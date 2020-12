Po świętach, kiedy wykonywaliśmy mniej testów na koronawirusa, wracają fatalne statystyki: resort zdrowia poinformował dzisiaj o blisko 8 tysiącach nowych zakażeń i śmierci 307 chorych na Covid-19. Pomyślnie zakończyła się batalia o start polskich skoczków w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni: wszyscy nasi zawodnicy uzyskali negatywne wyniki wczorajszych badań i pojawią się dzisiaj na skoczni w Oberstdorfie! Włosi donoszą tymczasem o odkryciu własnej mutacji koronawirusa, która krążyć miała w Italii już w sierpniu. Według wirusologa prof. Arnaldo Caruso, włoska odmiana SARS-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu" i go "poprzedza". Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 307 chorych na Covid-19.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 268 634 wykryte zakażenia i 27 454 ofiary śmiertelne.

* Pomyślny finał zamieszania wokół startu polskich skoczków w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni: biało-czerwoni - wcześniej wykluczeni z zawodów w Oberstdorfie po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa Klemensa Murańki - przystąpią jednak dzisiaj do rywalizacji. Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali bowiem negatywne wyniki wczorajszych testów.



* W większości krajów Unii Europejskiej wtorek jest trzecim dniem szczepień przeciw Covid-19. W Polsce pierwszego dnia kampanii - w niedzielę 27 grudnia - zaszczepiliśmy dwa tysiące ludzi.

* Kiedy możemy zaszczepić się przeciwko Covid-19? Jak zapisać się na szczepienie? Przygotowaliśmy dla Was PORADNIK:

* Jakie mogą być skutki uboczne szczepionki na Covid-19? Czy jest się czego bać?

19:37 KOLEJNY REKORD ZAKAŻEŃ W WIELKSIEJ BRYTANII

Aż o 53 135 zwiększyła się liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym dobowym wzrostem od początku epidemii - podał we wtorek po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też 414 zgonów w związku z Covid-19.



To czwarty rekord zakażeń w ciągu ośmiu dni, przy czym wzrosty w stosunku do poprzednich są coraz większe. Liczba nowych zakażeń jest wyższa o 11 750 od bilansu z poniedziałku, który do tej pory był rekordowym. Spośród tych nowych zakażeń aż 47 164 wykryto w Anglii, co również jest rekordem, 2510 - w Walii, 1895 - w Szkocji i 1566 - w Irlandii Północnej.



W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 382 865, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.





19:08 WE WŁOSZECH WZMOŻONE KONTROLE W SYLWESTRA

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło siłom porządkowym skrupulatne kontrole w wieczór sylwestrowy, gdy obowiązywać będzie częściowy lockdown i godzina policyjna od 22.00 do 7.00 rano. Patrole mają sprawdzać sygnały o zabronionych zabawach w domach.



Według włoskich mediów, które poinformowały we wtorek o rozporządzeniu MSW, ze szczególną uwagą będą kontrolowane osoby przemieszczające się wieczorem w dniu, gdy na mocy dekretu rządu nie należy wychodzić z domu bez uzasadnionego powodu. Ponadto policja i karabinierzy sprawdzą, czy w samochodzie nie będą więcej niż dwie osoby.



Weryfikowane będą otrzymywane sygnały o dużych spotkaniach w prywatnych domach, pensjonatach i mieszkaniach na wynajem oraz w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, które muszą być zamknięte i nie mogą organizować imprez sylwestrowych.

18:55 KORONAWIRUS W NORWEGII. KOLEJNE ZAKAŻENIA 'BRYTYJSKĄ ODMIANĄ'

W Norwegii z dwóch do pięciu wzrosła liczba potwierdzonych przypadków bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji koronawirusa - podał we wtorek Norweski Instytut Zdrowia Publicznego.



Wszystkie trzy nowe zdiagnozowane przypadki dotyczą osób, które tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przyjechały z Wielkiej Brytanii do norweskich regionów: Viken i Agder na południu kraju, a także Ullensvang w jego zachodniej części.



