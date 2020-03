Pandemia koronawirusa uderza w świat sportu. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożono na przyszły rok - taką informację podała Norweska Federacja Piłkarska, potwierdził ją też w rozmowie z RMF FM Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. W Polsce potwierdzono już 221 przypadków koronawirusa - 5 osób zmarło. W kwarantannie są członkowie polskiego rządu, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z zakażonym ministrem Michałem Wosiem.

Wedle najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 221 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.



Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone! Jak informuje norweska federacja piłkarska, turniej odbędzie się w 2021 roku.





16 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - podaje resort zdrowia. dotyczą 6 osób z dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.









Mieszkańcy Warszawy ograniczają podróżowanie metrem. W poniedziałek z obu linii podziemnej kolejki skorzystało łącznie 142 tys. pasażerów - 530 tys. mniej niż przed dwoma tygodniami - poinformowała rzeczniczka metra Anna Bartoń.





Krakowski Rynek zazwyczaj tętni życiem, tak samo, jak otaczające go uliczki. Dziś jest zupełnie inaczej. Zobaczcie to na filmie poniżej.





Rynek w Krakowie opustoszał z powodu obaw przed koronawirusem Jacek Skóra /RMF FM





Kancelaria Prezydenta wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów i możliwość bezpośredniego przyjmowania od obywateli petycji, skarg i wniosków. Wszystkie osoby wchodzące do obiektów Kancelarii będą miały mierzoną temperaturę.



Przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, może skorzystać między innymi z odroczenia terminu płatności składek i z układu ratalnego - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.





Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, w związku z obowiązującym w całym kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zwrócili się do minister rodziny Marleny Maląg o zawieszenie wykonywania przez lekarzy rodzinnych badań okresowych u pracowników.



Równocześnie proszą w tej sprawie o konkretne wytyczne i dyspozycje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Żołnierze sił sojuszniczych przybywający służbowo do Polski zostają zwolnieni z obowiązku poddania się kwarantannie - to zmiana wprowadzona właśnie do rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego. Ułatwienie dotyczy uczestników odbywającego się w Polsce ćwiczenia Defender-Europe 20.



Jak poinformował MON, amerykańskie dowództwo wstrzymało już przerzucanie personelu i sprzętu na teren Europy. Samo ćwiczenie zostanie zmodyfikowane - wezmą w nim udział tylko żołnierze USA już przebywający na terenie Polski.



W dobie, gdy nie ma serwisu informacyjnego bez wiadomości o koronawirusie, są na świecie ludzie, którzy o szybkim wzroście zachorowań i rosnącej liczbie zgonów nie wiedzą. Nieświadomi niebezpiecznej sytuacji w Europie są uczestnicy niemieckiej edycji programu Big Brother. Kilka godzin temu o pandemii dowiedział się aktor Jared Leto.





W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej odwołało tegoroczne uroczystości związane z obchodzonym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów. Nie rezygnujemy jednak zupełnie z upamiętnienia bohaterów - zapewnia placówka.





Od poniedziałkowego do wtorkowego popołudnia w Hiszpanii zmarły z powodu koronawirusa 182 osoby. To rekordowy wzrost śmiertelności w ciągu jednej doby w tym kraju. Łącznie w Hiszpanii zmarło już 491 osób.





Gdyby miesiąc temu ktoś mi powiedział, że będziemy sprawować msze św. Wielkopostne i nabożeństwa Wielkopostne bez udziału wiernych - nie uwierzyłbym. Nie potrafiłbym nawet sobie tego wyobrazić. Jednak tak się stało. I jest to bolesnym faktem - przyznał prymas Polski abp Wojciech Polak. Wiemy, że epidemia się rozszerza, że jest coraz więcej zakażonych i zmarłych. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, co będzie w najbliższych dniach, a może nawet i tygodniach. Dlatego chciałbym was wszystkich prosić o zachowanie ostrożności i spokoju - tak, jak dajemy temu świadectwo w tych ostatnich dniach - dodał.



