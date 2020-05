Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 21 867 potwierdzonych zakażeń i 1 013 ofiar śmiertelnych. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 10 020 zakażonych. W Stanach Zjednoczonych znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły w tym kraju 532 osoby. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 26 maja.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 21 867 zakażonych i 1 013 ofiar śmiertelnych. Wyzdrowiało już 10 020 osób.

- W Stanach Zjednoczonych znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. W ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły w tym kraju 532 osoby. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218.

- Komisja Europejska zatwierdziła wczoraj wieczorem warty 2,2 miliarda euro polski program pożyczek dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa.

- W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 45 osób. Od wybuchu epidemii odnotowano dokładnie 179 002 zakażenia, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8302.







10:03 236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 6 kolejnych osób nie żyje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (187), wielkopolskiego (14), dolnośląskiego (10), świętokrzyskiego (7), podlaskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), lubelskiego (3), małopolskiego (3), opolskiego (3), pomorskiego (1).

Zmarło kolejne 6 osób zakażonych koronawirusem: 76-letni mężczyzna w Starachowicach, 72-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna i 95-letnia kobieta w Zgierzu oraz 81-letnie kobieta i 95-letnia kobieta w Gdańsku.

Liczba zakażonych koronawirusem to 21 867. Spośród nich zmarło 1 013 osób.

09:39 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto siedem nowych przypadków Covid-19. Wszystkie dotyczą osób powracających z zagranicy. Dodatkowo zgłoszono 29 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem - podała państwowa komisja zdrowia.

W Chinach kontynentalnych jest obecnie 81 pacjentów z Covid-19, z czego siedem przypadków określono jako ciężkie. Oficjalny bilans przypadków śmiertelnych wciąż wynosi 4634.

Pod obserwacją pozostaje 403 zakażonych, którzy nie mają objawów choroby. Takie osoby nie są w Chinach kontynentalnych zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łączna liczba od początku pandemii nie została ujawniona.

09:35 Szpital Wolski w Warszawie

Nowe ognisko koronawirusa w Warszawie to jeden z oddziałów wewnętrznych w Szpitalu Wolskim. Dyrekcja placówki poinformowała wczoraj o potwierdzeniu zakażenia u 62 osób. To 29 medyków i 33 pacjentów. Oddział wróci do pracy prawdopodobnie w czwartek.

Wczoraj przez kilkanaście godzin dezynfekowano wszystkie pomieszczenia, sale dla pacjentów i gabinety zabiegowe. Oddział internistyczny jest odrębnym budynkiem, nie ma potrzeby dezynfekcji całego szpitala.

Wszyscy zakażeni pacjenci zostali przewiezieni do szpitala MSWiA na ulicy Wołoskiej. Pracownicy szpitala są na kwarantannach domowych. Ich stan jest stabilny.

09:31 Śląsk

Blisko 250 nowych przypadków koronawirusa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Liczba zakażonych wzrosła też w Polskiej Grupie Górniczej. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, znów najwięcej przypadków jest w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Z danych JSW wynika, że od wczoraj liczba zakażonych wzrosła o 203 - w sumie koronawirusa w tym zakładzie potwierdzono już u 1476 osób. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, też należącej do JSW, przybyło od wczoraj 44 zakażonych.

W Polskiej Grupie Górniczej wzrost jest znacznie mniejszy - w całej spółce przybyło 21 przypadków - wzrosła liczba zakażonych w kopalniach Murcki-Staszic i Bielszowice. W sumie w PGG Covid-19 wykryto już u 1446 pracowników.

09:13 Dane Ministerstwa Zdrowia

Wyzdrowiało już 10 020 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2 171 chorych, a kwarantanną objęto 78 864 osób.



09:11 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby zmarło 21 osób chorych na Covid-19, potwierdzono 339 kolejnych zakażeń koronawirusem, a 341 pacjentów wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 21 584, a zgonów do 644.



W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w Kijowie (58), obwodzie lwowskim (45) i rówieńskim (41). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3101) i w Kijowie (2710). Również w obwodzie czerniowieckim odnotowano najwięcej zgonów - 132.



08:57 IV etap luzowania obostrzeń

Otwarte kina i teatry, siłownie i kluby fitness, powrót wesel, a także zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu: rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić dzisiaj lub jutro szczegóły czwartego etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa.









