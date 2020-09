Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Trumo ocenił jednak, że Robert Redfield pomylił się. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 600 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 10 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 734 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 237 z nich. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo z 16 września.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- w Polsce w środę resort zdrowia poinformował o 600 nowych przypadkach zakażeń; 10 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 75 734 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 237 z nich;



- Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Trumo ocenił jednak, że Robert Redfield pomylił się;



- Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń. Eksperci obawiają się że może to świadczyć, iż pandemia nasila się.



06:23 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń.



Eksperci obawiają się że może to świadczyć, iż pandemia nasila się.



Z powodu koronawirusa w Brazylii zmarło już 134 106 chorych a liczba osób zainfekowanych wzrosła do 4 419 083.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



06:21 Meksyk

O 4 444 nowych przypadkach koronawirusa i 300 kolejnych zgonach poinformowały władze meksykańskie. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 680 931 a zgonów do 71 978.



Są to jedynie przypadki potwierdzone a - jak przyznają władze - liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



Pandemia spowodowała katastrofalne załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności, w tym zmniejszenia liczby urzędów centralnych. Meksyk jako jeden z krajów świata najsilniej zaatakowanych przez Covid-19 utracił do końca czerwca 18,7 proc. swego PKB w porównaniu z czerwcem ub. roku.



Meksyk jest czwartym najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem zarejestrowano w USA, Brazylii i Indiach.

06:18 Niemcy

Liczba nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 2 194 do 265 857 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha. Zmarły kolejne 3 osoby. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 9 371.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:15 Trump o szczepionkach

Prezydent Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Prezydent ocenił jednak, że dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Robert Redfield pomylił się.



06:13 USA

O 998 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Tym samym od wybuchu epidemii zmarło już 196 691 Amerykanów. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle, w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku sięgnie natomiast ok. 400 tys.



Dyrektor amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield powiedział na przesłuchaniu w Senacie, że noszenie maseczki stanowi lepszą ochronę przed koronawirusem niż szczepionka. Podkreślił, że ewentualna szczepionka może zapewnić odporność tylko u 70 proc. osób, które ją przyjmą.