Prymas podziękował także wszystkim za solidarności i odpowiedzialność, a także za zrozumienie i dostosowanie się do ograniczeń. Są one dla nas wszystkich trudne i bolesne, ale konieczne. Wiem, że pojawiają się również różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa - proszę i apeluję: nie powielajmy ich - podkreślił hierarcha.



Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby, czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga - oświadczył abp Polak.

Jak wygląda sytuacja na polskich granicach? Zobaczcie to na zdjęciach, które prezentujemy w galerii poniżej.





Ministrowie polskiego rządu z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa będą mogli skrócić kwarantannę - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Wszystko dlatego, że najprawdopodobniej mieli kontakt z zakażonym ministrem Michałem Wosiem dokładnie 7 dni temu. Dziś Główny Inspektor Sanitarny ma wydać rekomendacje, że jest to czas, po którym wynik ujemny testu upoważnia służby sanitarne do skrócenia kwarantanny.





Poczta Polska poinformowała o wznowieniu wysyłania części przesyłek zagranicznych. Ta decyzja dotyczy m.in. korespondencji do Niemiec, Czech, Słowacji i na Ukrainę.

Szwedzki rząd zapowiedział wprowadzenie od środy nauczania na odległość w szkołach średnich oraz na uniwersytetach. Szkoły podstawowe oraz przedszkola mają działać jak dotychczas.

Szwecja jest krajem, który stosuje względnie łagodne środki walki z koronawirusem. Formalnie nie zamknięto granic, a jedynym obostrzeniem jest zakaz organizacji publicznych imprez z udziałem powyżej 500 osób.

Sanepid apeluje o pilne zgłaszanie się osób, które w dniach 9, 10 i 11 marca korzystały z niektórych kursów PKS Grójec na Mazowszu. Pasażerowie autobusów mogli być narażeni na kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jak podają lokalne media, zarażoną osobą jest kierowcą autobusu PKS Grójec. 43-letni mieszkaniec pow. białobrzeskiego jest obecnie leczony na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Chodzi o pasażerów 13 połączeń z Białobrzegów do Warszawy, Goszczyna, Grójca i Starej Błotnicy; z Warszawy do Grójca, z Grójca do Radomia, Białobrzegów, Zbroszy oraz Goszczyna do Białobrzegów i ze Zbroszy do Grojca.

Z powodu zagrożenia wywołanego koronawirusem nie odbędą się najliczniej odwiedzane wydarzania związane z okresem wielkanocnym w Małopolsce: konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej oraz jarmark odpustowy Emaus na krakowskim Salwatorze.





Około 300 osób wzięło udział w imprezie muzycznej rave w Tenneville, w belgijskiej prowincji Luksemburg, pomimo zakazu organizowania takich spotkań - informuje "Brussels Times". Imprezowicze bawili się w opuszczonym budynku przy drodze, w pobliżu terenów przemysłowych. Policja federalna pojawiła się w budynku i zakończyła imprezę.

Sanktuarium maryjne w Lourdes we Francji zostanie zamknięte w południe "po raz pierwszy w swej historii". 30 kapelanów sanktuarium Matki Bożej w Lourdes "rozpoczyna dziś dziewięć dni specjalnych modlitw za świat z Groty Objawień", które będą transmitowane na żywo przez telewizje katolickie - przekazało agencji AFP kierownictwo sanktuarium.

Sanktuarium znajduje się u podnóża Pirenejów, w regionie Oksytania. Jest największym we Francji i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Co roku odwiedza go kilka milionów wiernych, w tym pielgrzymi o wątłym zdrowiu.

