Informacja o nowej odmianie koronawirusa wywołała falę restrykcji ograniczających podróżowanie między Wielką Brytanią a innymi państwami, głównie europejskimi. Nadzieją na rozwiązanie pandemicznego kryzysu są szczepionki przeciw Covid-19, po wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej można je już stosować w 27 państwach członkowskich. Wczoraj w Polsce wykryto 4633 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 77 osób. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii w Polsce i na świecie znajdziesz w naszym raporcie.

Lekarz pokazujący rezydentom jak używać środków ochrony osobistej / Dave Mustaine / PAP/EPA

Europejska Agencja Leków zweryfikowała bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw Covid-19, stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTec, a Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie jej do obrotu.

Wielu Polaków mieszkających na co dzień w Wielkiej Brytanii nie wróci do Polski ba święta. Od północy 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wielka Brytania izoluje się od świata w związku z wykryciem na jej terenie nowego szczepu koronawirusa, który ma być bardziej zaraźliwy od jego poprzednich wersji.

Firmy Pfizer i BioNtec zapewniają, że ich szczepionka jest skuteczna na nową mutację koronawirusa.

W Polsce szczepionka ma się pojawić drugiego dnia świąt. Pierwsza partia trafi do 70 szpitali.

W nocy opublikowano rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które mają obowiązywać od 28 grudnia.

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, opracowali test pozwalający odróżnić zakażenie koronawirusem od zwykłej grypy.

08:00 Koronawirus na Tajwanie

Pierwszą od 250 dni lokalną transmisję SARS-CoV-2 wykryto na Tajwanie - informuje CNN.







07:55 Szczepionka przeciwko Covid-19

Komisja Europejska dopuściła do obrotu na unijnym rynku pierwszą szczepionkę przeciw Covid19. Szczepionka firmy Pfizer/BioNTech została wcześniej zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Pierwsze dawki mają trafić do Polski już w tym tygodniu. Dziś, 22 grudnia o godz. 20:00 zapraszamy na transmitowaną na stronach głównych rmf24.pl i Onetu debatę ekspercką dotyczącą samej szczepionki i programu szczepień przeciwko COVID-19. Specjaliści odpowiedzą na kluczowe pytania w oparciu o naukowe ekspertyzy i dostępną wiedzę.











07:31 Ekspert o zawieszeniu lotów z Wielkiej Brytanii

Zawieszenie lotów z i do Wielkiej Brytanii w związku z potwierdzonym tam nowym wariantem SARS-CoV-2 to rozwiązanie drastyczne, ale z punktu widzenia ryzyka można powiedzieć, że to dobre rozwiązanie - podkreślił w rozmowie PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Infekcje nowym wariantem koronawirusa potwierdzono także m.in. w Danii, we Włoszech, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.





07:07 Premier o pandemii w Polsce

Szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie da się przerwać łańcucha zakażeń, uruchomić gospodarki bez masowej akcji szczepień - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".



W rozmowie z "GP" premier był pytany o powody kolejnych restrykcji wprowadzanych w związku z epidemią. Szef rządu wskazał, że jedną z przyczyn takiej decyzji jest konieczność przygotowania się do akcji szczepień i na trzecią falę epidemii, "która najpewniej nam - jak i wszystkim innym - bardzo realnie zagraża". Kolejnym powodem - jak wskazał premier - jest obniżająca się czujność dość licznych grup społecznych, niestosowanie się do zaleceń sanitarnych.



Ewidentnym tego przykładem były wielotysięczne protesty, które niestety zostały zaakceptowane czy wręcz wsparte przez część polityków i mediów. Poszedł zatem jasny sygnał, że można łamać reżim sanitarny, lekceważyć zalecenia epidemiologów. A my w kluczowy czas walki z pandemią musimy wejść jak najbardziej zwarci i czujni. Styczeń i luty to miesiące wyjątkowej aktywności i ekspansji wirusów, wskazuje na to wielu ekspertów. Szczepienia na szeroką skalę rozpoczną się zapewne na przełomie stycznia i lutego. Jeśli do tego czasu wzrost epidemii nabierze niekorzystnego dla nas tempa, to będziemy mieli poważny problem - powiedział.

07:03 Problem z zapisywaniem się na szczepienia

Nie wszyscy medycy zgłaszający się na szczepienie trafiają na listy w szpitalach węzłowych. Resort zdrowia twierdzi, że to sprzeczne z wytycznymi ministerstwa - podaje we wtorek "Rzeczpospolita".



"Rz" podaje, że choć zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19 w tzw. etapie zerowym mogą się zgłaszać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, część z nich ma problem z zapisem.

