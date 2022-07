Biały Dom poinformował, że Joe Biden jest zakażony koronawirusem. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma mieć bardzo łagodne objawy.

Joe Biden / Shutterstock

Joe Biden będzie kontynuował pracę w izolacji do momentu, aż nie uzyska negatywnego wyniku testu. Będzie uczestniczył w spotkaniach poprzez telefon i platformę Zoom.

Biały Dom poinformował, że ostatni test przed czwartkowym Biden miał zrobiony we wtorek i dał on wynik negatywny. W środę prezydent udał się do stanu Massachusetts, gdzie wygłosił przemówienie na temat zmian klimatycznych.

Cytowana przez Reuters rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że Biden rozpoczął kurację Paxlovidem - pierwszym doustnym lekiem zarejestrowanym w leczeniu ambulatoryjnym Covid-19 o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu.

79-letni Biden do tej pory czterokrotnie zaszczepił się przeciwko Covid-19.