Osoby, o których mowa, zostaną teraz poddane kwarantannie, a ich stan zdrowia będzie monitorowany przez służby poszczególnych gmin - przekazała Line Vold z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.



18:35 POCZĄTEK SZCZEPIEŃ W ARGENTYNIE

W Argentynie we wtorek rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19 rosyjską szczepionką Sputnik V - poinformował minister zdrowia tego kraju Gines Gonzalez Garcia. Argentyna jest pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który stosuje rosyjską szczepionkę w walce z pandemią.



Szczepienia ruszyły w całym kraju, a jako pierwsi szczepionkę przyjęli pracownicy medyczni. "Chodzi o to, aby zaszczepić osoby najbardziej zagrożone" - powiedział Garcia, według którego jest to "największa kampania szczepień w Argentynie".



Pierwsza szczepionka została podana w szpitalu Posadas w Buenos Aires, a otrzymała ją pielęgniarka Flavia Loiacono.

18:22 KORONAWIRUS WE WŁOSZECH

We Włoszech ostatniej doby zarejestrowano 659 zgonów na Covid-19 i 11 212 nowych zakażeń koronawirusem - podało we wtorek włoskie ministerstwo zdrowia. Wykonanych zostało 128 tysięcy testów, czyli więcej niż w minionych dniach; 8 procent z nich dało wynik pozytywny.



Oficjalny bilans pandemii w kraju to 73 029 zmarłych. Koronawirusa potwierdzono u ponad 2 milionów osób, z których wyleczonych jest około 1,4 miliona.



Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 568 tysięcy.

18:08 TESTOWANIE NA COVID-19





17:35 SKANDAL W SZEWCJI

Premier Szwecji Stefan Loefven oraz jeden z ministrów odwiedzili centra handlowe mimo własnych apeli, aby tego unikać - podały media. We wtorek poinformowano, że sytuacja epidemiczna w kraju wciąż jest trudna.



Według gazety "Expressen" Loefven był 20 grudnia w centrum handlowym Galerian w Sztokholmie, gdzie udał się do sklepu z zegarkami, choć wcześniej na konferencji prasowej nawoływał do rezygnacji ze świątecznych zakupów. Podobnie postąpił minister sprawiedliwości Morgan Johansson, który został przyłapany 26 grudnia przez telewizję SVT na szukaniu "spóźnionego prezentu" w sklepie ze sprzętem AGD w galerii handlowej w Lund w Skanii.



Johansson przyznał później w mediach społecznościowych, że "było to nieostrożne" i mógł swoje zakupy "lepiej zaplanować". Z kolei rzecznik premiera Mikael Lindstroem tłumaczył, że wizyta szefa rządu była bardzo konkretna i nie wiązała się z odwiedzaniem wielu miejsc.

17:10 STUDENCI KIERUNKÓW MEDYCZNYCH SZCZEPIENI W GRUPIE 0

16:25 UNIA KUPI WIĘCEJ DAWEK SZCZEPIONKI

UE zdecydowała o zakupie dodatkowych 100 mln dawek szczepionki BioNTech i Pfizer przeciwko Covid-19, która jest obecnie stosowana w całej Unii - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.



W 2020 r. Komisja w imieniu Unii podpisała z firmami BioNTech i Pfizer umowę na dostawy 200 mln dawek szczepionki na Covid-19, z opcją rozszerzenia kontraktu o dodatkowe 100 mln dawek.

16:15 ODKRYCIA NAUKOWCÓW W TEMACIE COVID-19

15:55 HISZPANIA ZAOSTRZA RESTRYKCJE PRZED KOŃCEM ROKU

Kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiło we wtorek wprowadzenie nowych restrykcji epidemicznych na okres sylwestra oraz Nowego Roku. Swoją decyzję władze regionów argumentują wciąż wysoką liczbą dziennych zakażeń koronawirusem.



