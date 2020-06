W Polsce odnotowano w sobotę 319 nowych zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło. 40 870 nowych przypadków koronawirusa wykryto w USA. To najwyższy dobowy przyrost zachorowań od początku pandemii. Dramatyczne dane napływają już kolejny dzień z Brazylii. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono tam 46 860 nowych przypadków koronawirusa i 990 kolejnych zgonów. Nowe przypadki koronawirusa i ogniska zakażeń odnotowano w Korei Południowej, gdzie w maju władze złagodziły kampanię dystansowania społecznego, umożliwiając większą aktywność społeczną i gospodarczą. Informacje związane z pandemią relacjonujemy minuta po minucie.

11:23 ROSJA

W Rosji w sobotę już drugi dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń koronawirusem nie przekroczył 7 tys. W ciągu minionej doby wykryto 6852 zakażenia, a ogólna liczba zakażonych wynosi 627 646. 185 osób zmarło w ciągu minionej doby; bilans zgonów wzrósł do 8969.



Jak poinformował w sobotę sztab ds. walki z epidemią, w ciągu minionej doby wyzdrowiało 9200 pacjentów. Podnosi to bilans wszystkich ozdrowieńców do 393 352. Nadal w szpitalach pozostaje 225 325 chorych.



Wciąż najwięcej infekcji wykrywanych jest w Moskwie: od piątku potwierdzono zakażenie koronawirusem u 750 osób. Jednocześnie, jest to najniższy w Moskwie dobowy przyrost infekcji od 8 kwietnia. Zmarło w stolicy w ciągu ostatniej doby 20 pacjentów. Niemal trzykrotnie więcej przypadków śmiertelnych, bo aż 57 - było w Petersburgu.





11:00 POLSKA

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 469 tys. 962 próbki pobrane od 1 mln 315 tys. 933 osób - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano 22,8 tys. testów.





10:40 POLSKA

Na COVID-19 zmarło kolejnych 6 osób, potwierdzono 319 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 81 z woj. śląskiego - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.



Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 33 714, a zgonów do 1 435.





10:23 POLSKA

Dotychczas wyzdrowiało 19 972 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1869 osób, pod respiratorem jest 80 chorych - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 16 568 osób, a kwarantanną - 89 294 osoby.





09:30 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Niemczech ponowny wzrost zakażeń koronawirusem. Dobowy przyrost infekcji powrócił do poziomu z czwartku i wyniósł 687 - podał Instytut im. Roberta Kocha. W piątek liczba zakażonych wynosiła 477, podczas gdy w czwartek 630.



Według danych Instytutu w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarło 6 osób. W porównaniu do piątku, gdy informowano o 21 zgonach czy czwartku - gdy liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 13 - oznacza to znaczący spadek.



Dotychczasowy bilans wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wynosi 193 243, a liczba wszystkich ofiar śmiertelnych epidemii sięga obecnie 8954.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń występuje w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i w Dolnej Saksonii, a najmniej w sąsiadującym z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

08:50

O przestrzeganie zaleceń sanitarnych w czasie wakacji, w tym o zasłanianie ust i nosa w czasie nabożeństw, zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"Proszę kapłanów, aby podczas mszy św. przypominali wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i sami je rygorystycznie przestrzegali". "Przypominam, aby stworzyć wiernym możliwość przyjmowania komunii św. także na rękę" - dodał abp Gądecki.







08:37

Stan epidemiczny wpłynął zarówno na zachowania konsumpcyjne, jak i oszczędnościowe - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy ocenili, że spadek dochodów, związany z wstrzymaniem aktywności w znacznej części gospodarki, będzie sprzyjał wzrostowi oszczędności.



Jak zaznaczył PIE, sytuacja polskich gospodarstw domowych przed pandemią koronawirusa na tle innych krajów europejskich prezentowała się stosunkowo dobrze.



Stan epidemiczny w znacznym stopniu wpłynął na zachowania zarówno konsumpcyjne, jak i oszczędnościowe ludzi na całym świecie - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".



Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce zmniejszyło się o 4,1 mld zł, czyli o 0,5 proc., do wysokości 778,4 mld zł - podał Instytut, powołując się na dane NBP.





08:18 WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania od 6 lipca rezygnuje z 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z krajów, w których jest mniejsze ryzyko związane z epidemią koronawirusa - poinformował brytyjski rząd.



Według BBC, z kwarantanny zwolnieni byliby przyjeżdżający m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Belgii, Holandii, Niemiec, Finlandii, Norwegii i Turcji. Nie znajdą się na tej liście Portugalia i Szwecja.



08:05 WŁOCHY

We Włoszech młoda para przy ołtarzu może znów pocałować się bez maseczek. W sobotę przestaje obowiązywać nakaz ich noszenia przez narzeczonych podczas ślubu kościelnego - ogłosił Episkopat. Maseczkę musi nadal mieć ksiądz, który ma też zachować dystans 1 metra.





07:45 KOREA POŁUDNIOWA

Kora Płd. poinformowała o 51 nowych przypadkach koronawirusa i nowych ogniskach zakażeń w gęsto zaludnionej stolicy kraju - Seulu.



W rejonie stolicy wykryto 35 nowych zachorowań. Wzrastająca liczba przypadków może - jak ostrzegają eksperci - zniwelować wcześniejsze osiągnięcia w przeciwdziałaniu pandemii.

07:33 BRAZYLIA

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazyli stwierdzono 46 860 nowych przypadków koronawirusa i 990 kolejnych zgonów - poinformowało w piątek brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba zachorowań wzrosła do 1 274 974 przypadków a potwierdzonych zgonów do 55 961.

07:29 USA

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 40 870 nowych przypadków koronawirusa, co było najwyższym dobowym przyrostem zachorowań od początku pandemii. Główny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci przyznał, że USA mają "poważny problem".