12 ofiar śmiertelnych, 927 zarażonych koronawirusem - to najnowsze informacje nt. epidemii w Polsce. Informacje podało rano Ministerstwo Zdrowia. Od północy na terenie Polski obowiązują radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Szkoły od dziś mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają stawiać uczniom oceny. Jak podała WHO, na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 20 tys. osób. Obecnie zakażonych jest 300 tys. osób - najwięcej w Europie. Zarażony koronawirusem jest m.in. brytyjski następca tronu, książę Karol.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce odnotowano dotąd 927 przypadków zakażenia. 12 chorych zmarło.

12:44

W Kielcach rozpoczęto dezynfekcję przystanków autobusowych. To kolejne działanie mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Za dezynfekcję odpowiada spółka miejska - Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych.



Z tego samego powodu w ubiegłym tygodniu w mieście wyłączono działanie przycisków uruchamiających zielone światło przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.



Od końca lutego specjalnie dezynfekowane są także autobusy komunikacji miejskiej.





12:41

Liczba osób we Francji, które zmarły z powodu koronawirusa, jest znacznie wyższa niż wynika to z oficjalnych danych - uważa prezes Federacji Szpitali Francji (FHF) dr Frederic Valletoux.



Bilans zmarłych na Covid-19, który władze podają codziennie wieczorem na konferencji prasowej, opiera się na danych ze szpitali i nie obejmuje osób umierających w domu czy w domach spokojnej starości - powiedział prezes FHF w radiu France Info. Gdybyśmy zsumowali wszystkie zgony, to liczby bezwzględne byłyby bez wątpienia znacznie wyższe.



Valletoux przyznał, że nie wiadomo, "jaka jest realna sytuacja w domach spokojnej starości". Według niego w samym regionie stołecznym Ile-de-France na Covid-19 mogło umrzeć od 100 do 150 pensjonariuszy takich placówek.



W domach opieki sytuacja jest bardzo napięta - podkreślił prezes FHF. Dodał, że rodziny odcięte od swoich bliskich zakazem odwiedzin z powodu kwarantanny nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi.



Tymczasem w szpitalach w regionie Ile-de-France przebywa już ponad 1000 zakażonych koronawirusem pacjentów w poważnym stanie - poinformował w środę dyrektor generalny szpitali publicznych w Paryżu (AP-HP) Martin Hirsch, wzywając ochotników do opieki nad chorymi.



Francuskie ministerstwo zdrowia i solidarności poinformowało we wtorek wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 240 - do 1100. Liczba pacjentów hospitalizowanych ze względu na Covid-19 wynosi 10 176, a stan 2 516 chorych jest bardzo ciężki i wymagają oni podtrzymywania funkcji życiowych.

12:37

W ramach zaostrzenia restrykcji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Izraelczycy, którzy chcą wyjść na spacer lub pobiegać, muszą pozostać w odległości 100 metrów od domu. Zasady obowiązują od środy przez tydzień.



12:35

Utrzymujemy system płatnego parkowania w Warszawie; nie rezygnujemy z tych opłat - zapewnił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem zniesienie opłat za parkowanie doprowadziłoby do braku wolnych miejsc parkingowych.



Trzaskowski pytany podczas konferencji prasowej, czy opłaty za parkowanie w stolicy zostaną zniesione, zapewnił, że ratusz "chce utrzymać sytuację, w której w Warszawie jest stosunkowo łatwo znaleźć miejsca parkingowe". Chodzi nam o to, żeby moc znaleźć miejsce parkingowe kiedy trzeba pojechać do szpitala, kiedy trzeba pomoc seniorom. Stąd utrzymujemy ten system, nie znosimy opłat - podkreślił prezydent Warszawy.

12:33

Od czwartku sopockie molo będzie zamknięte. O zakazie wstępu informować będą tabliczki w języku polskim i angielskim. Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa sopockiego magistratu Izabela Heidrich, plaże i lasy na razie pozostają dostępne.



W Sopocie zamknięte są wszystkie place zabaw, skate parki i siłownie na świeżym powietrzu. Te, które nie mają ogrodzeń zostały wygrodzone taśmą.

12:30

Do czasu ustania epidemii należy odwołać wszystkie I komunie święte, potem o ich terminie niech indywidualnie decydują rodzice - polecił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.



Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I komunii świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. Gdyby rodzice zdecydowali się na I komunię świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę - polecił abp Gądecki.



Abp Gądecki poinformował, że do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i z ich rodzicami.

12:25

Prezydent Rosji Władimir Putin przyjechał do szpitala dla pacjentów z koronawirusem w dzielnicy Komunarka na obrzeżach Moskwy. Szef tej placówki Denis Procenko zaapelował do Putina, by władze przygotowywały się na wszelkie scenariusze pandemii.



12:24

W związku z ogłoszonymi przez rząd ograniczeniami dotyczącymi stanu epidemicznego władze Krakowa zdecydowały o przedłużeniu do 11 kwietnia okresu, w którym nie będzie poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania. Pierwotnie miał on trwać do końca marca.



Do 11 kwietnia zostanie też wydłużony okres, na jaki obowiązują wykupione już abonamenty postojowe w strefie.



Jak tłumaczą władze miasta, zniesienie pobierania opłat za parkowanie w strefie ma ułatwić funkcjonowanie tym osobom, które muszą dojeżdżać do pracy w centrum, a obawiają się jazdy komunikacją miejską, oraz tym, którzy opiekują się osobami mieszkającymi w centrum i robiącymi im np. zakupy.

12:23

Znajdujemy się na początku epidemii koronawirusa - powiedział Lothar Wieler, szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, państwowej niemieckiej instytucji zajmującej się zagrożeniami wirusologicznymi.



Pozostaje w pełni otwarte, jak będzie się to dalej rozwijało. Dopiero rozpoczęliśmy zwalczanie koronawirusa - powiedział podczas konferencji prasowej Wieler.



W Niemczech nie zachorowało jeszcze tak dużo osób starszych, które narażone są na ciężki przebieg zakażenia Covid-19 - wymienił jedną z hipotez, dlaczego na terenie RFN umiera dużo mniej zakażonych osób niż w innych krajach Europy.