Eksperci Instytutu Kocha z Berlina twierdzą, że pandemia koronawirusa może potrwać nawet dwa lata, a jej skutki w życiu codziennym będziemy odczuwali przez kilka kolejnych. Jest wiadome, że pandemie przebiegają falowo. Czasowy przebieg jest trudny do oszacowania, ale musimy się liczyć z pojawianie się zachorowań przez okres dwóch lat - powiedział szef instytutu Lothar Wieler.





Europejska Unia Piłkarska (UEFA) odwołała rezerwacje hotelowe w Kopenhadze, jednym z miast-gospodarzy tegorocznych mistrzostw Europy - poinformowała agencja Reutera. Losy rozegrania turnieju w pierwotnym terminie stoją pod znakiem zapytania z uwagi na koronawirusa.

Euro 2020 zaplanowane jest w dniach 12 czerwca do 12 lipca, a mecze mają odbyć się w 12 państwach.

Dziś odbędzie się wideokonferencja, w której wezmą udział przedstawiciele krajowych federacji piłkarskich oraz europejskich lig i klubów. Wówczas może zapaść wiele konkretnych decyzji dotyczących rozgrywek, m.in. właśnie mistrzostw Europy.





Najnowsze ustalenia reportera RMF FM Mariusz Piekarskiego: Kwarantannie nie został poddany premier Mateusz Morawiecki, bo posiedzenie z ministrem Michałem Wosiem, u którego potwierdzono koronawirusa, prowadził wicepremier Piotr Gliński. I to m.in. on został wysłany na kwarantannę.

W kwarantannie nie są natomiast ministrowie resortów siłowych Mariusz Kamiński, Mariusz Błaszczak, oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski.

Reszta rządu - z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem - pracuje z domu. Zdalnie zarządzają ministerstwami. Czekają też na wyniki badań.





Cudzoziemcy nie są od wtorku wpuszczani na Węgry przez lotnisko w Budapeszcie. Zawieszony został także pasażerski ruch kolejowy między Węgrami a Ukrainą.

Cudzoziemcy, którym odmówiono wjazdu, muszą oczekiwać na lot powrotny w specjalnych strefach wyznaczonych na lotnisku. Lotnisko zapewniło, że zagwarantuje im koce, jedzenie, wodę i na życzenie maskę ochronną.





Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio zwrócili się z apelem do kibiców, aby nie gromadzili się przy trasie sztafety z ogniem olimpijskim. Zasugerowali, by raczej oglądali ją w telewizji albo w internecie. Część lokalnych uroczystości towarzyszących sztafecie została odwołana.





Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób może odpowiedzieć właściciele lokalu w Rudzie Śląskiej. W miniony weekend - mimo obowiązującego w całym kraju zakazu - zorganizowano tam dyskotekę. Bawiło się na niej 25 gości.





"Mogliśmy wpisać w kartę Jan Kowalski, nikt tego nie weryfikował" - mówią naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi Polacy, którzy po 20 godzinach oczekiwania dziś rano przekroczyli granicę Niemiec i Polski w Zgorzelcu. Straż graniczna odpiera zarzuty, twierdząc, że przejeżdżający przez granicę muszą okazywać dokumenty. Potwierdza jednak, że problemem jest brak odpowiedniej liczby strażników.

3,4 tys. Ukraińców, którzy chcieli przekroczyć granicę pieszo i nie mają środków transportu, przewieziono autobusami na Ukrainę z polskiej strony granicy - poinformowała ukraińska straż graniczna. Autobusy zapewniają ukraińskie miejscowe władze - dodano.

Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy - ostrzega były konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki prof. Jerzy Szaflik. Dlatego należy bezwzględnie unikać dotykania oczu, nosa i ust, a personel medyczny powinien nosić okulary ochronne.





Z powodu zakażenia koronawirusem, osoby przebywające w ośrodku w Suhl w Turyngii przez cztery tygodnie nie mogą opuszczać terenu obiektu - relacjonuje dziennik "Die Welt". To łącznie 533 osoby.

