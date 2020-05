Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 080 osób. Zmarło 941 pacjentów, a wyzdrowiało 7 903. Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA przekroczył już 90 tys. Drugi dzień z rzędu w Stanach Zjednoczonych zmarło mniej niż tysiąc osób chorych na Covid-19. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 19 maja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 080 osób. Zmarło 941 z nich, a wyzdrowiało 7 903.



- Z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób, w tym 759 ostatniej doby.



- W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło 8007 osób - w tym 72 ostatniej doby.

10:18 Petersburg

Władze Petersburga, który jest w czołówce pod względem liczby zakażeń koronawirusem w Rosji, zabroniły wszelkich ceremonii pożegnania ze zmarłymi w miejskich kostnicach, niezależnie od przyczyny śmierci osoby zmarłej - podał niezależny portal Meduza.



Według petersburskiego portalu Fontanka decyzję w tej sprawie podjęła naczelna lekarz sanitarna Petersburga Natalia Baszkietowa. Rozporządzenie nie zostało opublikowane oficjalnie; redakcja Fontanki otrzymała je od czytelników.



Według stanu na poniedziałek w Petersburgu odnotowano ponad 11 tysięcy zakażeń koronawirusem.

10:17 Kto korzysta z pożyczek od państwa?

Najczęściej z antykryzysowej rządowej pomocy finansowej korzystają handlowcy. Najrzadziej - spółki Skarbu Państwa oraz instytucje publiczne. Polski Fundusz Rozwoju - zarządzający tarczą finansową - podał szczegółowe dane.





10:04 Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Jest 195 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zdecydowana większość - 150 - to zakażeni z województwa śląskiego.



Jest też 15 nowych przypadków zakażenia na Dolnym Śląsku, 13 w Małopolsce, po 5 w woj. warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 2 na Podlasiu.



Zmarło kolejnych 5 osób zakażonych koronawirusem: 68-letni mężczyzna w Zgierzu, 90-letnia kobieta w Ozimku, 87-letnia kobieta w Starachowicach, 86-letni mężczyzna w Tychach, 58-letnia kobieta w Kobiernicach. Wszystkie chorowały na inne choroby.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 19 080. Zmarło 941 pacjentów.



10:00 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono sześć nowych przypadków Covid-19, w tym jeden w mieście Wuhan, gdzie pandemia wybuchła. Dodatkowo w kraju wykryto 17 nowych infekcji bezobjawowych - wynika z komunikatu państwowej komisji zdrowia.



Łącznie w Chinach kontynentalnych na Covid-19 choruje obecnie 85 osób, z czego 10 przypadków określono jako ciężkie. Oficjalny bilans zgonów wciąż wynosi 4634.

09:22 LOT przedłuża zawieszenie lotów międzynarodowych

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają zawieszenie lotów międzynarodowych do 14 czerwca - poinformował polski przewoźnik na Twitterze.



W związku z rozwojem pandemii koronawirusa LOT w lutymzawiesił swoje połączenia do Chin. Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty - w tym krajowe.



Wczoraj LOT poinformował, że od 1 czerwca wznawia niektóre pasażerskie loty krajowe.

09:21 Australia

93-letnia pensjonariuszka domu spokojnej starości koło Sydney, która zmarła we wtorek, to setna ofiara śmiertelna epidemii koronawirusa w Australii. W kraju odnotowano dotąd 7060 zakażeń. Władze stopniowo łagodzą restrykcje wprowadzone w związku z epidemią.

Proces odmrażania życia gospodarczego i społecznego jest przeprowadzany w trzech etapach i zakończy się najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Rząd premiera Scotta Morrisona stoi na stanowisku, że mimo ogromnych kosztów ekonomicznych zbytni pośpiech w łagodzeniu restrykcji byłby ryzykowny.

09:17 Ponad 7,9 tys. zarażonych koronawirusem wyzdrowiało

Wyzdrowiało już 7 tys. 903 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 2 tys. 490 osób, a kwarantanną objętych jest 76 tys. 645 osób.

Osoby, które są hospitalizowane, nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19. Dopiero test, którym są poddawane, daje potwierdzenie, czy są zakażone.

09:07 Zasady lotów krajowych LOT

Separowanie pasażerów, nakaz noszenia maseczek, mierzenie temperatury każdej osobie wchodzącej na lotnisko - m.in. te nowe zasady będą obowiązywać pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT. Narodowy przewoźnik - po 2 miesiącach przerwy - od 1 czerwca wznawia loty pasażerskie - na razie tylko na trasach krajowych.