Przeciętny wiek ludzi zarażonych koronawirusem na terenie RFN wynosi 45 lat. Osoby, które zmarły z powodu choroby miały przeciętnie 81 lat. Wieler dodał, że wśród potwierdzonych zachorowań dużo jest "łagodnych przypadków".



Według podanych w środę rachunków RKI w Niemczech zidentyfikowano 31 554 przypadki zachorowań i 149 zgonów. Używający innej metodologii liczenia Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje liczbę 33 593 zakażeń i 164 zmarłych.

12:20

Wzrost rozprzestrzeniania się koronawirusa znacznie spowolnił w Holandii - poinformował szef Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) Jaap van Dissel.



Van Dissel powiedział w parlamencie, że według szacunków instytutu, jedna zarażona osoba zaraża tylko jedną kolejną osobę.



Oznacza to, że "wykładniczy wzrost epidemii został najprawdopodobniej zatrzymany" - powiedział van Dissel.



Zgodnie z danymi z wtorku w Holandii było 4749 potwierdzonych przypadków koronawirusa.

12:18

Zamknięty oddział chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Powodem jest stwierdzenie koronawirusa - poinformowała dyrekcja placówki medycznej w Kaliszu. Kwarantanną objęto 23 pacjentów.



W niedzielę na szpitalny oddział ratunkowy przyjęto pacjenta, którego hospitalizowano na oddziale chorób wewnętrznych.



"Miał wykonane badania diagnostyczne, w tym tomografię komputerową. Żadne z wykonanych badań nie wskazywały na podejrzenie zakażenia koronawirusem" - podano.



W poniedziałek na skutek dalszych wątpliwości diagnostycznych kierownik oddziału zdecydował o pobraniu posiewu w kierunku koronawirusa, a pacjenta izolowano.



W środę szpital otrzymał dodatni wynik badania.

12:14

668 nowych zakażeń koronawirusem i 56 ofiar śmiertelnych Covid-19 odnotowano w Belgii w ciągu ostatniej doby - poinformowały władze tego kraju. To jak dotąd najwyższy w Belgii skok zachorowań i zgonów w ciągu 24 godzin.



Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi 4937. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło w sumie 178 osób. Większość z nich miała powyżej 65 lat.



Centrum kryzysowe ostrzega, że rzeczywista liczba infekcji jest wyższa, ponieważ nie wszyscy mogą zostać poddani testom.

12:12

W samo południe w kościołach w całym kraju rozbrzmiały dzwony. Ich bicie towarzyszyło modlitwie odmawianej w związku z pandemią koronawirusa

O tę modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych prosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. W Krakowie słychać było bicie dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu.

12:09

Dziewięciu policjantów z komisariatu w Gdyni trafiło na kwarantannę, po tym jak wspomagający funkcjonariuszy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej poczuł się źle i miał objawy COVID-19.

Żołnierz WOT miał około 40 stopni gorączki i bóle mięśniowe. Czuł się źle. Została przewieziony do szpitala i pobrano mu wymaz do badania na obecność koronawirusa. Czekamy na wyniki. Do tego czasu nasi funkcjonariusze, którzy mieli z nim kontakt, będą na domowej kwarantannie - mówi naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Gdyni Jarosław Biały.

12:07

Prezydium Sejmu podjęło decyzję o zwołaniu posiedzenia izby na jutro i przyjęciu zmian w regulaminie, które wprowadzą do niego głosowanie zdalne posłów - dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.



12:05

I Prezes Sądu Najwyższego z powodu epidemii przenosi termin zgromadzenia ogólnego sędziów, które ma wskazać kandydatów na jej następcę

Małgorzata Gersdorf wydała właśnie zarządzenie o przeniesieniu zgromadzenia, które miało się odbyć 31 marca, na 21 kwietnia. Kadencja I Prezes kończy się 30 kwietnia.

12:00

Powoli zaczyna działać elektroniczny dziennik Librus, którego awaria od kilkudziesięciu minut paraliżowała naukę przez internet w całym kraju. Wcześniej informowaliście nas, że uczniowie nie mogą się zalogować do systemu i pobrać zadań. Firma Librus obsługuje ponad połowę szkół w Polsce. Powodem usterki było przeciążenie systemu.



11:52

W systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych, pojawia się już informacja o kwarantannie danej osoby i terminie jej zakończenia. Znacznik został uruchomiony - poinformował prezes NFZ Adam Niedzielski.



Na tę chwilę - jak podał - już ponad 100 tys. osób jest uwzględnionych w bazie.



Znacznik to szczególnie ważna informacja dla lekarzy, do których zgłaszają się pacjenci. Do tej pory medycy opierali się wyłącznie na oświadczeniu pacjenta. Teraz mają twarde dane o objęciu kwarantanną i o terminie jej zakończenia.

11:48

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z IBM Polska uruchomiło wirtualnego asystenta. Jest dostępny w serwisie pacjent.gov.pl i umożliwia szybkie uzyskanie online odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.



11:46

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim zostali wysłani na kwarantannę domową, bo mogli mieć kontakt z osobą, u której stwierdzono koronawirusa - potwierdził rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.



Na kwarantannie przebywa od środy kilkunastu pracowników nowomiejskiego sanepidu.



Został im pobrany wymaz, bo przypuszcza si,ę że mieli kontakt z osobą zakażoną. Placówka jest poddawana dezynfekcji. Chwilowo jest zamknięta, ale od czwartku będzie zapewniona ciągłość pracy. Zostaną tam skierowani pracownicy innych stacji sanepidu - podał Guzek.

11:43

Brytyjski następca tronu, 71-letni książę Karol ma pozytywny wynik testu na koronawirusa - - potwierdziła jego rzeczniczka. Dodała, że objawy choroby u niego są bardzo łagodne.

11:40

Po wykryciu wirusa u 4-latka, któremu udzielono pomocy na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, niemal cały jego personel został objęty kwarantanną, jak również kilkanaście osób z innych oddziałów, m.in. z SOR-u.