Dziennikarze cytują lokalnych funkcjonariuszy policji, którzy zanotowali już pierwsze próby opuszczenia miejsca kwarantanny przez płot. Policja twierdzi "że to jeszcze nie koniec. Nie będzie łatwo 500 osobom mieszkać na tak stosunkowo ograniczonym terenie" - podaje "Die Welt".





"Pan minister (zdrowia - przyp. red. ) wczoraj przypominał, że ten szczyt zachorowań będzie za tydzień czy za dwa tygodnie. Wydaje się oczywiste, że absurdem byłoby otwieranie szkół. To jest więc kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek" - przyznał w TVP 1 minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Będziemy po prostu realizowali wytyczne ministra zdrowia. Prawdopodobnie ten dwutygodniowy termin przerwy w nauce, tej standardowej, którą dotąd znaliśmy, zostanie wydłużony" - wskazał. Przyznał, że bardzo prawdopodobny jest powrót uczniów do szkół dopiero po Wielkanocy.









Sprawdziliśmy, jak wygląda możliwość zawierania związków małżeńskich w kilku wybranych Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce. I co z weselami?





To może być początek fali, którą przeżywały wszystkie kraje walczące z koronawirusem - mówi RMF FM ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Chorych może być co najmniej dwa razy więcej. W ostatnim czasie do szpitali i przychodni zgłaszają się chorzy, którzy nie mają objawów typowych dla koronawirusa - mówi dr Grzesiowski. Przytacza przykład mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z krwawieniem z nosa. Przebadano go pod kątem koronawirusa i wynik testu był pozytywny. Jednym z objawów choroby Covid-19 mogą być zaburzenia krzepnięcia.

Szlachetny odzew na apel szpitala Żeromskiego w Krakowie. Po tym jak wczoraj dyrekcja poinformowała o dramatycznej sytuacji związanej z zapasami środków ochronnych, do szpitala zaczęła napływać pomoc, głównie od firm i osób prywatnych. Co chwilę przysyłane są kolejne dostawy maseczek czy płynów do dezynfekcji. Część firm oferuje także dostawy jedzenia, warzyw i owoców dla personelu medycznego. Zwiększyła się także liczba wpłat charytatywnych na konto szpitala.

Specjalista Federalnej Agencji Zdrowia Daniel Koch ostrzegł, że szwajcarskim szpitalom grozi zapaść, jeśli koronawirus nadal będzie rozprzestrzeniać się w szybkim tempie. Zbyt wiele osób jest zakażonych i jeśli to będzie nadal się roznosić, szpitale upadną - powiedział Koch w wywiadzie dla radia SRF.

W poniedziałek Szwajcaria zmobilizowała 8 tys. żołnierzy i zakazała organizowania wszelkich publicznych i prywatnych imprez.

Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem zostały potwierdzone na terenie województwa małopolskiego - są to dwaj mężczyźni. Łącznie liczba zakażonych na terenie województwa wzrosła do czterech.

Hiszpański klub piłkarski Valencia CF poinformował, że 35 procent testów na obecność koronawirusa przeprowadzonych wśród jego pracowników, w tym piłkarzy, dało wynik pozytywny.



Nadzwyczajna sesja rady miasta Szczecin została odwołana .U jednego z radnych miejskich potwierdzono koronawirusa. Sesja miała być poświęcona opracowaniu specjalnych procedur dla interesantów w związku z zagrożeniem koronawirsem i ograniczeniu funkcjonowania kolejnych wydziałów magistratu.

Polska zgłosiła zapotrzebowanie na 200 respiratorów w ramach unijnego, wspólnego zamówienia publicznego - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Polska bierze także udział we wspólnym przetargu na odczynniki do testów na koronawirusa. Wysokość tego zamówienie jest jeszcze ustalana. Komisja Europejska stosuje przyśpieszone procedury, jednak zanim respiratory trafią do krajów członkowskich minie z pewnością kilka a nawet kilkanaście tygodni. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że poza udziałem we wspólnym unijnym przetargu polskie władze zamawiają respiratory i środki ochrony osobistej także na własną rękę.





