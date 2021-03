216 zgonów i prawie 8 tys. nowych zakażeń - to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Niemieckie media twierdzą, że lockdown w tym kraju zostanie przedłużony do 28 marca. Jednocześnie poluzowana ma zostać część restrykcji. Izrael z kolei ogłasza sukces w walce z Covid-19 i publikuje dane o niemal 100 procentowej skuteczności szczepień. W tym kraju prowadzone są również testy pilotażowej technologii, pomagającej władzom egzekwować przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, którą podróżni wracający do domu z zagranicy mogą nosić i która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem zbieramy w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne

11:36 Efekty szczepień

11:24 Niemcy

Niemiecki rząd w środę przedłuży koronawirusowy lockdown do 28 marca, ale jednocześnie rozluźni część ograniczeń - przekazał portal Focus Online. W całym kraju otwarte mają zostać m.in. księgarnie i sklepy ogrodnicze.



11:23 Izrael

Spośród 1,82 mln w pełni zaszczepionych Izraelczyków, 1248 (0,07 proc.) doznało infekcji koronawirusem - wynika z danych ministerstwa zdrowia otrzymanych przez dziennik "Times of Israel". Na Covid-19 zmarły 23 osoby, które otrzymały szczepionkę.



11:23 Małopolska

Cytat Trzecia fala epidemii jest już w Małopolsce, widać to po liczbie hospitalizowanych poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita

11:22 Japonia

Szczepionki na Covid-19 marki Pfizer mogą już być w Japonii przechowywane w zwykłych zamrażarkach medycznych - podał "Yomiuri Shimbun", cytując nowe wytyczne producenta. Wcześniej z powodu awarii zamrażarki zmarnowało się ponad 1000 dawek.



11:20 Praca

25 proc. pracowników chce pracować całkowicie zdalnie, 65 proc. chciałoby modelu hybrydowego: trochę zdalnie, a trochę w biurze - wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE. 20 proc. ankietowanych mówi, że w związku z pracą zdalną pogorszyły się ich relacje z kolegami z firmy.



11:00 Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu i monitorowaniu koronawirusa w badaniach tomografii komputerowej. Rusza projekt Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach i Politechniki Śląskiej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

10:30 Epidemia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Zobaczcie, jak to wygląda na wykresach.



10:10 Raport Ministerstwa Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 400 osób. Pod respiratorami jest 1540 pacjentów - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



09:44 Regionalne obostrzenia

Cytat Lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę, ale wszystko zależy od struktury zakażeń w danym województwie; decyzja w tym zakresie nie zapadła, ale jest to jedna z opcji regionalizacji obostrzeń podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller

09:38 Izrael

Irak otrzymał w poniedziałek wieczorem pierwsze 50 tys. dawek szczepionki chińskiej firmy Sinopharm - poinformowały irackie władze. Od wtorku preparaty mają być podawane w tym 40-milionowym kraju o zrujnowanej infrastrukturze, dotkniętym drugą niepokojącą falą zakażeń.



Jeszcze dziś rozpoczniemy szczepienia - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Seif al-Badr po ogłoszeniu informacji i przybyciu szczepionek. Jak podała ambasada Chin w Iraku to "prezent dla Irakijczyków".

09:20 Nowe dane

"Zgodnie z danymi na wtorek, minionej doby stwierdzono 7937 zakażeń koronawirusem, a 216 osób zmarło" - poinformował w programie "Tłit" w portalu wp.pl rzecznik rządu Piotr Müller.



08:04 Polska

Sprowadzenie do Polski chińskiej szczepionki przeciw Covid-19 będzie znacznie trudniejsze, niż mogłoby się (politykom) wydawać. Pekin deklaruje wprawdzie gotowość sprzedawania nam produkowanych przez chińskie koncerny preparatów, ale do sprowadzenia ich nad Wisłę potrzeba, po pierwsze, badań, po drugie: woli. Również politycznej.



07:40 Chińskie szczepionki przeciwko Covid-19

Co właściwie wiemy o szczepionkach przeciwko Covid-19 produkowanych w Chinach? Wszystkie najnowsze informacje zebraliśmy dla was w jednym tekście. Zapraszamy do lektury!



07:12 Kanada

Kanadyjska poczta rozsyła obecnie do 13,5 mln gospodarstw domowych bezpłatne kartki pocztowe; można je wysłać do bliskiej osoby na terenie Kanady bez naklejania znaczka. To część programu zachęcającego do podtrzymywania kontaktów mimo pandemii koronawirusa.



06:54 Wielkanoc

Święta Wielkanocne z wieloma obostrzeniami sanitarnymi. I duże szanse, że uroczystości pierwszych komunii świętych odbędą się w czerwcu zgodnie z planem. Taki scenariusz przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze-epidemiolodzy.



06:30 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 3,3 mln szczepień przeciw Covid-19, z czego ponad 1,1 mln drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono blisko 3,5 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.



06:27 Opinia

Cytat Wariantów koronawirusa jest dużo. Wariantów, którym warto się przyjrzeć jest mniej, a wariantów, które warto monitorować jest relatywnie niewiele powiedział dr Tomasz Wołkowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

06:24 Wirusy

Wiemy więcej na temat związku pomiędzy dwoma wirusami: sprawcą epidemii COVID-19 w 2020 - i SARS w 2003 r. Wnioski pomagają lepiej zrozumieć ewolucję tego typu wirusów, ustalić, jak nabyły one zdolność do zarażania ludzi, i przewidzieć, jakie inne wirusy mogą w przyszłości zostać przeniesione na człowieka.



Więcej o badaniach możecie przeczytać na stronie internetowej: academic.oup.com

06:10 Szczepienia

We wtorek o godz. 8.00 rusza rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach, w wieku do 69 lat. Zapisy potrwają do środy. Szczepienia będą wykonywane preparatem AstraZeneca.



05:39 USA

W Stanach Zjednoczonych planowane są dziś pierwsze szczepienia przeciwko Covid- 19 z użyciem preparatu firmy Johnson & Johnson. Firma wczoraj rozpoczęła dostarczać ciężarówkami blisko 4 miliony dawek swojego preparatu do punktów szczepień.



W związku z tym, że jest to szczepionka jednodawkowa i nie wymaga przechowywania w zamrażarkach, preparat ten uznawany jest za kamień milowy w zwalczaniu epidemii.

05:29 Izrael

Izrael rozpoczął program pilotażowy technologii, pomagającej władzom egzekwować przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, którą podróżni wracający do domu z zagranicy mogą nosić i która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się.



Reuters podał, że program pilotażowy bransoletek rozpoczął się od rozdysponowania w poniedziałek stu takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona.

05:20 Ekwador

Ekwadorski minister zdrowia Juan Carlos Zevallos zrezygnował ze stanowiska. Jest oskarżany o nierówną dystrybucję szczepionek w pilotażowym programie szczepień przeciwko Covid-19.



Jak poinformował Reuters, toczy się śledztwo w sprawie Zevallosa, który miał brać udział w szczepieniach w domu opieki, w którym mieszka jego matka.



05:02 Koronawirus w Polsce

Wczoraj w ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 4 786 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 24 pacjentów z Covid-19.



05:01 Raport z wczoraj

