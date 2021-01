Dziś odbyła się debata na temat Narodowego Programu Szczepień. W czasie rozmowy Adam Niedzielski zdradził, że rząd będzie chciał ponownie przetestować nauczycieli. Premier w trakcie konferencji prasowej przyznał z kolei, że od 1 lutego możliwe jest luzowanie koronawirusowych restrykcji. Przywódcy UE mają debatować na temat wprowadzenia wspólnotowych świadectw szczepień podczas nadzwyczajnej wideokonferencji. Już dziś za wprowadzeniem unijnych paszportów immunologicznych opowiedziała się Hiszpania.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Akcja masowych szczepień rozpoczęła się również w Rosji / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 443 804 zakażonych. Nie żyje 33 698 spośród nich. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

Firma Pfizer czasowo zmniejszyła dostawy szczepionki przeciwko Covid-19. Skutki są takie, że nie wszystkie szpitale węzłowe, które miały podawać pacjentom już drugą dawkę, dostały szczepionki. W związku z tym w części szpitali wstrzymane zostało szczepienie pierwszą dawką - dostępne szczepionki zostaną wykorzystane, by podać drugą, niezbędną do uzyskania pełnej odporności. To wszystko sprawi, że mniej osób się zaszczepi. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Harmonogram dostaw szczepionek zależy od kontraktu, który podpisały poszczególne kraje z firmą Pfizer. Ogólnie jednak wielkość całej dostawy jest proporcjonalna do liczby mieszkańców - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmacker. To odpowiedź na wątpliwości związane z tym, że niektóre kraje otrzymuje więcej, a inne mniej szczepionek i nie ma to związku z liczbą mieszkańców. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

W Polsce zaszczepiono już pół miliona osób - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Jacek Sasin trafił do szpitala z powodu Covid-19. WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ TUTAJ>>>

16:57 Rekomendacje KE

Dwa dni przed wideoszczytem unijnych przywódców, KE przedstawiła w opublikowanym we wtorek komunikacie rekomendacje dalszych działań w walce z pandemią. Priorytetem jest przyśpieszenie szczepień.

Komisja przede wszystkim apeluje o przyspieszenie szczepień w całej UE. Jej zdaniem, do marca 2021 r. powinno być zaszczepionych co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat i 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Do lata 2021 r. państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji.

Komisja wzywa również władze krajów UE, by nadal egzekwowały na swoim terytorium zachowywanie dystansu społecznego, ograniczenia kontaktów, zwalczały dezinformację, koordynowały ograniczenia w podróżowaniu, przyśpieszyły przeprowadzanie testów oraz zwiększyły możliwości śledzenia kontaktów i sekwencjonowania genomu, aby szybko wykrywać nowe warianty wirusa.

W opublikowanym na stronie internetowej KE komunikacie zostały też określone kluczowe zadania na najbliższy czas dla państw członkowskich, Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA). Mają one zmniejszać ryzyko zarażenia i utrzymać rozprzestrzenianie się wirusa pod kontrolą.





16:53 W DPS-ach trwają szczepienia

W ponad 60 domach pomocy społecznej w Wielkopolsce trwają szczepienia przeciw Covid-19. Chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 90 proc. pensjonariuszy.



Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że w całym regionie jest 65 DPS-ów prowadzonych przez samorządy powiatowe. Dodał, że na łączna liczbę ok. 6 tys. pensjonariuszy chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 90 proc. z nich.



W Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w powiecie rawickim zaszczepiono niemal 100 proc. pensjonariuszy. Zastępca dyrektora DPS-u Grażyna Kosowska powiedziała, że szczepienia przeprowadzone zostały bardzo sprawnie.





16:50 Szczepionka Johnson&Johnson

Więcej o badaniach nad szczepionką Johnson&Johnson przeczytacie tutaj:









16:09 Jacek Sasin trafił do szpitala

"Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu z powodu Covid -19" - poinformował we wtorek rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.