U półtorarocznej dziewczynki, która w niedzielę wypadła z okna łódzkiej kamienicy na trzecim piętrze stwierdzono zakażenie koronawirusem. W kwarantannie jest m.in. rodzina dziecka oraz dziesięciu pracujących na miejscu wypadku policjantów. Stan dziecka jest ciężki.





U trzech kolejnych osób w woj. śląskim zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, wśród nich jest pięcioletnie dziecko; stan całej trójki jest. Liczba osób w regionie, u krytych wykryto koronawirusa wzrosła do 21.

Pierwszych siedem przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wszystkie osoby są w dobrym stanie. Pięć z nich trafiło do szpitala w Bydgoszczy.



Trzy nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono na terenie woj. lubelskiego dotyczą: jednej osoby w przedziale wieku 60-70 lat i jednej osoby w przedziale wieku 40-50 lat z powiatu zamojskiego oraz jednej osoby małoletniej z powiatu lubelskiego. Wszystkie te osoby miały styczność z osobami, u których wcześniej wykryto koronawirusa.

Dotychczas na terenie województwa lubelskiego stwierdzono 21 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. W sobotę zmarł 66-letni mężczyzna, który - z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem - przebywał w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie.

Całkowicie wstrzymany jest ruch przed przejściem granicznym w Świecku. Trzy tiry na wysokości Briesen, czyli około 30 km od polsko-niemieckiej granicy, stanęły w poprzek drogi. Kierowcy ciężarówek przekazali służbom, że domagają się otwarcia granic albo zdecydowanego usprawnienia kontroli, przynajmniej dla tirów. Tłumaczą, że transportują ładunki, które nie mogą czekać w kolejce. Mają tu na myśli m.in. żywe zwierzęta. Służby niemieckie działają na swoim terenie, próbują negocjować z kierowcami, by ruszyli albo przepuścili chociaż osobówki, w których jadą rodziny z dziećmi i osoby starsze.

Kilkadziesiąt godzin na odprawę oczekują ciężarówki na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej na Podkarpaciu. Samochody osobowe i autobusy są odprawiane na bieżąco.

Chińskie badania sugerują, że wirus SARS-Cov-2 nie jest przekazywany dziecku przez matkę w czasie ciąży i porodu - informuje pismo "Frontiers in Pediatrics". Jak podają badacze, czworo dzieci urodzonych przez zakażone matki w szpitalu w Wuhanie, epicentrum pandemii koronawirusa, nie wykazywało oznak infekcji. Maluchy pozostają zdrowe do dziś.



Zaplanowana na dziś Rada Gabinetowa zostaje anulowana w związku z wdrożeniem procedur związanych z zarażeniem koronawirusem ministra Michała Wosia.





Dwa nowe przypadki koronawirusa potwierdzone na Warmii i Mazurach to mężczyźni. Jeden z nich wrócił z Włoch, drugi z Austrii. Są w szpitalu w Ostródzie.

W regionie - łącznie z tymi przypadkami - jest obecnie siedmioro pacjentów "dodatnich". Wśród nich są kobieta i mężczyzna, którzy przyjechali autobusem z Niemiec z tzw. pacjentem zero, a także dwie kobiety, które wróciły z Włoch. Kolejnym zakażonym i hospitalizowanym w Ostródzie jest brytyjski żołnierz z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 28 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łącznie jest to już 205 osób. Niestety, z powodu koronawirusa zmarła piąta osoba. To 57-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Wałbrzychu. Miał choroby współistniejące.





Zbiera się właśnie Rada Gabinetowa. Rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta ma omówić przyjęcie w związku z epidemią koronawirusa pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Już wczoraj wieczorem Andrzej Duda rozmawiał na ten temat z premierem. Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory przypomina, że Rada Gabinetowa nie ma kompetencji do podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji. Pod tym względem to wręcz mniej niż sam rząd, który odpowiada za bieżące działania.

