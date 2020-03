Świat walczy z pandemią koronawirusa. Najwięcej zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 141 tysięcy. W samym stanie Nowy Jork z powodu zakażenia zmarło ponad tysiąc osób. W Polsce o poranku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły kolejne 4 osoby zakażone. Łącznie w naszym kraju zakażonych są już 1984 osoby. Z kolei organizatorzy igrzysk w Tokio podali, że ceremonia ich rozpoczęcia odbędzie się 23 lipca przyszłego roku. W naszej relacji przedstawiamy Wam najważniejsze doniesienia nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie z 30 marca.

16:06

Do 61 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy, którzy byli zakażeni koronawirusem - poinformowała w poniedziałek federacja lekarska. W ciągu ostatnich dni zanotowano 11 zgonów.





15:39

Podlaska policja wyjaśnia, jak doszło do tego, że - mimo ograniczenia liczby uczestników uroczystości religijnych do pięciu osób - w jednej z niedzielnych mszy św. w kościele w Dąbrowie Białostockiej wzięło udział kilkadziesiąt osób. Po interwencji policji parafia zapewnia, że teraz już zdecydowanie pilnuje obowiązujących zasad.



15:38

Jestem przekonany, że na koniec tygodnia będzie kilka tysięcy pacjentów z potwierdzonym wynikiem koronawirusa - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ocenił, że to dopiero początek epidemii w Polsce, a liczba chorych potrzebujących pomocy będzie wzrastać.





15:37

Sosnowieccy policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę, który w jednym z dyskontów wszczął awanturę. Krzyczał, że jest zakażony koronawirusem i "demonstracyjnie kaszlał". Wcześniej wspólnie z towarzyszącą mu kobietą ukradli drobne towary.



15:35

74-letnia pacjentka, która była hospitalizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z powodu COVID-19, wyzdrowiała i w poniedziałek opuściła szpital zakaźny. Podczas hospitalizacji pacjentka była przez pewien czas w ciężkim stanie. Z kolei Szpital Śląski w Cieszynie opuściły dwie osoby, kobieta i dziecko, wyleczone z Covid-19. W pobranych od nich próbkach nie stwierdzono już obecności koronawirusa.



14:56

W związku z podejrzeniem koronawiursa u jednego z pacjentów zamknięty został oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala przy ulicy Fieldorfa we Wrocławiu. Kwarantanną objęto około 30 osób z personelu placówki. Szpital - poza wstrzymaniem oddziału chirurgii - działa normalnie.

14:55

Jutro mają być ogłoszone kolejne ograniczenia, związane z epidemią koronawirusa. Zapowiedział to szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk.

Obostrzenia mają być efektem obserwacji aktywności Polaków podczas ostatniego weekendu. Potrzebne jest skuteczniejsze egzekwowanie przestrzegania dotychczasowych przepisów - mówił Dworczyk.

14:50

79 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Łącznie zakażonych Covid-19 zostało w Polsce 1984 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą: 25 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 19 osób z woj. małopolskiego, 12 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. opolskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego.





14:47

Brytyjski następca tronu, książę Karol, u którego w zeszłym tygodniu stwierdzono obecność koronawirusa, zakończył izolację i jest w dobrym zdrowiu - oświadczył jego rzecznik.



Rzecznik poinformował też, że księżna Camilla, u której testy nie wykazały koronawirusa, pozostanie profilaktycznie w izolacji do końca tygodnia.





14:42

Premier Izraela Benjamin Netanjahu został poddany kwarantannie po tym, jak jego doradczyni, Riwka Paluch, uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowały izraelskie media. Urzędnicy twierdzą, że premier najprawdopodobniej nie został zakażony.



14:36

Państwa członkowskie w ramach Rady UE poparły propozycję KE co do przeznaczenia 37 mld euro funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Środki trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm.



14:35

Dwie osoby z personelu szpitala dziecięcego w Bydgoszczy są zakażone koronawirusem — poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól. To potwierdzenie nieoficjalnych informacji PAP w tej sprawie z niedzieli. W placówce prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne.



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Edward Hartwich powiedział w poniedziałek PAP, że szpital pracuje "w swoim pełnym zakresie".

14:31

Do odwołania wstrzymano przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku oraz zamknięto poradnię ginekologiczną w SPZOZ w Celestynowie. Powodem jest zdiagnozowanie koronawirusa u lekarza ginekologa, który pracował w obydwu placówkach.

Ginekolog odniósł się do zaistniałej sytuacji w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Podkreślił w nim, że nie wykazuje ani nie wykazywał żadnych objawów wskazujących na koronawirusa, a pozytywny wynik testu był dla niego "wielkim szokiem".

W czwartek tj. 26.03 otrzymałem wiadomość z sanepidu, że zostaję objęty kwarantanną, gdyż osoba, z którą miałem znikomy kontakt kilka dni wcześniej, otrzymała wynik dodatni. Byłem po dyżurze lekarskim w szpitalu przy ul. Batorego i bezpośrednio po otrzymanej wiadomości udałem się w trybie natychmiastowym do domu odbywać zaleconą kwarantannę - czytamy.

Do czwartku rano nawet przez chwilę nie pomyślałem, że byłem w jakimś zagrożeniu, dlatego byłem normalnie w pracy zarówno w PCZ, jak i w Celestynowie (SPZOZ w Celestynowie - PAP) - podkreślił lekarz. Jak dodał, nie jest w stanie odtworzyć, z kim dokładnie stykał się w ciągu ostatnich dni.

14:24

Ceremonia rozpoczęcia przełożonych na 2021 rok z powodu koronawirusa igrzysk olimpijskich w Tokio odbędzie się 23 lipca - poinformowali oficjalnie organizatorzy. Dojdzie więc do niej niemal równo z rocznym opóźnieniem - pierwotnie planowano ją bowiem na 24 lipca br.



W ostatni wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z organizatorami potwierdzili przełożenie igrzysk. Była to sytuacja bezprecedensowa, pierwsza w 124-letniej historii nowożytnego olimpizmu.