W miniony piątek chłopca z raną szarpaną głowy przetransportował do szpitala w Zielonej Górze śmigłowiec pogotowia lotniczego. Z rodziną został przeprowadzony wywiad, z którego wynikało, że dziecko nie należy do grupy ryzyka. Było jednak inaczej. Zatajono ważną informację, że matka 4-latka pracuje w Niemczech i miał on z nią kontakt.



Wyszło to na jaw dopiero w poniedziałek, przy wypisywaniu dziecka do domu. Wcześniej chłopiec był na SOR-ze, przeszedł zabieg na bloku operacyjnym, a potem przebywał na Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej.



Po ustaleniu powyższych okoliczności przy wypisie od chłopca pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa. We wtorek po południu do szpitala dotarł pozytywny wynik testu, co skutkowało podjęciem wymaganych procedurami działań - dodała rzeczniczka.



11:36

Badania jednego z pracowników oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu (Śląskie) potwierdziły u niego obecność koronawirusa - podała placówka. To jedna z 9 osób w woj. śląskim, u których w ostatnich godzinach potwierdzono zakażenie.



Mężczyzna przebywa w warunkach izolacji domowej. Od pozostałego personelu oddziału pobrano próbki do badań. Decyzją stacji sanitarno-epidemiologicznej osoby te zostały objęte kwarantanną. W związku z zaistniałą sytuacją trwają ustalenia z Urzędem Wojewódzkim i sztabem zarządzania kryzysowego dotyczące dalszego funkcjonowania oddziału w okresie kwarantanny - poinformował rano Szpital Powiatowy w Zawierciu.



Śląski Urząd Wojewódzki poinformował w środę, że ten mężczyzna w sile wieku najprawdopodobniej zakaził się w miejscu pracy. W dobrym stanie zdrowia przebywa w izolacji w swoim domu w powiecie zawierciańskim.



W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu leczonych jest obecnie 8 pacjentów z koronawirusem. Wśród nich jest też kobieta z powiatu myszkowskiego, która trafiła tam w ostatnich godzinach w ciężkim stanie, wykazując wyraźne objawy. Sanepid ustala źródło zakażenia w tym przypadku.

11:34

Wysoka kara finansowa grozi 32-latkowi z Żor w Śląskiem, który złamał zasady kwarantanny i poszedł w odwiedziny do znajomego. Kiedy zadzwonili do niego policjanci, próbował ich okłamać, twierdząc, że kwarantannę odbywa pod innym adresem.







11:27

Liczba wszystkich odnotowanych dotychczas na świecie zakażeń koronawirusem w środę rano przekroczyła na świecie 425 tys., a zgonów prawie 20 tys. - wynika z danych WHO. Odnotowano prawie 110 tys. wyzdrowień, a obecnie zakażonych jest ok. 300 tys. osób - najwięcej z nich w Europie.

Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), znowu nieco zwiększyło się dobowe tempo wzrostu zachorowań na Covid-19 we Włoszech, ale w Niemczech utrzymuje się na podobnym poziomie. Wciąż jest zatem nadzieja, że ten tydzień będzie przełomowy dla tych krajów i być może dla całej Europy. Dramatyczna sytuacja jest natomiast w USA, szczególnie w Nowym Jorku, gdzie liczba zachorowań i zgonów szybko rośnie.

Według WHO na Europę i Stany Zjednoczone 23 marca przypadało 85 proc. aktualnych zakażeń. Podobnie było minionej doby, 24 marca. Liczba wszystkich dotychczas odnotowanych zakażeń koronawirusem w środę rano przekroczyła na świecie 425 tys., a zgonów jest prawie 20 tys. Aktualnie zakażonych jest około 300 tys. osób.





11:22

Co ze spowiedzią i komunią podczas zbliżających się świąt Wielkanocnych? "Problem spowiedzi w czasach pandemii koronawirusa jako jeden z pierwszych stara się rozwiązać episkopat Węgier, powołując się na przepisy zatwierdzone przez papieża Jana Pawła II. Czy episkopat Polski wprowadzi podobne zarządzenia? Moim zdaniem, powinien" - pisze na swoim blogu na Rmf24.pl ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Na razie jednak wciąż nie ma takiej decyzji.



11:20

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał z Kancelarii Sejmu login i hasło do specjalnej aplikacji umożliwiającej zdalny udział w obradach Sejmu, mimo że nie jest posłem. W ławach sejmowych zasiadał w poprzedniej kadencji do czasu zwycięstwa w wyborach samorządowych. Stąd pytanie o bezpieczeństwo piątkowego posiedzenia parlamentu ze zdalnym udziałem części posłów.



11:18

Biblioteki, podobnie jak wszystkie instytucje kultury, będą zamknięte do odwołania. Ale mamy dostęp do darmowych bibliotek on-line. To projekty fundacji, sieci edukacyjnych czy domeny publiczne.



11:12

Pierwsze lekcje przez internet z dużymi problemami. Od 10 nie można zalogować się do elektronicznych dzienników. Uczniowie nie mogą pobrać zadań, nie mają dostępu do lekcji.



10:58

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak interweniował w sprawie wprowadzonego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy zakazu przebywania rodziców z chorymi dziećmi. Mam świadomość, że ta epidemia to trudny czas, ale musimy otoczyć dzieci szczególną opieką - powiedział PAP.



Zakaz przebywania z dzieckiem na oddziale - nawet jednego rodzica - wzbudził w Bydgoszczy wiele kontrowersji. Rodzice szukali pomocy w różnych instytucjach i zwrócili się także do rzecznika praw dziecka, argumentując, że dwuletnie bądź trzyletnie dzieci nie mogą pozostawać same na oddziale, bo będzie miało to wiele negatywnych skutków dla ich psychiki.



Poprosiłem dyrektora szpitala o rozważenie złagodzenia zakazu opiekowania się dzieckiem. Rozumiemy zagrożenie #koronawirus, ale dla małych dzieci Mama i Tata to najważniejsze istoty na świecie - ich miłość i bliskość pomagają w leczeniu. Bądźmy przy dzieciach w tym trudnym czasie - napisał na swoim oficjalnym profilu na Twitterze rzecznik praw dziecka.