W zamyśle zwoływane przez prezydenta posiedzenia Rady Gabinetowej mają te działania inicjować ew. wspierać. I jedno i drugie już jednak nastąpiło, niezależnie od tego, że rząd sam z siebie także się pomocą dla przedsiębiorców zajmuje.

Wygląda więc na to, że po wygłoszeniu orędzia, zwołaniu Sejmu, wymyśleniu prawie 3 mld złotych na Fundusz Medyczny czy zwołaniu po latach przerwy Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent znalazł kolejny sposób na pokazanie swojej aktywności w sprawie koronawirusa. Sposób niedostępny dla żadnego z jego konkurentów w wyborach.





W związku z kontrolami na wszystkich polskich granicach na przejściach ustawiają się wielokilometrowe korki. Na południu Polski najgorsza sytuacja jest na granicy z Czechami. Czynnych jest ich tylko sześć przejść. Najdłużej trzeba czekać na wjazd do Polski w Cieszynie - 10 godzin, w Gorzyczkach, Kudowie Słonem i Nowych Chałupkach po 8 godzin. W Jakuszycach to oczekiwanie trwa 3 godziny, a najkrócej czeka się na wjazd do Polski w Trzebini - tylko kilkadziesiąt minut.

Nieco lepsza sytuacja jest na granicy ze Słowacją. Tu czynne są zaledwie dwa przejścia graniczne. W Barwinku kierowcy muszą liczyć się z 7- godzinnym oczekiwaniem. Ale już w Chyżnem około pół godziny.

08:33

"Minister Łukasz Szumowski dobrze sobie radzi. Jeżeli chodzi o sposób komunikacji, z jakim spokojem tłumaczy i odpowiada na pytania - oceniam to bardzo dobrze. To jest rola szczególnie ważna, żeby nie było kolejnej epidemii. (...) Chciałbym, żeby miał jeszcze większe zaufanie, bo dzisiaj zaufanie do niego jest nam potrzebne" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM.









Wypełnione każdego dnia turystami ulice Starego Miasta w Krakowie opustoszały.











W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani testom. Wyniki będą znane jeszcze dziś.





U trzech pacjentów wykryto koronawirusa w stolcu, choć nie było go w próbkach innych wydzielin ani we krwi - ogłosili naukowcy z Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. Ich zdaniem taka wiedza może pomóc w diagnozowaniu łagodnych przypadków Covid-19. Kierujący badaniem naukowiec Paul Chan przestrzegł, że obecność patogenu w kale oznacza też dodatkowe ryzyko szerzenia się epidemii.

41-letni Kristofer Hivju, aktor znany z "Gry o tron" poinformował, że zaraził się koronawirusem. Wraz z rodziną przebywa w izolacji w domu w Norwegii, skąd pochodzi. "Mamy się dobrze, ja mam tylko łagodne objawy jak przy przeziębieniu" - napisał na Instagramie.





Słynny amerykański aktor Tom Hanks i jego żona Rita Wilson opuścili szpital w australijskim stanie Queensland. Teraz są w wynajętym domu, w którym poddają się kwarantannie. W czwartek 63-letni Hanks na Twitterze napisał, że podczas kręcenia zdjęć do filmu w Australii poczuł się zmęczony i obolały oraz zaczął odczuwać gorączkę. Poddał się testowi na koronawirusa, który dał wynik pozytywny, podobnie jak w przypadku jego także 63-letniej żony. "New York Times" wcześniej informował, że Hanks pojechał do Australii pracować przy filmie o życiu Elvisa Presleya.

Euro 2020 może nie odbyć się w terminie. Dziś na 13:00 zaplanowano telekonferencję władz UEFA z przedstawicielami europejskich związków piłkarskich. Możliwe jest przesunięcie imprezy na jesień tego lub nawet na przyszły rok. To, jak mówią ludzie z PZPN, wydaje się być najbardziej realne - zauważa dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Paweł Pawłowski. Według Davida Orsteina, dziennikarza portalu "The Atletic", przesuniecie turnieju może kosztować nawet 300 milionów euro.





W pierwszym tygodniu marca na spirytus Polacy wydali w małych sklepach prawie cztery razy więcej niż zwykle, podobnie popularne było mydło - podaje "Rzeczpospolita", powołując się na szacunki Centrum Monitorowania Rynku. Dwukrotnie więcej klienci wydali też na kaszę i ryż. Dziennik informuje, że podczas przygotowań do nadejścia koronawirusa Polacy wydali o kilkadziesiąt procent więcej na mąkę, makaron, warzywa w puszkach i sól.

Dziennik informuje, że zasypane zamówieniami są spółdzielnie mleczarskie i piekarnie. Zmartwieniem producentów jest ewentualna kwarantanna pracowników i transport do sklepów.





Testy szczepionki na koronawirusa rozpoczęte. Pierwszym ochotnikiem jest 43-letnia Jennifer Haller. "Wszyscy czujemy się bezsilni wobec pandemii. To fantastyczna okazja, by coś zrobić"- powiedziała Amerykanka, mama dwójki dzieci przed przyjęciem pierwszego zastrzyku. Zanim szczepionka wejdzie do powszechnego użytku minie co najmniej rok.

Traktor wyleczy wszystkich, pole wszystkich wyleczy - powiedział prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wzywając społeczeństwo, by zachować spokój i nie poddawać się panice. Jego zdaniem problem koronawirusa w mniejszym stopniu dotyczy mieszkańców wsi.

Rząd Hiszpanii wprowadził od północy kontrole na granicach z Francją, Marokiem i Portugalią. Możliwość wjazdu na terytorium Hiszpanii mają jedynie jej obywatele, zagraniczni rezydenci, pracownicy ze strefy przygranicznej, a także osoby, które muszą wjechać z powodu “wyjątkowych sytuacji". Zakaz nie dotyczy pojazdów transportujących towary między Hiszpanią a sąsiadującymi z nią krajami.





Brytyjski aktor Idris Elba zaraził się koronawirusem. 47-letni gwiazdor znany między innymi z serialu "Luther" twierdzi, że "ma się ok". "Zostańcie w domu, bądźcie rozsądni" - zaapelował w krótkim filmie, jaki zamieścił na Twiterze.





Dietmar Hopp, właściciel firmy Curevac - która pracuje nad szczepionką - ocenia, że są szanse, aby szczepionka przeciwko koronawirusowi była gotowa jesienią, w czasie spodziewanej drugiej fali pandemii. Jak dotąd eksperci szacowali, że środek przeciwko Covid-19 będzie gotowy najwcześniej za rok.





Pacjent, który był zarażonym koronawirusem i zmarł w poniedziałek w szpitalu w Łańcucie (Podkarpackie) miał m.in. niewydolność nerek - wynika z komunikatu szpitala, zamieszczonego w poniedziałek w nocy na stronie internetowej. O śmierci 67-letniego mężczyzny poinformował w poniedziałek wieczorem resort zdrowia. Jest on czwartą ofiarą koronawirusa w Polsce. Zarażonych jest 177 osób.

Rumuńska Federacja Piłkarska poprosi władze UEFA o przełożenie z powodu koronawirusa mistrzostw Europy. Bukareszt jest jednym z 12 miast Starego Kontynentu, które miały zorganizować tegoroczny turniej. W dzisiejszej wideokonferencji UEFA wezmą udział przedstawiciele krajowych federacji piłkarskich oraz europejskich lig i klubów. Wówczas może zapaść wiele konkretnych decyzji dotyczących rozgrywek, m.in. właśnie Euro 2020.