13:47

Przebywający wraz z bliskimi w kwarantannie 47-letni mieszkaniec pow. ostrołęckiego na Mazowszu usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną. Mężczyzna uderzył żonę, zniszczył telewizor i telefon. Grozi mu do 5 lat więzienia.



13:38

Na Ukrainie ok. 50 osób, które przyleciały z Kataru, odmawia opuszczenia lotniska Boryspol pod Kijowem i udania się na przymusową 14-dniową obserwację.



Wczoraj ukraiński rząd postanowił, że wszyscy Ukraińcy wracający do kraju z zagranicy muszą poddać się 14-dniowej obserwacji w specjalnie do tego przygotowanych obiektach. Nocą z niedzieli na poniedziałek na lotnisku Boryspol wylądowały dwa samoloty z Kataru, którym przyleciało ok. 350 ewakuowanych osób.



Na razie jest tam (na lotnisku) ok. 50 osób, które kategorycznie odmawiają udania się na obserwację. Reszta już pojechała - powiedział agencji Ukrinform rzecznik straży granicznej Andrij Demczenko.



Program TSN informuje, że pasażerowie nie opuścili pokładu jednego z samolotów. Media podają, że chodzi o Ukraińców, którzy byli ewakuowani z Bali w Indonezji, a w Katarze mieli transfer lotniczy.



Ok. 100 ewakuowanych, którzy zgodzili się na obserwację, zostało przewiezionych do hotelu w centrum stolicy.

13:34

Do 5 tys. zł grzywny i 30 tys. zł kary administracyjnej grozi 50-letniej mieszkance Wielenia, która zamiast przebywać na kwarantannie pojechała do sąsiedniej miejscowości na chrzciny wnuka.



50-letnia mieszkanka Wielenia przebywała na kwarantannie domowej po powrocie z Holandii.



W niedzielę policjanci z komisariatu w Wieleniu pojechali sprawdzić, czy kobieta stosuje się do zasad izolacji, jednak nie zastali jej w domu.



Dzielnicowy skontaktował się telefonicznie z 50-latką. Powiedziała, że jest na chrzcinach wnuka - mówi oficer prasowa policji w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.

13:18

24-letni mężczyzna opublikował w internecie nieprawdziwą informację, że nielegalnie przekroczył granicę i ma zamiar zarażać koronawirusem mieszkańców Polski. Policjanci ustalili jego adres i zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha. Grozi mu do 8 lat więzienia.



Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu Marcin Świeży poinformował, że choć informacja o tym, iż mężczyzna posiada broń biologiczną w postaci koronawirusa Covid-19 i zamierza zainfekować obywateli Polski, bardzo szybko zniknęła z internetu, funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo w tej sprawie.



Policjanci przy wsparciu ABW wytypowali mieszkanie, z którego wiadomość została wysłana. Oczywiście funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy musieli zachować maksymalne środki ostrożności. Ubrani w kombinezony ochronne udali się pod wyznaczony adres i zatrzymali zaskoczonego 24-latka - powiedział policjant.



Dodał, że policjanci zabezpieczyli laptopa, telefon komórkowy oraz tablet, które mogły posłużyć do umieszczenie informacji w sieci.



Mężczyzna oświadczył, że chciał jedynie zrobić głupi żart. Za popełniony czyn odpowie jednak przed sądem. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności oraz wysoka nawiązka na rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych - powiedział policjant.



Próbki pobrane od zatrzymanego mężczyzny do badań potwierdziły, że nie jest on zarażony koronawirusem.

13:16

U księdza proboszcza z Niskowej k. Nowego Sącza stwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoby, które miały z nim kontakt proszone są o kontakt z nowosądeckim sanepidem lub wikarym - poinformowano na stronie internetowej parafii.



Wikary z parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej został poddany kwarantannie.



"W związku z tym, iż ksiądz Proboszcz Krzysztof Prokop jest zarażony koronawirusem, wszystkie osoby, które miały kontakt z księdzem Proboszczem od 20 marca 2020, proszone są o zgłoszenie telefoniczne z sanepidem w Nowym Sączu lub z księdzem Wikariuszem tel. 505090759" - czytamy na stronie parafii w Niskowej.

13:00

Dominic Cummings, wpływowy główny doradca brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, izoluje się z powodu objawów koronawirusa, które pojawiły się u niego w weekend - potwierdził w poniedziałek rzecznik rządu.



Informację tę podał wcześniej dziennik "Daily Mail", który zamieścił też nagranie wideo z piątku, gdy Cummings wybiegł z rezydencji szefa rządu przy Downing Street. Niedługo później Johnson potwierdził, że przeprowadzony test potwierdził u niego obecność koronawirusa.



Również w piątek o pozytywnym wyniku testu poinformował minister zdrowia Matt Hancock, zaś główny lekarz Anglii Chris Whitty - o tym, że z powodu objawów koronawirusa przebywa w izolacji. W sobotę natomiast o obawach dotyczących koronawirusa i izolacji poinformował minister ds. Szkocji Alister Jack.

12:57

Szybkie testy przesiewowe do wykrywania koronawirusa SARS CoV-2 będzie sprzedawała polska firma BioMaxima S.A. Prezes firmy Łukasz Urban poinformował PAP, że testy można przeprowadzić w dowolnym miejscu, a wynik uzyskiwany jest po 10 minutach.



Chodzi o testy immunochromatograficzne 2019-nCoV Wuhan IgG/IgM, opracowane przez Hangzou AllTest Biotech Co. Ltd. Pozwalają one wykryć u ludzi obecność przeciwciał IgG i IgM, przeciwko koronawirusowi 2019-nCoV. Do przeprowadzania badania wystarcza pobrać próbkę krwi pełnej, a także osocza lub surowicy. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt.



Szybkie testy przesiewowe przeznaczone są jednak do użytku profesjonalnego, czyli powinien je wykonywać i - co bardzo ważne, interpretować - diagnosta laboratoryjny - podkreśla prezes BioMaxima S.A. Łukasz Urban. Kropla krwi wprowadzana jest do aparatu, wynik uzyskuje się w ciągu 10 minut. Nie można go jednak wykonać w domu.