10:54

U siedmiolatki w obwodzie wołyńskim na zachodzie Ukrainy zdiagnozowano zakażenie koronawirusem - poinformowały lokalne władze. Na Ukrainie odnotowano tego dnia czwarty zgon osoby zainfekowanej SARS-CoV-2. 68-letni mężczyzna zmarł w Tarnopolu, również na zachodzie kraju.



Jak przekazała na stronie internetowej Wołyńska Państwowa Administracja Obwodowa, mama z dziewczynką zwróciły się do lekarza rodzinnego w poniedziałek. Dziecko miało podwyższoną temperaturę i kaszel. Wyniki testów na grypę były negatywne, więc lekarz podjął decyzję o zleceniu testu na Covid-19. W środę obwodowe laboratorium poinformowało o pozytywnym wyniku testu.



Miejscowe władze zapewniają, że stan dziewczynki jest zadowalający. W środę nie ma już podwyższonej temperatury. Siedmiolatka wraz z rodzicami są poddani samoizolacji.



Dotychczas w kraju potwierdzono 113 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedną osobę uznano za wyleczoną.

10:48

Nie tylko respiratory. Konieczni są ludzie do ich obsługiwania i dodatkowy personel medyczny. Wielka Brytania zaangażuje do walki z koronawirusem lekarzy i pielęgniarki, którzy w ostatnich trzech latach przeszli na emeryturę.





10:45

Dostęp do testów na koronawirusa jest taki sam dla wszystkich - zapewnił w TVN24 minister środowiska Michał Woś, u którego zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. Woś opowiedział w TVN 24, w jaki sposób doszło u niego do zakażenia, jak trafił na badania oraz jak przebiega choroba. Podkreślił, że zgodził się na rozmowę na ten temat, aby przestrzec społeczeństwo przed bagatelizowaniem zagrożenia. Żebyśmy nie musieli dojść do tego punktu, że lekarze będą musieli podejmować decyzje, że trzeba odłączyć respirator osobie starszej, aby mogła przeżyć młodsza - powiedział.

Koronawirusem zaraziła się także żona ministra, która jest w siódmym miesiącu ciąży, oraz córka. Woś zapewnił, że żonie i dziecku, które oczekuje na przyjście na świat, nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, natomiast córeczka nie wykazuje żadnych objawów.





10:24

Diecezja tarnowska odwołała od dziś msze z udziałem wiernych, zdecydowano także o zamknięciu wszystkich kościołów na terenie diecezji.

Msze nadal mogą się odbywać w kościołach, ale tylko dla osób duchownych. Wszystkie kościoły dla wiernych mają zostać zamknięte, a ewentualne sakramenty będą udzielane indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Biskup tarnowski zakazał także odmawiania wspólnych modlitw przed kościołami czy kaplicami.

10:15

Gwiazda Barcelony Lionel Messi i menedżer Manchesteru City Pep Guardiola, podobnie jak wcześniej Robert Lewandowski (Bayern Monachium), przekazali po 1 milion euro na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - podały zagraniczne media.



10:09

"Wprowadzamy ograniczenia, bo chcemy by liczba zachorowań spłaszczyła się jak najszybciej; wierzymy w odpowiedzialność obywateli; nie chodzi o to, żeby nakładać sankcje, tylko by niwelować zagrożenie epidemiczne" - powiedział w TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller.



10:07

Mężczyzna z koronawirusem, który był hospitalizowany w cieszyńskim Szpitalu Śląskim, opuścił placówkę. Badania jego próbki dały obecnie wynik ujemny - poinformowała rzeczniczka szpitala Ewy Herman.



09:54

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowała wicepremier Tatiana Golikowa. Tym samym liczba infekcji wzrosła w tym kraju do 658.



Wzrost zachorowań w Rosji w ostatnich dniach wynosił około 50-60 nowych przypadków w ciągu jednej doby.

09:53

Warszawski parkiet rozpoczął środowe notowania od wzrostu największych indeksów. Umacnia się też kurs polskiego złotego, zyskuje też ropa naftowa, ale tanieje złoto po wcześniejszych wzrostach.



Po otwarciu indeks WIG zyskuje prawie 3 proc., rosnąc do 41.382,19 pkt., a indeks największych spółek WIG 20 idzie w górę o ponad 3 proc., do 1.499,25 pkt.



Amerykańska ropa WTI na początku dnia kosztuje prawie 24,6 dolara za baryłkę, to wzrost o 2,5 proc., złoto natomiast tanieje o ok. 1,7 proc., do około 1602 dolarów za uncję.



Polska waluta rozpoczyna środę od umocnienia wobec euro o blisko 2 grosze. Za euro trzeba zapłacić 4,58 zł. Złoty umacnia się też wobec dolara również o około 2 grosze, kurs amerykańskiej waluty to około 4,24 zł.



Optymizm powraca na rynki azjatyckie. W Japonii Nikkei 225 zyskał 8,04 proc., a w Chinach wskaźnik SCI poszedł w górę przed zamknięciem o 2,22 proc.

09:47

Departament zdrowia Moskwy zadecydował, że chorzy, u których zakażenie koronawirusem przebiega w lekkiej formie będą mogli leczyć się w domu. Władze zalecają im przyjmowanie leków przeciwwirusowych i paracetamolu.



Przepisy, które moskiewskie merostwo opublikowało we wtorek wieczorem, obowiązują do 30 marca.



Przy lekkim przebiegu infekcji chory ma temperaturę niższą niż 38,5 stopnia Celsjusza, oddycha bez trudności, a poziom saturacji (nasycenia krwi tętniczej tlenem) przekracza 93 proc. Jeśli choćby jeden z tych warunków nie będzie spełniony, chory trafi do szpitala.



Hospitalizowane będą także wszystkie osoby z grup ryzyka, a więc w wieku powyżej 65 lat, cierpiące na chroniczne schorzenia i kobiety w ciąży.



Podczas leczenia w domu pacjenci mają zażywać leki przeciwwirusowe (są to preparaty stosowane w terapii HIV) i paracetamol na obniżenie gorączki oraz przyjmować obficie płyny.



