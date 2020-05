Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 18 885 osób. Zmarło 936 z nich, a wyzdrowiało 7 451. Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA przekroczył już 90 tys. Drugi dzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych zmarło mniej niż tysiąc osób chorych na Covid-19. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 19 maja.

05:30 Nietypowa praca od brytyjskiego rządu

Brytyjski rząd zrekrutował ponad 21 tys. osób, które mają wyłapywać kontakty osób zakażonych koronawirusem, aby zapobiegać jego dalszemu rozprzestrzenianiu się - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.



Wychwytywanie kontaktów osób zakażonych ma być - obok testów na obecność koronawirusa - kluczem do zniesienia wprowadzonych restrykcji. Prowadzone ono będzie dwutorowo - przy pomocy zatrudnionych osób, które mają pytać się zakażonych o to, z kim się kontaktowali, a następnie informować te kontakty, że były narażone na kontakt z koronawirusem, a równolegle za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.

05:28 Indie łagodzą kwarantannę

W Indiach weszły w życie nowe regulacje w ramach trwającej kwarantanny. Będą otwarte bazary, biura i wznowiony ruch drogowy. Zawieszony pozostanie transport lotniczy i kolejowy, zamknięte szkoły, hotele, restauracje i galerie handlowe.



Ogólnokrajowa kwarantanna w Indiach była jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

05:27 Wiceprezydent Sudanu Południowego zarażony koronawirusem

Wiceprezydent Sudanu Południowego Riek Machar i jego żona Angelina Teny, która pełni funkcję ministra obrony, mają pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 - poinformowało jego biuro.



Biuro poinformowało, że wielu jego pracowników biurowych i ochroniarzy również uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.



Riek Machar powiedział w telewizji publicznej, że będzie w izolacji przez 14 dni w swoim domu.



Do tej pory w Sudanie Południowym odnotowano 347 przypadków koronawirusa i sześć zgonów.

05:25 Wznawia działalność kolejny region stanu Nowy Jork

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej - poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w całym stanie odnotowano 106 przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa.



Zarejestrowana liczba zgonów była najniższa od 26 marca. W poprzednich 24 godzinach zmarło 139 osób.



Po stopniowym przywracaniu od piątku życia gospodarczego i rozluźnianiu obostrzeń społecznych w pięciu z 10 regionów Nowego Jorku, we wtorek będzie na to gotowa zachodnia część stanu z miastem Buffalo. Z kolei, aby pierwsza faza odmrażania była możliwa na obszarach wokół stolicy stanu, Albany, trzeba tam jeszcze zatrudnić więcej inspektorów sprawdzających kontakty osób zakażonych Covid-19- powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

05:11 Śledztwo ws. maseczek

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa dużych rozmiarów, którego mieli się dopuścić kontrahenci Ministerstwa Zdrowia sprzedając resortowi maski z Chin - poinformowała "Rzeczpospolita".



Jak podała gazeta zawiadomienie zostało złożone w ubiegły wtorek, po tym jak trzech kontrahentów odmówiło zwrotu pieniędzy za maski, które okazały się bezwartościowe dla służby zdrowia. "Nie spełniają wymogów stawianych przez WHO, jeśli chodzi o ochronę dla medyków przed koronawirusem. Wykazały to badania w polskim instytucie" - podkreśliła "Rz".



Gazeta poinformowała też, że śledztwo zostało wszczęte 13 maja, czyli w dniu, w którym do prokuratury wpłynęło zawiadomienie z Ministerstwa Zdrowia.

05:08 USA

O 759 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Łącznie z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys. Na blisko 11,8 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 508 tys. dało wynik pozytywny. Dziennie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ponad 300 tys. testów.