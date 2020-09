Liczba zakażonych koronawirusem w Indiach od wybuchu pandemii przekroczyła 5 milionów. Przyrost zakażeń w Indiach jest najszybszy na świecie. Na Ukrainie wykryto 2958 przypadków koronawirusa, zmarło 76 osób. To najwyższy dobowy bilans zgonów od wybuchu pandemii. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 605 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 24 osoby zmarły. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 134 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 227 z nich. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo z 16 września.

Zdj. ilustracyjne /QUIQUE GARCIA /PAP/EPA