08:48 CBŚP

/ CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura przekazują instytucjom walczącym z epidemią koronawirusa spirytus i paliwo zabezpieczone w śledztwach przeciwko grupom przestępczym. Mowa o ponad 20 tysiącach litrów.

Prawie 3 tysiące litrów alkoholu trafi do domów pomocy społecznej oraz szpitali w Łódzkiem - między innymi do jednoimiennej placówki w Zgierzu, czy Centrum Zdrowia Matki Polki. Z kolei radomskie CBŚP wystąpiło do sądu o przekazanie 4 tysięcy litrów spirytusu stanowiącego dowód w sprawach do szpitala specjalistycznego w Radomiu. Natomiast kilkanaście tysięcy litrów oleju napędowego zabezpieczonego w zamojskim śledztwie przeciwko jednej z grup przestępczych trafi do szpitali na Lubelszczyźnie - w Zamościu, Krasnymstawie, Hrubieszowie i Chełmie.

08:38 Węgry

Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 21 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.

Liczba wszystkich wykrytych zakażeń wzrosła tym samym do 3556, zaś zmarłych do 467. Ponad 1400 osób uznano dotąd za wyleczone.

45 proc. aktywnych, tj. jeszcze niewyleczonych zakażeń koronawirusem, a także 62 proc. zgonów na Covid-19 przypada na Budapeszt. Najmniej przypadków zakażeń wykryto dotąd w komitacie Bekes na południowym wschodzie kraju - tylko 11.

Prawie 10 400 osób przebywa na kwarantannie domowej.

08:34 Meksyk

"Oficjalne dane dotyczące zgonów z powodu Covid-19 w mieście Meksyk są trzykrotnie zaniżone" - twierdzi w raporcie organizacja pozarządowa Meksykanie Przeciw Korupcji. Władze mówią o 1332 ofiarach śmiertelnych w stolicy Meksyku, tymczasem według raportu zmarło 4577 osób.



08:30 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 513 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 175 210. Zmarły kolejne 72 osoby.



Bilans ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrósł do 8007 - podał Instytut.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywano w ubiegłym tygodniu w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

08:10 Co z wakacjami?

Ministerstwo Zdrowia radzi mocno studzić entuzjazm związany z komunikatami z poszczególnych europejskich krajów w sprawie otwierania granic. To że łatwo będzie można do któregoś kraju wjechać, wcale nie oznacza, że łatwo będzie można stamtąd wrócić - ostrzegają urzędnicy. 3 czerwca granicę otwierają Włochy - kraj, w którym tylko w poniedziałek przez koronawirusa zmarło 99 osób. Łącznie to już ponad 32 tysiące.



Ankieta Czy w tym roku rozważasz wyjazd na wakacje za granicę? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy w tym roku rozważasz wyjazd na wakacje za granicę? Tak 46% Nie 39% Wciąż się nad tym zastanawiam 15%

głosów: 824

07:44 FIFA organizuje mecz charytatywny

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zorganizuje mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem. Naszym obowiązkiem jest okazać solidarności oraz uczestniczyć w jak największym stopniu i wspierać walkę z pandemią - stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino.



Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju technologii dotyczącej m.in. diagnozowania i leczenia Covid-19.



Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy miałoby się odbyć takie spotkanie oraz kto by w nim uczestniczył.



Rozważamy różne możliwości, a wszystko zależy od wytycznych rządowych i organizacji międzynarodowych - przyznał były piłkarz reprezentacji Francji, mistrz świata i Europy Youri Djorkaeff, obecnie dyrektor generalny Fundacji FIFA.

07:40 Donald Trump przyjmuje hydroksychlorochinę

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że aby chronić się przed koronawirusem, profilaktycznie przyjmuje hydroksychlorochinę. To lek antymalaryczny o poważnych skutkach ubocznych, przed którymi ostrzegają lekarze.



07:26 Spadek produkcji aut

Covid-19 bije w produkcję pojazdów. W samym VW Poznań pracę straci 450 osób - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Jak czytamy, koronawirus spowodował w marcu 55-proc. spadek sprzedaży aut osobowych w UE i coraz bardziej osłabia przemysł motoryzacyjny w Polsce.