15:46 Hiszpania opowiada się za paszportem immunologicznym

Hiszpania opowiada się za wprowadzeniem w krajach Unii Europejskiej niezbędnych do przekraczania granic paszportów dla osób zaszczepionych na Covid-19 - oświadczyła hiszpańska minister ds. przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto podczas posiedzenia Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w Madrycie.



Przywódcy krajów UE będą debatowali na temat wprowadzenia wspólnotowych świadectw szczepień podczas nadzwyczajnej wideokonferencji w czwartek.



Unijne certyfikaty szczepień umożliwiłyby przywrócenie mobilności na poziomie europejskim i reaktywowałyby turystykę - uzasadniła w poniedziałek wieczorem Maroto, która opowiedziała się za "zbudowaniem wspólnych ram, aby turyści mogli spokojnie podróżować przy uniknięciu takich rozwiązań, jak kwarantanna czy wymóg testów PCR na granicach".



Według minister osiągnięcie odporności na Covid-19 jest kluczowe dla zbudowania zaufania do podróżowania. Hiszpania intensywnie pracuje w ramach UE, Światowej Organizacji Turystyki (SOT) i innych organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia bezpiecznej mobilności - zapewniła.





15:30 Szpital Żeromskiego ponownie szczepi przeciwko Covid-19

Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał we wtorek szczepionki przeciwko Covid-19 i rozpoczął podawanie drugich dawek personelowi zaszczepionemu trzy tygodnie temu. Łącznie do placówki dotarło 450 dawek. Zostaną one wykorzystane do końca tygodnia.







15:16 Borys: z Tarczy Finansowej PFR subwencję otrzymały ponad 4 tys. firm

Z Tarczy Finansowej PFR w trzy dni subwencję otrzymały ponad 4 tys. firm - poinformował we wtorek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.



"Z pomocy (z Tarczy Finansowej PFR - PAP) korzysta już coraz więcej firm. W 3 dni subwencje na kwotę 705 mln zł (śr. 172 tys. zł) otrzymało 4099 przedsiębiorstw. Łącznie wpłynęło 8,8 tys. wniosków na kwotę ok. 2,0 mld zł. Wsparcie otrzymało już 1,1 tys. punktów gastronomicznych i 530 hoteli" - napisał prezes PFR na Twitterze.



Jak z kolei dodał w swoim wpisie wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, wśród firm, które otrzymały pomoc, 3651 to mikrofirmy zatrudniające do 9 osób, a 448 to MŚP zatrudniające od 10 do 249. "Przyznano im już 705,5 mln zł. Pieniądze te już do nich trafiły lub trafią do jutra. Tylko dziś pomoc na 0,55 mld zł" - wskazał Marczuk.



Dodał: "Pomoc już dla 1,1 tys. restauracji i placówek gastronomicznych, 331 hoteli, 205 obiektów hotelowych, 199 niepublicznych szkół. 8,8 tys. firm złożyło wnioski, PFR rozpatruje je szybko, firmy powinny pamiętać o rozliczeniu w KAS" - czytamy we wpisie.

15:03 Co z szczepionkami dla Polski obiecanymi przez Donalda Trumpa?

Andrzej Duda podczas wtorkowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku odniósł się do głosów, że skoro rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem w czasie czerwcowej wizyty w Waszyngtonie i mówił, że prezydent zapewnił go, że Polska będzie mogła w pierwszej kolejności skorzystać ze szczepionek, jeśli zostaną one wynalezione przez firmy amerykańskie, to powinien "załatwić" je dla naszego kraju, bo koncern Pfizer jest firmą amerykańską.







14:42 Prezydent i ministrowie odpowiadali na pytania o szczepienia

Minister Adam Niedzielski podczas wtorkowej sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej programu szczepień przeciw COVID-19 zorganizowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim stwierdził, że szczepienia przeciwko COVID-19 z pewnością będą wciąż dobrowolne.



Poinformował też, że planowane są kolejne testy nauczycieli.





14:33 Kolejna jednodawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 może być skuteczne nawet w 100 proc.

Jednodawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczne nawet w 100 proc. - wykazały wstępne badania kliniczne.