12:54

Policjanci z Nowej Soli (Lubuskie) skierują do sądu wnioski o ukaranie młodych ludzi, którzy w sobotę wbrew zakazowi gromadzenia się, spędzali wspólnie czas bawiąc się przy ognisku. Grupa liczyła 10 osób - poinformowała w poniedziałek Agata Towpik z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.



Jak przekazała, nieodpowiedzialnością wykazała się grupa 10 młodych osób w wieku 18-25 lat, która postanowiła spotkać się i rozpalić ognisko. Doszło do tego w sobotę późnym wieczorem w Mirocinie Górnym w gm. Kożuchów.

12:52

W Austrii przedłużono środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa do 13 kwietnia - poinformował w poniedziałek kanclerz Sebastian Kurz. W Austrii jest 9 125 zakażonych koronawirusem. W wyniku choroby zmarło dotychczas 108 osób.



12:49

Teatr Zagłębia w Sosnowcu pomaga w walce z koronawirusem. Krawcowe zamiast kostiumów dla aktorów szyją teraz odzież ochronną i maseczki.

W teatrze udało się już uszyć ponad tysiąc maseczek ochronnych, które trafiły do pogotowia ratunkowego w Sosnowcu.

Teraz krawcowe i garderobiany szyją fartuchy i kombinezony z fizeliny.

12:44

Zielonogórscy policjanci do kontrolowania przestrzegania zakazu gromadzenia się wykorzystują m.in. drona z kamerą. Przy jego użyciu są sprawdzane rozległe tereny rekreacyjne, parki i lasy, których w mieście nie brakuje - poinformowała w poniedziałek Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.



Z pomocą drona podczas weekendu szybko udało się sprawdzić takie miejsca wypoczynku i rekreacji jak: Dzika Ochla, Wagmostaw, park w Zatoniu i kompleks leśny za amfiteatrem. W sobotę pogoda zachęcała do spacerów i wycieczek rowerowych. Policjanci podjęli kilka interwencji związanych z łamaniem zakazu gromadzenia się - powiedziała Barska.

12:41

Zamknięty od tygodnia na kwarantannę dom pomocy społecznej w Niedabylu na Mazowszu pilnie szuka personelu, który wspomoże pracowników ośrodka. W placówce stwierdzono koronawirus u 52 podopiecznych i ośmiorga osób z kadry.

12:38

Z powodu pandemii koronawirusa wartość piłkarzy w pięciu najsilniejszych ligach europejskich może spaść o 28 procent - wynika z raportu Międzynarodowego Centrum Studiów Sportowych (CIES). Piłkarskie rozgrywki w Europie - poza Białorusią - są zawieszone i nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione.

12:34

Poseł Edward Siarka (PiS), u którego wykryto koronawirusa, w poniedziałek opuścił Szpital Uniwersytecki w Krakowie - poinformował sam poseł na swoim profilu społecznościowym.



"Opuściłem Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Dziękuję wszystkim za modlitwę i wszelkie wsparcie, które otrzymywałem i otrzymuję" - napisał poseł Siarka.

12:31

1063 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 927 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, całkowita liczba zakażeń powyżej 11 tys. i ponad 500 zgonów - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii. Dane opublikowało w poniedziałek centrum kryzysowe ds. Covid-19.



Z danych centrum wynika, że w ciągu minionych 24 godzin z powodu koronawirusa zmarły 82 osoby. 1063 testów dało pozytywny wynik, przez co ogólnie w Belgii odnotowano 11899 osób zakażonych.

12:24

Urząd Marszałkowski w Gdańsku jest dziś nieczynny. W budynku przeprowadzona ma zostać dekontaminacja w związku z koronawirusem.

Zakażeniem potwierdzono tam u 2 osób, w tym u Mieczysława Struka - marszałka województwa pomorskiego. 47 pracowników urzędu, którzy mieli kontakt z marszałkiem, ma teraz obowiązek odbywania kwarantanny domowej wraz z rodzinami.

To grono urzędników może się jeszcze powiększyć w związku z drugim potwierdzonym zakażeniem.

Do tego dochodzi jeszcze 15 innych osób, które miało kontakt z marszałkiem. Z nieoficjalnych informacji naszego reportera Kuby Kaługi wynika, że wśród nich jest wojewoda pomorski Dariusz Drelich i inne osoby z pomorskiego urzędu wojewódzkiego. Będą od nich pobierane wymazy po to, żeby przeprowadzić u nich test.

12:15

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 302 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, łączna liczba zakażeń wzrosła do 1836 - poinformował w poniedziałek sztab powołany przez władze. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w Moskwie - 212 w ciągu ostatniej doby.



Tym samym liczba zakażonych w stolicy Rosji przekroczyła 1200.

12:10

Z powodu koronawirusa problemy ma Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Od tygodnia na badanie w kierunku koronawirusa czeka tam 8 lekarzy i 14 pielęgniarek. Te osoby miały kontakt z zakażonym pacjentem. Przez to do odwołania w tej lecznicy nie działa oddział wewnętrzny.

12:08

Coraz trudniejsza sytuacja w kolejnych szpitalach na Mazowszu.

Koronawirus może się rozszerzać między innymi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Tam zakażenie potwierdzono u jednej z pielęgniarek. Z tego powodu odizolowany został oddział wewnętrzny, na którym przebywa 35 pacjentów. Nowi nie są przyjmowani.

Przyjęcia pacjentek wstrzymał też oddział ginekologiczno-położniczy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. Koronawirusa wykryto u jednego z lekarzy-rezydentów. Dwie kobiety, które miały z nim kontakt, są objęte kwarantanną. 19 pozostałych - dziś będzie przewiezionych do okolicznych szpitali.

12:01

Dwoje mieszkańców gminy Ulan-Majorat w województwie lubelskim złamało zasady kwarantanny i wyjechało do Siedlec, aby kupić samochód. Teraz grozi im kara grzywny do 30 tys. zł - poinformowała w poniedziałek policja.