Władze Balearów ogłosiły konieczność obowiązywania godziny policyjnej w sylwestra już o 22.00, czyli o godzinę wcześniej, a liczba uczestników spotkań nie może przekraczać sześciu osób.



Na Majorce, głównej wyspie tego archipelagu, od 31 grudnia do 4 stycznia obowiązywać będzie nakaz zamykania ogródków restauracyjnych po godz. 18. Z kolei w pierwszy weekend 2021 roku zakazano też funkcjonowania centrów handlowych.



Także rząd wspólnoty autonomicznej Kantabrii, na północy, nakazał w okresie pomiędzy sylwestrem a 6 stycznia ograniczyć z 10 do 6 liczbę uczestników spotkań. Zapowiedział też, że wychodzenie w noc sylwestrową z domów dozwolone będzie tylko na pół godziny po północy.



Z kolei w położonej Na zachodzie kraju Estremadurze regionalne władze nakazały zamykać hotele 31 grudnia już o 18.00. Obostrzenie to będzie obowiązywać również 1, 2, 5 i 6 stycznia.



Z powodu rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 i ryzyka nasilenia się epidemii obostrzenia sylwestrowo-noworoczne ogłosił również rząd wspólnoty Madrytu w czterech częściach stołecznej aglomeracji. Wychodzenie z domów będzie tam możliwe bez uzasadnionego powodu, takiego jak np. wyjście do pracy lub szkoły, dopiero po 11 stycznia.



Tymczasem we wtorek rano władze Andaluzji na południu Hiszpanii ogłosiły, że restrykcje w organizowaniu masowych imprez zostaną utrzymane do przełomu marca i kwietnia. Oznacza to, że w regionie nie będą mogły się odbyć popularne, a zarazem masowe procesje Wielkiego Tygodnia.

15:37 SZCZEPIENIA W IZRAELU

Resort zdrowia Izraela ogłosił we wtorek, że dzień wcześniej podano w kraju 115 tys. szczepionek przeciw Covid-19, co daje łącznie 495 tys. osób zaszczepionych od 20 grudnia. Według rankingu Uniwersytetu Oksfordzkiego Izrael jest światowym liderem w szczepieniu obywateli.



Również w poniedziałek potwierdzono 5459 przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej od 5 października, kiedy w Izraelu trwał drugi lockdown.

Izraelski program szczepień wciąż przyspiesza, od kiedy 19 grudnia przed kamerami telewizyjnymi podano szczepionkę firm Pfizer i BioNTech premierowi Benjaminowi Netanjahu i następnego dnia rozpoczęto szczepienia masowe. Skoncentrowano się na pracownikach ochrony zdrowia i osobach powyżej 60. roku życia, a od początku przyszłego tygodnia priorytetowo traktowani mają być także nauczyciele.



Izrael zajmuje obecnie pierwsze miejsce na świecie pod względem podanych dawek szczepionki w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, znacznie wyprzedzając Bahrajn, Wielką Brytanię i USA - wynika z rankingu prowadzonego przez Uniwersytet Oksfordzki, Our World in Data.

15:28 SZCZEPIENIA W KRAKOWSKIM SZPITALU

15:07 KWALIFIKACJE WOJSKOWE PRZESUNIĘTE Z POWODU KORONAWIRUSA

Z powodu epidemii koronawirusa rząd przekłada termin przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej - dowiedział się reporter RMF FM, Krzysztof Zasada. Miała się rozpocząć 25 stycznia i objąć blisko 300 tysięcy młodych mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Już wiadomo, że kwalifikacja ma być opóźniona i przeprowadzona w dwóch terminach.



TUTAJ PISZEMY WIĘCEJ o tej sprawie

14:53 REKORD ZAKAŻEŃ W ANGIELSKIEJ LIDZE

Władze Premier League poinformowały, że między 21 a 27 grudnia stwierdzono zakażenie koronawirusem u 18 osób. To największy tygodniowy przyrost od początku sezonu. Łącznie przebadano w tych dniach 1479 piłkarzy i członków sztabów.