Z obserwacji 805 osób wynika, że szczepionka podawana w jednej dawce po 29 dniach od podania jest skuteczna w 90 proc., a po 57 dniach - nawet w 100 proc. - informuje "New England Journal of Medicine".

Działania niepożądane po szczepieniu, takie jak gorączka, bóle mięśni oraz ból w miejscu ukłucia szybko znikają - zapewniają autorzy badań.



Są to jednak wstępne wyniki badań, te przeprowadzone na większej grupie ochotników mają zostać opublikowane w lutym 2021 r. Będą one podstawą do ewentualnej rejestracji tego preparatu. Szanse na uzyskanie dobrych efektów "są bardzo duże" - powiedział Reutersowi Paul Stoffels, dyrektor ds. naukowych Johnson&Johnson.





14:00 Galeria Uffizi zostanie otwarta

Po ponad dwóch miesiącach przerwy z powodu drugiej fali pandemii w czwartek otwarta zostanie Galeria Uffizi we Florencji. Toskania jest jednym z kilku regionów Włoch objętych żółtą strefą, gdzie obowiązują najłagodniejsze restrykcje. Można tam otwierać muzea.



Na środę zapowiedziano otwarcie renesansowego florenckiego Palazzo Pitti. Zwiedzać można już pobliski Ogród Boboli, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Zapraszam wszystkich mieszkańców Florencji i Toskanii, by przyszli do naszych muzeów, które były zamknięte przez 77 dni - powiedział dyrektor Uffizi Eike Schmidt.





13:58 Podkarpackie: W szpitalach i domach pomocy społecznej szczepienia przeciw Covid-19

W podkarpackich szpitalach, m.in. w Krośnie i Sanoku, drugą dawką szczepionki przeciw Covid-19 szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia. Rozpoczęły się także szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej.



Jak powiedziała we wtorek koordynator ds. szczepień w szpitalu wojewódzkim w Krośnie Lucyna Chłosta, "w tym tygodniu szczepimy tylko drugą dawkę".



Dostaliśmy 90 dawek, które otrzymają zaszczepieni pod koniec roku. Anulowano nam natomiast zamówienie na kolejne pierwsze szczepienie - mówiła Chłosta.





13:53 Sukces kampanii szczepień w Izraelu. Jak oni to robią?

"Nasz system szczepień jest elastyczny, jeśli mają się zmarnować jakieś szczepionki, szczepimy przeciw COVID-19 wszystkich, którzy są chętni" - mówił doradca rządu Izraela ds. szczepień prof. Ran Balicer podczas spotkania z polsko-izraelską grupą parlamentarną.



Poinformował, że dotąd zaszczepione zostało blisko 25 proc. populacji liczącego 9 mln mieszkańców Izraela. Szczepienia odbywają się przez 7 dni w tygodniu w 300 punktach, które pracują 12 godzin na dobę.



Profesor, który podczas spotkania on-line opowiadał polskim parlamentarzystom o izraelskich doświadczeniach ze szczepieniami, mówił też, że istotnym elementem programu szczepień było namówienie przywódców religijnych, by nakłaniali do szczepień swoich wyznawców.

13:48 Szczepienia drugą dawką w Bydgoszczy i Grudziądzu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu we wtorek rozpoczęły szczepienie drugą dawką przeciw Covid-19. Otrzymują ją osoby, które na początku akcji szczepień przyjęły pierwszą dawkę.

Zgodnie z zamówieniem na ten tydzień dostaliśmy 180 dawek przeznaczonych na drugie szczepienie. Wcale nie otrzymaliśmy szczepionek na pierwsze szczepienia. Pierwszą dawką zaszczepiliśmy 2305 osób. W zasadzie zaszczepieni zostali wszyscy pracownicy naszego szpitala i rozpoczęte zostało szczepienie pracowników innych placówek medycznyc - powiedziała rzeczniczka bydgoskiego szpitala Marta Laska.