11:59

W ostatnich dniach w Lombardii wiele zmieniło się w przebiegu epidemii koronawirusa, spada liczba przypadków zakażeń - tak sytuację opisał w poniedziałek przedstawiciel władz tego włoskiego regionu Giulio Gallera. Jego zdaniem są rezultaty wprowadzonych kroków.



W wywiadzie dla włoskiej telewizji Canale 5 Gallera, który jest szefem wydziału do spraw polityki socjalnej we władzach regionalnych, powiedział: W Lombardii zauważamy stopniowy spadek liczby przypadków, ale przede wszystkim presji na pogotowie i wezwań karetek.



W ciągu ostatnich czterech dni dużo się zmieniło - dodał Gallera.



Podał dane ze szpitala zakaźnego w Mediolanie, gdzie w piątek odnotowano 39 zgonów osób z koronawirusem, w sobotę 7, a w niedzielę 9.

11:54

Korea Płd. wzmacnia środki zapobiegania koronawirusowi. Od środy wszystkie osoby przybywające z zagranicy będą objęte obowiązkiem kwarantanny, a metro w Seulu będzie kursować o godzinę krócej. Komisja wyborcza zawiesiła też możliwość głosowania w 40 krajach - 15 kwietnia mają się tam odbyć wybory parlamentarne.



11:48

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 46,607 tys. próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. 1905 z nich dało wynik pozytywny, a 44,702 tys. negatywny - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 3,8 tys. testów.



26 osób zmarło, o śmierci czterech osób poinformowano w poniedziałek. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie.

11:44

Pięciu mężczyzn z powiatu rawskiego zostało ukaranych za "spotkanie towarzyskie" przed sklepem w Rosławicach (Łódzkie). Każdy z mężczyzn dostał mandat w wysokości 500 złotych - poinformowała rzeczniczka policji w Rawie Mazowieckiej sierżant sztabowa Małgorzata Lewandowska.

11:38

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 6 398 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w tym kraju zmarło 812 osób.

Liczba stwierdzonych przypadków wzrosła do 85 185. Łącznie zmarło 7 340 osób.

11:29

We Wrocławiu zatrzymano dwóch oszustów, którzy wyłudzali pieniądze oferując środki ochrony osobistej.

Oszuści zawierali umowy kupna-sprzedaży na środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki, kombinezony ochronne czy płyny antybakteryjne. Nikomu nie dostarczyli towaru i wyłudzili około 70 tys. zł. Sąd we Wrocławiu aresztował tymczasowo dwie osoby.



11:16

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) uruchomił w poniedziałek drugie w Podlaskiem laboratorium, gdzie będą prowadzone testy na koronawirusa, ale też badania naukowe nad tym wirusem - poinformowała w poniedziałek uczelnia.



Rzecznik UMB Marcin Tomkiel poinformował PAP, że laboratorium jest przygotowane, pierwsze próbki mają być przebadane po południu.

10:59

W Lublinie 13 policjantów zostało zarażonych koronawirusem, a 66 jest poddanych kwarantannie. Zamknięty został jeden z komisariatów - poinformowała policja.



Komendant wojewódzki policji w Lublinie insp. Artur Bielecki zapewnił, że podejmowane są działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom.



10:53

Kuba wysłała do Andory 39 lekarzy i pielęgniarek, którzy będą pomagać temu księstwu w opanowywaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował szef kubańskiej Centralnej Jednostki Współpracy Medycznej Jorge Delgado Bustillo.



Według Delgado Bustillo lekarze i pielęgniarki wyruszyli do Andory w sobotę.



Kuba wysłała w ciągu ostatnich 10 dni w związku z pandemią koronawirusa 508 pracowników służby zdrowia do Włoch oraz 11 krajów Ameryki Łacińskiej i basenu Morza Karaibskiego.



Eksport usług medycznych jest jednym z głównych źródeł dochodu Kuby. W chwili obecnej 29 tys. kubańskich lekarzy, pielęgniarek i felczerów pracuje w 59 państwach. USA, Brazylia i kilka innych krajów krytykuje rząd w Hawanie za to, że zabiera część ich wynagrodzenia.

10:46

W części Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 4 w Bytomiu została wprowadzona kwarantanna. Objęto nią 17 osób po tym, jak u trójki pacjentów stwierdzono koronawirusa.

Zamknięte są oddziały ortopedii i pulmunologii. Na tych oddziałach kwarantanną objętych jest 17 osób - to 8 pacjentów, 4 pielęgniarki, 3 lekarzy i 2 salowe. Osoby, które są objęte kwarantanną administracyjną miały bezpośredni kontakt z pacjentami, u których stwierdzono koronawirusa.

Pacjenci z koronawirusem zostali przewiezieni do innych szpitali. Te 17 osób przez najbliższy tydzień nie może opuścić oddziałów - mówi Iwona Wronka, rzeczniczka szpitala.

Pacjenci, u których stwierdzono koronawirusa, w momencie przyjęcia nie mieli żadnych objawów choroby.

10:37

Rivka Paluch, doradczyni premiera Benjamina Netanjahu, została zakażona nowym koronawirusem - podał dziennik "Times of Israel". Kobieta spotkała się z Netanjahu w czwartek.



Rzecznik premiera potwierdził, że Netanjahu spotkał się z zakażoną, ale dodał, że "zachował odpowiedni dystans". Podobnie twierdzą źródła bliskie samej Paluch, które zapewniają, że otoczenie Netanjahu bezwzględnie stosuje się do zaleceń ministerstwa zdrowia. Kobieta doradza premierowi w kwestiach związanych z ultraortodoksyjnymi żydami.

10:35

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło trzy kolejne przypadki zarażenia koronawirusem w woj. świętokrzyskim. Wśród chorych jest pracownica skarżyskiego Domu Pomocy Społecznej. Do tej pory w regionie stwierdzono 37 zachorowań na COVID-19.



"W województwie świętokrzyskim potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem. To mężczyzna w sile wieku z powiatu kieleckiego, starszy mężczyzna z powiatu kieleckiego oraz kobieta w sile wieku z powiatu skarżyskiego" - poinformowała Ewa Łukomska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.