Łącznie od początku sezonu stwierdzono 131 przypadków zakażenia.

14:34 WATYKAN: SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID KONIECZNE

Szczepionki przeciwko Covid-19 są konieczne, trzeba je rozprowadzić w sposób sprawiedliwy i muszą być dostępne dla wszystkich - to główne tezy dokumentu watykańskiej komisji do spraw pandemii oraz Papieskiej Akademii Życia, ogłoszonego we wtorek.



W 20-punktowym dokumencie położono nacisk na niezbędną rolę szczepionki w pokonaniu pandemii i zapewnieniu ochrony zdrowia wszystkich.



Przypomina się, że papież Franciszek zwracał uwagę na to, że szczepionki muszą być dostępne dla wszystkich.

14:28 SZEF MON ZACHĘCA DO SZCZEPIEŃ

14:21 KONTROLE NOWYCH OBOSTRZEŃ W MAŁOPOLSCE

Ponad 540 kontroli tylko wczoraj przeprowadziła policja w Małopolsce w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii - między innymi w siłowniach czy na stokach nafciarskich.



Dziś zaczęły się masowe kontrole hoteli i pensjonatów -- mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji.

Sebastian Gleń o policyjnych kontrolach przestrzegania obostrzeń Józef Polewka / RMF FM

14:04 DO PONIEDZIŁKU W POLSCE ZASZCZEPIONO 6,3 TYS. PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Do poniedziałku zaszczepiono ponad 6,3 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia z 400 tys. wszystkich osób chcących otrzymać szczepionkę - poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Zdrowia.



13:55 ESPERT O NOWEJ MUTACJI KORONAWIRUSA

13:42 ROZPOCZĘŁY SIĘ BADANIA IRAŃSKIEJ SZCZEPIONKI

We wtorek w Iranie rozpoczęły się testy kliniczne badające skuteczność i bezpieczeństwo opracowanej w tym kraju szczepionki przeciwko Covid-19 - poinformowała państwowa telewizja. Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią państw Bliskiego Wschodu.



Projekt szczepionki jest rozwijany przez firmę Shifa Pharmed, będącą częścią dużego państwowego holdingu Setad, kontrolowanego przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - pisze agencja Reutera.

13:28 PROBLEMY FINANSOWE NIEMIECKICH SZPITALI

W związku z wymuszonym przez pandemię ograniczeniem działalności, a więc zmniejszeniem wpływów ze standardowej opieki, szpitale w Niemczech alarmują, że nie będą w stanie wypłacać wynagrodzeń pracownikom w pierwszym kwartale 2021 r. - informują we wtorek niemieckie media.



Jeśli rząd federalny znacząco nie zwiększy pomocy, szpitale w całym kraju nie będą już w stanie wypłacać wynagrodzeń swoim pracownikom w pierwszym kwartale 2021 r. - powiedział prezes niemieckiego stowarzyszenia szpitali, Gerald Gass portalowi RND. Wyjaśnił, że "brakuje pieniędzy ze standardowej opieki", a szpitale dysponują jedynie ograniczonymi środkami finansowymi.

13:14 WŁOSKI MINISTER ZDROWIA ROZWAŻA WPROWADZENIE OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Jeśli przeciwko koronawirusowi nie zaszczepi się dwie trzecie Włochów, konieczne może być wprowadzenie obowiązku szczepień - uważa wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jego zdaniem antyszczepionkowcy wśród lekarzy to porażka systemu ich kształcenia.



W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "La Stampa" wiceszef resortu zdrowia oświadczył, że nie można łudzić się, że możliwe będzie wyjście z kryzysu pandemicznego w ciągu kilku tygodni.



By pokonać Covid potrzeba masowego przystąpienia do szczepień - dodał.