"Lekarze prowadzący prywatne praktyki bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia skarżą się, że rejestratorzy zapisujący na szczepienia w tzw. szpitalach węzłowych odsyłają ich do innych placówek. Kilku członków izby usłyszało, że zapisywać mogą się tylko jako pracownicy większego podmiotu, np. szpitala czy przychodni" - mówi dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.





06:44 Szczepienia przeciw Covid-19

67 proc. badanych uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 nie powinny być obowiązkowe, a 19 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster zrealizowanego 12 grudnia dla "Super Expressu".



W sondażu przeprowadzonym na zlecenie "SE" negatywny stosunek do przymusu szczepień wyraziło 67 proc. ankietowanych. Z kolei 19 proc. badanych uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe.



Sondaż przeprowadził Instytutu Badań Pollster 12 grudnia br. na grupie 1067 dorosłych Polaków.





06:37 Pomoc dla dotkniętych kryzysem Amerykanów

Amerykański Kongres przegłosował pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa, który powiązano z ustawą budżetową. Przewiduje on drugą turę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów, tym razem w wysokości 600 USD.



Pakiet ustaw warty jest łącznie około 2,3 biliona dolarów, z czego około 900 miliardów to pakiet na czas koronawirusa, który Republikanie i Demokraci negocjowali od wakacji. W poniedziałek wieczór liczącą blisko 6 tysięcy stron ustawę przegłosowała i Izba Reprezentantów i Senat. By weszła w życie potrzebny jest podpis prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiadał że go złoży.





06:35 Wolne łóżka w Polsce

Ponad tysiąc wolnych łóżek covidowych jest w województwach m.in. dolnośląskim (1358), mazowieckim (2202), łódzkim (1090), podkarpackim (1162) i wielkopolskim (1103) - ustaliła PAP.

W dolnośląskich szpitalach zajętych jest 1376 łóżek z 2734 przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Wolnych jest też 75 z 201 respiratorów - podał Dolnośląski Urząd Wojewódzki.





06:28 Ekspert o nowym szczepie koronawirusa

Włoski specjalista chorób zakaźnych profesor Matteo Bassetti z Genui apeluje o spokój w związku z wykryciem nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem jest wokół niej "za dużo wrzawy".









06:09 Wysoka skuteczność badań

Przeciwciała klasy IgA są niezwykle skuteczne przeciwko COVID-19, wynika z badania przeprowadzonego w Paryżu przez międzynarodowy zespół mikrobiologów i wirusologów.



IgA to przeciwciała stanowiące dominującą klasę immunoglobulin w ludzkich wydzielinach śluzowo-surowiczych, np. nosowo-gardłowych. Mogą też występować w surowicy.



Dotychczas naukowcy wskazywali, że przeciwciała klasy IgA mają wysoki potencjał w diagnozowaniu zakażenia koronawirusem. Odnotowywali, że u niektórych chorych na kilka dni przed pojawieniem się objawów Covid-19 znacząco wzrastał w organizmie poziom tychże przeciwciał.





06:06 Ograniczenia w hotelach i siłowniach

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg ograniczeń w funkcjonowaniu hoteli i siłowni.









05:50 Szczepienia w Polsce

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. We wtorek ma zostać przekazana informacja, w których tzw. szpitalach węzłowych szczepienia będą najpierw wykonywane.







05:44 Restrykcje w Polsce

05:44 Restrykcje w Polsce







05:31 USA

W poniedziałek w nocy uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore powiadomił, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano już łącznie 18 mln 029 528 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 319 354.





05:22 USA

Chuck Schumer reprezentujący Nowy Jork w Senacie USA powiedział w poniedziałek, że jego stan ma otrzymać 54 mld jako wsparcie w dobie koronawirusa. W tym fundusze dla rodzin w ramach pakietu zaplanowanego na ponad 9 miliardów dolarów.







05:14 Obowiązkowa kwarantanna

Zgodnie z nowym rządowym rozporządzeniem osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE do 17 stycznia będą musiały odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Z obowiązku wyłączone zostały m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.





05:10 Kanada

Kanadyjski wywiad ostrzega, że obce państwa mogą próbować zakłócić dostawy szczepionek na COVID-19, m.in. po to, by naruszyć zaufanie do rządu. Kanadyjski resort zdrowia odradza kupowanie szczepionek przez Internet- mogą być fałszywe.



W ocenie Canadian Security Intelligence Service (CSIS - kanadyjski wywiad), widoczne jest zagrożenie działaniami "finansowanych przed obce rządy" podmiotów. Dotyczy to zarówno działań wymierzonych w firmy zaangażowane w dystrybucję szczepionek, jak i - przed czym wywiad ostrzegał już wcześniej - badania naukowe.