21 w szpitalach jednoimiennych zajętych jest 1155 łóżek i 72 respiratory.

Największe obłożenie w kraju mają szpitale jednoimienne na Śląsku, gdzie (zgodnie ze stanem z 18 maja) przebywało 239 chorych na 592 miejsca. Dla porównania w lubuskim nie było ani jednego pacjenta, w woj. warmińsko-mazurskim - 15 pacjentów, a w woj. lubelskim - 16.

Przywracanie normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych od czerwca zapowiedział wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski.

05:30 Nietypowa praca od brytyjskiego rządu

Brytyjski rząd zrekrutował ponad 21 tys. osób, które mają wyłapywać kontakty osób zakażonych koronawirusem, aby zapobiegać jego dalszemu rozprzestrzenianiu się - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.



Wychwytywanie kontaktów osób zakażonych ma być - obok testów na obecność koronawirusa - kluczem do zniesienia wprowadzonych restrykcji. Prowadzone ono będzie dwutorowo - przy pomocy zatrudnionych osób, które mają pytać się zakażonych o to, z kim się kontaktowali, a następnie informować te kontakty, że były narażone na kontakt z koronawirusem, a równolegle za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.

05:28 Indie łagodzą kwarantannę

W Indiach weszły w życie nowe regulacje w ramach trwającej kwarantanny. Będą otwarte bazary, biura i wznowiony ruch drogowy. Zawieszony pozostanie transport lotniczy i kolejowy, zamknięte szkoły, hotele, restauracje i galerie handlowe.



Ogólnokrajowa kwarantanna w Indiach była jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

05:27 Wiceprezydent Sudanu Południowego zarażony koronawirusem

Wiceprezydent Sudanu Południowego Riek Machar i jego żona Angelina Teny, która pełni funkcję ministra obrony, mają pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 - poinformowało jego biuro.



Biuro poinformowało, że wielu jego pracowników biurowych i ochroniarzy również uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.



Riek Machar powiedział w telewizji publicznej, że będzie w izolacji przez 14 dni w swoim domu.



Do tej pory w Sudanie Południowym odnotowano 347 przypadków koronawirusa i sześć zgonów.

05:25 Wznawia działalność kolejny region stanu Nowy Jork

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej - poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w całym stanie odnotowano 106 przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa.



Zarejestrowana liczba zgonów była najniższa od 26 marca. W poprzednich 24 godzinach zmarło 139 osób.



Po stopniowym przywracaniu od piątku życia gospodarczego i rozluźnianiu obostrzeń społecznych w pięciu z 10 regionów Nowego Jorku, we wtorek będzie na to gotowa zachodnia część stanu z miastem Buffalo. Z kolei, aby pierwsza faza odmrażania była możliwa na obszarach wokół stolicy stanu, Albany, trzeba tam jeszcze zatrudnić więcej inspektorów sprawdzających kontakty osób zakażonych Covid-19- powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

05:08 USA

O 759 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Łącznie z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.