09:45

W związku z ogłoszonymi przez rząd ograniczeniami w przemieszczaniu się od środy krakowskie MPK zamieszcza na drzwiach tramwajów i autobusów naklejki z informacją, ile osób jednorazowo może podróżować poszczególnymi pojazdami. Przewidziano także dodatkowe kursy.



W Krakowie w gotowości będzie także rezerwowy tabor tramwajowy i autobusowy. Zgodnie z zapowiedziami MPK od czwartku na pasażerów czekać będzie nawet 20 tramwajów i 50 autobusów. Mają one kursować na trasach, gdzie pojawi się więcej pasażerów niż liczba dostępnych miejsc w pojazdach.



"O większej liczbie pasażerów czekających na przystankach będą informować dyspozytorów MPK kierowcy i motorniczowie" - podano w informacji. Jak wyjaśniono, pojazdy zostaną rozmieszczone w różnych punktach miasta tak, aby "jak najszybciej mogły zacząć wykonywać dodatkowe kursy tam, gdzie będzie to potrzebne".



09:42

Służby medyczne Tajlandii poinformowały o wykryciu koronawirusa u 107 nowych pacjentów. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków infekcji w tym kraju to 934.



Wśród nowo zakażonych jest 27 osób, które były w kontakcie z wcześniej zdiagnozowanymi pacjentami i 13 zakażeń niezwiązanych z wcześniej wykrytymi.



Po wprowadzeniu restrykcji i częściowym zamknięciu granic, z kraju wyjechało ok. 60 tys. zagranicznych pracowników. W celu powstrzymania epidemii, w ubiegłym tygodniu w Tajlandii zamknięto większość sklepów.



Od początku epidemii w Tajlandii zmarły cztery osoby zakażone nowym koronawirusem, zaś 70 pacjentów wróciło do zdrowia.

09:38

Ukraińska policja poinformowała o wszczęciu postępowania karnego wobec jednej z prywatnych kijowskich klinik, która nie przekazała odpowiednim organom władzy informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego u pacjenta.



Grozi za to do trzech lat więzienia.



Jak wyjaśniła policja, podczas monitoringu internetu wykryto informację o przeprowadzeniu testu na koronawirusa u mieszkańca Kijowa i zdiagnozowaniu u niego infekcji. Klinika nie powiadomiła o przeprowadzeniu testu i o jego wyniku ministerstwa ochrony zdrowia ani Centrum Zdrowia Publicznego.



Na Ukrainie dotychczas potwierdzono 113 przypadków zakażenia koronawirusem w 13 obwodach i w Kijowie

09:27

Od północy obowiązują nadzwyczajne ograniczenia w przemieszczaniu się. Wychodzić można tylko w określonych sytuacjach m.in. do pracy, sklepu czy do apteki. Wyjątkiem jest także - jak czytamy w rozporządzeniu - "zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego". Dostajemy od Was bardzo dużo sygnałów z pytaniami "co to znaczy". Odpowiadamy na nie razem z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM.



09:26

Od środy obowiązują kolejne ważne zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Autobusy, tramwaje, metro oraz SKM znów będą kursować jak w dni powszednie. Utrzymuje się zawieszenie kursowania linii "szkolnych" - poinformował w środę Warszawski Zarząd Publiczny.

09:24

Oddział pediatrii i SOR dla dzieci Szpitala św. Wojciecha na Zaspie w Gdańsku wznowiły działalność po czasowym zamknięciu z powodu koronawirusa, którego zdiagnozowano u lekarki i pielęgniarki - poinformowała PAP Katarzyna Brożek, rzeczniczka zarządzającej szpitalem spółki Copernicus.



Część personelu, która została objęta kwarantanną i poddana testom na obecność koronawirusa, otrzymała już ujemne wyniki badań. Aktualnie pracownicy oczekują na decyzję sanepidu o zdjęciu kwarantanny. Po jej otrzymaniu, będą mogli wrócić do pracy - przekazała Katarzyna Brożek.



Dziecięcą część SOR i oddział pediatryczny zamknięto w niedzielę, a 41 pracowników placówki objęto kwarantanną i poddano testom na obecność wirusa SARS-Cov-2. Decyzję podjęto po tym, gdy okazało się, że dwie pracownice - lekarka i pielęgniarka - są zakażone koronawirusem.



Kobiety najprawdopodobniej zaraziły się od lekarki pracującej w tym szpitalu, która 9 marca wróciła z narciarskiego urlopu do pracy. Nie miała ona wówczas żadnych niepokojących objawów. Jednak 12 marca z powodu infekcji układu oddechowego udała się na zwolnienie lekarskie. 18 marca zgłosiła się do szpitala zakaźnego na badania w kierunku koronawirusa. Dwa dni później dowiedziała się, że w grupie, z którą spędzała urlop, jest osoba, u której zdiagnozowano COVID-19. Pediatra została objęta kwarantanną. Na razie nie wiadomo, czy jest zakażona, wciąż czeka na wyniki testu.

09:22

Personel medyczny szpitala we włoskim Bergamo chce, by cały świat zobaczył, jak wyglądają realia w ich klinice w dobie pandemii koronawirusa. "To przerażające" - napisał brytyjski dziennikarz Stuart Ramsey, któremu pozwolono wejść do środka, by opisał światu katastrofalną sytuację. Przesłanie włoskich lekarzy jest jedno - ostrzec kolegów na całym świecie przed tym, co nadchodzi.



09:12

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze o przelotach do Polski zaplanowanych na dziś w ramach akcji "Lot do Domu".



25 marca w ramach operacji "Lot do Domu" przewidziane są rejsy do Warszawy z Zanzibaru (Tanzania), Denpasar (Bali), Bangkoku (Tajlandia), Chicago (Stany Zjednoczone), Londynu (Wielka Brytania), Amsterdamu (Niderlandy), Paryża (Francja), Barcelony (Hiszpania), Dublina (Irlandia), Oslo (Norwegia).



Na loty z Denpasar, Bangkoku i Chicago zakończono już sprzedaż biletów.



Na stronach LOT można znaleźć loty planowane w kolejnych dniach - aż do 5 kwietnia. Lista dostępnych połączeń będzie sukcesywnie uzupełniana - zaznacza LOT.