08:38 Apel ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do rządu, by już teraz zaczął przygotowania do prowadzenia zdalnego nauczania od nowego roku szkolnego. W tej chwili nikt nie myśli o tym, jak będzie wyglądała nauka od 1 września - ostrzega prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.



08:30 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 15 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba wszystkich stwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 3771, zaś zgonów osób chorych na Covid-19 - do 499. Ponad 1800 osób uznano już za wyleczone.



Dziś rząd ma złożyć w parlamencie projekt ustawy zmierzającej do zniesienia nadzwyczajnego porządku prawnego wprowadzonego w związku z koronawirusem. 30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu m.in. zagwarantowania życia i zdrowia obywateli.

07:17 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Zmarło kolejne 45 osób zainfekowanych SARS-CoV-2.



Od wybuchu epidemii odnotowano dokładnie 179 002 zakażenia, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8302.



Magazyn "Focus" podał, że niemiecki rząd chce od 15 czerwca znieść ostrzeżenie o podróżach do 31 krajów europejskich, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z epidemią koronawirusa.



Władze chcą zezwolić na podróż do 26 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a także do czterech krajów spoza UE, ale będących w strefie Schengen - Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

07:14 Puchar Polski

06:13 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zmarło w Meksyku na koronawirusa 239 osób, wykryto 2 485 zachorowań - poinformowalo meksykańskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zgonów wzrosła do 7 633 a osób zakażonych do 71 105.



Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań bowiem w kraju wykonywana jest zbyt mała liczba testów. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.



05:33 Miejsce w kościele rezerwujesz przez aplikację

Na Sardynii powstała aplikacja, dzięki której można zarezerwować miejsce na mszy w kościele. Przydatna jest w obecnej fazie epidemii, gdy obowiązują zasady dystansu społecznego i ograniczenia dotyczące liczby uczestników uroczystości religijnych.



"Parafia"- to nazwa aplikacji wykorzystywanej w diecezji w rejonie miasta Oristano. Jej autorem jest student uniwersytetu, zaangażowany w życie miejscowej wspólnoty wiernych.



05:30 Zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii

Biały Dom poinformował, że zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii wejdzie w życie we wtorek 26 maja o północy, dwa dni wcześniej niż zapowiadano. W poniedziałek Brazylia wyprzedziła USA pod względem liczby dziennych zgonów z powodu koronawirusa.



Zapowiadając w niedzielę zakaz wjazdu dla podróżnych z Brazylii, Biały Dom motywował to tym, że kraj ten jest najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem Ameryki Łacińskiej oraz że zakaz zapobiegnie dodatkowym infekcjom koronawirusem w USA.



Zgodnie z podjętą decyzją cudzoziemcy, którzy byli w Brazylii na dwa tygodnie lub krócej, przed przyjazdem do USA będą zawracani na granicy. Zakaz nie dotyczy obywateli USA a także osób posiadających prawo stałego pobytu w USA oraz ich małżonków, rodziców i dzieci.

05:14 USA

W Stanach Zjednoczonych znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły w tym kraju 532 osoby.



Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218. Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy 100 tys. jeszcze w maju.



Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 638, 1127 i 1260 zgonach.

05:11 Kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym mają być omawiane kwestie przejścia do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Chodzi m.in. o obowiązek noszenia maseczek w przestrzenie otwartej.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił wczoraj w Polsat News, że są tak naprawdę trzy województwa, które mają wskaźnik przenoszenia zakażeń powyżej jednego lub jeden, gdzie być może trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku. Jak dodał, wraz z zakomunikowaniem decyzji ws. maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.



Szef KPRM Michał Dworczyk wieczorem zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki we wtorek, najdalej w środę poinformuje o szczegółach kolejnego, czwartego etapu odmrożenia gospodarki i życia społecznego. Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia.

05:07 KE zatwierdziła warty 2,2 miliarda euro polski program pożyczek dla dużych firm

Komisja Europejska zatwierdziła wczoraj wieczorem warty 2,2 miliarda euro polski program pożyczek dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r. Program pożyczek jest częścią szerszego polskiego programu wsparcia, tzw. "Tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw".

Program subsydiowanych przez Polskę pożyczek w wysokości 2,2 miliarda euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa. Środek ten pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie i po wybuchu epidemii - powiedziała cytowana w komunikacie wiceszefowa KE Margrethe Vestager.