13:05 RODZICE WCZEŚNIAKÓW DOMAGAJĄ SIĘ SZYBSZYCH SZCZEPIEŃ

O dodanie rodziców wcześniaków do grupy osób, które na początku nowego roku będą zaszczepione przeciwko koronawirusowi, apeluje w petycji do premiera Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. Apel poparła między innymi była prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.



Apel powstał w reakcji na sygnały od rodziców wcześniaków o mocno limitowanym, przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa, czasie, jaki mogą spędzać ze swoimi dziećmi na oddziale neonatologicznym.



Osobisty kontakt z rodzicem właśnie to dla wcześniaków część terapii - podkreśla neonatolog profesor Maria Borszewska-Kornacka. Należy być przy dziecku, cały czas patrzeć na nie, dotykać, czytać przy inkubatorze, to są dzieci, które wymagają szczególnej opieki - wyjaśnia.



12:58 EKSPERT o SZCZEPIENIACH OSTATNIEJ GRUPY: LUDZI MŁODYCH i ZDROWYCH

"Szczepienia osób z ostatniej grupy, młodych i zdrowych, na jesieni to optymistyczny wariant. Najpierw musimy zaszczepić nawet 10 mln seniorów - a możemy szczepić 1-1,2 mln ludzi miesięcznie" - mówi w RMF FM dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

12:49 BIAŁORUŚ SZCZEPI ROSYJSKIM SPUTNIKIEM V

Białoruś ogłosiła rozpoczęcie kampanii szczepień przeciw Covid-19: do kraju przybyła pierwsza partia rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Dobrowolnymi szczepieniami objęci mają zostać w pierwszej kolejności członkowie personelu medycznego, nauczyciele i inne osoby, które ze względu na swoją pracę mają częsty kontakt z ludźmi.

Białoruś była pierwszym państwem poza Rosją, które zezwoliło na wprowadzenie do użytku Sputnika V.

W ostatnich dniach preparat wysłano też m.in. do Argentyny i na Węgry.

12:11 SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19: BĘDZIE FUNDUSZ na ODSZKODOWANIA

Powstanie specjalny fundusz, który będzie wypłacał odszkodowania w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia przeciwko Covid-19 - zapowiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

12:08 OD NIEDZIELI ZASZCZEPILIŚMY 6 300 LUDZI

6 300 przedstawicieli służby zdrowia zaszczepiono w Polsce od niedzieli, gdy ruszyła w naszym kraju operacja szczepień przeciw Covid-19.

Oznacza to, że szpitale nie wykorzystały jeszcze pierwszej partii preparatu Comirnaty, która dotarła do Polski 26 grudnia, a liczyła 10 tysięcy dawek.

12:01 NOWY SZCZEP KORONAWIRUSA DOTARŁ do INDII

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało, że u sześciu osób w tym kraju wykryto nowy, bardziej zaraźliwy szczep koronawirusa pochodzący z Wielkiej Brytanii. Zakażeni przybyli do Indii z Wysp pod koniec listopada.

Wszystkie loty z Wielkiej Brytanii są w Indiach zawieszone do końca roku, ale jeszcze przed wprowadzeniem zakazu z Wysp przyleciało około 33 tysięcy pasażerów. Testy wykazały obecność koronawirusa u 114 z nich. Badanie próbek pod kątem wariantu wirusa trwa.

11:49 POLSKI PIŁKARZ FORTUNY DUESSELDORF ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Piłkarz niemieckiej drugoligowej Fortuny Duesseldorf, były zawodnik młodzieżowej reprezentacji Polski Jakub Piotrowski uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19.

Jak podkreślił klub w komunikacie, Piotrowski nie miał ostatnio kontaktu z drużyną ani sztabem trenerskim, więc zespół - w którym występuje również m.in. Dawid Kownacki - może rozpocząć przygotowania meczów w 2021 roku.