Za powrót do Polski podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę - od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca LOT-owi polski rząd

09:01

Ministerstwo Zdrowia informuje, że tragiczny bilans ofiar koronawirusa w Polsce wzrósł do 12 osób. W szpitalu we Wrocławiu zmarło dwóch mężczyzn - 41-letni oraz 71-letni.



Liczba zarażonych Covid-19 wzrosła do 927.Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. małopolskiego.



08:53

Projekt dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów dziś w trybie obiegowym - zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.



Dziś około południa odbędzie się robocze spotkanie członków Rady Ministrów za pośrednictwem wideokonferencji. Jednym z głównych tematów będzie projekt tzw. tarczy antykryzysowej - poinformował Müller.



Jak dodał, "projekt zostanie w środę przyjęty przez rząd w trybie obiegowym".



Jesteśmy w stałym dialogu ze stroną społeczną oraz klubami parlamentarnymi. Na poziomie dalszych prac jesteśmy otwarci na dalsze konstruktywne uwagi do projektu - podkreślił rzecznik rządu.



Rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanym "tarczą antykryzysową" w piątek ma się zająć Sejm.

08:52

Na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej rano ok. 140 tirów na wyjazd z Polski czeka 10 godzin. Z kolei blisko 300 samochodów ciężarowych 35 godzin oczekuje na wjazd do naszego kraju.



Minionej doby w Korczowej odprawionych zostało 2413 osób. Z tej liczby do Polski wjechały 494 osoby - powiedziała rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor.



Dodała, że ruch towarowy, który odbywał się normalnie przez kilka przejść granicznych, teraz jest prowadzony przez jedno przejście. Pozostałe podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko są nieczynne.

08:47

W Centrum Zdrowia Dziecka zostali zbadani wszyscy przebywający w klinice pacjenci i ich opiekunowie, a także 14 pracowników. U przebadanych osób nie stwierdzono koronawirusa - poinformował dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" dr Marek Migdał.



W ubiegłym tygodniu u lekarza-naukowca z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie został rozpoznany COVID-19. Lekarz miał kontakt z 6 pacjentami.

08:45

Koniec wyłączonego z kwarantanny ruchu przygranicznego. Jak ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, od piątku od północy osoby mieszkające w Niemczech, a pracujące w Polsce, po przekroczeniu granicy będą musiały przechodzić dwutygodniowa kwarantannę.



08:41

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa, jeśli jest wskazanie lekarskie, tzn. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel i duszność - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.



08:39

Staramy się w prezydium Sejmu mówić głosem rozsądku i zminimalizować skutki - stwierdza w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski, pytany o planowane, piątkowe posiedzenie Sejmu. O swoim pomyśle przeprowadzenia zdalnych obrad mówi: "Na początku, kiedy ten pomysł został zgłoszony, wszyscy byli w Prezydium Sejmu za. (...) Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska na pierwszym posiedzeniu (prezydium Sejmu - przyp. red.) była za, na wczorajszym posiedzeniu się wstrzymała i potem na konferencji prasowej powiedziała, że jest przeciw. No taka uroda" - mówi Zgorzelski. Zauważa, że politycy z PO zgodzili się na głosowanie online w Parlamencie Europejskim, a w polskim Sejmie się na to nie zgadzają i są w tej sprawie jednomyślna z Konfederacją. Zaiste egzotyczna koalicja - pana Budki z panem Winnickim - są przeciw - dziwi się wicemarszałek.



08:36

W środowych propozycjach zabaw dla dzieci dziś zarówno coś dla tych bardzo ruchliwych, jak i propozycje dla tych, którzy właśnie uczą się czytać. Namawiamy Was by zostać w domu i zadbać zarówno o rozrywkę jak i edukację najmłodszych.



08:17

Do 709 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Republice Południowej Afryki - poinformował minister zdrowia tego kraju Zweli Mkhize. W ciągu doby odnotowano 155 nowych przypadków.

08:10

Obawy przed epidemią zachęciły Polaków do kupowania online, również żywności. W efekcie liczba transakcji wzrosła o 240 proc. - i to nie koniec boomu - informuje "Rzeczpospolita".



07:52

Reprezentantka Szkocja w curlingu Vicky Wright wróciła do pełnoetatowej pracy jako pielęgniarka na nocnej zmianie - poinformowały brytyjskie media. Powodem decyzji jest chęć niesienia pomocy osobom zainfekowanym koronawirusem.



Niedawno Wright wywalczyła z drużyną klubową mistrzostwo kraju, zaś z kadrą narodową udała się do Kanady na mistrzostwa świata, by rywalizować m.in. o olimpijską kwalifikację. Szybko jednak wróciła do Szkocji, bowiem ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa zawody zostały odwołane.



Z zawodu curlerka Wright jest pielęgniarką, ale od zeszłego roku postawiła wszystko na sport, starając się sięgnąć po "bilet" na igrzyska w Pekinie w 2022 roku. W obecnej sytuacji wszystko się zmieniło.



Widzę, co się dzieje i że istnieją znacznie ważniejsze sprawy niż wydarzenia sportowe. Po powrocie do domu skontaktowałam się z moim przełożonym i powiedziałam, że jestem gotowa zrobić co w mojej mocy, aby pomóc - stwierdziła Wright, która obecnie pracuje na nocnej zmianie w szpitalu Forth Valley w pobliżu miasta Stirling.



Zawodniczka podkreśliła, że teraz "będzie grała swoją rolę w znacznie większym zespole".

07:48

W ciągu ośmiu dni w Mediolanie powstał w związku z epidemią koronawirusa nowy oddział intensywnej terapii na terenie szpitala San Raffaele. Oddział sfinansowało 200 tysięcy osób podczas zbiórki rozpoczętej przez małżeństwo celebrytów: Chiarę Ferragni i Fedeza.

Znana w świecie mody właścicielka własnej marki i projektantka Ferragni oraz jej mąż, popularny raper Fedez zainaugurowali przed dwoma tygodniami w mediach społecznościowych zbiórkę pieniędzy po to, by do końca marca stworzyć dodatkowy oddział dla ciężko chorych pacjentów z Covid-19.