07:11 Śląsk

Siedemnastu kolejnych górników z kopalni Pniówek zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba osób z dodatnim wynikiem testów wzrosła w tym zakładzie do ponad pół tysiąca. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zdecydowana większość zakażonych jest właśnie w tej kopalni.



Wydobycie węgla prowadzone jest tam na razie na taką skalę, żeby realizować zamówienia. Natomiast dochodzenie do stanu, jaki był przed 10 maja, będzie następowało stopniowo. Podobnie jest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

06:41 Monte Cassino

Opactwo benedyktynów na Monte Cassino w środkowych Włoszech zacznie przyjmować turystów i pielgrzymów po dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii. Opactwo założone w VI wieku i odbudowane po wojnie zostanie otwarte w Zielone Świątki 31 maja.

Wprowadzony będzie limit odwiedzających i wymóg stosowania wszystkich środków ochrony sanitarnej.

Każda wchodząca do opactwa osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Ponadto konieczna będzie wcześniejsza internetowa rezerwacja wizyty z przewodnikiem.

06:30 Szpitale jednoimienne

Ministerstwo Zdrowia chce stopniowo ograniczać liczbę szpitali jednoimiennych zaangażowanych w walkę z COVID-19. Na początek w regionach, gdzie obłożenie łóżek jest małe. W sumie w 21 w szpitalach jednoimiennych zajętych jest 1155 łóżek i 72 respiratory.

Największe obłożenie w kraju mają szpitale jednoimienne na Śląsku, gdzie (zgodnie ze stanem z 18 maja) przebywało 239 chorych na 592 miejsca. Dla porównania w lubuskim nie było ani jednego pacjenta, w woj. warmińsko-mazurskim - 15 pacjentów, a w woj. lubelskim - 16.

Przywracanie normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych od czerwca zapowiedział wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski.

05:30 Nietypowa praca od brytyjskiego rządu

Brytyjski rząd zrekrutował ponad 21 tys. osób, które mają wyłapywać kontakty osób zakażonych koronawirusem, aby zapobiegać jego dalszemu rozprzestrzenianiu się - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.



Wychwytywanie kontaktów osób zakażonych ma być - obok testów na obecność koronawirusa - kluczem do zniesienia wprowadzonych restrykcji. Prowadzone ono będzie dwutorowo - przy pomocy zatrudnionych osób, które mają pytać się zakażonych o to, z kim się kontaktowali, a następnie informować te kontakty, że były narażone na kontakt z koronawirusem, a równolegle za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony.

05:28 Indie łagodzą kwarantannę

W Indiach weszły w życie nowe regulacje w ramach trwającej kwarantanny. Będą otwarte bazary, biura i wznowiony ruch drogowy. Zawieszony pozostanie transport lotniczy i kolejowy, zamknięte szkoły, hotele, restauracje i galerie handlowe.



Ogólnokrajowa kwarantanna w Indiach była jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

05:27 Wiceprezydent Sudanu Południowego zarażony koronawirusem

Wiceprezydent Sudanu Południowego Riek Machar i jego żona Angelina Teny, która pełni funkcję ministra obrony, mają pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 - poinformowało jego biuro.



Biuro poinformowało, że wielu jego pracowników biurowych i ochroniarzy również uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.



Riek Machar powiedział w telewizji publicznej, że będzie w izolacji przez 14 dni w swoim domu.



Do tej pory w Sudanie Południowym odnotowano 347 przypadków koronawirusa i sześć zgonów.

05:25 Wznawia działalność kolejny region stanu Nowy Jork

Zachodni region stanu Nowy Jork spełnia kryteria umożliwiające wznowienie we wtorek działalności gospodarczej - poinformował gubernator stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatniej doby w całym stanie odnotowano 106 przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa.



Zarejestrowana liczba zgonów była najniższa od 26 marca. W poprzednich 24 godzinach zmarło 139 osób.



Po stopniowym przywracaniu od piątku życia gospodarczego i rozluźnianiu obostrzeń społecznych w pięciu z 10 regionów Nowego Jorku, we wtorek będzie na to gotowa zachodnia część stanu z miastem Buffalo. Z kolei, aby pierwsza faza odmrażania była możliwa na obszarach wokół stolicy stanu, Albany, trzeba tam jeszcze zatrudnić więcej inspektorów sprawdzających kontakty osób zakażonych Covid-19- powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

05:08 USA

O 759 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Łącznie z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 90 309 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Drugi dzień z rzędu - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.