11:33 JEST APEL do RZĄDU ws. ZIMOWYCH FERII

Apelujemy o ferie na świeżym powietrzu - podkreślają w petycji do premiera przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ten sposób domagają się zniesienia zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica albo opiekuna: zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

11:26 STOKI ZAMKNIĘTE, WYCIĄGI NIE. BŁĄD RZĄDU?

Niezamknięcie wyciągów narciarskich to celowa decyzja rządu, a nie błąd - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Nie oznacza to jednak, że można (poza przewidzianymi w rozporządzeniu wyjątkami) korzystać ze stoków narciarskich. Kontrowersje wokół tej kwestii wzbudził internetowy wpis znanego prawnika - mec. Piotra Schramma.

11:25 NOWE STATYSTYKI dla POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

11:18 WIĘCEJ TESTÓW po ŚWIĘTACH = WIĘCEJ WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ

W ostatnich dniach notowaliśmy znacznie niższe niż zazwyczaj bilanse nowych zakażeń koronawirusem, co było wynikiem małej liczby testów przeprowadzanych w święta.

Wczoraj liczba badań mocno wzrosła - wykonaliśmy ich ponad 33 600 - więc automatycznie zwiększyła się również liczba wykrytych zakażeń.

11:07 PO ŚWIĘTACH WRACAJĄ FATALNE STATYSTYKI

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło minionej doby w Polsce 55 chorych, natomiast z powodu współistnienia covid z innymi schorzeniami: 252.

Najwyższe bilanse nowych zakażeń zanotowały Mazowsze (957) i Śląskie (823).

10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 307 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 1 268 634 wykryte zakażenia i 27 454 ofiary śmiertelne.

10:26 NOWY RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach przebywa obecnie niemal 17 300 pacjentów z Covid-19, a ponad 1 600 z nich potrzebuje respiratora.

Koronawirusa pokonało dotąd w naszym kraju ponad 1,01 mln zakażonych, a tylko ostatniej doby do grona ozdrowieńców dołączyło ponad 8 600 ludzi.

Kwarantanną objętych jest w tej chwili w Polsce ponad 156 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 6 700.

10:07 NASI SKOCZKOWIE WYSTARTUJĄ w OBERSTDORFIE!

Polscy skoczkowie wystartują dzisiaj w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni - w niemieckim Oberstdorfie: wszyscy mają negatywne wyniki wczorajszych testów na koronawirusa.

Zgodnie z ustalonym na wieczornym spotkaniu harmonogramem, o 14:30 odbędzie się - wyłącznie z udziałem Polaków - seria treningowa, o 15:00 rozpocznie się seria próbna, a o 16:30 sam konkurs.

Wczorajsze kwalifikacje zostają anulowane, a zawody nie będą rozgrywane w systemie KO, ale tradycyjnie i z udziałem wszystkich zawodników.

09:07 POLSCY SKOCZKOWIE WYSTARTUJĄ w OBERSTDORFIE!

Pomyślny finał zamieszania wokół startu polskich skoczków w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni: biało-czerwoni mogą wziąć udział w dzisiejszym inaugurującym cykl konkursie w niemieckim Oberstdorfie. Wszyscy nasi zawodnicy uzyskali negatywne wyniki wczorajszych testów na koronawirusa.

08:47 NIEMCY: PONAD 850 ZGONÓW z POWODU COVID w CIĄGU DOBY

Ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Niemczech wzrosła o 852, zarejestrowano również blisko 13 tysięcy nowych zakażeń - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

08:35 SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19: NIE MA ZGŁOSZEŃ o NIEPOŻĄDANYCH SKUTKACH

Główny Inspektorat Sanitarny: Po dwóch dniach szczepień przeciwko koronawirusowi nie ma zgłoszeń o skutkach niepożądanych i odczynach poszczepiennych.

08:26 SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19: ZOBACZ NASZ PORADNIK!

Proces powszechnych szczepień rozpocznie się w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku. Każdy z nas dostanie e-zaproszenie, które będzie ważne przez 60 dni. Szczepionka jest bezpłatna.