07:46

Klient musi mieć świadomość, że to rozwiązanie nie zawsze będzie zupełnie bezkosztowe. Może się zdarzyć, że bardziej będzie mu się opłacało obsługiwać kredyt na bieżąco niż go zawiesić - mówi przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski środowemu "Dziennikowi Gazecie Prawnej".





07:33

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 149 osób - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 35 w porównaniu z wtorkiem.



Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 31 554.

07:24

We wrocławskim szpitalu przy ul. Koszarowej zmarł mężczyzna w średnim wieku, który był tam hospitalizowany od tygodnia z powodu zakażenia koronawirusem - informuje reporter RMF FM Mateusz Czmiel.



W tym samym szpitalu zmarł też drugi mężczyzna, który wieczorem zgłosił się na oddział zakaźny w bardzo ciężkim stanie. W nocy jego stan znacznie się pogorszył i zmarł. To, czy był zakażony koronawirusem, potwierdzą badania.

07:10

Wywalczyła mistrzostwo Europy w pchnięciu kulą w 2018 roku. Później zaliczyła zniżkę formy, by wreszcie znów zdobyć złoto w tym roku na światowych wojskowych igrzyskach sportowych. "Zobaczyłam światełko w tunelu" - mówi nam o swojej formie Paulina Guba, z którą rozmawialiśmy o wczorajszej decyzji MKOl-u dotyczącej przesunięcia igrzysk olimpijskich. O wywróconym świecie sportowców, który zmieniła pandemia koronawirusa, z mistrzynią Europy w pchnięciu kulą rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.



07:06

Koszarowanie piłkarzy i rozgrywanie meczów przy pustych trybunach - to głośny pomysł na dokończenie sezonu Ekstraklasy, który zaproponował prezes Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski. Ekstraklasa S.A. usłyszy o tym pomyśle jutro - podczas wideokonferencji. Jednak już teraz słychać głosy, że taki plan być może jest ambitny, ale niewykonalny albo nawet szalony. O różnych scenariuszach, jakie czekają polski futbol po opanowaniu epidemii koronawirusa z trenerem piłkarskim Janem Urbanem rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.





06:46

Amerykańscy senatorzy i urzędnicy administracji osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki - powiedział przedstawiciel Białego Domu Eric Ueland.



Mamy porozumienie - powiedział dziennikarzom Ueland po kilku dniach negocjacji w sprawie pakietu stymulacyjnego, który ma być wart 2 biliony dolarów.

06:42

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, np. rekreacyjna jazda na rowerze; czy restauracje nadal będą wydawać posiłki na wynos; czy potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy - m.in. na te pytania odpowiada rządowy portal gov.pl/koronawirus.



06:21

Amerykańskie władze wzywają, by wyjeżdżając z Nowego Jorku poddać się 14-dniowej kwarantannie. Na aglomerację tego miasta przypada ponad połowa wszystkich wykrytych zakażeń koronawirusem w USA. W obawie przed pandemią mieszkańcy masowo opuszczają ją.



Według szacunków rozwój pandemii koronawirusa sprawi, że stan Nowy Jork będzie potrzebował w ciągu 2-3 tygodni 140 tys. łóżek szpitalnych. Wiceprezydent USA Mike Pence zapowiedział, że do stanu Nowy Jork w ciągu 24 godzin dostarczone zostanie 4 tys. respiratorów.

06:18

Po wybuchu pandemii koronawirusa liczba przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów, wzrosła do 63 proc. - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD).



Jak wskazali autorzy badania IMAS International, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, część zatorów nie ma podłoża ekonomicznego, tylko psychologiczne. 27 proc. respondentów nie ukrywa, że choć ma pieniądze, to nie płaci, bo trzyma je na "czarną godzinę". 65 proc. ankietowanych podejrzewa, że tak samo postępują ich kontrahenci.

06:16

Kara od roku do pięciu lat więzienia za złamanie kwarantanny przez osobę zakażoną koronawirusem została zapisana w najnowszym dekrecie, przyjętym we wtorek przez włoski rząd. Ponownie od wybuchu kryzysu epidemiologicznego ponad miesiąc temu zaostrzono przepisy.



Ponadto rząd zdecydował, że kary za złamanie przepisów mających na celu ograniczenie szerzenia się wirusa, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu, wynosić będą od 400 do 3000 euro. Dotąd kara ta wynosiła 206 euro.



Ten kolejny dekret wymienia łącznie 28 zakazów i reguł postępowania w okresie epidemii, w tym także te wprowadzone wcześniej. Jest tam między innymi zapis o możliwości zablokowania dróg, zamknięciu parków, kin i restauracji, zakazie zgromadzeń oraz wszelkich imprez zbiorowych.

Dotychczas we Włoszech potwierdzono 69 tysięcy przypadków zarażenia koronawirusem. Zmarło 6820 osób.

06:10

Większość Polaków bardzo dobrze ocenia ograniczenia wprowadzone przez władze w związku z epidemią koronawirusa. Jak dowodzi najnowszy sondaż United Surveys, przeprowadzony na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, nie tylko dobrze oceniamy już wprowadzone środki, ale samodzielnie ograniczyliśmy swoje kontakty osobiste, żeby zmniejszyć ryzyko.



05:45

W Chinach znów nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach trzy osoby zmarły.



Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 47 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było 74, a w sumie od początku epidemii jest ich 474.



W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 118 osób, z których ponad 73 tysiące powróciło do zdrowia.



Według Komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o trzy do 3281.

05:42

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Korei Południowej nieznacznie wzrosła. Jak poinformowały służby sanitarne tego kraju, we wtorek zarejestrowano 100 nowych infekcji, o 24 więcej niż dzień wcześniej.

W sumie liczba infekcji w Korei Południowej wynosi obecnie 9137, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek o jedną do 126.



Tak jak wcześniej, najwięcej nowych przypadków wykryto w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:39

W Stanach Zjednoczonych zmarło już 714 osób zakażonych koronawirusem. Wtorek był drugim dniem z rzędu z ponad 100 zgonami. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork, w którym zmarło już 271 osób z SARS-CoV-2.



W Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie rośnie liczba przypadków SARS-CoV-2. Jak podaje portal "New York Times", do wtorku wieczór czasu miejscowego koronawirusa wykryto u ponad 53 tys. osób. Ponad połowa przypadków to stan Nowy Jork. Znaczne tempo wzrostu odnotowywano też w sąsiadującym z nim stanie New Jersey. Duże ogniska śmiercionośnej choroby są też w stanie Waszyngton, Kalifornii, Illinois oraz Luizjanie.



Co najmniej 17 stanów zdecydowało się na nakaz pozostania w domach. Wyjść z niego można tylko, jeśli to absolutnie konieczne. Od środy takie obostrzenia obowiązywać będą ponad połowę mieszkańców USA.



Z powodu epidemii w wielu sklepach w USA występują niedobory produktów, a sprzedaż niektórych produktów jest reglamentowana. Zamknięte są szkoły. Ceny na stacjach benzynowych są najniższe od czterech lat. Rośnie popyt na broń.

05:33

W Turcji stwierdzono 343 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Fahrettin Koca. W sumie w Turcji są 1872 osoby zainfekowane, 44 osoby zmarły.



Koca oświadczył, że w ostatnich 24 godzinach w Turcji zmarło siedem osób. Przeprowadzono 3952 testów na koronawirusa, co w sumie daje ok. 28 000 wykonanych badań.



Z powodu pandemii zamknięte są w Turcji kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry, zawieszone zostały zbiorowe modlitwy w meczetach. Zamrożono także połączenia lotnicze z kilkoma krajami i zamknięto granicę lądową z Iranem. Zamknięto też wszystkie szkoły.



Kilka dni temu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał obywateli do pozostania w domach przez najbliższe trzy tygodnie, aby pokonać epidemię koronawirusa. Zapowiedział też program pomocowy dla gospodarki.

05:32

W Libii zanotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało libijskie Narodowe Centrum Kontroli Chorób.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że służba zdrowia w Libii jest w opłakanym stanie. Kraj jest areną konfliktu zbrojnego między uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem w Trypolisie a samozwańczą Libijską Armią Narodową (LNA) ze stolicą w Bengazi, którego szefem jest generał Chalifa Haftar.



To system opieki zdrowotnej, który jest bliski upadku - powiedziała Elizabeth Hoff, szef misji WHO w Libii. Wyjaśniła, że ilość sprzętu do testowania jest bardzo ograniczona, brakuje środków ochronnych, a przede wszystkim pracowników medycznych, szczególnie na obszarach wiejskich.

05:28

Koronawirus mógł już zainfekować znacznie więcej osób w Wielkiej Brytanii, niż naukowcy dotychczas szacowali, być może nawet połowę populacji - wynika z badań z Uniwersytetu w Oxfordzie, o których napisał dziennik "Financial Times".



"FT" cytuje Sunetrę Guptę, profesor epidemiologii teoretycznej, która prowadziła badania. Jak mówi, jeśli wyniki się potwierdzą, oznaczają one, że mniej niż jedna osoba na tysiąc osób zakażonych wirusem choroby Covid-19 zachoruje na tyle, by potrzebować leczenia szpitalnego. W zdecydowanej większości występują bardzo łagodne objawy lub w ogóle nie występują.



Model stworzony przez Grupę Ewolucyjnej Ekologii Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie w Oxfordzie wskazuje, że koronawirus dotarł do Wielkiej Brytanii najpóźniej w połowie stycznia. Jak wiele pojawiających się infekcji, rozprzestrzeniał się w niewidoczny sposób przez ponad miesiąc, zanim pod koniec lutego oficjalnie zarejestrowano pierwsze przekazanie wirusa pomiędzy osobami będącymi w Wielkiej Brytanii.

05:25

Wraz z członkami gospodarczego sztabu kryzysowego zrobię wszystko, by jak najłagodniej przeprowadzić Polskę przez czas perturbacji ekonomicznych i zminimalizować wpływ pandemii na życie milionów polskich rodzin - zapewnił na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu posiedzenia sztabu.







Premier zwrócił uwagę, że w sytuacji pandemii koronawirusa widoczne są dwa kluczowe zagrożenia - dotyczące zdrowia i życia obywateli oraz poważne niebezpieczeństwo ekonomiczne. Jak wyjaśnił, właśnie dlatego oprócz wprowadzanego już planu tarczy antykryzysowej we wtorek rozpoczęto prace gospodarczego sztabu kryzysowego. Zaprosiłem do niego szefów i szefowe głównych instytucji odpowiedzialnych za stabilność polskiej gospodarki: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych razem z ministrami rozwoju, finansów, rodziny, a także prezesów BGK, PFR i UOKiK oraz przewodniczącego KNF - napisał na Facebooku.



Szef rządu poinformował, że podczas pierwszego, zakończonego wieczorem teleposiedzenia omówiono możliwe scenariusze rozwoju wypadków.

05:20

Od dziś szkoły mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają realizować podstawę programową i stawiać uczniom oceny. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Mieli proponować uczniom korzystanie z rozmaitych materiałów dydaktycznych, utrwalających wiedzę zdobytą w szkole i pomagających w przygotowaniach do egzaminów. Uczniowie korzystali z nich dobrowolnie i nie mogli otrzymywać ocen.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020 r. wydłużony został okres zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.



05:06

Od północy na terenie całej Polski obowiązują nowe radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Wszedł zakaz opuszczania domów poza nielicznymi wyjątkami - jak wyjście do pracy czy po niezbędne zakupy.

Wieczorem Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątki dotyczą także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Lista nowych obostrzeń wprowadzanych w ramach walki z koronawirusem / RMF FM / RMF FM

Zdecydowano, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - dwie osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego -zgodnie z rozporządzeniem, w tym samym czasie może nimi podróżować nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują organizowania zgromadzeń od 25 do 11 kwietnia. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Wciąż działają też wprowadzone wcześniej regulacje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - m.in. zmiany w funkcjonowaniu centrów handlowych i obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.