10:31

W woj. lubuskim stwierdzono trzy nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób w regionie, u których został on wykryty, wzrosła do 36 - poinformowała rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.



Wśród nowych zakażonych wirusem są kobieta w sile wieku oraz dwoje dzieci- nastolatka i dziecko w wieku przedszkolnym. W stanie dobrym przebywają w izolacji domowej. Osoby te pochodzą z pow. wschowskiego - powiedziała PAP rzeczniczka.

10:28

Przyczyną śmierci 32-letniej kobiety zakażonej koronawirusem z powiatu lubaczowskiego, było, jak wynika z oświadczenia placówki, zakażenie Covid-19 z ciężkim zapaleniem płuc, niewydolnością oddechową oraz niewydolnością wielonarządową. Kobieta zmarła w poniedziałek o godz. 7. W szpitalu była od 9 dni.



"Pacjentka obciążona chorobami towarzyszącymi - otyłość olbrzymia, cukrzyca typ 2, nadciśnienie tętnicze, zespół depresyjny. Ze względu na olbrzymią otyłość chora zdyskwalifikowana z terapii ECMO" - podkreślił szpital.

10:23

80-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Łańcucie pochodził z powiatu krośnieńskiego. Jak podał w poniedziałek szpital, przyczyną zgonu było zakażenie Covid-19 z ciężkim zapaleniem płuc. Pacjent zmarł w niedzielę tuż przed północą, w pierwszej dobie pobytu w placówce.



"Dodatkowo pacjent obciążony chorobami przewlekłymi. Przewlekła choroba niedokrwienna serca, stenoza aortalna - zabieg planowany na wrzesień 2020; nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, stan po koronaplastyce wykonanej we wrześniu 2019 r." - czytamy w oświadczeniu szpitala.

10:14

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na poniedziałek na godz. 11.30 na telekonferencję samorządowców: marszałków województw oraz prezydentów największych miast - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



"Dziś o 11.30 (premier Mateusz Morawiecki) zaprosił na telekonferencję samorządowców - marszałków województw oraz prezydentów największych miast #SolidarniePrzeciwEpidemia" - napisał Dworczyk na Twitterze.

10:08

Europejski Urząd Policji Europol ostrzegł, że oszuści żerujący na lęku przed koronawirusem oferują ludziom fałszywe maski, lekarstwa, testy na Covid-19, a nawet szczepionki.



10:01

Mieszkańcy Wuhan, którzy wcześniej uzyskali dodatni wynik testu, a następnie wyzdrowieli, po raz drugi wykazują dodatni wynik testu na obecność wirusa. Na podstawie danych z kilku miejsc kwarantanny w mieście, w których przebywają pacjenci do dalszej obserwacji po wypisie ze szpitali, około 5-10 proc. pacjentów, u których stwierdzono wcześniej stwierdzono powrót do zdrowia, ponownie uzyskało wynik pozytywny.



09:51

Rządowy zakaz wychodzenia z domu bez maseczek zdopingował Czechów do masowej akcji szycia domowych masek. Szyją je wszyscy - od zakonnic po celebrytów. W internecie kwitnie wymiana i handel. Maski stały się symbolem czeskiej solidarności w czasach epidemii.



Na placu Mariackim w centrum Pragi, przed siedzibą władz miasta rozbito trzy namioty. Czeski Czerwony Krzyż zbiera tu wyprodukowane domowym sposobem maseczki, które mają chronić przed rozprzestrzenianiem się epidemii nowego koronawirusa. Mogą też zapisać się tutaj woluntariusze deklarujący pomoc starszym, chorym lub tym skazanym na kwarantannę. Bo zakupy lub codzienne wyprowadzanie psa mogą być w czasie epidemii problemem. Pomagają sąsiedzi, skauci, ale tej pomocy nigdy nie jest za wiele.

09:44

Mandaty w wysokości 100 zł otrzymali uczestnicy chrzcin, urządzonych mimo zakazu zgromadzeń, w Środzie Wielkopolskiej. W sobotniej imprezie przerwanej przez interwencję policji uczestniczyło 16 osób.

09:37

Europejski Urząd Policji Europol ostrzegł, że oszuści żerujący na lęku przed koronawirusem oferują ludziom fałszywe maski, lekarstwa, testy na Covid-19, a nawet szczepionki.



Dyrektor wykonawcza Europolu Catherine De Belle oświadczyła, że jest zdumiona tempem, w jakim oszuści opracowali nowy model działania.



Większość ludzi usiłuje walczyć z kryzysem albo pomagać potrzebującym, ale niektórzy przestępcy próbują czerpać korzyści z obecnej sytuacji. Nie możemy na to pozwolić. Prowadzenie nieuczciwych biznesów podczas kryzysu zdrowotnego jest szczególnie niebezpieczne i może zagrozić ludzkiemu życiu - podkreśliła.



Europol ostrzegł zwłaszcza przed fałszywymi lekami dostępnymi w internecie. Agencja podała, że podczas niedawnej operacji Pandea policja znalazła 2000 stron sprzedających bezużyteczne pigułki, spreje i maści przeciwko koronawirusowi. Europol dodał, że podczas akcji skonfiskowano około 4 mln paczek fałszywych leków w 90 krajach.

09:35

W krajach Kaukazu Południowego - Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji - odnotowano dotychczas łącznie 730 przypadków zakażeń koronawirusem. Trzy osoby zainfekowane zmarły w Armenii, a cztery w Azerbejdżanie. By zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w regionie obowiązują liczne restrykcje.

09:33

W woj. małopolskim potwierdzono kolejnych pięć przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w poniedziałek rano biuro prasowe wojewody małopolskiego. W sumie w regionie zanotowano 155 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Jedna osoba zmarła.



Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kobiety w sile wieku z Krakowa i u czworo mieszkańców powiatu brzeskiego - starszej kobiety, dwóch kobiet w sile wieku i u mężczyzny w sile wieku. Spośród nich jedna osoba jest hospitalizowana, a cztery przebywają w izolacji domowej.



W Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 155 osób. Jedna osoba - 89-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, zmarła.

09:32

Potwierdzono dziewięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. dolnośląskim - poinformowały w poniedziałek rano służby prasowe wojewody. Dotąd w regionie zanotowano 243 zachorowania.



W poniedziałek rano biuro prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowało o dziewięciu nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.



"Jedna osoba jest hospitalizowana. Pozostałe osoby poddane zostały izolacji domowej" - podano.



Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i z powiatu wołowskiego.

09:30

O nowym przypadku zakażenia koronawirusem na Warmii i Mazurach poinformował w poniedziałek rano rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. W sumie do tej pory zachorowało w regionie 57 osób.



Osoba zakażona koronawirsuem to kobieta w średnim wieku z Elbląga z tak zwanej transmisji lokalnej. Jej stan określa się jako dobry. Przebywa w domu - podały służby wojewody.

09:28

W woj. lubelskim stwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W Lubelskiem zanotowano dotąd 111 zachorowań, trzy osoby zmarły.



Koronawirusem zaraziły się trzy kobiety i trzech mężczyzn.



Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą: kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, sposób zakażenia w trakcie ustalania; mężczyzny w wieku powyżej 61 lat (pozostałe informacje zostaną uzupełnione); mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego w stanie dobrym, który miał styczność z przypadkiem potwierdzonym - podała Strzępka w komunikacie.

09:26

83-letnia mieszkanka Zabrza jest szóstą w woj. śląskim i 26. w Polsce ofiarą koronawirusa - podał Śląski Urząd Wojewódzki. W poniedziałek rano poinformowano o ośmiu nowych przypadkach zakażenia w regionie - w sumie jest ich już 203.



Mieszkanka Zabrza zmarła w szpitalu zakaźnym w Tychach. Trafiła tam 25 marca w ciężkim stanie, po kontakcie z osobą zakażoną ze swojego najbliższego otoczenia - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Zakażona koronawirusem kobieta cierpiała też na inne choroby, podobnie jak pozostali z pacjenci z woj. śląskiego, do których śmierci przyczynił się Covid-19.

09:24

71-letni mężczyzna zakażony koronawirusem zmarł w szpitalu w Poznaniu. To trzecia ofiara patogenu w regionie. W Wielkopolsce potwierdzono też trzy nowe przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki.



Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał w komunikacie, że w niedzielę w poznańskim szpitalu zakaźnym zmarł 71-letni mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.



19 marca trafił do szpitala jednoimiennego przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. U pacjenta potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przyczyną zgonu pacjenta był COVID-19 oraz inne choroby. To trzecia zmarła osoba z Wielkopolski - podał Stube.



Dodał, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych trzech mieszkańców Wielkopolski. Młoda kobieta i młody mężczyzna z powiatu ostrowskiego w dobrym stanie przebywają w domu. Oboje mieli kontakt z osobą zakażoną.



Zarażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono również u mężczyzny w średnim wieku z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W dobrym stanie przebywa w domu. Miał kontakt z osobą zakażoną - przekazał Stube.

09:14

Do 32 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w województwie podlaskim - poinformował Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W poniedziałek rano podał informację o czterech kolejnych potwierdzonych zakażeniach COVID-19 w tym regionie.



Zakażeni, to dwóch mężczyzn i kobieta w starszym wieku (pochodzący z Łomży i Białegostoku), hospitalizowani w łomżyńskim szpitalu wojewódzkim oraz młoda kobieta z powiatu siemiatyckiego, hospitalizowana w szpitalu powiatowym w Hajnówce. W komunikacie nie podano informacji o stanie zdrowia tych osób. Osoby z najbliższego kontaktu tych chorych zostały objęte opieką epidemiologiczną.



W sumie w województwie podlaskim odnotowano dotąd 32 potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19.



Według raportu z niedzielnego wieczoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w regionie hospitalizowane są 23 osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19, 4864 osoby objęte są kwarantanną, zaś 338 - nadzorem epidemiologicznym.

09:10

W szpitalu w Łańcucie zmarły dwie osoby zarażone koronawirusem - 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Dodała, że osoby te miały choroby współistniejące. Szczegóły zostaną podane przez szpital w Łańcucie w oświadczeniu na stronie internetowej - podkreśliła.



Z danych przekazanych przez rzeczniczkę wynika, że w woj. podkarpackim hospitalizowane są 72 osoby. Pod nadzorem sanitarnym pozostaje 6539 osób, a 10,616 tys. poddanych jest kwarantannie.



Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wykonano 2022 testów. Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 76 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły.

09:08

W poniedziałek 30 marca odbędzie się 5 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu": z Oslo i Bergen (Norwegia), z Zurychu (Szwajcaria), Chicago (USA) i Londynu (Wielka Brytania) - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.



09:04

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 12,6 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.



Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego obecnie mają potrwać do 13 kwietnia.

08:53

W sumie w Polsce do tej pory wykryto 1905 przypadków zakażenia. Według statystyk Ministerstwa Zdrowia zmarło 26 osób.

08:49

Poinformowano też o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby.

08:47

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 43 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce.

"Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. lubelskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego" - czytamy.

08:41

W pierwszych dniach stanu zagrożenia epidemicznego sprzedaż w drobnym detalu wzrosła nawet o 70 proc. Wbrew pozorom nie rządził makaron ani papier toaletowy - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".



Gazeta zwraca uwagę, że "reakcja Polaków na konferencję premiera z 11 marca, podczas której ogłoszono zamknięcie szkół, była natychmiastowa". "Wszyscy tłumnie ruszyli do sklepów i w obliczu niepewności zaczęli robić zapasy. Już po godzinie sprzedaż papieru toaletowego osiągnęła poziom całodniowy, a do zamknięcia - prawie 600 proc. dziennej sprzedaży" - czytamy.

08:39

Wojewoda łódzki zadecydował o przesunięciu na 19 kwietnia termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice w powiecie łaskim - poinformowano w specjalnym komunikacie.



