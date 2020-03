Powiększa się czarny bilans ofiar koronawirusa. W Chinach kontynentalnych zabił on 3070. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 174 nowe przypadki koronawirusa w Korei Południowej. Wczoraj potwierdzono cztery kolejne przypadki zakażeń w Polsce. Dla osób podejrzewających u siebie zakażenie kornawirusem Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił teleporady medyczne z możliwością zdalnego wystawienia L4.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

10:10

Na Podkarpaciu w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest dziewięć osób, są one w trakcie badań. W regionie pod nadzorem sanepidu pozostaje 212 osób; wszystkie są zdrowe - poinformowała rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Rzeczniczka przypomniała, że od 24 stycznia podkarpacki inspektor sanitarny obejmuje na terenie woj. podkarpackiego "nadzorem epidemiologicznym osoby, które przebywały w ostatnim czasie w rejonach, gdzie występuje koronawirus".



Wszystkie te osoby poddawane były weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, a dla bezpieczeństwa były lub wciąż są objęte dwutygodniowym nadzorem epidemiologicznym - zaznaczyła.



Dodała, że od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium rzeszowskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 48 testy. Wszystkie są ujemne.

Dotychczas w woj. podkarpackim nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej nowym koronawirusem.

10:00

Jako stabilny określają lekarze stan dwojga pacjentów, którzy leczeni są w szpitalu w Szczecinie z powodu zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, wczoraj do szpitala dotarły wyniki testu na obecność tego patogenu. To pierwsi pacjenci z koronawirusem w Zachodniopomorskiem.



Nie ma zagrożenia życia pacjentów, stan jest stabilny, nadal doskwiera im gorączka i kaszel. Małżeństwo ze Stargardu, zaraziło się koronawirusem na urlopie we Włoszech. To ich trzecia doba na oddziale zakaźnym. Do szpitala dotarły wyniki kolejnych osób, u których lekarze podejrzewali koronawirusa, wszystkie ujemne. Zgłosił się natomiast kolejny pacjent z grypopodobnymi objawami. Zostały od niego pobrane próbki na obecność koronawirusa.

09:41

W związku z epidemią koronawirusa, LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca br. na lot od 6 marca do 24 kwietnia br. - przekazała spółka. Rejs z nową datą musi się odbyć do 31 grudnia br. warunkiem jest zachowanie m.in. tej samej trasy.



"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Polskie Linie Lotnicze LOT począwszy od 6 marca wprowadzają bezpłatną możliwość zmiany daty podróży dla podróżnych posiadających bilety z naszej siatki połączeń. Oferta dotyczy biletów kupionych przed 31 marca, ważnych na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r." - poinformował w sobotę LOT.

09:38

Dwóch pracowników służby sanitarno-epidemiologicznej, których obowiązkiem było sprawdzanie na lotnisku w Los Angeles temperatury u pasażerów przylatujących z Chin pod kątem obecności SARS-CoV-2, jest zakażonych wirusem - poinformowała agencja Reutera.



Z komunikatu, jaki drogą elektroniczną rozesłano do pracowników lotniska, wynika, że grupa pracowników Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), która w ostatnim okresie monitorowała pasażerów pod katem symptomów Covid-19, została skierowana na przymusową kwarantannę. Potrwa ona do 17 marca.



"Na obecnym etapie nie możemy podać, gdzie dokładnie i w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia" - napisano w liście podpisanym przez przedstawiciela kierownictwa CDC. Urzędnik zapewnił, że dwaj koledzy, którzy narazili zdrowie, "będą cały czas w naszych myślach".

09:25

Z powodu wzmożonej aktywności wirusów, konsultanci bezpłatnej infolinii NFZ, działającej całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem 800 190 590, przekazują pacjentom kontakty do placówek podstawowej opieki zdrowotnej udzielających teleporad medycznych.



09:20

Epidemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia watykańskiego archiwum, w którym w poniedziałek udostępniono po raz pierwszy w historii dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII - informują włoskie media. Pomieszczenia archiwum zostaną poddane specjalnej dezynfekcji.





08:55

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 174 nowe przypadki koronawirusa - podały władze sanitarne tego kraju.



08:33

21 osób jest zakażonych koronawirusem na statku wycieczkowym "Grand Princess", który po zakończeniu rejsu z Hawajów miał zawinąć do portu w San Francisco -poinformował w piątek wiceprezydent USA Mike Pence. Wycieczkowiec z 3500 osobami na pokładzie od dwóch dni kotwiczy nieopodal wybrzeża Kalifornii.



08:30

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 3070 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 28 zgonów.