O tym, kiedy możemy zaszczepić się przeciwko Covid-19 czy jak zapisać się na szczepienie, piszemy dla Was w specjalnym poradniku. Przeczytajcie!

08:25 EKSPERT o MUTACJACH KORONAWIRUSA

Informacje o nowych odmianach koronawirusa to nie powód, by wpadać w histerię - podkreśla dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cytat Jeszcze nie okrzepliśmy po wieściach o brytyjskim wariancie SARS-CoV-2 znanym jako B.1.1.7, a już słyszymy o kolejnym - tym razem w RPA. Gdyby na całym świecie postępować tak jak na Wyspach, gdzie regularnie przeprowadza się sekwencjonowanie genomu wirusa w 5-10 proc. przypadków Covid-19, to prawdopodobnie wykrywalibyśmy jeszcze więcej jego wariantów, z różnymi układami mutacji. Ale to jednak nie powód, by wpadać w histerię. Dr hab. Piotr Rzymski, ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

08:01 USA: PONAD 150 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zmarło w Stanach Zjednoczonych 1 209 chorych na Covid-19. Potwierdzono w tym czasie ponad 150 tysięcy nowych zakażeń: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

07:39 TRAGICZNY ROK 2020: ZMARŁO w POLSCE o 60 TYSIĘCY LUDZI WIĘCEJ NIŻ w 2019

W ciągu 51 tygodni 2020 roku zmarło w Polsce o 60 tysięcy ludzi więcej niż w całym roku 2019 - donosi "Gazeta Wyborcza", która sprawdziła statystki zgonów w naszym kraju od II wojny światowej. Jak się okazuje, po roku 1945 tylko jeden rok był równie tragiczny jak 2020.

06:49 POLSCY SKOCZKOWIE NIEPEWNI STARTU w PIERWSZYM KONKURSIE TCS

Zamieszanie wokół startu polskich skoczków w pierwszym konkursie prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni.

Po tym, jak w niedzielę Klemens Murańska uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, naszą kadrę wykluczono z zawodów w niemieckim Oberstdorfie. Poniedziałkowy test Murańki dał już jednak wynik negatywny.

W tej chwili nasi zawodnicy oczekują na wyniki dodatkowych testów na obecność koronawirusa: jeśli będą one negatywne, Polacy będą mogli wystartować dzisiaj w Oberstdorfie.

06:11 WŁOSI ODKRYLI WŁASNĄ MUTACJĘ KORONAWIRUSA

W Brescii w Lombardii odkryto "włoską odmianę" koronawirusa, która być może jest prekursorem tej angielskiej - ogłosił prezes włoskiego Stowarzyszenia Wirusologii prof. Arnaldo Caruso. W rozmowie z agencją Adnkronos wyjaśnił, że wariant ten krążył w Italii już w sierpniu.

Według prof. Caruso, szerząca się od lata włoska odmiana SARS-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu", odkrytego we wrześniu, i go "poprzedza".

06:07 MAMY NARODOWĄ KWARANTANNĘ

Od wczoraj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna.

Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli - również dla podróżujących służbowo - i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużone zostały już obowiązujące obostrzenia, m.in. zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 czy limit 5 gości spoza grona domowników na imprezach organizowanych w domu (do limitu tego nie będzie wliczało się zaszczepionych przeciwko Covid-19).

Co ciekawe, w opinii konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, część nowych rządowych obostrzeń rażąco narusza prawa obywatelskie.

06:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 3 211 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 29 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

Co jednak istotne, niski bilans nowych zakażeń był efektem małej liczby testów: dzień wcześniej przeprowadzono ich w Polsce ponad 16,5 tysiąca.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju to 1 261 010 wykrytych zakażeń i 27 147 ofiar śmiertelnych.

Równocześnie liczba ozdrowieńców w Polsce przekroczyła milion.