Uzupełniające wybory do Rady Gminy w Sędziejowicach miały się odbyć w niedzielę 29 marca. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński "w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego przez ministra zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice" - napisano w komunikacie.

08:37

W poniedziałek z koronawirusem walczy 4691 żołnierzy i pracowników wojska oraz 588 jednostek sprzętu - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.



"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 4691 żołnierzy i pracowników wojska oraz 588 jednostek sprzętu. 1627 żołnierzy wspiera Straż Graniczną w ochronie granic, a 1432 działania Policji m. in. związane z kontrolowaniem przestrzegania kwarantanny" - napisał Błaszczak w poniedziałek na Twitterze.

08:31

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest jednoimiennym szpitalem zakaźnym, zmarł 60-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent cierpiał na wielonarządowy nowotwór.



W poniedziałek rano rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski poinformował, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmarł 60-pacjent zakażony koronawirusem, przewieziony tam z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.



Mężczyzna był w ciężkim stanie z wielonarządowy nowotworem, który był przyczyną śmierci - powiedział Nowakowski.



60-letni pacjent trafił do szpitala zakaźnego z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie do niedzieli zakażenie koronawirusem stwierdzono u 46 osób, z czego 35 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe. Zakażenie stwierdzono tam także u 11 pacjentów.

08:22

Liczba zapytań kredytowych spadła o ponad 30 proc. Banki miały jednak na głowie co innego niż akcja kredytowa - pisze w poniedziałek "Puls Biznesu".

08:12

Popularny japoński komik Ken Shimura, który czerpał inspirację z amerykańskiej ikony komedii Jerry'ego Lewisa, zmarł na koronawirusa - podała w poniedziałek agencja AP. Shimura jest pierwszą w Japonii sławną ofiarą Covid-19. Miał 70 lat.



Shimura, który przyciągnął fanów wszystkich pokoleń swoją komedią slapstickową (dominującą we wczesnych filmach niemych, charakteryzującą się szybką akcją i gagami) i zabawnymi minami, był leczony w tokijskim szpitalu. Zmarł w niedzielę - przekazała jego agencja Izawa Office.



Po zakażeniu się koronawirusem u Shimury zdiagnozowano zapalenie płuc. 20 marca został hospitalizowany po wystąpieniu gorączki i problemów z oddychaniem; został podłączony do respiratora - podaje AP.

07:58

W nowojorskim Central Parku rozpoczęła się budowa polowego szpitala dla chorych zakażonych koronawirusem. We wtorek powinien on być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów.

07:53

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 455 osób - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 66 w porównaniu z niedzielą. Do tej pory stwierdzono ponad 57,2 tys. zakażeń.





07:42

Analiza tysięcy próbek pobranych od psów i kotów nie przyniosła ani jednego wyniku dodatniego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 - informuje globalna spółka IDEXX Laboratories, Inc., zajmująca się diagnostyką i oprogramowaniem w dziedzinie weterynarii.



07:16

Łącznie w USA odnotowano już ponad 2,4 tys. zgonów osób zakażonych koronawirusem. Covid-19 przyczynił się do śmierci ludzi w 48 stanach. Ostatnimi stanami bez ofiar śmiertelnych są Hawaje i Wyoming.



W sześciu stanach liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100. Oprócz Nowego Jorku (1026) są to: Waszyngton (197), New Jersey (161), Luizjana (152), Michigan (132) i Kalifornia (129).



W niedzielę odnotowano pierwszy zgon w Wirginii Zachodniej. Oznacza to, że już tylko w dwóch stanach nie ma zmarłych z Covid-19 - są to Hawaje i Wyoming.



Do niedzieli cztery osoby zmarły w stołecznym Dystrykcie Kolumbii, a pięć na Portoryko. Przypadki SARS-Cov-2 wykryto także na wyspie Guam, Wyspach Dziewiczych i Marianach Północnych.



Najgorsza sytuacja w USA panuje w mieście Nowy Jork, gdzie w niedzielę liczba zgonów wzrosła do 1026. Miejskie szpitale są przeciążone, brakuje w nich środków ochronnych; niektóre pielęgniarki noszą te same maseczki ochronne przez kilka dni. Władze ostrzegają, że niedługo nie będzie starczać dla wszystkich pacjentów respiratorów i łóżek dla chorych.

07:12

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 455 osób - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 66 w porównaniu z niedzielą. Do tej pory stwierdzono ponad 57,2 tys. zakażeń.



Od początku pandemii odnotowano 57 298 przypadków zakażenia koronawrusem; w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zainfekowanych wzrosła o 4 751 - przekazał RKI.



Najwięcej zakażeń - 13 989 - jest w Bawarii, gdzie koronawirus pojawił się w Niemczech w pierwszej kolejności.

07:08

Z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano budowę hali, w której swoje mecze mają rozgrywać hokeiści New York Islanders. Klub ligi NHL planuje przenieść się do niej od sezonu 2021/22 i na razie nie wiadomo, czy przestój w pracach to uniemożliwi.



Budowę rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

07:05

W najmniejszej osadzie we Włoszech, Morterone, liczącej 30 mieszkańców rygorystycznie przestrzegane są zakazy, wprowadzone w całym kraju w związku z epidemią koronawirusa. W tej miejscowości w Lombardii gęstość zaludnienia wynosi 2,1 na kilometr kwadratowy.



W miejscowości, położonej wśród wzgórz, w prowincji Lecco w Lombardii, podobnie jak w całych Włoszech obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby i zachowania odległości między osobami.



Zameldowanych jest tu 30 osób, ale zimą nie mieszka więcej niż kilkanaście- wyjaśniła mediom burmistrz Antonella Invernizzi. Od początku marca jest nas 26 osób, bo około piętnastu ma tu swoje domy wakacyjne i postanowiło zatrzymać się w nich do końca kryzysu epidemiologicznego - dodała.

06:35

Przejście na pracę zdalną, zamknięcie szkół i uczelni oraz domowa kwarantanna powodują wzrost ruchu w internecie i wydłużenie nawet o kilkadziesiąt procent rozmów telefonicznych - to m.in. skutki pandemii, na które wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.



