W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w Brazylii 33 536 nowych przypadków koronawirusa i 836 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszym raporcie dnia.

05:33 Ponad 74 tys. ofiary koronawirusa w Meksyku

Według danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia, liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 74 348, a potwierdzonych przypadków zakażeń do 705 263. W ciągu ubiegłej doby zanotowano 4 683 przypadki nowych infekcji i 651 zgonów.

Władze przyznają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, bo w kraju przeprowadza się zbyt mało testów.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador był ostatnio krytykowany za bagatelizowanie skali kryzysu epidemiologicznego. Szef państwa ostentacyjnie pokazywał się publicznie bez maski ochronnej. Zachęcał też swych współobywateli do odwiedzania restauracji, gdy w większości krajów regionu władze odradzały korzystanie z gastronomii.

05:26 13 nowych ofiar koronawirusa w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin o 1 769 - do 275 927 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 13 osób.



Pandemia Covid-19 spowodowała dotychczas w Niemczech zgon 9 409 osób.



Wśród niemieckich krajów związkowych niezmienie na pierwszym miejscu pod względem liczby infekcji znajduje się Nadrenia Północna-Westfalia.



Na drugim miejscu jest Bawaria, a na trzecim Badenia-Wirtembergia. Najmniej przypadków zakażenia notuje się w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

05:10 Ponad 33,5 tys. nowych przypadków koronawirusa w Brazylii

W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w Brazylii 33 536 nowych przypadków koronawirusa i 836 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Od początku pandemii w Brazylii wykryto już ponad 4,59 mln zachorowań, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 138 108.



Pod względem liczby infekcji Brazylia jest trzecim krajem najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce, po USA.





05:08 Nowe restrykcje dla przyjeżdżających do Nowego Jorku

Podróżni z dodatkowych pięciu stanów USA muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie przybywając do Nowego Jorku. W całym stanie Nowy Jork zmarły z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby trzy osoby.



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo dołączył do listy - obejmującej łącznie 35 stanów i terytoriów USA - Arizonę, Minnesotę, Nevadę, Rhode Island i Wyoming. Wszystkie osoby, które z nich przybywają, w tym także mieszkańcy Nowego Jorku, muszą przejść 14-dniową kwarantannę.



Aby uzyskać wyraźny przykład utrzymującego się kryzysu Covid w Ameryce, nie szukaj dalej niż lista (obejmująca obostrzenia - przyp. red.) przy podróżach do Nowego Jorku. Wirus rozprzestrzenił się w całym kraju, liczba nowych przypadków wzrosła o ponad 15 proc. w ciągu ostatnich 10 dni. Tym ważniejsze jest, abyśmy byli czujni tutaj, w domu - apelował Cuomo. Nowojorczycy muszą nadal nosić maski, zachowywać dystans społeczny i myć ręce w połączeniu egzekwowaniem przez władze lokalne środków ostrożności. Możemy pokonać tego wirusa, ale przed nami długa droga. Pozostań twardy, Nowy Jorku - mówił Cuomo.