Rzeczniczka podkreśliła, że gdyby była duża dostępność szczepionek, to szpital im. Jurasza mógłby szczepić nawet 4 tysiące osób tygodniowo.

Rzecznik prasowa szpitala w Grudziądzu Izabela Hirsch-Lewandowska przekazała, że jeden dzień później niż pierwotnie planowano - we wtorek - do placówki dotarło 360 dawek szczepionki.

13:42 Nowe restrykcje w Portugalii

Rząd Portugalii wprowadził we wtorek nowe restrykcje sanitarne z powodu wysokiej liczby zakażeń koronawirusem. Mają być one uzupełnieniem do obowiązujących od piątku przepisów o nowym lockdownie. Tymczasem Izba Lekarska Portugalii domaga się "wprowadzenia natychmiast prawdziwej izolacji społecznej".



Zgodnie z nowymi obostrzeniami od wtorku wprowadzono zakaz sprzedaży produktów spożywczych przy sklepowych ladach. Zamknięto również działające w centrach handlowych placówki gastronomiczne. Wyjątkiem są restauracje, które kierują gotowe posiłki bezpośrednio do domów klientów.



Rząd premiera Antonia Costy ogłosił także natychmiastowy zakaz prowadzenia na terenie sklepów akcji promocyjnych.



Wśród nowych obostrzeń jest również nakaz zamknięcia wszystkich placówek, które w ciągu dnia organizują zajęcia dla osób w wieku emerytalnym.





13:30 Pół miliona zaszczepionych w Polsce

Liczba osób zaszczepionych przeciw Covid-19 w Polsce przekroczyła pół miliona - przekazał we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podał, że zaszczepiono 500,6 tys. osób.



Szczepienia w naszym kraju rozpoczęły się 27 grudnia. W UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny.





13:01 Ognisko zakażenia koronawirusem w Benfice Lizbona

Służby sanitarno-epidemiologiczne Portugalii potwierdziły wystąpienie ogniska zakażenia koronawirusem w drużynie piłkarskiej klubu Benfica Lizbona. Władze "Orłów" szacują, że łącznie doszło do 17 zachorowań na Covid-19 w szeregach wicemistrza kraju.



Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS), rządowa agenda podległa ministerstwu zdrowia Portugalii, wśród zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2 osób są zarówno piłkarze, jak też działacze sportowi stołecznego klubu.



12:55 Korea Płd.: Wykryto pierwsze zakażenie brazylijską mutacją koronawirusa

W Korei Południowej potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia mutacją koronawirusa pochodzącą z Brazylii. Wszystkie osoby przybywające z tego kraju do Korei Płd. będą po przylocie badane - podała we wtorek agencja Yonhap.



Według dziennika "Dzoson Ilbo" zakażona odmianą brazylijską SARS-CoV-2 jest osoba, która 10 stycznia przybyła do Korei Płd. z Brazylii poprzez Niemcy. Infekcję wykryto u niej na lotnisku i stamtąd skierowano na kwarantannę.

12:40 Podlaskie: Ponad 85 proc. mieszkańców DPS zgłoszonych na szczepienia przeciw COVID-19

Ponad 85 proc. mieszkańców podlaskich DPS-ów zadeklarowało chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. Szczepienia mają potrwać do piątku.



W 23 domach pomocy społecznej w Podlaskiem przebywa ponad 2,3 tys. mieszkańców, chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 zadeklarowało ponad 1,9 tys. z nich - podały PAP we wtorek służby wojewody.



12:30 Iwermektyna pomaga chorym na Covid-19

Pilotażowe badania kliniczne przynoszą obiecujące wyniki na temat skuteczności iwermektyny w łagodzeniu objawów Covid-19. O tym, że popularny lek przeciwpasożytniczy zwalcza koronawirusa w kulturach komórek, poinformowali w kwietniu ubiegłego roku australijscy naukowcy. Najnowsze wyniki, opublikowane dziś na łamach czasopisma "EClinicalMedicine" przez hiszpańskich badaczy wskazują na to, że iwermektyna skraca przebieg choroby i wielokrotnie zmniejsza liczbę wydzielanych cząstek koronawirusa.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

12:03 Prof. Horban: Ograniczenie dostaw szczepionek to potencjalna katastrofa

Ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer to potencjalna katastrofa - powiedział dziennikarzom główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Wyjaśnił, że może to uniemożliwić wyszczepienie odpowiedniej części populacji przed trzecią falą pandemii.



Pytany, kiedy uda się zaszczepić 80 procent populacji, powiedział, że "to zależy od liczby szczepionek: jeśli będziemy mieli szczepionkę, to wyszczepimy".

11:40 W. Brytania: Minister zdrowia Hancock na samoizolacji do niedzieli

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował we wtorek, że poddał się samoizolacji do niedzieli po otrzymaniu ostrzeżenia z aplikacji mobilnej służby zdrowia dotyczącej Covid-19, że mógł mieć kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.



11:30 Kraków: Szpital Żeromskiego wznowił zabiegi, ale nadal czeka na szczepionki

Wszystkie zabiegi w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zostały wznowione. Placówka jednak wciąż czeka na szczepionki przeciwko COVID-19 - preparaty mają być podane jako druga dawka personelowi zaszczepionemu 27 grudnia.



Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski zapewnił w poniedziałek, że każdy zaszczepiony pierwszą dawką na pewno otrzyma dawkę drugą.

11:23 Belgia: Eksperci chcą większych ograniczeń w podróżach zagranicznych z powodu Covid-19

W związku z rosnącym zaniepokojeniem brytyjską odmianą koronawirusa eksperci w Belgii apelują do władz o nałożenie większych ograniczeń na podróże zagraniczne. Źródła telewizji VRT podają, że decyzja o dodatkowych środkach zostanie ogłoszona w najbliższych dniach.



Jak informuje VRT, kwestia jak uchronić się przed bardziej zaraźliwymi odmianami koronawirusa stała się przedmiotem zainteresowania belgijskich polityków po wykryciu wariantu brytyjskiego w prowincjach Flandria Zachodnia i Antwerpia.

11:05 Raport o testowaniu pod kątem koronawirusa w Polsce

Ostatniej doby wykonano 48 408 testów, w tym 16 735 testów antygenowych.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 8 143 530 próbek pobranych od 7 865 392 osób.

10:40 Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

10:15 Różnice w dostawach szczepionek do krajów Unii. Komisja Europejska rozwiewa wątpliwości

Harmonogram dostaw szczepionek zależy od kontraktu, który podpisały poszczególne kraje z firmą Pfizer. Ogólnie jednak wielkość całej dostawy jest proporcjonalna do liczby mieszkańców - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmacker. To odpowiedź na wątpliwości związane z tym, że niektóre kraje otrzymuje więcej, a inne mniej szczepionek i nie ma to związku z liczbą mieszkańców.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

10:02 Koronawirus w Polsce. Statystyki

09:55 Łódź: Ognisko koronawirusa w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych

"Łódzki klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych został objęty izolacją z uwagi na Covid-19. Na co dzień Siostry modlą się w intencji mieszkańców Łodzi i całej diecezji, dziś to One potrzebują naszej modlitwy. Nie zawiedźmy Sióstr i módlmy się razem za Łódzki Karmel!" - zaapelował w swoim wpisie na Facebooku rzecznik prasowy łódzkiej kurii ks. Paweł Kłys.



Jak przekazano na stronie internetowej archidiecezji powołując się na informację Katolickiej Agencji Informacyjnej, przeprowadzone wśród sióstr badanie na obecność SARS-CoV-2 wykazały zakażenie u wszystkich 12 zakonnic. Negatywny wynik testu ma jedynie siostra furtianka.

09:35 Izolacja na słowo honoru? Kontrowersyjne rozwiązanie we Francji

Kontrowersje wokół epidemicznych obostrzeń dla podróżnych przybywających do Francji spoza Unii Europejskiej. Odtąd muszą oni m.in. zobowiązać się "na honor", że będą się izolować przez co najmniej tydzień.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

09:24 Poranna rozmowa w RMF FM. O skutkach pandemii w sporcie

ZOBACZ, POSŁUCHAJ ALBO PRZECZYTAJ CAŁĄ ROZMOWĘ: Mateusz Borek o następcy Jerzego Brzęczka: Nie wydaje mi się, żeby był kandydat na polskim rynku





09:05 Polscy medycy pomogą na Słowacji

08:36 Szybki test może przewidzieć ciężki przebieg Covid-19

Dzięki pomiarom poziomu mitochondrialnego DNA w próbce krwi można przewidzieć, czy zakażona wirusem SARS-CoV-2 osoba będzie wymagała intensywnej opieki medycznej - informuje pismo “JCI Insight".



Opracowane przez naukowców z St. Louis badanie krwi mierzy poziom mitochondrialnego DNA (mDNA), czyli specyficznego DNA, które normalnie znajduje się w mitochondriach, wytwarzających energię na potrzeby komórek.





08:22 "Dziennik Gazeta Prawna": Wirus powinien hamować mimo otwartych klas

Może na miesiąc albo dwa - minister edukacji przyznaje, że nie wie, na jak długo dzieci wróciły do szkolnych ław - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Eksperci przygotowujący modele matematyczne analizujące rozwój epidemii nie spodziewają się, by spowodowało to znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa, tak jak to miało miejsce we wrześniu" - podaje dziennik.



"Wówczas poszły do szkoły wszystkie roczniki i mieliśmy jednocześnie otwarte restauracje, bary, całą gospodarkę. Dziś obostrzenia nadal działają, a powrót do szkół ma ograniczony charakter" - podkreśla w rozmowie z gazetą dr Franciszek Rakowski, współautor modelu epidemii z Uniwersytetu Warszawskiego.



"DGP" wyjaśnia, że z przygotowanej przez jego zespół prognozy uwzględniającej powrót najmłodszych do szkół wynika, że pod koniec stycznia będzie wykrywanych ok. 2,5 tys. przypadków COVID-19 dziennie. "W ostatnich dniach ta liczba spadła do 7 tys." - dodaje gazeta

07:53 Niemcy: Ponad 11 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 989 kolejnych zgonów na Covid-19

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 11 369 zakażeń koronawirusem i 989 zgonów osób, u których zdiagnozowano Covid-19 - poinformował we wtorek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



W porównaniu do statystyk podanych w poniedziałek, liczba nowych zakażeń zwiększyła się w RFN o ponad 4 tys., zaś zgonów o 775.



Z danych RKI wynika, że liczba aktywnych przypadków spadła o 14,1 tys. i wynosi obecnie 288,4 tys. Do poniedziałku na oddziałach intensywnej terapii przebywały 5003 osoby chore na Covid-19.

07:45 Nowe warianty koronawirusa: Wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii, niepokój w Brazylii i RPA

Na świecie narasta obawa przed nowym wariantem koronawirusa odpowiedzialnym za duży wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii. Rozprzestrzenia się także inny wariant SARS-CoV-2, po raz pierwszy wykryty w RPA. Kolejny odkryto w Brazylii. Według ekspertów nowe odmiany wydają się bardziej zakaźne, ale nie powodują cięższego przebiegu Covid-19.





07:32 Problemy z Narodowym Programem Szczepień

07:18 "Rz": Szczepieni bez kolejki

"Pracownicy jednego z największych polskich producentów leków szczepią się razem z lekarzami i pielęgniarkami. Do szczepień priorytetowych kierowani są także pracownicy innych firm farmaceutycznych" - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej". "Dostaliśmy e-mailem nakaz, by się szczepić. Każdy wpisywał w oświadczenie, że należy do grupy '0'. Nikt nie dopytywał, ale jak to wyjdzie, to będzie afera" - mówi "Rz" pracownik jednej z firm.



Jak pisze gazeta, to działanie niezgodne z Narodowym Programem Szczepień, a stanowisko NFZ oraz resortu zdrowia jest jasne. Pracownicy firm farmaceutycznych nie należą do grupy "0". Za organizację szczepień tej grupy na terenie szpitala węzłowego odpowiada jego zarząd, w związku z powyższym wszystkie nieprawidłowości należy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora szczepień w oddziale wojewódzkim NFZ NFZ - wyjaśnia "Rz" Justyna Maletka z Ministerstwa Zdrowia.





06:55 Prof. Ziaja: Chirurgia chorych na Covid-19 - dłuższe i trudniejsze leczenie

Operowanie chorych na COVID-19 to wyzwanie - infekcja pogarsza stan ogólny chorego, leczenie jest z reguły dłuższe i wymaga dodatkowych środków ostrożności - wskazuje chirurg prof. Damian Ziaja ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.



Do oddziału chirurgii tyskiego szpitala trafiają obecnie chorzy na COVID-19 wymagający leczenia operacyjnego z całego województwa - placówka pełni stale ostry dyżur dla takich pacjentów. Są to np. chorzy z zapaleniem wyrostka robaczkowego, kamicą pęcherzyka żółciowego, niedrożnością przewodu pokarmowego, przetoką między jelitami a układem moczowym, czy ostrym zapaleniem trzustki. Niestety, trafiają też do nas często chorzy z innych ośrodków z powikłaniami, bo nagle się okazało, że są COVID-dodatni i najlepiej takiego niewygodnego pacjenta odesłać - powiedział PAP prof. Ziaja.



Zakażenie koronawirusem i spowodowane nim problemy oddechowe pogarszają ogólny stan takiego chorego, który - dodatkowo osłabiony - dłużej dochodzi do siebie po operacji. Przebywa w szpitalu dłużej, niż wymagałoby tego samo leczenie operacyjne również dlatego, że opuszcza oddział dopiero, kiedy ma ujemny wynik testu na koronawirusa - dodał.

06:40 Brazylia rozpoczęła w poniedziałek ogólnokrajowy program szczepień przeciwko Covid-19

Brazylia rozpoczęła w poniedziałek ogólnokrajowy program szczepień przeciwko COVID-19, dystrybuując dawki szczepionki z chińskiej firmy Sinovac Biotech po uzyskaniu pozwolenia na jej użycie w trybie pilnym, tempo szczepień będzie zależało od jej dostaw- informuje ministerstwo zdrowia.



Kilka minut po tym, jak federalna agencja zdrowia Anvisa zatwierdziła w niedzielę szczepionkę Sinovac, Monica Calazans, 54-letnia pielęgniarka z Sao Paulo, stała się pierwszą osobą, która została zaszczepiona w kraju, towarzyszył jej gubernator Sao Paulo Joao Doria.

Monica Calazans (C), pielęgniarka w Hospital las Clinicas w stolicy Sao Paulo, otrzymuje szczepionkę przeciwko COVID-19 w obecności gubernatora stanu Sao Paulo, Joao Doria (L), w Sao Paulo w Brazylii / FERNANDO BIZERRA JR. / PAP/EPA





06:34 Niemcy: Dziś możliwe decyzje o przedłużeniu lockdownu i kolejnych obostrzeniach

Planowane pierwotnie na 25 stycznia spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierami krajów związkowych w sprawie przedłużenia lockdownu i wprowadzenia nowych ograniczeń, odbędzie się już dzisiaj.



Jak dowiedział się dziennik "Bild", kanclerz Angela Merkel dąży do znacznego zwiększenia liczby osób pracujących zdalnie. Pracodawcy mogą być zobowiązani do uzasadnienia, dlaczego nie pozwalają swoim pracownikom pracować z domu. Firmy mają też być zachęcane do testowania pracowników, którzy nie pracują w domu, co dwa - trzy dni.



Kancelaria federalna chce również podjęcia działań w celu zmniejszenia liczby podróżnych w środkach transportu publicznego. Omawiany jest także, obowiązujący już w Bawarii, wymóg dotyczący noszenia maseczki typu FFP2 w transporcie publicznym.



W przypadku podjęcia decyzji o kolejnych obostrzeniach "problem komunikacyjny dla kanclerz Angeli Merkel polega na tym, że liczba zakażeń znacznie spada" - zauważa dziennik "Tagesspiegel" - Przyczyną ponownego zaostrzenia może więc być przede wszystkim niepokój z powodu B.1.1.7., czyli brytyjskiej mutacji wirusa. "Celem rządu jest ostateczne przełamanie dynamiki infekcji, ale jednocześnie narasta krytyka", istnieją bowiem "dramatyczne obawy" związane z falą niewypłacalności w handlu detalicznym i problemami z wypłatą pomocy dla firm dotkniętych ograniczeniami.



Wicekanclerz Olaf Scholz spodziewa się jeszcze dwóch tygodni lockdownu i ewentualnego zaostrzenia ograniczeń - do 14 lutego będzie można się przekonać, jakie jest rozprzestrzenianie się zmutowanych wirusów i ich wpływ na liczbę infekcji.

06:15 Chiny i WHO krytykowane za brak odpowiedniej reakcji na pandemię

Opublikowany w poniedziałek w Genewie wstępny raport niezależnego gremium ekspertów na temat globalnych działań przeciwko zagrożeniu koronawirusem mówi, że władze Chin mogły w styczniu ubiegłego roku energiczniej podejmować kroki hamujące rozwój pandemii. Eksperci krytykują również Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) za to, że do 30 stycznia nie zadeklarowała międzynarodowego stanu pogotowia.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

06:05 USA: Ponad 1,4 tys. zgonów na Covid-19 w dobę

398 977 Amerykanów zmarło od wybuchu epidemii na Covid-19, a liczba ta wzrosła w poniedziałek o 1445 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W podziale na stany najwięcej osób zmarło z powodu koronawirusa w Nowym Jorku (ponad 41 tysięcy), Kalifornii (ponad 33 tys.) oraz w Teksasie (ponad 32 tys.).



Do tej pory w USA potwierdzono ponad 24 mln przypadków SARS-CoV-2, z czego ponad 3 miliony w Kalifornii.



W ostatnich dniach tempo wykrywania infekcji wykazuje tendencję spadkową. W minionym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 1,5 miliona nowych przypadków Covid-19, to o 11 procent mniej niż w tygodniu od 4 do 10 stycznia.

05:50 Podróże do USA. Trump znosi ograniczenia, Biden będzie chciał je utrzymać

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że od 26 stycznia zniesione będą nałożone w marcu restrykcje wjazdu do Stanów Zjednoczonych obejmujące podróżnych przybywających ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brazylii. Jen Psaki, która od 20 stycznia będzie nową rzeczniczką Białego Domu przekazała jednak, że nowa administracja utrzyma dotychczas obowiązujące restrykcje.





05:30 Gubernator stanu Nowy Jork chce kupować szczepionki na Covid-19

Z powodu niedostatku szczepionek na koronowirusa gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wystąpił w poniedziałek z pomysłem bezpośredniego zakupu preparatu od firmy Pfizer. Wymaga to zgody władz federalnych.



Według agencji Associated Press sprawa jest niepewna. Gigant farmaceutyczny podkreślił bowiem, że sprzedaż władzom stanowym będzie wymagać zgody Waszyngtonu. Koszt i liczba szczepionek nie były jeszcze przedmiotem dyskusji.



Cuomo powiedział, że czuł się zmuszony do wystąpienia z pomysłem, ponieważ jego stan, podobnie jak wiele innych, musi zmierzyć się z trudnym zadaniem. Przy obecnym tempie dostarczania szczepionek (...) do stanu Nowy Jork, wykonanie zastrzyków dla 7 milionów mieszkańców, którzy już się do tego kwalifikują na mocy federalnych wytycznych, może zająć sześć miesięcy lub więcej, nie mówiąc już o ok. 12 milionach innych nowojorczyków - zauważyła AP.

05:20 Koronawirus w Polsce i na świecie