06:33

Nasza dziennikarka Marlena Chudzio proponuje kolejne zabawy na czas domowej kwarantanny.



06:28

Wzrosła liczba osób łamiących zasady kwarantanny. Policjanci stwierdzili ponad 700 uchybień dotyczących przymusowej izolacji - to o 200 więcej niż w sobotę.

Wzrosła też o 10 tysięcy liczba osób skontrolowanych - do 144 tysięcy sprawdzonych.

Większość tłumaczeń nieobecności w domu - jak mówią policjanci - to "wyjście na chwilę do ogródka", "wyrzucenie śmieci", czy "potrzeba zaczerpnięcia powietrza".

06:10

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oświadczył w niedzielę po raz kolejny, że pandemia koronawirusa nie może zatrzymać gospodarki kraju, największej w Ameryce Łacińskiej. Jego wcześniejsze wypowiedzi na ten temat spotkały się z krytyką.



Bolsonaro odwiedził w niedzielę targ na jednym z przedmieść stolicy kraju - Brasilii, gdzie rozmawiał z jednym ze sprzedawców.



Musimy pracować. Ludzie umierają, ale to zależy od Boga, nie możemy przestać. Jeżeli nie umrzemy z powodu choroby, to umrzemy z głodu - powiedział sprzedawca w rozmowie z prezydentem w relacji wideo zamieszczonej na stronie Bolsonaro w Twitterze i Facebooku. Ty nie umrzesz - odparł prezydent.



Po rozmowach z ludźmi przekonałem się, że chcą pracować. Należy natomiast zachować ostrożność aby nie zostać zakażonym (koronawirusem). Mówiłem od początku, że należy jedynie zalecać aby ludzie po 65. roku życia pozostali w domu - powiedział Bolsonaro.

06:05

Premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc oświadczył w poniedziałek, że kraj wszedł "w szczytowy okres pandemii" koronawirusa oraz, że władze największych miast w kraju powinny zacząć przygotowania do ich zamknięcia. Liczba osób zainfekowanych zbliza się do 200.



Wietnam wszedł w szczytowy okres pandemii, wielkie miasta muszą przyspieszyć i wykorzystać każdą godzinę i minutę aby przedsięwziąć określone działania - głosi opublikowane przez media oświadczenie premiera.



Hanoi i miasto Ho Chi Minh (dawny Sajgon) muszą dokonać przeglądu planów i zaktualizować je do walki z wirusem oraz być przygotowane na scenariusz zamknięcia miasta - podkreślił Nguyen Xuan Phuc.

06:01

Z powodu epidemii koronawirusa kliniki położnicze w Wielkiej Brytanii oraz placówki dokonujące aborcji ograniczają działalność, bo brakuje im personelu, co może pośrednio dotknąć kilkaset tysięcy brytyjskich kobiet w ciąży, napisał "The Sunday Times".



Jak informuje gazeta publiczna służba zdrowia (NHS), boryka się z poważnym niedoborem położnych, a liczba nieobsadzonych etatów od czasu pojawienia się wirusa podwoiła się i obecnie jest to jeden na pięć. Natomiast 22 proc. starszych położnych powiedziało, że ich lokalne oddziały położnicze zostały zamknięte na czas nieokreślony, bo personel poddaje się izolacji lub został przeniesiony gdzie indziej.

05:42

W Korei Południowej w poniedziałek wykryto 78 nowych przypadków koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 9.661 - poinformowały południowokoreańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC).



Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w poniedziałek do 158, w porównaniu ze 152 dzień wcześniej. 195 osób wyzdrowiało.



Zdaniem ekspertów medycznych epidemia w Korei Południowej stopniowo zwalnia. Jeszcze na początku marca Korea Płd. była po Chinach drugim krajem, który został najbardziej dotknięty koronawirusem; każdego dnia odnotowywano tam setki nowych infekcji.



Lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem udało się opanować, ale zagrożenie wciąż stanowią infekcje przywleczone z zagranicy oraz skupiska zakażeń w kraju, jak w aglomeracji Seulu.

05:38

W Chinach kontynentalnych zarejestrowano w niedzielę 31 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 45 dzień wcześniej - poinformowała w poniedziałek Narodowa Komisji Zdrowia.



Cztery kolejne osoby zmarły, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych od początku epidemii do dnia 29 marca do 3.304.

05:31

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył, okres ten nie będzie krótki.



W wywiadzie dla telewizji RAI Speranza oświadczył: Termin 3 kwietnia zostanie na pewno przedłużony i potrzebne będzie wyrzeczenie, które nie będzie krótkie".

"Jesteśmy dalej w pełni tego kryzysu, biada, jeśli zaczniemy się łudzić- dodał.



Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację.

05:28

Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła w niedzielę 1000, w zaledwie miesiąc po tym jak wykryto w tym stanie pierwszy przypadek koronawirusa - poinformowały władze stanowe. W mieście Nowy Jork liczba zgonów wzrosła do 776.



Dokładna liczba zgonów w całym stanie ma być podana w poniedziałek, ale wobec wykrycia do niedzieli rano co najmniej 250 kolejnych ofiar śmiertelnych poza miastem Nowy Jork, łączna liczba zgonów wynosi co najmniej 1.026.



Wirus rozprzestrzenia się w tym stanie wyjątkowo szybko. Pierwszy przypadek zakażenia zarejestrowano 1 marca u pracownika służby zdrowia, który powrócił z Iranu. Dwa dni później wykryto drugi przypadek u prawnika zamieszkałego na przedmieściu miasta Nowy Jork - New Rochelle.

05:15

Prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę, że prawdopodobnie na Wielkanoc przypadnie w USA szczyt umieralności na koronawirusa. Wyraził nadzieję, że liczbę zgonów uda się ograniczyć do 100-200 tys.



Nawet 2,2 mln Amerykanów zginęłoby gdybyśmy nie podjęli działań - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tys., to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę - dodał.



O takich szacunkach łącznej liczby zmarłych informował wcześniej w niedzielę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci.